Стефанчук допустил вынесение вопроса об особом статусе Донбасса на референдум
Первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук дал понять, что вопрос о предоставлении Донбассу особого статуса может быть вынесен на всеукраинский референдум.
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, в опубликованном в понедельник интервью журналу "Фокус", отвечая на вопрос, при каких условиях судьба Донбасса или Крыма может решаться путем вынесения вопроса об их особом статусе на референдум, он сказал: "На референдум может быть вынесен любой вопрос, который пожелает украинский народ. За исключением тех, что направлены на ликвидацию независимости Украины, нарушение суверенитета и, что важно, территориальной целостности страны, а также разжигание национальной, межэтнической, расовой и религиозной вражды. А еще — вопросов налогов, амнистии и органов правопорядка, суда".
"То есть речь об отделении территорий идти не может. Важно понимать: на референдум выносится только один вопрос, его формулировка должна быть четкой, а ответ — либо "да", либо "нет", без вариантов", - добавил он.
При этом Стефанчук отметил, что "если вопросы, интересующие народ, требуют внесения изменений в Конституцию, их тоже надо решать и выносить на референдум, если понадобится".
На вопрос, может ли быть решение народа по результатам референдума консультативным, или оно обязательно для выполнения, первый вице-спикер отметил, что референдумы являются слишком дорогостоящими, и для "консультации с народом достаточно социологических опросов". "Мы же создали формулу, по которой решение народа обязательно для выполнения органами государственной власти", - подчеркнул он.
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Как его описать в " реХверендуме"?!
Комендантский час, военное положение и расстрелы на месте, это же то же - " особый статус"!!!
Суверенитет - НЕЗАВИСИМОСТЬ государства во внешних делах и ВЕРХОВЕНСТВО государственной власти во внутренних делах.
А он про какой-то особый статус.
Иного пути я не вижу, потому что последние 2 шанса на революционные изменения в стране (Майданы) было нивелированы и профуканы выбором быдла на выборах ставленников олигархов и кацапской агентуры.
Либертарианство ,к которому нас подталкивает власть ,это липовая демократия ,а по существу анархия.
В условиях войны ,невиданного спада производства и эпидемии - это ловкий уход
власти от ответственности ,катастрофа для страны.
однозначно
А зачем если есть Разумков. Это действительно узурпация власти Зеленой бандой. Ту они даже Путлера переплюнули, такое только их братья большевики выполняли.
И?
Вопрос всегда формулируется таким образом шоб получить нужный ответ для организаторов.
И там не будет прямого вопроса типа " Вы за то, что бы предоставить особый статус донбассу?"
А будет какая нибудь хрень типа " Вы за то, чтобы донбасс и крым вернулись в состав Украины?"
Естественно все будут за.
И всё. Особый статус узаконен!
Ну и сам факт того, что зебильные капитулянты сменили кучму на кравчука в минске, хомчак и его генштаб скрывают обстрелы на фронте и всячески выгораживают кацапов называя обстрелы не системными, эмоциональными, не несущими угрозу, не прицельными и т.д, а теперь и этот ублюдок начинает рассказывать про референдумы про особый статус, говорит об одном - зебилы негласно уже согласились на капитуляцию и теперь прощупывают реакцию общества на все это, если схаваем, то к новому году луганда и донгурас будет уже якобы в составе Украины, а террористы убивавшие украинцев расползутся по всей стране.
_Тю... А с чего ты взял что они руководствуются интересами Украины? Есть какие-то основания их в этом подозревать?
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Вот это ..... существо "Не исключает вынесение вопроса об особом статусе Донбасса на референдум" Выносите Получите 35% за 65% против и лишний срок за госизмену
например в обществе уже давно назрел вопрос о прекращении деятельности гундяйской секты - информационно-пропагандистского представительства кацапских террористов.
смертная казнь за пособничество кацапским террористам, за пропаганду террористов и даже за сочувствие террористам, а также конфискация имущества у пособников террористов и их родственников.
у 73%ных зебилов и так каша в голове, а тут тупые у ещё тупее станут спрашивать рекомендации как управлять страной не отвлекаясь от "сватов".. у Украины запас прочности не бесконечный..
Просто потому что лучше вайна і мєньшее унітарноє соврємєнноє гасударство чєм падобноє гавно.
Слава Україні!
Вiдео:
https://www.youtube.com/watch?v=EEKavQ1vCAY
Подібні питання мають вирішуватись через референдуми.
Україна - унітарна держава відповідно до Конституції якої всі регіони рівні і жоден з них не може мати ніякого особливого статусу.
кравчук№2