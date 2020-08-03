Роботу дитячих садочків дозволили відновити на Закарпатті
Обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила роботу дитячих садочків у Закарпатській області. Відповідне рішення ухвалено на засіданні 3 серпня.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Mukachevo.net.
"Згідно з рішенням обласної комісії з ТЕБ НС, на Закарпатті все ж дозволили відновити роботу дитсадків. Проте у садочках мають бути наявні дезінфектори, постійний температурний скринінг та відсутні м'які іграшки та килими", - йдеться в повідомленні.
Відповідальність за дотримання обмежень покладено на керівників дитячих садочків.
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