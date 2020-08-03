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Новости Коронавирус и карантин
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Коронавирусом переболели меньше 10% населения Земли, - ВОЗ

Коронавирусом переболели меньше 10% населения Земли, - ВОЗ

Более высокая вероятность заболеть коронавирусом - у медицинских работников.

Об этом заявила на брифинге представитель ВОЗ Мария Ван Керхове, информирует Цензор.НЕТ.

"Большинство результатов показывают, что менее 10% населения являются положительными. Существует более высокая вероятность заражения у работников здравоохранения", - сказала она.

По словам Керхове, эта информация основана на анализе результатов множества исследований.

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По состоянию на утро 3 августа во всем мире более 18,2 млн случаев заболевания COVID-19. Успешно перенесли болезнь и вылечились 11,4 миллиона. В пятерке лидеров по количеству заражений - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 35-й строчке этого списка.

Автор: 

ВОЗ (777) карантин (16729) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+7
У них там в ВОЗ калькулятор есть?
Хотя, 0,23% это таки меньше 10.
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03.08.2020 20:51 Ответить
+6
Коронавирусом переболели меньше 10% населения Земли, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7573
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03.08.2020 20:53 Ответить
+4
Коронабессие прошло чи не?
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03.08.2020 21:04 Ответить
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У них там в ВОЗ калькулятор есть?
Хотя, 0,23% это таки меньше 10.
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03.08.2020 20:51 Ответить
-Сколько будет 2+2?
-А скоко вам надо?

Это те люди, которые на вопрос "2+2" ответят "на основе анализа результатов множества исследований, а также опираясь на недавно выпущенную совместную статью ведущих европейских офтальмологов и проктологов можно с уверенностью полагать, что результат будет больше 2. Для более точного результата нужны дополнительные данные, дайте денег"
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04.08.2020 06:28 Ответить
Ну и шо?
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03.08.2020 20:52 Ответить
обычный грипп
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03.08.2020 20:53 Ответить
моя сестра из кацапстана 2 недели со своим мушем хворала, каже шо вроде не совсем обычно, от орви за неделю
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03.08.2020 21:25 Ответить
Коронавирусом переболели меньше 10% населения Земли, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7573
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03.08.2020 20:53 Ответить
Откуда цифра 1,5%?
18 млн : 7,8 млрд × 100 = 0,23%.
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03.08.2020 21:05 Ответить
Вам математику читал один учитель с ВОЗ.
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03.08.2020 21:14 Ответить
Ну написали что менее 10%. Что вы ещё хотите? А это будет 9% или 0,0009% это уже подробности, на которые ВОЗ не обращает внимание.
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03.08.2020 21:18 Ответить
https://censor.net/user/46669810 10 відсотків,це 780 мільйонів.
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03.08.2020 21:37 Ответить
Впечатление что уже сожалеют о всего лишь десяти процентах переболевших. Если бы 90 то достигли бы иммунитета.
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03.08.2020 21:03 Ответить
https://censor.net/user/467595 За 10 відсотків це ж брехня.Бо 10 відсотків це 780 мільйонів.
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03.08.2020 22:05 Ответить
Коронабессие прошло чи не?
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03.08.2020 21:04 Ответить
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03.08.2020 21:11 Ответить
10%- это очень и очень много. При этом конца и края этой заразе не видно. А самое плохое начнётся через неделю после первого сентября
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03.08.2020 21:05 Ответить
Мы все умрем?
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03.08.2020 21:06 Ответить
У меня другие планы на эту осень , поэтому я захожу в супермаркет исключительно в маске
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03.08.2020 21:13 Ответить
А без маски туда и не пускают. Предлагаю костюм АХЗ купить
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03.08.2020 21:15 Ответить
Куда 'туда'? Полно людей без масок. Я считаю это преступной халатностью к самим себе Вот недавно была в Херсоне- там маски вообще 6икто не носит нигде.Сейчас школы хоть закрыты , а осенью детки принесут домой из школы родителям не только новые знания и оценки.
Я бы школы пока не открывала, пока н5 появится вакцина работающая. Нас спасло от пандемии именно оперативное закрытие школ , практически уверена в этом. Можно было ограничиться только этим и несением масок в закрытых помещениях.
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03.08.2020 21:24 Ответить
Ношением
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03.08.2020 21:25 Ответить
В супермаркет. В Киеве так. Да никто школы и не откроет. Самое интересное будет в этом году.
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03.08.2020 21:47 Ответить
Сразу миномет-лопату из музея тащите.
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03.08.2020 22:15 Ответить
Я тоже захожу в маске.
Но Ваша маска не защитит Вас от вируса, если вокруг большинство с масками на подбородке, или эти маски они носят месяцами, не меняя.
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03.08.2020 21:19 Ответить
Я свои маски меняю, а остальные - даже если маска ,так сказать , не первой свежести, то все равно хоть какой-то механический фильтр- и важен , конечно, визуальный контроль- к людям с признаками 'ОРЗ ' не подходить на пушечный выстрел.
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03.08.2020 21:28 Ответить
Главное, чтобы на фоне "пандемии" не развился психоз.
Шучу. Или не шучу.
Сдал ИФА тест. Нашли антитела. Сдал ПЦР - отрицательный.
Значит переболел бессимптомно. Но когда именно, не понял.
После ИФА тест сдала жена. Та же картина. Была болезнь без симптомов.
Хотя, раз в пятилетку случаются ОРЗ. Ну, там сопли, горло, температура.
Я никого ни к чему не призывю. Каждый сам решает, как предохраняться, но для себя я вывод сделал.
Всем здоровья!)
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03.08.2020 21:36 Ответить
Шутки сразу заканчиваются, когда от этой болезни умирает знакомый человек,полный сил и здоровья. У меня есть такой знакомый- врач реаниматолог 10 й горбольницы в Одессе.
'Каждый сам решает, как предохраняться'- это как раз про другое. Здесь же все обязаны придерживаться определенных правил, так как все мы часть одного большого коллектива по имени Земля.
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04.08.2020 06:48 Ответить
жодним вченим досі сарс-ков-2 не ізольовано та не виділено в чистому вигляді
чому?
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04.08.2020 01:59 Ответить
Когда то чЛенин заявил о Мировой революции для быдло Шариковых и Швондеров...1\6 часть суши поверило в этот бред,нечто похожее происходит и сейчас...Главное верить в Светлое вчерашнее Будущее...
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03.08.2020 21:08 Ответить
На коронавірус перехворіли менше 10% населення Землі, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8564
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03.08.2020 21:14 Ответить
В моем маленьком городке с марта и по сегодня умерла одна женщина 67 лет якобы от Короны Вируса,и то непонятно ,правда это или для отчета перед начальством нацарапали данные
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03.08.2020 21:19 Ответить
Менше 10 відсотків,це скільки,9 відсотків? Якщо 9 відсотків,то це цифра 700 мільйонів.Там у ВОЗ кукуха поїхала.Якщо взяти безсимптомних,то як вони знають цифру? Якщо наприклад виявив тест.то їх записують в загальну цифру інфікованих.Зовсім за дурнів всіх вважають.
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03.08.2020 21:41 Ответить
Тобто простір для фармацевтичної та медичної мафії ще просто безмежний... коронабєсіє продовжуюється...

