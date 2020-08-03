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Стефанчук припустив можливість винесення питання про особливий статус Донбасу на референдум

Стефанчук припустив можливість винесення питання про особливий статус Донбасу на референдум

Перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук дав зрозуміти, що питання про надання Донбасу особливого статусу може бути винесено на всеукраїнський референдум.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, в опублікованому в понеділок інтерв'ю журналу "Фокус", відповідаючи на запитання, за яких умов доля Донбасу чи Криму може вирішуватися шляхом винесення питання про їхній особливий статус на референдум, він сказав: "На референдум може бути винесено будь-яке питання, якого побажає український народ. За винятком тих, що спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення суверенітету і, що важливо, територіальної цілісності країни, а також розпалювання національної, міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі. А ще - питань податків, амністії та органів правопорядку, суду".

"Тобто про відділення територій не може йтися. Важливо розуміти: на референдум виноситься лише одне питання, його формулювання має бути чітким, а відповідь – або "так", або "ні", без варіантів", - додав він.

При цьому Стефанчук зазначив, що "якщо питання, що цікавлять народ, потребують внесення змін до Конституції, їх теж треба вирішувати і виносити на референдум, якщо знадобиться".

На запитання, чи може бути рішення народу за результатами референдуму консультативним, чи воно обов'язкове для виконання, перший віцеспікер зазначив, що референдуми є занадто дорогими, і для "консультації з народом досить соціологічних опитувань". "Ми ж створили формулу, за якою рішення народу обов'язкове для виконання органами державної влади", - наголосив він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За перший рік Зеленський виконав близько 20% своєї передвиборчої програми, далі будуть складні справи, - "слуга народу" Стефанчук

Автор: 

референдум (628) Донбас (22357) Стефанчук Руслан (760)


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Топ коментарі
+51
Стефанчук припустив можливість винесення питання про особливий статус Донбасу на референдум - Цензор.НЕТ 2299
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03.08.2020 19:22 Відповісти
+50
....Зеленский уже загнан, а точнее сам себя загнал в узкий коридор. И уже не может делать простые вещи, о которых в последнем интервью прямым текстом говорит экс-спецпредставитель США Курт Волкер. Принимать участие в «Минске», показывать, что мы занимаем мирную позицию и делаем все необходимое, а вот РФ - срывает процесс. То есть, то что делал Порошенко. Это называется - ждать смерти Путина. Да, Сталин всегда умирает. Да, независимость Крыма и Донбасса будет возвращена, как когда-то независимость Прибалтики. И санкции хоть не убивают РФ, но не делают ее сильнее.
Отравляют-отравляют, особенно в кризис. К слову, интересно, что Волкер фактически подтвердил все, что говорил Турчинов о критическом дефиците поддержки Запада в 2014 году, сказав, что реакция мира была слишком медленной, а помощи должно было быть больше.
Но после всего сделанного Зеленскому вернуться к этой единственно возможной тактике вооруженного сдерживания агрессора - уже никак. После всей этой беготни за Путиным, попытками заглядывая в глаза военному преступнику, который устал за 6 лет, после попыток устроить новые саммиты, и главное, после обвала рейтинга и невыполнения своего основного обещания - договориться посередине. Он вынужден договариваться. Цугцванг клоунократии, за которым с улыбкой наблюдает Путин....
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03.08.2020 19:07 Відповісти
+44
Я надеюсь вопрос прекращения оплаты Стефанчуком квартиры снимаемой у собственной тёщи за госсчёт, не надо выставлять на референдум?
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03.08.2020 19:08 Відповісти
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Лаври Сівохи не дають спати? Ми йдемо до вас! ))) Вони так і будуть пробувати Україну за вимя, поки не дістануть квитки на Ростов у подарунок?
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03.08.2020 19:21 Відповісти
Стефанчук хочет дожить ещё пять лет?!
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03.08.2020 19:22 Відповісти
за землю уже вынесли на рехверендум?
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03.08.2020 19:22 Відповісти
референдум: обмотать колючей проволкой в полсотни пять рядов, чтобы ни одна крысюка не пролезла - вот вам истоты особый статус даунбаса, точка!
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03.08.2020 19:24 Відповісти
А что это за говно под названием "особый статус"?!!
Как его описать в " реХверендуме"?!
Комендантский час, военное положение и расстрелы на месте, это же то же - " особый статус"!!!
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03.08.2020 19:24 Відповісти
Сепаратист.
Суверенитет - НЕЗАВИСИМОСТЬ государства во внешних делах и ВЕРХОВЕНСТВО государственной власти во внутренних делах.

