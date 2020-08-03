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У "киевского террориста" Каримова взрывчатки не было, - СБУ

У

У "киевского террориста" Каримова, находившегося в помещении "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева и утверждавшего, что в рюкзаке у него бомба, взрывчатки не оказалось.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказали в СБУ.

"Не было у злоумышленника взрывчатки", - сказали в спецслужбе.

Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещение бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.

Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.

Была ведена в действие специальная полицейская операция "Гром". Представители полиции начали переговоры с террористом.

Позже стало известно, что террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ блокировала контрабанду сигарет на Одесчине: Из-за границы нелегально ввозили табачную продукцию на десятки миллионов гривен. ФОТО

Автор: 

взрывчатка (847) Киев (25692) СБУ (20053) терроризм (18692)


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Топ комментарии
+10
Та понятно что не было, давайте уже четвертую серию вашего шоу!
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03.08.2020 16:35 Ответить
+10
Кто бы сомневался, за хобот поймали, где регистрация, или на родину вали или грязный подвиг сотвори.
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03.08.2020 16:37 Ответить
+9
а БТР там хоть пробился через пробки??? или так и не получат пацаны премии))))
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03.08.2020 16:40 Ответить
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Та понятно что не было, давайте уже четвертую серию вашего шоу!
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03.08.2020 16:35 Ответить
Это рашитские диверсии, этап номер два. Находят нариков, психов, обрабатывают их, обещают содействие, награду, что ничего не будет. К сожалению, третий этап - будут настоящие взрывы в школах, садиках, многоэтажках.... Реагировать на такое надо жестко. Тер должен был застрелен на месте. Это бы частично предотвратило будущие тер акты.
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03.08.2020 16:56 Ответить
Кто бы сомневался, за хобот поймали, где регистрация, или на родину вали или грязный подвиг сотвори.
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03.08.2020 16:37 Ответить
Да понятно , что не было, как и самого террориста.
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03.08.2020 16:37 Ответить
В туалет попросился, а его видать послали.
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03.08.2020 16:38 Ответить
Вот черт,подумали аваковцы, такой сериал СБУ загубили )
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03.08.2020 16:40 Ответить
Надо подождать. Скоро зальют видео, как наш ЗЕбил свинью трахал по просьбе террориста)
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03.08.2020 16:40 Ответить
так в том то и дело...не успел попросить...(тот на опережение сработал)))))))
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03.08.2020 16:41 Ответить
а БТР там хоть пробился через пробки??? или так и не получат пацаны премии))))
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03.08.2020 16:40 Ответить
это ж Киев, они хотели вертолет подогнать...
сделать нормальный блокбастер с вертолетом.
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03.08.2020 16:52 Ответить
и взрывчатки.
мозгов тоже.
как и фантазии.
за 40 килогривен, которых к тому же не дали, отхватить прекрасный срок в буцыгарне.
это где ж он так накосячил, что карму отмывает?
или его реально настолько полнолуние накрыло?
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03.08.2020 16:42 Ответить
Максим Кривош ; Сухроб Каримов , ... Скоро такой зоопарк можно будет за деньги показывать .
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03.08.2020 16:44 Ответить
...судя из видео, как менты смело хватали тот рюкзак, её там действительно не было.
Дьявол кроется в деталях... Такой пустяк и так палитесь...
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03.08.2020 16:44 Ответить
а он хоть по руцки (чи українською) говорить сподобился???
может его ваще не так поняли...и он 40 тыс кредиту хотел в банке взять ? ))))
а банкирша...сериальщица та еще...не вкурилась и хай подняла ? )))))
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03.08.2020 16:45 Ответить
Что и следовало доказать. Нормальный террорист никогда не станет идти на такой риск ради 40 тысяч гривен. А пререстраховываться ради какого-то идиота и перекрывать центр города это просто глупо.
