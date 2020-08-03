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Новини Коронавірус і карантин
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На коронавірус перехворіли менше 10% населення Землі, - ВООЗ

На коронавірус перехворіли менше 10% населення Землі, - ВООЗ

Найвища ймовірність захворіти на коронавірус - у медичних працівників.

Про це заявила на брифінгу представниця ВООЗ Марія Ван Керхове, інформує Цензор.НЕТ.

"Більшість результатів показують, що менше 10% населення є позитивними. Існує більш висока ймовірність зараження у працівників охорони здоров'я", - сказала вона.

За словами Керхове, ця інформація заснована на аналізі результатів безлічі досліджень.

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Станом на ранок 3 серпня в усьому світі понад 18,2 млн випадків захворювання на COVID-19. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 11,4 мільйона. У п'ятірці лідерів за кількістю заражень - США, Бразилія, Індія, Росія і Південна Африка. Україна на 35-му місці цього списку.

Автор: 

ВООЗ (770) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
У них там в ВОЗ калькулятор есть?
Хотя, 0,23% это таки меньше 10.
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03.08.2020 20:51 Відповісти
+6
Коронавирусом переболели меньше 10% населения Земли, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7573
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03.08.2020 20:53 Відповісти
+4
Коронабессие прошло чи не?
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03.08.2020 21:04 Відповісти
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У них там в ВОЗ калькулятор есть?
Хотя, 0,23% это таки меньше 10.
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03.08.2020 20:51 Відповісти
-Сколько будет 2+2?
-А скоко вам надо?

Это те люди, которые на вопрос "2+2" ответят "на основе анализа результатов множества исследований, а также опираясь на недавно выпущенную совместную статью ведущих европейских офтальмологов и проктологов можно с уверенностью полагать, что результат будет больше 2. Для более точного результата нужны дополнительные данные, дайте денег"
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04.08.2020 06:28 Відповісти
Ну и шо?
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03.08.2020 20:52 Відповісти
обычный грипп
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03.08.2020 20:53 Відповісти
моя сестра из кацапстана 2 недели со своим мушем хворала, каже шо вроде не совсем обычно, от орви за неделю
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03.08.2020 21:25 Відповісти
Коронавирусом переболели меньше 10% населения Земли, - ВОЗ - Цензор.НЕТ 7573
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03.08.2020 20:53 Відповісти
Откуда цифра 1,5%?
18 млн : 7,8 млрд × 100 = 0,23%.
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03.08.2020 21:05 Відповісти
Вам математику читал один учитель с ВОЗ.
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03.08.2020 21:14 Відповісти
Ну написали что менее 10%. Что вы ещё хотите? А это будет 9% или 0,0009% это уже подробности, на которые ВОЗ не обращает внимание.
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03.08.2020 21:18 Відповісти
https://censor.net/user/46669810 10 відсотків,це 780 мільйонів.
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03.08.2020 21:37 Відповісти
Впечатление что уже сожалеют о всего лишь десяти процентах переболевших. Если бы 90 то достигли бы иммунитета.
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03.08.2020 21:03 Відповісти
https://censor.net/user/467595 За 10 відсотків це ж брехня.Бо 10 відсотків це 780 мільйонів.
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03.08.2020 22:05 Відповісти
Коронабессие прошло чи не?
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03.08.2020 21:04 Відповісти
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03.08.2020 21:11 Відповісти
10%- это очень и очень много. При этом конца и края этой заразе не видно. А самое плохое начнётся через неделю после первого сентября
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03.08.2020 21:05 Відповісти
Мы все умрем?
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03.08.2020 21:06 Відповісти
У меня другие планы на эту осень , поэтому я захожу в супермаркет исключительно в маске
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03.08.2020 21:13 Відповісти
А без маски туда и не пускают. Предлагаю костюм АХЗ купить
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03.08.2020 21:15 Відповісти
Куда 'туда'? Полно людей без масок. Я считаю это преступной халатностью к самим себе Вот недавно была в Херсоне- там маски вообще 6икто не носит нигде.Сейчас школы хоть закрыты , а осенью детки принесут домой из школы родителям не только новые знания и оценки.
Я бы школы пока не открывала, пока н5 появится вакцина работающая. Нас спасло от пандемии именно оперативное закрытие школ , практически уверена в этом. Можно было ограничиться только этим и несением масок в закрытых помещениях.
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03.08.2020 21:24 Відповісти
Ношением
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03.08.2020 21:25 Відповісти
В супермаркет. В Киеве так. Да никто школы и не откроет. Самое интересное будет в этом году.
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03.08.2020 21:47 Відповісти
Сразу миномет-лопату из музея тащите.
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03.08.2020 22:15 Відповісти
Я тоже захожу в маске.
Но Ваша маска не защитит Вас от вируса, если вокруг большинство с масками на подбородке, или эти маски они носят месяцами, не меняя.
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03.08.2020 21:19 Відповісти
Я свои маски меняю, а остальные - даже если маска ,так сказать , не первой свежести, то все равно хоть какой-то механический фильтр- и важен , конечно, визуальный контроль- к людям с признаками 'ОРЗ ' не подходить на пушечный выстрел.
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03.08.2020 21:28 Відповісти
Главное, чтобы на фоне "пандемии" не развился психоз.
Шучу. Или не шучу.
Сдал ИФА тест. Нашли антитела. Сдал ПЦР - отрицательный.
Значит переболел бессимптомно. Но когда именно, не понял.
После ИФА тест сдала жена. Та же картина. Была болезнь без симптомов.
Хотя, раз в пятилетку случаются ОРЗ. Ну, там сопли, горло, температура.
Я никого ни к чему не призывю. Каждый сам решает, как предохраняться, но для себя я вывод сделал.
Всем здоровья!)
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03.08.2020 21:36 Відповісти
Шутки сразу заканчиваются, когда от этой болезни умирает знакомый человек,полный сил и здоровья. У меня есть такой знакомый- врач реаниматолог 10 й горбольницы в Одессе.
'Каждый сам решает, как предохраняться'- это как раз про другое. Здесь же все обязаны придерживаться определенных правил, так как все мы часть одного большого коллектива по имени Земля.
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04.08.2020 06:48 Відповісти
жодним вченим досі сарс-ков-2 не ізольовано та не виділено в чистому вигляді
чому?
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04.08.2020 01:59 Відповісти
Когда то чЛенин заявил о Мировой революции для быдло Шариковых и Швондеров...1\6 часть суши поверило в этот бред,нечто похожее происходит и сейчас...Главное верить в Светлое вчерашнее Будущее...
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03.08.2020 21:08 Відповісти
На коронавірус перехворіли менше 10% населення Землі, - ВООЗ - Цензор.НЕТ 8564
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03.08.2020 21:14 Відповісти
В моем маленьком городке с марта и по сегодня умерла одна женщина 67 лет якобы от Короны Вируса,и то непонятно ,правда это или для отчета перед начальством нацарапали данные
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03.08.2020 21:19 Відповісти
Менше 10 відсотків,це скільки,9 відсотків? Якщо 9 відсотків,то це цифра 700 мільйонів.Там у ВОЗ кукуха поїхала.Якщо взяти безсимптомних,то як вони знають цифру? Якщо наприклад виявив тест.то їх записують в загальну цифру інфікованих.Зовсім за дурнів всіх вважають.
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03.08.2020 21:41 Відповісти
Тобто простір для фармацевтичної та медичної мафії ще просто безмежний... коронабєсіє продовжуюється...

