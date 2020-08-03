Поліція в Києві перевіряє "замінований" автомобіль і підозрілу валізу. ВІДЕО+ФОТО

Надійшла інформація про замінування автомобіля на вул. Старокиївській у Києві.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

"Вулицю Старокиївську перекрили. Кажуть, що заміновано авто. Чекають вибухотехніків", - йдеться в повідомленні.





Читайте на "Цензор.НЕТ": Прокуратура відкрила справу через загрозу теракту в центрі Києва

Тим часом на вул. Маршала Тимошенка перекрили рух через підозрілу валізу.

"На Маршала Тимошенка, 7, хтось забув підозрілий чемоданчик. Їм вже зацікавилася поліція і перекрила рух", - йдеться в повідомленні.