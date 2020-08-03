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У "київського терориста" Карімова вибухівки не було, - СБУ

У

У "київського терориста" Карімова, який перебував у приміщенні "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" на розі вулиць Хмельницького та Володимирської в центрі Києва і стверджував, що в рюкзаку в нього бомба, вибухівки не виявилося.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповіли в СБУ.

"Не було у зловмисника вибухівки", - сказали в спецслужбі.

Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.

Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.

Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім". Представники поліції почали переговори з терористом.

Пізніше "київський терорист" зажадав, щоб до нього допустили ЗМІ.

Дивіться також: СБУ запобігла спробі відчуження майна одного з приватних банків на 90 млн грн. ФОТО

Автор: 

вибухівка (475) Київ (19672) СБУ (12984) тероризм (2868)


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Топ коментарі
+10
Та понятно что не было, давайте уже четвертую серию вашего шоу!
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03.08.2020 16:35 Відповісти
+10
Кто бы сомневался, за хобот поймали, где регистрация, или на родину вали или грязный подвиг сотвори.
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03.08.2020 16:37 Відповісти
+9
а БТР там хоть пробился через пробки??? или так и не получат пацаны премии))))
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03.08.2020 16:40 Відповісти
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Та понятно что не было, давайте уже четвертую серию вашего шоу!
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03.08.2020 16:35 Відповісти
Это рашитские диверсии, этап номер два. Находят нариков, психов, обрабатывают их, обещают содействие, награду, что ничего не будет. К сожалению, третий этап - будут настоящие взрывы в школах, садиках, многоэтажках.... Реагировать на такое надо жестко. Тер должен был застрелен на месте. Это бы частично предотвратило будущие тер акты.
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03.08.2020 16:56 Відповісти
Кто бы сомневался, за хобот поймали, где регистрация, или на родину вали или грязный подвиг сотвори.
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03.08.2020 16:37 Відповісти
Да понятно , что не было, как и самого террориста.
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03.08.2020 16:37 Відповісти
В туалет попросился, а его видать послали.
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03.08.2020 16:38 Відповісти
Вот черт,подумали аваковцы, такой сериал СБУ загубили )
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03.08.2020 16:40 Відповісти
Надо подождать. Скоро зальют видео, как наш ЗЕбил свинью трахал по просьбе террориста)
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03.08.2020 16:40 Відповісти
так в том то и дело...не успел попросить...(тот на опережение сработал)))))))
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03.08.2020 16:41 Відповісти
а БТР там хоть пробился через пробки??? или так и не получат пацаны премии))))
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03.08.2020 16:40 Відповісти
это ж Киев, они хотели вертолет подогнать...
сделать нормальный блокбастер с вертолетом.
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03.08.2020 16:52 Відповісти
и взрывчатки.
мозгов тоже.
как и фантазии.
за 40 килогривен, которых к тому же не дали, отхватить прекрасный срок в буцыгарне.
это где ж он так накосячил, что карму отмывает?
или его реально настолько полнолуние накрыло?
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03.08.2020 16:42 Відповісти
Максим Кривош ; Сухроб Каримов , ... Скоро такой зоопарк можно будет за деньги показывать .
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03.08.2020 16:44 Відповісти
...судя из видео, как менты смело хватали тот рюкзак, её там действительно не было.
Дьявол кроется в деталях... Такой пустяк и так палитесь...
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03.08.2020 16:44 Відповісти
а он хоть по руцки (чи українською) говорить сподобился???
может его ваще не так поняли...и он 40 тыс кредиту хотел в банке взять ? ))))
а банкирша...сериальщица та еще...не вкурилась и хай подняла ? )))))
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03.08.2020 16:45 Відповісти
Что и следовало доказать. Нормальный террорист никогда не станет идти на такой риск ради 40 тысяч гривен. А пререстраховываться ради какого-то идиота и перекрывать центр города это просто глупо.
