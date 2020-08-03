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Полиция в Киеве проверяет "заминированный" автомобиль и подозрительный чемодан. ВИДЕО+ФОТО

Поступила информация о минировании автомобиля на ул. Старокиевской в Киеве.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Улицу Старокиевскую перекрыли. Говорят, что заминировано авто. Ждут взрывотехников", - говорится в сообщении.

Полиция в Киеве проверяет заминированный автомобиль и подозрительный чемодан 01
Полиция в Киеве проверяет заминированный автомобиль и подозрительный чемодан 02

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Тем временем на ул. Маршала Тимошенко перекрыли движение из-за подозрительного чемодана.

"На Маршала Тимошенко, 7, кто-то забыл подозрительный чемоданчик. Им уже заинтересовалась полиция и перекрыла движение", - говорится в сообщении.

Киев (25692) минирование (1446)


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Топ комментарии
+10
Поліція в Києві перевіряє "замінований" автомобіль і підозрілу валізу - Цензор.НЕТ 3287

Вова, не сци, все йде по плану!
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03.08.2020 16:17 Ответить
+9
Овокян, астанавись!

мы не успеваем жарить попкорн!
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03.08.2020 16:16 Ответить
+7
Уже никому не интересно, давайте про инопланетян.
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03.08.2020 16:15 Ответить
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Уже никому не интересно, давайте про инопланетян.
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03.08.2020 16:15 Ответить
ППЦ((( Полнолуние............
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03.08.2020 16:16 Ответить
Овокян, астанавись!

мы не успеваем жарить попкорн!
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03.08.2020 16:16 Ответить
Поліція в Києві перевіряє "замінований" автомобіль і підозрілу валізу - Цензор.НЕТ 3287

Вова, не сци, все йде по плану!
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03.08.2020 16:17 Ответить
Коли людей лякати достатньо сильно і достатньо довго, то вони підуть за будь-ким, хто пообіцяє порятунок. (Стівен Кінг)
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03.08.2020 16:19 Ответить
Стівєн Кінг був не знайомий з бубєнчиком та мертвечуком
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04.08.2020 01:27 Ответить
я так подозреваю, теперь эта хрень с захватами, у нас теперь будет через день..
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03.08.2020 16:22 Ответить
а в промежутках с чемоданами неизвестными и кошелками...ну и с гранатами баловство иногда
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03.08.2020 16:27 Ответить
після кожного відео з про.обами на фронті
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04.08.2020 01:28 Ответить
тюрма розважається
"міновано" не вулицю, а провулок Старокиївський навпроти дитячого майданчика...
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03.08.2020 16:33 Ответить
Розовый чемоданчик. На видном месте. Людей вокруг нет и быть не может. Что это за теракт такой???
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03.08.2020 16:47 Ответить
думаете очередная пиар-акция??? не воюешь с террористами на фронте, терроризм будет внутри страны...
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03.08.2020 17:20 Ответить
Скоро кожну банку мочі і калу загублену кимсь будуть поліцаї перевіряти.
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03.08.2020 17:23 Ответить
Мдаа.
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03.08.2020 19:05 Ответить
 
 