А он про какой-то особый статус.
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03.08.2020 19:25 Відповісти
Стефанчук с Корниенко готовят референдум.
Стефанчук припустив можливість винесення питання про особливий статус Донбасу на референдум - Цензор.НЕТ 7182
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03.08.2020 19:26 Відповісти
стєфанчюк-ліцо зєбидла.
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03.08.2020 19:27 Відповісти
господи как надоели ети говорящие жырные анальные зеленые существа
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03.08.2020 19:27 Відповісти
...А як надоїли ці *зальетні * малороси ..які сунуть свого пискак в справи України .
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03.08.2020 19:29 Відповісти
А як надоїв, ти місцевий малорос хохломанкурт....
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03.08.2020 20:18 Відповісти
а ты свой ник можешь выговорить?
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03.08.2020 20:38 Відповісти
На референдуме народ Украины проголосует однозначно против особого статуса лугандона, а не Донбасса, как впрочем и против рынка земли, как и за отстаку президента.
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03.08.2020 19:27 Відповісти
Никакого референдума и не будет, как сказал Стефанчук у них есть "Формула". Тут даже большевики завидуют.
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03.08.2020 19:45 Відповісти
Потому зе власть никого из казнокрадов и коррупционеров не сажает, шоб следующая их не посадила. Но сколь верёвочке не виться...
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03.08.2020 20:22 Відповісти
Очень многое зависит от формулировки вопроса, да и если включат мертветчуковские телемозгомойки на полную, то не факт что уставшие от войны диванные зебилы-какая разница не проголосуют за особый статус. тем более что скорее всего расшифровки этого особочго статуса не будет и типа - вы голосуйте. а уже детали будут решаться в результате переговоров.
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03.08.2020 20:25 Відповісти
Те надо считать украинский народ быдлом. Как не пиарили земельный закон, а 73% против и удивлюсь если ктото захочет, чтоб у кого-то - тем более у сепарни, было больше прав чем у него хорошего. Да и если зе решится на подобный референдум, то требовать включить в него вопрос распродажи украинской земли и импичмента президента, национализации награбленного олигархами и расстрел казнокрадам. Будет им тогда особый статус.
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03.08.2020 21:53 Відповісти
Как это не прискорбно, но большинство народа у нас все таки быдло, иначе у нас никогда не было бы при власти столько инородцев, десятилетиями грабящих Украину и в открытую ненавидящих и презирающих украинцев и все украинское. И примеров этому масса, выборы хотя бы того же самого пархатого клоуна который всячески высмеивал и издевался над Украиной и украинцами, называл на дебатах оккупантов повстанцами и все равно БЫДЛО проголосовало. Ну и что касается дерибана земли - после протягивания этого перступного и антиконституционного закона бандами зельцмана-вальцмана рейтинги и у первого, ни у второго особо не изменились, а популярность клоуна начала падать из-за экономических проблем, а не из-за этого преступления, а у шоколадки так и вообще выросла.
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04.08.2020 22:09 Відповісти
И тебе не тот народ достался? Так кто быдло? Ты и есть быдлота тупая если свой же народ быдлом называешь. Вот чем ты лучше тогда инородцев?
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08.08.2020 09:30 Відповісти
ну как бы вся история нашей страны и постоянные обсеры с пост роением государства и желанием населения лечь под очередного оккупанта и инородцев вообще как бы намекают на то что большинство у нас таки БЫДЛО. И если мы и дальше будем идти на поводу у быдла, то мы просрем и этот шанс на построение государства. Ну и в отличие от тебя я понимаю эту проблему (тупость быдла), ну а ты как часть быдла тупо мычишь в стойле и ждешь своего часа идти под нож в забой.
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15.08.2020 16:23 Відповісти
Та ничего ты не понимаешь. Народ выбирает не из того чего бы он хотел - тогда можно было бы говорить правильно он выбрал или нет, а из того говна, что выдвигает власть олигархата. Вот и приходится народу выбирать из говна, шо покрасивше да не так смердит. Ты это понимаешь? А вот как привести к власти действительно избранника народного, вот это архи задача. У тебя есть идеи как?
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15.08.2020 19:03 Відповісти
Демократическим путем никак нельзя переубедить быдло не голосовать за врагов Украины и ставленников олигархов (что впрочем практически одно и тоже), так что только реальная военная хунта наподобие хунты Пиночета сможет вытянуть нас из той пропасти, куда нас скинул "демократический выбор" быдла. При этом как показывает ситуация на оккупированном Донбассе, быдло очень быстренько стает в стойло, если его хорошенько пнуть (те же самые ну очень "гордые" шахтеры теперь работают на кацапов за 4-6тыс грн в месяц и не отсвечивают).

