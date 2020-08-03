Стефанчук припустив можливість винесення питання про особливий статус Донбасу на референдум
Перший заступник голови Верховної Ради, представник президента в парламенті Руслан Стефанчук дав зрозуміти, що питання про надання Донбасу особливого статусу може бути винесено на всеукраїнський референдум.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, в опублікованому в понеділок інтерв'ю журналу "Фокус", відповідаючи на запитання, за яких умов доля Донбасу чи Криму може вирішуватися шляхом винесення питання про їхній особливий статус на референдум, він сказав: "На референдум може бути винесено будь-яке питання, якого побажає український народ. За винятком тих, що спрямовані на ліквідацію незалежності України, порушення суверенітету і, що важливо, територіальної цілісності країни, а також розпалювання національної, міжетнічної, расової та релігійної ворожнечі. А ще - питань податків, амністії та органів правопорядку, суду".
"Тобто про відділення територій не може йтися. Важливо розуміти: на референдум виноситься лише одне питання, його формулювання має бути чітким, а відповідь – або "так", або "ні", без варіантів", - додав він.
При цьому Стефанчук зазначив, що "якщо питання, що цікавлять народ, потребують внесення змін до Конституції, їх теж треба вирішувати і виносити на референдум, якщо знадобиться".
На запитання, чи може бути рішення народу за результатами референдуму консультативним, чи воно обов'язкове для виконання, перший віцеспікер зазначив, що референдуми є занадто дорогими, і для "консультації з народом досить соціологічних опитувань". "Ми ж створили формулу, за якою рішення народу обов'язкове для виконання органами державної влади", - наголосив він.
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Как его описать в " реХверендуме"?!
Комендантский час, военное положение и расстрелы на месте, это же то же - " особый статус"!!!
Суверенитет - НЕЗАВИСИМОСТЬ государства во внешних делах и ВЕРХОВЕНСТВО государственной власти во внутренних делах.
А он про какой-то особый статус.
Иного пути я не вижу, потому что последние 2 шанса на революционные изменения в стране (Майданы) было нивелированы и профуканы выбором быдла на выборах ставленников олигархов и кацапской агентуры.
Либертарианство ,к которому нас подталкивает власть ,это липовая демократия ,а по существу анархия.
В условиях войны ,невиданного спада производства и эпидемии - это ловкий уход
власти от ответственности ,катастрофа для страны.
однозначно
А зачем если есть Разумков. Это действительно узурпация власти Зеленой бандой. Ту они даже Путлера переплюнули, такое только их братья большевики выполняли.
И?
Вопрос всегда формулируется таким образом шоб получить нужный ответ для организаторов.
И там не будет прямого вопроса типа " Вы за то, что бы предоставить особый статус донбассу?"
А будет какая нибудь хрень типа " Вы за то, чтобы донбасс и крым вернулись в состав Украины?"
Естественно все будут за.
И всё. Особый статус узаконен!
Ну и сам факт того, что зебильные капитулянты сменили кучму на кравчука в минске, хомчак и его генштаб скрывают обстрелы на фронте и всячески выгораживают кацапов называя обстрелы не системными, эмоциональными, не несущими угрозу, не прицельными и т.д, а теперь и этот ублюдок начинает рассказывать про референдумы про особый статус, говорит об одном - зебилы негласно уже согласились на капитуляцию и теперь прощупывают реакцию общества на все это, если схаваем, то к новому году луганда и донгурас будет уже якобы в составе Украины, а террористы убивавшие украинцев расползутся по всей стране.
_Тю... А с чего ты взял что они руководствуются интересами Украины? Есть какие-то основания их в этом подозревать?
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tZE inform
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Вот это ..... существо "Не исключает вынесение вопроса об особом статусе Донбасса на референдум" Выносите Получите 35% за 65% против и лишний срок за госизмену
например в обществе уже давно назрел вопрос о прекращении деятельности гундяйской секты - информационно-пропагандистского представительства кацапских террористов.
смертная казнь за пособничество кацапским террористам, за пропаганду террористов и даже за сочувствие террористам, а также конфискация имущества у пособников террористов и их родственников.
у 73%ных зебилов и так каша в голове, а тут тупые у ещё тупее станут спрашивать рекомендации как управлять страной не отвлекаясь от "сватов".. у Украины запас прочности не бесконечный..
Просто потому что лучше вайна і мєньшее унітарноє соврємєнноє гасударство чєм падобноє гавно.
Слава Україні!
Вiдео:
https://www.youtube.com/watch?v=EEKavQ1vCAY
Подібні питання мають вирішуватись через референдуми.
Україна - унітарна держава відповідно до Конституції якої всі регіони рівні і жоден з них не може мати ніякого особливого статусу.
кравчук№2