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03.08.2020 16:45 Ответить
У "киевского террориста" Каримова взрывчатки не было У избирателей Зели мозгов не было и шо?
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03.08.2020 16:49 Ответить
У "київського терориста" Карімова вибухівки не було, - СБУ - Цензор.НЕТ 3551
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03.08.2020 16:50 Ответить
Сьемки шли несколько недель, замотались с массовкой.
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03.08.2020 16:52 Ответить
зря Аваков сэкономил. Надо было сразу Бадоева нанимать. Так как студия 95-го квартала опять на мелочах спалилась...
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03.08.2020 16:55 Ответить
У них сильная но не такая богатая организация что бы Алана пригласить на сьемки, дайте срок и все будет.
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03.08.2020 16:58 Ответить
Та ладно, чим той Анал Бадоєв відзначився?))) Теж мені режисер, ви б ще Оксану Байрак назвали
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03.08.2020 18:38 Ответить
якщо Ви сприйняли мій пост про Бадоєва серйозно, то мені Вас шкода...
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03.08.2020 18:56 Ответить
Якщо Ви сприйняли мій пост про Байрак серйозно, то мені Вас шкода...
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03.08.2020 19:05 Ответить
Операция "Гром": 1) замена блондинки на брюнетку; 2) у террориста едет "крыша"; 3) захват
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03.08.2020 17:13 Ответить
У "київського терориста" Карімова вибухівки не було, - СБУ - Цензор.НЕТ 3119
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03.08.2020 19:17 Ответить
Я исчу бомбу убежище, кажется метроу называется спасибо пожалуста.
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03.08.2020 16:51 Ответить
Мозги браль, Казань браль, взрывчатку не браль.
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03.08.2020 16:54 Ответить
Скучно,убого...Лешего...
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03.08.2020 16:56 Ответить
На самом деле он учитель и хотел получить свои 4000 долларов,просто с курсом напутал и неправильно в гривны перевел)
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03.08.2020 16:57 Ответить
Сходил бы на любое ток-шоу, там тоже все боги и про президентов тоже самое говорят...
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03.08.2020 16:57 Ответить
Почалось, бл... Тепер кожен шизік буде це робити! Спасіба, зе!
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03.08.2020 17:01 Ответить
У Карімова вибухівки не було,а була лишень справка з ліквідованого в процесі реформи дурдому...
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03.08.2020 17:02 Ответить
Якщо влада бездарна так бездарна у всьому. Не можуть навіть про терористів зняти серіал. Станіславський би їх виматюкав і вигнав на біржу праці.
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03.08.2020 17:11 Ответить
Коли преЗедент розмовляє з "терористом", а потім записує відосік, тоді усі шизофреніки бажають стати терористами
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03.08.2020 17:16 Ответить
Скоро у авакова медалі закінчаться мєнтів нагороджувати за вбитих і затриманих терористів.
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03.08.2020 17:32 Ответить
https://twitter.com/Holobutsky
https://twitter.com/Holobutsky

Голобуцький Олексій (Holobutskyj Olexij)

@Holobutsky

·https://twitter.com/Holobutsky/status/1290280776584400896 1 ч

У "київського терориста" Карімова вибухівки не було, - СБУ - Цензор.НЕТ 5658
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03.08.2020 18:05 Ответить
тогда он не террорист, а просто больной на голову придурок
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03.08.2020 18:06 Ответить
С каких хе ров это он вдруг "киевский"? Киргизский!
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03.08.2020 18:09 Ответить
https://twitter.com/Vika_Ruda
https://twitter.com/Vika_Ruda

Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda

·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1290276168307027968 1 ч

Арсенбарісич, не користуйтеся послугами Бадоєва. Це палевно)
У "київського терориста" Карімова вибухівки не було, - СБУ - Цензор.НЕТ 9289
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03.08.2020 18:10 Ответить
У "київського терориста" Карімова вибухівки не було, - СБУ - Цензор.НЕТ 2721
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03.08.2020 19:18 Ответить
вы фсё врётиии
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04.08.2020 02:39 Ответить
 
 