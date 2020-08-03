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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби в зоні ООС 2 обстріли, - штаб

Від початку доби в зоні ООС 2 обстріли, - штаб

Від ранку окупанти вистрілили по українських позиціях із протитанкового гранатомета, в обідню пору здійснили кілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї. Захисники України у відповідь вогонь не відкривали.

Про це йдеться в повідомленні пресслужби штабу Операції об'єднаних сил, інформує Цензор.НЕТ.

"Зранку один провокативний постріл зі станкового протитанкового гранатомета ворог здійснив біля Південного, а в обідню пору декілька неприцільних пострілів зі стрілецької зброї було чутно неподалік Мар’їнки. На всіх інших ділянках фронту режим припинення вогню зберігався повною мірою", - зазначено в повідомленні.

У штабі наголошують, що військовослужбовці ООС не відкривали вогонь у відповідь на провокації противника.

"У Командуванні Об’єднаних сил вчергове наголошують на тому, що немає нічого ціннішого за життя та здоров’я українських захисників. Якщо під час ворожого обстрілу буде загроза здоров’ю та життю наших військовослужбовців або загроза захоплення території, то українські воїни готові давати адекватну відповідь діям противника", - додали в штабі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим припинення вогню на Донбасі триває вже сьомий день без бойових втрат і стрільби з важкого озброєння, - РНБО

Автор: 

обстріл (29262) перемир’я (994) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+5
Тиші як не було так і не буде. Це самообман.
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03.08.2020 18:41 Відповісти
+5
а як вони будуть реагувати ?
їм і матюкатись в бік сепарів Зеля заборонив.
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03.08.2020 18:49 Відповісти
+4
Те пока нет жертв среди солдат ВСУ, обстрелы неприцельные?
А если будут жертвы и не получится назвать ранения болезнями а гибель солдат списать на несчастный случай, тогда что?
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03.08.2020 18:45 Відповісти
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"устойчивее перемирие"
Просто побажаю головнокомандувачу в 10раз більше того ж що він робить для солдат і армії.
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03.08.2020 18:34 Відповісти
Как можно дать адекватньій ответ без разведки, прилетела, скажем, мина 120 мм, куда и чем давать ответ ??
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03.08.2020 18:37 Відповісти
ну! и..тишины как не было так и нет !
(да!...количество уменьшилось и слава Богу без потерь ... но разве это устойчивое и стабильное??? разве договор выполняется???)
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03.08.2020 18:37 Відповісти
Тиші як не було так і не буде. Це самообман.
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03.08.2020 18:41 Відповісти
Тобто пишуть щодня - 2 обстріли.
Ляпота...
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03.08.2020 18:38 Відповісти
Боевики роют траншеи и приближаются вплотную к позициям ВСУ. Командиры не реагируют

https://inforesist.org/boeviki-royut-transhei-i-priblizhayutsya-vplotnuyu-k-pozicziyam-vsu-komandiry-ne-reagiruyut/?fbclid=IwAR26_C5SSIzGFENbRMbO7K3NwA90KE1EJdKQ0p0-TVCUe3ByfarJa4uetH4

С начала суток в зоне ООС 2 обстрела, - штаб - Цензор.НЕТ 6089
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03.08.2020 18:39 Відповісти
а як вони будуть реагувати ?
їм і матюкатись в бік сепарів Зеля заборонив.
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03.08.2020 18:49 Відповісти
Турчинов, дай приказ! 7й год войны!
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03.08.2020 20:30 Відповісти
Те пока нет жертв среди солдат ВСУ, обстрелы неприцельные?
А если будут жертвы и не получится назвать ранения болезнями а гибель солдат списать на несчастный случай, тогда что?
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03.08.2020 18:45 Відповісти
неприцельные, несистемные, нелетальные. А еще провокационные, провоцирующие, беспокоящие и напрягающие обстрелы. Ради чего весь этот балаган?
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03.08.2020 18:59 Відповісти
95 квартал смотрел? А это его продолжение. Только в этом балагане гибнут наши пацаны, а не еврейские мальчики, которые отмазались от службы.
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03.08.2020 20:42 Відповісти
Не смотрел. Как и слугу народа так и сватов тоже
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03.08.2020 20:57 Відповісти
Так хто винний в смерті військового медика, підособистийконтроль42? Чи тупо проїхали?
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03.08.2020 19:03 Відповісти
https://www.facebook.com/yegor.xa/posts/10218792454776562
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03.08.2020 19:53 Відповісти
Они эти обстрелы были провакационными или нет???
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03.08.2020 20:01 Відповісти
2 безответных обстрела, или была ответка?!
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03.08.2020 20:24 Відповісти
Неприцельный выстрел это когда не попадают? А когда прицельный? Когда убьют нашего бойца? Этого и ждем?
Какие же суки эти ев..ские твари, которые сидят в своих кабинетах и посылают наших пацанов на смерть, занимась словесной эквилибристикой.
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03.08.2020 20:39 Відповісти
Штабні брехуни.
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03.08.2020 23:19 Відповісти
 
 