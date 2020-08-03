РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7744 посетителя онлайн
Новости Коронавирус и карантин
478 0

Работу детских садов разрешили возобновить на Закарпатье

Работу детских садов разрешили возобновить на Закарпатье

Областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила работу детских садов в Закарпатской области. Соответствующее решение было принято на заседании 3 августа.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Mukachevo.net.

"Согласно решению областной комиссии по ТЭБ НС, на Закарпатье все же позволили восстановить работу детсадов. Однако в садах должны присутствовать дезинфекторы, постоянный температурный скрининг и отсутствовать мягкие игрушки и ковры", - говорится в сообщении.

Ответственность за соблюдение ограничений возложили на руководителей детских садов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": На Закарпатье разрешили работу бассейнов и SPA-зон, детсады пока остаются закрытыми, - ОГА

Автор: 

детсад (430) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042) Закарпатская область (2610)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
 
 