Дай только волю врачам, под видом лечения прирежут, но перед этим выпотрошат до копейки, зная даже, что больной безнадежен. Мафия!

Нехай розкажуть родичі померлих онкологічних хворих, особливо, якщо вони довго хворіли...а тут всесвітні масштаби... в деяких країнах економічні втрати, як після Другої світової війни. Можна тільки сподіватись, що майбутні дослідники викриють винуватців цієї однієї з найбільших афер в історії...
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03.08.2020 21:55 Ответить
https://censor.net/user/52333 Це не просто фармацевтичні мафії,це глобальний переділ.
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03.08.2020 21:58 Ответить
це просто...нема слів...
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03.08.2020 22:01 Ответить
причому смертність в середньому за перше півріччя така ж, як і в звичайні часи, в попередні роки...
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03.08.2020 22:03 Ответить
https://censor.net/user/52333 Ви скажіть це все панікерам.Вони вірять в дядечок з телевізорів,а на цифри,які не сходяться,вони не реагують.Причому панікери ті.які вважалися свідомими.І по світі так само.Просто потрібно лише провести інформаційну кампанію,щоб з людей бидло зробити.
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03.08.2020 22:08 Ответить
100 відсотків.

Я все більше переконуюсь, що коронабєсіє - це небачена по масштабам афера тисячоліття.
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03.08.2020 22:22 Ответить
https://censor.net/user/466698 Зараз вже важко сказати.хто кращий.Кращі як видно.також ведуться на усіляку фігню і піддаються паніці.Та й взагалі.той хто поїхав закордон.далеко не завжди кращий.
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03.08.2020 22:13 Ответить
https://censor.net/user/466698 Безвіз це тільки тимчасова робота.Але я був повністю за надання безвізу.І це одне з головних досягнень попередньої влади.
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04.08.2020 00:17 Ответить
https://censor.net/user/466698 Масово почали їхати не сьогодні.
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03.08.2020 23:05 Ответить
https://censor.net/user/472605 Правда в тому.що українці не хороша нація в більшості.
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04.08.2020 00:15 Ответить
Всі налякалися цифри померлих.Але чомусь ніхто не боїться цифри померлих від онко захворювань.Я нагадую,від онкозахворювань в Україні помирає до 80 тисяч людей.І ще велика кількість людей інвалідами залишається і довго все одно не живуть.
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03.08.2020 22:11 Ответить
Щось багато цапів москальских на сайті стало.
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04.08.2020 00:25 Ответить
стран лидеров по заболеваемости отбирать надо по % заболевших от общего населения а не по количеству
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04.08.2020 03:33 Ответить
 
 