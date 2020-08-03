Стефанчук припустив можливість винесення питання про особливий статус Донбасу на референдум

Перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук дав зрозуміти, що питання про надання Донбасу особливого статусу може бути винесено на всеукраїнський референдум.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, в опублікованому в понеділок інтерв'ю журналу "Фокус", відповідаючи на запитання, за яких умов доля Донбасу чи Криму може вирішуватися шляхом винесення питання про їхній особливий статус на референдум, він сказав: "На референдум може бути винесено будь-яке питання, якого побажає український народ. За винятком тих, що спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення суверенітету і, що важливо, територіальної цілісності країни, а також розпалювання національної, міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі. А ще - питань податків, амністії та органів правопорядку, суду".

"Тобто про відділення територій не може йтися. Важливо розуміти: на референдум виноситься лише одне питання, його формулювання має бути чітким, а відповідь – або "так", або "ні", без варіантів", - додав він.

При цьому Стефанчук зазначив, що "якщо питання, що цікавлять народ, потребують внесення змін до Конституції, їх теж треба вирішувати і виносити на референдум, якщо знадобиться".

На запитання, чи може бути рішення народу за результатами референдуму консультативним, чи воно обов'язкове для виконання, перший віцеспікер зазначив, що референдуми є занадто дорогими, і для "консультації з народом досить соціологічних опитувань". "Ми ж створили формулу, за якою рішення народу обов'язкове для виконання органами державної влади", - наголосив він.

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