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Роботу дитячих садочків дозволили відновити на Закарпатті

Роботу дитячих садочків дозволили відновити на Закарпатті

Обласна комісія з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій дозволила роботу дитячих садочків у Закарпатській області. Відповідне рішення ухвалено на засіданні 3 серпня.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Mukachevo.net.

"Згідно з рішенням обласної комісії з ТЕБ НС, на Закарпатті все ж дозволили відновити роботу дитсадків. Проте у садочках мають бути наявні дезінфектори, постійний температурний скринінг та відсутні м'які іграшки та килими", - йдеться в повідомленні.

Відповідальність за дотримання обмежень покладено на керівників дитячих садочків.

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дитячий садок (364) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923) Закарпатська область (2080)


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