Полиция в Киеве проверяет "заминированный" автомобиль и подозрительный чемодан. ВИДЕО+ФОТО
Поступила информация о минировании автомобиля на ул. Старокиевской в Киеве.
Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.
"Улицу Старокиевскую перекрыли. Говорят, что заминировано авто. Ждут взрывотехников", - говорится в сообщении.
Тем временем на ул. Маршала Тимошенко перекрыли движение из-за подозрительного чемодана.
"На Маршала Тимошенко, 7, кто-то забыл подозрительный чемоданчик. Им уже заинтересовалась полиция и перекрыла движение", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+10 Валерій Atman
показать весь комментарий03.08.2020 16:17 Ответить Ссылка
+9 Виктор Волков #336671
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+7 Solomon #418722
показать весь комментарий03.08.2020 16:15 Ответить Ссылка
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мы не успеваем жарить попкорн!
Вова, не сци, все йде по плану!
"міновано" не вулицю, а провулок Старокиївський навпроти дитячого майданчика...