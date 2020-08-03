Від початку доби в зоні ООС 2 обстріли, - штаб

Від ранку окупанти вистрілили по українських позиціях із протитанкового гранатомета, в обідню пору здійснили кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї. Захисники України у відповідь вогонь не відкривали.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомета ворог здійснив біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки. На всіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався повною мірою", - зазначено в повідомленні.

У штабі наголошують, що військовослужбовці ООС не відкривали вогонь у відповідь на провокації противника.

"У Командуванні Об’єднаних сил вчергове наголошують на тому, що немає нічого ціннішого за життя та здоров’я українських захисників. Якщо під час ворожого обстрілу буде загроза здоров’ю та життю наших військовослужбовців або загроза захоплення території, то українські воїни готові давати адекватну відповідь діям противника", - додали в штабі.

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