Иного пути я не вижу, потому что последние 2 шанса на революционные изменения в стране (Майданы) было нивелированы и профуканы выбором быдла на выборах ставленников олигархов и кацапской агентуры.
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15.08.2020 22:59 Відповісти
Не захищаючи зекловунів ..а де там про особливий статус сказав Стефанчук ..?
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03.08.2020 19:28 Відповісти
Заголовок, первый абзац, второй абзац
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03.08.2020 19:48 Відповісти
Референдумы должны быть исключительно консультативными .
Либертарианство ,к которому нас подталкивает власть ,это липовая демократия ,а по существу анархия.
В условиях войны ,невиданного спада производства и эпидемии - это ловкий уход
власти от ответственности ,катастрофа для страны.
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03.08.2020 19:28 Відповісти
Та знають добре *зекловуни * ..що якщо будуть вносити зміни про особливий статус Лугандона .то їх швидко винесуть з ВР та влади !
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03.08.2020 19:31 Відповісти
Чую вынесут не вопрос, а вперед ногами эту ватную тушу
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03.08.2020 19:29 Відповісти
пшелнах
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03.08.2020 19:30 Відповісти
Глубже на бутылку,мразь кацапская.
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03.08.2020 19:32 Відповісти
А стефанчук допускает,что его жирная туша может болтаться на осине? И любимая теща не поможет.
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03.08.2020 19:31 Відповісти
На сосне...корабельной
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04.08.2020 07:40 Відповісти
Шлепер..
однозначно
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03.08.2020 19:31 Відповісти
..на Крещатике растут каштаны
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03.08.2020 19:32 Відповісти
У Билли есть хреновина.
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03.08.2020 20:22 Відповісти
Вот так ЗЕленые гондоны протягивают особый статус. Сегодня они допустили референдум по этому вопросу. Референдум это не страшно, в Украине большинство против особого статуса "кормильцев". Но дьявол кроется в деталях. ОРДЛО и Крым де юре это ведь тоже Украина, что то мне подсказывает что ЗЕбилы будут протягивать именно всеукраинский референдум с шахтерамитрактористами и крымнашами . Каким будет результат - трудно сказать, боюсь что не в сторону Украины.
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03.08.2020 19:37 Відповісти
Референдум це дуже небезпечна річ,саме отими деталями.Питання можна сформулювати так хитро,що будь яка відповідь дасть потрібний владі результат.І на протест не вийдеш,бо народ же вирішив.
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03.08.2020 21:43 Відповісти
"референдумы являются слишком дорогостоящими (!!!), и для "консультации с народом достаточно социологических опросов". "Мы же создали формулу (!!!), по которой решение народа обязательно для выполнения органами государственной власти", - "слуга народа" Стефанчук"

