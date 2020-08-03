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Поліція в Києві перевіряє "замінований" автомобіль і підозрілу валізу. ВІДЕО+ФОТО

Надійшла інформація про замінування автомобіля на вул. Старокиївській у Києві.

Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.

"Вулицю Старокиївську перекрили. Кажуть, що заміновано авто. Чекають вибухотехніків", - йдеться в повідомленні.

Поліція в Києві перевіряє замінований автомобіль і підозрілу валізу 01
Поліція в Києві перевіряє замінований автомобіль і підозрілу валізу 02

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Тим часом на вул. Маршала Тимошенка перекрили рух через підозрілу валізу.

"На Маршала Тимошенка, 7, хтось забув підозрілий чемоданчик. Їм вже зацікавилася поліція і перекрила рух", - йдеться в повідомленні.

Автор: 

Київ (19672) мінування (1218)


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Топ коментарі
+10
Поліція в Києві перевіряє "замінований" автомобіль і підозрілу валізу - Цензор.НЕТ 3287

Вова, не сци, все йде по плану!
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03.08.2020 16:17 Відповісти
+9
Овокян, астанавись!

мы не успеваем жарить попкорн!
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03.08.2020 16:16 Відповісти
+7
Уже никому не интересно, давайте про инопланетян.
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03.08.2020 16:15 Відповісти
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Уже никому не интересно, давайте про инопланетян.
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03.08.2020 16:15 Відповісти
ППЦ((( Полнолуние............
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03.08.2020 16:16 Відповісти
Овокян, астанавись!

мы не успеваем жарить попкорн!
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03.08.2020 16:16 Відповісти
Поліція в Києві перевіряє "замінований" автомобіль і підозрілу валізу - Цензор.НЕТ 3287

Вова, не сци, все йде по плану!
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03.08.2020 16:17 Відповісти
Коли людей лякати достатньо сильно і достатньо довго, то вони підуть за будь-ким, хто пообіцяє порятунок. (Стівен Кінг)
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03.08.2020 16:19 Відповісти
Стівєн Кінг був не знайомий з бубєнчиком та мертвечуком
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04.08.2020 01:27 Відповісти
я так подозреваю, теперь эта хрень с захватами, у нас теперь будет через день..
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03.08.2020 16:22 Відповісти
а в промежутках с чемоданами неизвестными и кошелками...ну и с гранатами баловство иногда
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03.08.2020 16:27 Відповісти
після кожного відео з про.обами на фронті
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04.08.2020 01:28 Відповісти
тюрма розважається
"міновано" не вулицю, а провулок Старокиївський навпроти дитячого майданчика...
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03.08.2020 16:33 Відповісти
Розовый чемоданчик. На видном месте. Людей вокруг нет и быть не может. Что это за теракт такой???
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03.08.2020 16:47 Відповісти
думаете очередная пиар-акция??? не воюешь с террористами на фронте, терроризм будет внутри страны...
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03.08.2020 17:20 Відповісти
Скоро кожну банку мочі і калу загублену кимсь будуть поліцаї перевіряти.
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03.08.2020 17:23 Відповісти
Мдаа.
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03.08.2020 19:05 Відповісти
 
 