На коронавірус перехворіли менше 10% населення Землі, - ВООЗ

Найвища ймовірність захворіти на коронавірус - у медичних працівників.

Про це заявила на брифінгу представниця ВООЗ Марія Ван Керхове, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість результатів показують, що менше 10% населення є позитивними. Існує більш висока ймовірність зараження у працівників охорони здоров'я", - сказала вона.

За словами Керхове, ця інформація заснована на аналізі результатів безлічі досліджень.

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Станом на ранок 3 серпня в усьому світі понад 18,2 млн випадків захворювання на COVID-19. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 11,4 мільйона. У п'ятірці лідерів за кількістю заражень - США, Бразилія, Індія, Росія і Південна Африка. Україна на 35-му місці цього списку.