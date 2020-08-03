Работу детских садов разрешили возобновить на Закарпатье
Областная комиссия по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям разрешила работу детских садов в Закарпатской области. Соответствующее решение было принято на заседании 3 августа.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Mukachevo.net.
"Согласно решению областной комиссии по ТЭБ НС, на Закарпатье все же позволили восстановить работу детсадов. Однако в садах должны присутствовать дезинфекторы, постоянный температурный скрининг и отсутствовать мягкие игрушки и ковры", - говорится в сообщении.
Ответственность за соблюдение ограничений возложили на руководителей детских садов.
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