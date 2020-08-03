У "киевского террориста" Каримова взрывчатки не было, - СБУ

У "киевского террориста" Каримова, находившегося в помещении "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева и утверждавшего, что в рюкзаке у него бомба, взрывчатки не оказалось.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказали в СБУ.

"Не было у злоумышленника взрывчатки", - сказали в спецслужбе.

Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещение бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Была ведена в действие специальная полицейская операция "Гром". Представители полиции начали переговоры с террористом.

Позже стало известно, что террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан.

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