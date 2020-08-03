Полиция в Киеве проверяет "заминированный" автомобиль и подозрительный чемодан. ВИДЕО+ФОТО

Поступила информация о минировании автомобиля на ул. Старокиевской в Киеве.

Об этом сообщает "Киев Оперативный", передает Цензор.НЕТ.

"Улицу Старокиевскую перекрыли. Говорят, что заминировано авто. Ждут взрывотехников", - говорится в сообщении.





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Тем временем на ул. Маршала Тимошенко перекрыли движение из-за подозрительного чемодана.

"На Маршала Тимошенко, 7, кто-то забыл подозрительный чемоданчик. Им уже заинтересовалась полиция и перекрыла движение", - говорится в сообщении.