С начала суток в зоне ООС 2 обстрела, - штаб
С утра оккупанты выстрелили по украинским позициям из противотанкового гранатомета, в обед осуществили несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия. Защитники Украины ответный огонь не открывали.
Об этом сказано в сообщении пресс-службы штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.
"Утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил у Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку от Марьинки. На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере", - сказано в сообщении.
В штабе отмечают, что военнослужащие ООС не открывали огонь в ответ на провокации противника.
"В командовании Объединенных сил в очередной раз подчеркивают, что нет ничего ценнее жизни и здоровья украинских защитников. Если во время вражеского обстрела будет угроза здоровью и жизни наших военнослужащих, или угроза захвата территории, то украинские воины готовы давать адекватный ответ действиям противника", - добавили в штабе.
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Просто побажаю головнокомандувачу в 10раз більше того ж що він робить для солдат і армії.
(да!...количество уменьшилось и слава Богу без потерь ... но разве это устойчивое и стабильное??? разве договор выполняется???)
Ляпота...
https://inforesist.org/boeviki-royut-transhei-i-priblizhayutsya-vplotnuyu-k-pozicziyam-vsu-komandiry-ne-reagiruyut/?fbclid=IwAR26_C5SSIzGFENbRMbO7K3NwA90KE1EJdKQ0p0-TVCUe3ByfarJa4uetH4
їм і матюкатись в бік сепарів Зеля заборонив.
А если будут жертвы и не получится назвать ранения болезнями а гибель солдат списать на несчастный случай, тогда что?
Какие же суки эти ев..ские твари, которые сидят в своих кабинетах и посылают наших пацанов на смерть, занимась словесной эквилибристикой.