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03.08.2020 16:45 Відповісти
У "киевского террориста" Каримова взрывчатки не было У избирателей Зели мозгов не было и шо?
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03.08.2020 16:49 Відповісти
У "київського терориста" Карімова вибухівки не було, - СБУ - Цензор.НЕТ 3551
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03.08.2020 16:50 Відповісти
Сьемки шли несколько недель, замотались с массовкой.
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03.08.2020 16:52 Відповісти
зря Аваков сэкономил. Надо было сразу Бадоева нанимать. Так как студия 95-го квартала опять на мелочах спалилась...
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03.08.2020 16:55 Відповісти
У них сильная но не такая богатая организация что бы Алана пригласить на сьемки, дайте срок и все будет.
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03.08.2020 16:58 Відповісти
Та ладно, чим той Анал Бадоєв відзначився?))) Теж мені режисер, ви б ще Оксану Байрак назвали
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03.08.2020 18:38 Відповісти
якщо Ви сприйняли мій пост про Бадоєва серйозно, то мені Вас шкода...
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03.08.2020 18:56 Відповісти
Якщо Ви сприйняли мій пост про Байрак серйозно, то мені Вас шкода...
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03.08.2020 19:05 Відповісти
Операция "Гром": 1) замена блондинки на брюнетку; 2) у террориста едет "крыша"; 3) захват
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03.08.2020 17:13 Відповісти
У "київського терориста" Карімова вибухівки не було, - СБУ - Цензор.НЕТ 3119
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03.08.2020 19:17 Відповісти
Я исчу бомбу убежище, кажется метроу называется спасибо пожалуста.
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03.08.2020 16:51 Відповісти
Мозги браль, Казань браль, взрывчатку не браль.
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03.08.2020 16:54 Відповісти
Скучно,убого...Лешего...
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03.08.2020 16:56 Відповісти
На самом деле он учитель и хотел получить свои 4000 долларов,просто с курсом напутал и неправильно в гривны перевел)
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03.08.2020 16:57 Відповісти
Сходил бы на любое ток-шоу, там тоже все боги и про президентов тоже самое говорят...
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03.08.2020 16:57 Відповісти
Почалось, бл... Тепер кожен шизік буде це робити! Спасіба, зе!
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03.08.2020 17:01 Відповісти
У Карімова вибухівки не було,а була лишень справка з ліквідованого в процесі реформи дурдому...
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03.08.2020 17:02 Відповісти
Якщо влада бездарна так бездарна у всьому. Не можуть навіть про терористів зняти серіал. Станіславський би їх виматюкав і вигнав на біржу праці.
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03.08.2020 17:11 Відповісти
Коли преЗедент розмовляє з "терористом", а потім записує відосік, тоді усі шизофреніки бажають стати терористами
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03.08.2020 17:16 Відповісти
Скоро у авакова медалі закінчаться мєнтів нагороджувати за вбитих і затриманих терористів.
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03.08.2020 17:32 Відповісти
https://twitter.com/Holobutsky
https://twitter.com/Holobutsky

Голобуцький Олексій (Holobutskyj Olexij)

@Holobutsky

·https://twitter.com/Holobutsky/status/1290280776584400896 1 ч

У "київського терориста" Карімова вибухівки не було, - СБУ - Цензор.НЕТ 5658
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03.08.2020 18:05 Відповісти
тогда он не террорист, а просто больной на голову придурок
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03.08.2020 18:06 Відповісти
С каких хе ров это он вдруг "киевский"? Киргизский!
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03.08.2020 18:09 Відповісти
https://twitter.com/Vika_Ruda
https://twitter.com/Vika_Ruda

Вікторія Мірошніченко

@Vika_Ruda

·https://twitter.com/Vika_Ruda/status/1290276168307027968 1 ч

Арсенбарісич, не користуйтеся послугами Бадоєва. Це палевно)
У "київського терориста" Карімова вибухівки не було, - СБУ - Цензор.НЕТ 9289
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03.08.2020 18:10 Відповісти
У "київського терориста" Карімова вибухівки не було, - СБУ - Цензор.НЕТ 2721
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03.08.2020 19:18 Відповісти
вы фсё врётиии
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04.08.2020 02:39 Відповісти
 
 