Дай только волю врачам, под видом лечения прирежут, но перед этим выпотрошат до копейки, зная даже, что больной безнадежен. Мафия!

Нехай розкажуть родичі померлих онкологічних хворих, особливо, якщо вони довго хворіли...а тут всесвітні масштаби... в деяких країнах економічні втрати, як після Другої світової війни. Можна тільки сподіватись, що майбутні дослідники викриють винуватців цієї однієї з найбільших афер в історії...
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03.08.2020 21:55 Відповісти
https://censor.net/user/52333 Це не просто фармацевтичні мафії,це глобальний переділ.
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03.08.2020 21:58 Відповісти
це просто...нема слів...
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03.08.2020 22:01 Відповісти
причому смертність в середньому за перше півріччя така ж, як і в звичайні часи, в попередні роки...
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03.08.2020 22:03 Відповісти
https://censor.net/user/52333 Ви скажіть це все панікерам.Вони вірять в дядечок з телевізорів,а на цифри,які не сходяться,вони не реагують.Причому панікери ті.які вважалися свідомими.І по світі так само.Просто потрібно лише провести інформаційну кампанію,щоб з людей бидло зробити.
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03.08.2020 22:08 Відповісти
100 відсотків.

Я все більше переконуюсь, що коронабєсіє - це небачена по масштабам афера тисячоліття.
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03.08.2020 22:22 Відповісти
https://censor.net/user/466698 Зараз вже важко сказати.хто кращий.Кращі як видно.також ведуться на усіляку фігню і піддаються паніці.Та й взагалі.той хто поїхав закордон.далеко не завжди кращий.
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03.08.2020 22:13 Відповісти
https://censor.net/user/466698 Безвіз це тільки тимчасова робота.Але я був повністю за надання безвізу.І це одне з головних досягнень попередньої влади.
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04.08.2020 00:17 Відповісти
https://censor.net/user/466698 Масово почали їхати не сьогодні.
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03.08.2020 23:05 Відповісти
https://censor.net/user/472605 Правда в тому.що українці не хороша нація в більшості.
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04.08.2020 00:15 Відповісти
Всі налякалися цифри померлих.Але чомусь ніхто не боїться цифри померлих від онко захворювань.Я нагадую,від онкозахворювань в Україні помирає до 80 тисяч людей.І ще велика кількість людей інвалідами залишається і довго все одно не живуть.
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03.08.2020 22:11 Відповісти
Щось багато цапів москальских на сайті стало.
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04.08.2020 00:25 Відповісти
стран лидеров по заболеваемости отбирать надо по % заболевших от общего населения а не по количеству
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04.08.2020 03:33 Відповісти
 
 