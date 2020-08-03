У "киевского террориста" Каримова взрывчатки не было, - СБУ
У "киевского террориста" Каримова, находившегося в помещении "Универсал Банка" в бизнес-центре "Леонардо" на углу улиц Хмельницкого и Владимирской в центре Киева и утверждавшего, что в рюкзаке у него бомба, взрывчатки не оказалось.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом рассказали в СБУ.
"Не было у злоумышленника взрывчатки", - сказали в спецслужбе.
Напомним, как ранее сообщил замглавы МВД Антон Геращенко, 3 августа, в 12:00, в полицию позвонила представительница АО "Универсал Банк" (Шевченковский район, помещение бизнес-центра "Леонардо") и сообщила, что в отделение зашел неизвестный мужчина в возрасте до 35 лет, сказал, что у него в рюкзаке находится бомба и попросил вызвать полицию.
Работники банковского учреждения покинули помещение, а руководитель отделения осталась по собственному желанию.
Была ведена в действие специальная полицейская операция "Гром". Представители полиции начали переговоры с террористом.
Позже стало известно, что террорист Каримов, захвативший отделение банка в Киеве, задержан.
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сделать нормальный блокбастер с вертолетом.
мозгов тоже.
как и фантазии.
за 40 килогривен, которых к тому же не дали, отхватить прекрасный срок в буцыгарне.
это где ж он так накосячил, что карму отмывает?
или его реально настолько полнолуние накрыло?
Дьявол кроется в деталях... Такой пустяк и так палитесь...
может его ваще не так поняли...и он 40 тыс кредиту хотел в банке взять ? ))))
а банкирша...сериальщица та еще...не вкурилась и хай подняла ? )))))
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Голобуцький Олексій (Holobutskyj Olexij)
@Holobutsky
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Вікторія Мірошніченко
@Vika_Ruda
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Арсенбарісич, не користуйтеся послугами Бадоєва. Це палевно)