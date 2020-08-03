С начала суток в зоне ООС 2 обстрела, - штаб

С утра оккупанты выстрелили по украинским позициям из противотанкового гранатомета, в обед осуществили несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия. Защитники Украины ответный огонь не открывали.

Об этом сказано в сообщении пресс-службы штаба Операции объединенных сил, информирует Цензор.НЕТ.

"Утром один провокационный выстрел из станкового противотанкового гранатомета враг совершил у Южного, а в обед несколько неприцельных выстрелов из стрелкового оружия было слышно неподалеку от Марьинки. На всех участках фронта режим прекращения огня сохранялся в полной мере", - сказано в сообщении.

В штабе отмечают, что военнослужащие ООС не открывали огонь в ответ на провокации противника.

"В командовании Объединенных сил в очередной раз подчеркивают, что нет ничего ценнее жизни и здоровья украинских защитников. Если во время вражеского обстрела будет угроза здоровью и жизни наших военнослужащих, или угроза захвата территории, то украинские воины готовы давать адекватный ответ действиям противника", - добавили в штабе.

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