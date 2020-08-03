Коронавирусом переболели меньше 10% населения Земли, - ВОЗ
Более высокая вероятность заболеть коронавирусом - у медицинских работников.
Об этом заявила на брифинге представитель ВОЗ Мария Ван Керхове, информирует Цензор.НЕТ.
"Большинство результатов показывают, что менее 10% населения являются положительными. Существует более высокая вероятность заражения у работников здравоохранения", - сказала она.
По словам Керхове, эта информация основана на анализе результатов множества исследований.
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По состоянию на утро 3 августа во всем мире более 18,2 млн случаев заболевания COVID-19. Успешно перенесли болезнь и вылечились 11,4 миллиона. В пятерке лидеров по количеству заражений - США, Бразилия, Индия, Россия и Южная Африка. Украина на 35-й строчке этого списка.
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Хотя, 0,23% это таки меньше 10.
-А скоко вам надо?
Это те люди, которые на вопрос "2+2" ответят "на основе анализа результатов множества исследований, а также опираясь на недавно выпущенную совместную статью ведущих европейских офтальмологов и проктологов можно с уверенностью полагать, что результат будет больше 2. Для более точного результата нужны дополнительные данные, дайте денег"
18 млн : 7,8 млрд × 100 = 0,23%.
Я бы школы пока не открывала, пока н5 появится вакцина работающая. Нас спасло от пандемии именно оперативное закрытие школ , практически уверена в этом. Можно было ограничиться только этим и несением масок в закрытых помещениях.
Но Ваша маска не защитит Вас от вируса, если вокруг большинство с масками на подбородке, или эти маски они носят месяцами, не меняя.
Шучу. Или не шучу.
Сдал ИФА тест. Нашли антитела. Сдал ПЦР - отрицательный.
Значит переболел бессимптомно. Но когда именно, не понял.
После ИФА тест сдала жена. Та же картина. Была болезнь без симптомов.
Хотя, раз в пятилетку случаются ОРЗ. Ну, там сопли, горло, температура.
Я никого ни к чему не призывю. Каждый сам решает, как предохраняться, но для себя я вывод сделал.
Всем здоровья!)
'Каждый сам решает, как предохраняться'- это как раз про другое. Здесь же все обязаны придерживаться определенных правил, так как все мы часть одного большого коллектива по имени Земля.
чому?
Дай только волю врачам, под видом лечения прирежут, но перед этим выпотрошат до копейки, зная даже, что больной безнадежен. Мафия!
Нехай розкажуть родичі померлих онкологічних хворих, особливо, якщо вони довго хворіли...а тут всесвітні масштаби... в деяких країнах економічні втрати, як після Другої світової війни. Можна тільки сподіватись, що майбутні дослідники викриють винуватців цієї однієї з найбільших афер в історії...
Я все більше переконуюсь, що коронабєсіє - це небачена по масштабам афера тисячоліття.