А зачем если есть Разумков. Это действительно узурпация власти Зеленой бандой. Ту они даже Путлера переплюнули, такое только их братья большевики выполняли.
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03.08.2020 19:37 Відповісти
свиня пнх!!!
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03.08.2020 19:39 Відповісти
Стефанчук сьогодні головний на манєже?
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03.08.2020 19:41 Відповісти
051-оперативний черговий !!))
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03.08.2020 20:32 Відповісти
Представим картину, в Древнем Риме разрешили голосовать рабам.
И?
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03.08.2020 19:43 Відповісти
Никаких особых статусов!!!
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03.08.2020 19:45 Відповісти
нах пошлмюи мрази зеленые!вас с зелей будем выносить скоро!к народу выйдите!вас на части разорвут уже!
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03.08.2020 19:53 Відповісти
Думаю до растова не успеет
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03.08.2020 19:56 Відповісти
референдум, бо дурнуватий ішак пообіцяв хйлу. а рахувати голоси буде сівохо.
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03.08.2020 19:58 Відповісти
Стефанчук припустив можливість винесення питання про особливий статус Донбасу на референдум - Цензор.НЕТ 369
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03.08.2020 20:06 Відповісти
Эта жирная свинья уже проявила себя давно, как антиукраинский мудила, как пятая колонна беса путлера, воспитывать это мурло поздно и бесполезно, нужны радикальные меры.
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03.08.2020 20:08 Відповісти
Любой референдум это манипуляция.
Вопрос всегда формулируется таким образом шоб получить нужный ответ для организаторов.
И там не будет прямого вопроса типа " Вы за то, что бы предоставить особый статус донбассу?"
А будет какая нибудь хрень типа " Вы за то, чтобы донбасс и крым вернулись в состав Украины?"
Естественно все будут за.
И всё. Особый статус узаконен!
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03.08.2020 20:08 Відповісти
І влада виносить питання на референдум, тільки тоді, якщо впевнена в потрібному для неї результаті.
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03.08.2020 21:47 Відповісти
об особом статусе Донбасса на референдум/ Это означает уверенность борова-жлоба что избравшее Зеленского большинство проголосует за особый статус Донбасса./ Там где боров не уверен: Референдум о создании рынка земли не нужен, поскольку Зеленский на выборах получил мандат доверия на реализацию этой реформы, - Стефанчук.
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03.08.2020 20:13 Відповісти
Ну так очень многое зависит от формулировки вопроса (например - согласны ли вы на продолжение войны до победного конца, или согласны вы на предоставление особого статуса ордло без расшифровки самого статуса - можно ведь ввести обязательное погнижение в правах на 30-50 лет для всех дамбасян, а можно и все то, что прописано в минской капитуляции (своя армия, свои суды, свои законы, открытая граница с кацапстаном, кацапское образование и язык и т.д.).
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03.08.2020 20:17 Відповісти
Объясните полудурку зебильному, что "особый статус" прописанный в минской капитуляции это и есть потеря суверенитета Украины над своей землей. Кроме того в данном "особом статусе" предполагается амнистия террористов и их пособников. что та же по словам самого стефанчука не может быть вопросом вынесенным на референдум.
Ну и сам факт того, что зебильные капитулянты сменили кучму на кравчука в минске, хомчак и его генштаб скрывают обстрелы на фронте и всячески выгораживают кацапов называя обстрелы не системными, эмоциональными, не несущими угрозу, не прицельными и т.д, а теперь и этот ублюдок начинает рассказывать про референдумы про особый статус, говорит об одном - зебилы негласно уже согласились на капитуляцию и теперь прощупывают реакцию общества на все это, если схаваем, то к новому году луганда и донгурас будет уже якобы в составе Украины, а террористы убивавшие украинцев расползутся по всей стране.
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03.08.2020 20:14 Відповісти
Ну да вопрос о дерибане ЗЕМЛИ пархатые мародеры конечно на референдум вынести не могут (не кошерно это у гоев спрашивать, что делать с их землей), зато об капитуляции и фактическом уничтожении страны спросить у уставших от войны диванных зебилят можно.
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03.08.2020 20:19 Відповісти
особые статусы и отделения территорий нельзя проводить на референдумах!
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03.08.2020 20:26 Відповісти
Ідіотизму нема меж. Це козлоподібне бидло.
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03.08.2020 20:26 Відповісти
Стефанчук припустив можливість винесення питання про особливий статус Донбасу на референдум - Цензор.НЕТ 7920
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03.08.2020 20:27 Відповісти
Очередной высер зелёной помойки...
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03.08.2020 20:29 Відповісти
