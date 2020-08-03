У "київського терориста" Карімова вибухівки не було, - СБУ
У "київського терориста" Карімова, який перебував у приміщенні "Універсал Банку" в бізнес-центрі "Леонардо" на розі вулиць Хмельницького та Володимирської в центрі Києва і стверджував, що в рюкзаку в нього бомба, вибухівки не виявилося.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна", про це розповіли в СБУ.
"Не було у зловмисника вибухівки", - сказали в спецслужбі.
Нагадаємо, як раніше повідомив заступник голови МВС Антон Геращенко, 3 серпня, о 12:00, в поліцію зателефонувала представниця АТ "Універсал Банк" (Шевченківський район, приміщення бізнес-центру "Леонардо") і повідомила, що у відділення зайшов невідомий чоловік віком до 35 років, сказав, що у нього в рюкзаку бомба і попросив викликати поліцію.
Працівники банківської установи покинули приміщення, а керівниця відділення залишилася за власним бажанням.
Введена в дію спеціальна поліцейська операція "Грім". Представники поліції почали переговори з терористом.
Пізніше "київський терорист" зажадав, щоб до нього допустили ЗМІ.
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сделать нормальный блокбастер с вертолетом.
мозгов тоже.
как и фантазии.
за 40 килогривен, которых к тому же не дали, отхватить прекрасный срок в буцыгарне.
это где ж он так накосячил, что карму отмывает?
или его реально настолько полнолуние накрыло?
Дьявол кроется в деталях... Такой пустяк и так палитесь...
может его ваще не так поняли...и он 40 тыс кредиту хотел в банке взять ? ))))
а банкирша...сериальщица та еще...не вкурилась и хай подняла ? )))))
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Голобуцький Олексій (Holobutskyj Olexij)
@Holobutsky
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Вікторія Мірошніченко
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Арсенбарісич, не користуйтеся послугами Бадоєва. Це палевно)