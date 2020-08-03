Поліція в Києві перевіряє "замінований" автомобіль і підозрілу валізу. ВІДЕО+ФОТО
Надійшла інформація про замінування автомобіля на вул. Старокиївській у Києві.
Про це повідомляє "Київ Оперативний", передає Цензор.НЕТ.
"Вулицю Старокиївську перекрили. Кажуть, що заміновано авто. Чекають вибухотехніків", - йдеться в повідомленні.
Тим часом на вул. Маршала Тимошенка перекрили рух через підозрілу валізу.
"На Маршала Тимошенка, 7, хтось забув підозрілий чемоданчик. Їм вже зацікавилася поліція і перекрила рух", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+10 Валерій Atman
показати весь коментар03.08.2020 16:17 Відповісти Посилання
+9 Виктор Волков #336671
показати весь коментар03.08.2020 16:16 Відповісти Посилання
+7 Solomon #418722
показати весь коментар03.08.2020 16:15 Відповісти Посилання
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мы не успеваем жарить попкорн!
Вова, не сци, все йде по плану!
"міновано" не вулицю, а провулок Старокиївський навпроти дитячого майданчика...