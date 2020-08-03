Коронавирусом переболели меньше 10% населения Земли, - ВОЗ

Более высокая вероятность заболеть коронавирусом - у медицинских работников.

Об этом заявила на брифинге представитель ВОЗ Мария Ван Керхове, информирует Цензор.НЕТ.

"Большинство результатов показывают, что менее 10% населения являются положительными. Существует более высокая вероятность заражения у работников здравоохранения", - сказала она.

По словам Керхове, эта информация основана на анализе результатов множества исследований.

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По состоянию на утро 3 августа во всем мире более 18,2 млн случаев заболевания COVID-19. Успешно перенесли болезнь и вылечились 11,4 миллиона. В пятерке лидеров по количеству заражений - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 35-й строчке этого списка.