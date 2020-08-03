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Новости Агрессия России против Украины
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С начала суток в зоне ООС 2 обстрела, - штаб

С начала суток в зоне ООС 2 обстрела, - штаб

С утра оккупанты выстрелили по украинским позициям из противотанкового гранатомета, в обед осуществили несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия. Защитники Украины ответный огонь не открывали.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил у Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку от Марьинки. На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере", - сказано в сообщении.

В штабе отмечают, что военнослужащие ООС не открывали огонь в ответ на провокации противника.

"В командовании Объединенных сил в очередной раз подчеркивают, что нет ничего ценнее жизни и здоровья украинских защитников. Если во время вражеского обстрела будет угроза здоровью и жизни наших военнослужащих, или угроза захвата территории, то украинские воины готовы давать адекватный ответ действиям противника", - добавили в штабе.

Также на Цензор.НЕТ: РФ уже завезла на Донбасс почти 3,5 тыс. единиц техники. Увеличение поставок будет означать прямую агрессию, - заявление Минобороны

Автор: 

обстрел (27941) перемирие (1687) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+5
Тиші як не було так і не буде. Це самообман.
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03.08.2020 18:41 Ответить
+5
а як вони будуть реагувати ?
їм і матюкатись в бік сепарів Зеля заборонив.
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03.08.2020 18:49 Ответить
+4
Те пока нет жертв среди солдат ВСУ, обстрелы неприцельные?
А если будут жертвы и не получится назвать ранения болезнями а гибель солдат списать на несчастный случай, тогда что?
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03.08.2020 18:45 Ответить
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"устойчивее перемирие"
Просто побажаю головнокомандувачу в 10раз більше того ж що він робить для солдат і армії.
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03.08.2020 18:34 Ответить
Как можно дать адекватньій ответ без разведки, прилетела, скажем, мина 120 мм, куда и чем давать ответ ??
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03.08.2020 18:37 Ответить
ну! и..тишины как не было так и нет !
(да!...количество уменьшилось и слава Богу без потерь ... но разве это устойчивое и стабильное??? разве договор выполняется???)
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03.08.2020 18:37 Ответить
Тиші як не було так і не буде. Це самообман.
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03.08.2020 18:41 Ответить
Тобто пишуть щодня - 2 обстріли.
Ляпота...
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03.08.2020 18:38 Ответить
Боевики роют траншеи и приближаются вплотную к позициям ВСУ. Командиры не реагируют

https://inforesist.org/boeviki-royut-transhei-i-priblizhayutsya-vplotnuyu-k-pozicziyam-vsu-komandiry-ne-reagiruyut/?fbclid=IwAR26_C5SSIzGFENbRMbO7K3NwA90KE1EJdKQ0p0-TVCUe3ByfarJa4uetH4

С начала суток в зоне ООС 2 обстрела, - штаб - Цензор.НЕТ 6089
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03.08.2020 18:39 Ответить
а як вони будуть реагувати ?
їм і матюкатись в бік сепарів Зеля заборонив.
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03.08.2020 18:49 Ответить
Турчинов, дай приказ! 7й год войны!
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03.08.2020 20:30 Ответить
Те пока нет жертв среди солдат ВСУ, обстрелы неприцельные?
А если будут жертвы и не получится назвать ранения болезнями а гибель солдат списать на несчастный случай, тогда что?
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03.08.2020 18:45 Ответить
неприцельные, несистемные, нелетальные. А еще провокационные, провоцирующие, беспокоящие и напрягающие обстрелы. Ради чего весь этот балаган?
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03.08.2020 18:59 Ответить
95 квартал смотрел? А это его продолжение. Только в этом балагане гибнут наши пацаны, а не еврейские мальчики, которые отмазались от службы.
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03.08.2020 20:42 Ответить
Не смотрел. Как и слугу народа так и сватов тоже
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03.08.2020 20:57 Ответить
Так хто винний в смерті військового медика, підособистийконтроль42? Чи тупо проїхали?
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03.08.2020 19:03 Ответить
https://www.facebook.com/yegor.xa/posts/10218792454776562
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03.08.2020 19:53 Ответить
Они эти обстрелы были провакационными или нет???
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03.08.2020 20:01 Ответить
2 безответных обстрела, или была ответка?!
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03.08.2020 20:24 Ответить
Неприцельный выстрел это когда не попадают? А когда прицельный? Когда убьют нашего бойца? Этого и ждем?
Какие же суки эти ев..ские твари, которые сидят в своих кабинетах и посылают наших пацанов на смерть, занимась словесной эквилибристикой.
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03.08.2020 20:39 Ответить
Штабні брехуни.
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03.08.2020 23:19 Ответить
 
 