Можливо треба провести референдум на тему доцільності існування вселяких Стефанчуків в Україні або відносно існування свинохверми під назвою Верховна зРада !!! )))
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03.08.2020 20:30 Відповісти
Ну, неймется зеленым малоросам дать "особый статус Дунбассу! Ой,чешутся волосатые рученки.. Только сопротивление активной части общества мешают Трускаветским.
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03.08.2020 20:32 Відповісти
Вони втілюют в життя мету московських шовіністів,втюхати Даунбас з особливим статусом в України ,для подальшої дестабілізаціі суспільного стану в Україні !!!)))
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03.08.2020 20:38 Відповісти
Не вижу интереса Украины в этом референдуме.Зачем вообще обсуждать этот вопрос?Вопрос возникший не по желанию Украины,а из-за действий и с подачи Мордора.Это типо как"Купи слона?"Так вот Рашка, нам предлагает с ножом у горла купить слона,которой нафиг нам не нужен.Тобто,до аннексии Крыма и вторжения москалей в Донбасс,Украина даже не задумывалась об каких-то референдумах,особых статусах и прочих создания СЭЗ для Донбасса,як предлагает Кравчук.И жила тихо и спокойно без всяких референдумов и террористов.Только москали влезли в Крым,поднялась тема референдумов,террористов,фашистов пожирающих снигирей и т .п.....Шо это значит?Значит,що тема референдумов и прочих особых статусов,чуждое и привнесённое извне в Украину.Тому треба исходить из интересов Украины и по Закону.А Закон предусматривает изменения Конституции,референдумы в состоянии военной агрессии и при аннексированных территориях?А никакой
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03.08.2020 20:32 Відповісти
"Не вижу интереса Украины в этом референдуме."
_Тю... А с чего ты взял что они руководствуются интересами Украины? Есть какие-то основания их в этом подозревать?
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03.08.2020 20:58 Відповісти
А какими?Присягу они давали кому?А за нарушение Присяги Ростов маячит.
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03.08.2020 21:01 Відповісти
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05.08.2020 15:22 Відповісти
Усі в нас рівні, иількі даунбасяни "рівніші" ! І це все після того, що вони натворили ! ? А може нам усім "особливий" статус захочеться ? А якщо не усім, а тільки я собі захочу такий статус ? Думаю, що стефана разом з його радою скоріше на вилах винесуть, ніж "вынесение вопроса об особом статусе " даунбаса на рехверендум !!!
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03.08.2020 20:34 Відповісти
Усі в нас рівні, тількі даунбасяни "рівніші" ! І це все після того, що вони натворили ! ? А може нам усім "особливий" статус захочеться ? А якщо не усім, а тільки я собі захочу такий статус ? Думаю, що стефана разом з його радою скоріше на вилах винесуть, ніж "вынесение вопроса об особом статусе " даунбаса на рехверендум !!!
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03.08.2020 20:35 Відповісти
Кстати, отличная идея. Уверен, ответ будет - НЕТ! Решается куча вопросов. Главный - о никаком "особом статусе" после референдума уже нельзя будет даже вякать
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03.08.2020 20:41 Відповісти
Ответ будет такой какой они накрутят.
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03.08.2020 20:52 Відповісти
Він може не ідіот, він - ворог. Який особливий статус може бути для окупованих територій? Яким референдумом можна вигнати рашку з донбасу?
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03.08.2020 20:49 Відповісти
Он не может. Он есть.
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03.08.2020 20:59 Відповісти
Може бути особливий статус, як в лепрозорія, розплідника край небеспечної хвороби-, параноїдальної шизофреніі великодержавного шовінізма ,маячні "Русского мира" !!!)))
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03.08.2020 21:01 Відповісти
А референдум будут проводить как на росисии без нарушений)))))
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03.08.2020 20:51 Відповісти
Клоуны расписываются в собственной несостоятельности, перекладывая ответственность на нарид.
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03.08.2020 20:54 Відповісти
Ця свиняча морда хоче все звалити на "мудрий нарід". Це по маланські.
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03.08.2020 21:02 Відповісти
Не может ! Это запрещено в Конституцией !
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03.08.2020 21:05 Відповісти
Ублюдочные слуги народа.
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03.08.2020 21:10 Відповісти
***** жирный подпуйловный - Adipem FAG underpainting
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03.08.2020 21:16 Відповісти
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Вот это ..... существо "Не исключает вынесение вопроса об особом статусе Донбасса на референдум" Выносите Получите 35% за 65% против и лишний срок за госизмену
Стефанчук припустив можливість винесення питання про особливий статус Донбасу на референдум - Цензор.НЕТ 6979
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03.08.2020 21:21 Відповісти
есть действительно важные вопросы, которые нужно выносить на референдум.

например в обществе уже давно назрел вопрос о прекращении деятельности гундяйской секты - информационно-пропагандистского представительства кацапских террористов.
смертная казнь за пособничество кацапским террористам, за пропаганду террористов и даже за сочувствие террористам, а также конфискация имущества у пособников террористов и их родственников.
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03.08.2020 21:23 Відповісти
Стефанчук, не болтай ерундой..
у 73%ных зебилов и так каша в голове, а тут тупые у ещё тупее станут спрашивать рекомендации как управлять страной не отвлекаясь от "сватов".. у Украины запас прочности не бесконечный..
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03.08.2020 21:28 Відповісти
Він власну"єрунду" лише в дзеркало бачить!!)))
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03.08.2020 21:36 Відповісти
Ось вже з українських гнид московські воши вилазять !!)))
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03.08.2020 21:38 Відповісти
Стефанчук припустив можливість винесення питання про особливий статус Донбасу на референдум - Цензор.НЕТ 3014
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03.08.2020 21:48 Відповісти
Скрытая федерализация.. только в нашем случае это будет совершенно другое ( это не федерация как в РФ и даже как в других странах) это КОНФЕДЕРАЦИЯ по факту двух независимых частей ( со своими силовиками, считай армией, границей, языком, церковью, дип отношениями с РФерией с открытой границей, правом вето на международные и внутренние законы, свои суды, прокуратура, амнистия всем бандитам, нахождения на территории ОРДЛо "дружеского контингента из Бурятии") Это приговор Украине в целом. Тогда уж лучше потерять малую толику на время чем потерять все в итоге. А подать референдум можно хитро, да еще информационно так поставить ( используя СМИ опажопса олигархов и слуг что по сути 99,9 % всего эфира), да еще и как говорил Иосиф Джугашвили " не главное кто как голосует, главное кто считает". Поэтому в данной ситуации что то подобное проводить нельзя. По факту это скрытая капитуляция.
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03.08.2020 22:00 Відповісти
Нє надєйсьа.Єслі кто-то попитаєтся такоє учудіть народ пайдьот єго звіздєть.
Просто потому что лучше вайна і мєньшее унітарноє соврємєнноє гасударство чєм падобноє гавно.
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03.08.2020 23:05 Відповісти
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03.08.2020 22:34 Відповісти
А народ украіни допускаєт винєсєніє Стецика ногамі впєрьод...
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03.08.2020 23:03 Відповісти
Про який референдум розмірковує ця свиняча пика, коли частина території країни захоплена агресором. Крім цього, в Україні досі, немає закону про референдум, і не факт, що після його прийняття, такі питання будуть в ньому прописані.
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03.08.2020 23:32 Відповісти
Націоналісти представили організацію Centuria, яка буде готуватися до "Визвольній війні"

Слава Україні!

Вiдео:
https://www.youtube.com/watch?v=EEKavQ1vCAY


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03.08.2020 23:39 Відповісти
Все вірно.
Подібні питання мають вирішуватись через референдуми.
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04.08.2020 04:53 Відповісти
Подібні питання спрямовані на порушення суверенитету та територіальної цілосності країни.
Україна - унітарна держава відповідно до Конституції якої всі регіони рівні і жоден з них не може мати ніякого особливого статусу.
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04.08.2020 09:58 Відповісти
да... правильно... через референдум решить вопрос о создании резервации для любителей кацапского мира и расии... без пожизненного права покидать территорию резервации
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04.08.2020 05:36 Відповісти
сивоха обоссанная№3
кравчук№2
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04.08.2020 09:22 Відповісти
Якби Стефанчука раніше не винесли, референдум йому свербить. В ОРДЛО вже провели "референдум" в 2014 році, скільки ще разів треба "референдитися"
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04.08.2020 12:09 Відповісти
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