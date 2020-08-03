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На коронавірус перехворіли менше 10% населення Землі, - ВООЗ
Найвища ймовірність захворіти на коронавірус - у медичних працівників.
Про це заявила на брифінгу представниця ВООЗ Марія Ван Керхове, інформує Цензор.НЕТ.
"Більшість результатів показують, що менше 10% населення є позитивними. Існує більш висока ймовірність зараження у працівників охорони здоров'я", - сказала вона.
За словами Керхове, ця інформація заснована на аналізі результатів безлічі досліджень.
Станом на ранок 3 серпня в усьому світі понад 18,2 млн випадків захворювання на COVID-19. Успішно перенесли хворобу і вилікувалися 11,4 мільйона. У п'ятірці лідерів за кількістю заражень - США, Бразилія, Індія, Росія і Південна Африка. Україна на 35-му місці цього списку.
Топ коментарі
+7 Игорь 4397
показати весь коментар03.08.2020 20:51 Відповісти Посилання
+6 Шрек Баблокат
показати весь коментар03.08.2020 20:53 Відповісти Посилання
+4 Senator S #201477
показати весь коментар03.08.2020 21:04 Відповісти Посилання
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Хотя, 0,23% это таки меньше 10.
-А скоко вам надо?
Это те люди, которые на вопрос "2+2" ответят "на основе анализа результатов множества исследований, а также опираясь на недавно выпущенную совместную статью ведущих европейских офтальмологов и проктологов можно с уверенностью полагать, что результат будет больше 2. Для более точного результата нужны дополнительные данные, дайте денег"
18 млн : 7,8 млрд × 100 = 0,23%.
Я бы школы пока не открывала, пока н5 появится вакцина работающая. Нас спасло от пандемии именно оперативное закрытие школ , практически уверена в этом. Можно было ограничиться только этим и несением масок в закрытых помещениях.
Но Ваша маска не защитит Вас от вируса, если вокруг большинство с масками на подбородке, или эти маски они носят месяцами, не меняя.
Шучу. Или не шучу.
Сдал ИФА тест. Нашли антитела. Сдал ПЦР - отрицательный.
Значит переболел бессимптомно. Но когда именно, не понял.
После ИФА тест сдала жена. Та же картина. Была болезнь без симптомов.
Хотя, раз в пятилетку случаются ОРЗ. Ну, там сопли, горло, температура.
Я никого ни к чему не призывю. Каждый сам решает, как предохраняться, но для себя я вывод сделал.
Всем здоровья!)
'Каждый сам решает, как предохраняться'- это как раз про другое. Здесь же все обязаны придерживаться определенных правил, так как все мы часть одного большого коллектива по имени Земля.
чому?
Дай только волю врачам, под видом лечения прирежут, но перед этим выпотрошат до копейки, зная даже, что больной безнадежен. Мафия!
Нехай розкажуть родичі померлих онкологічних хворих, особливо, якщо вони довго хворіли...а тут всесвітні масштаби... в деяких країнах економічні втрати, як після Другої світової війни. Можна тільки сподіватись, що майбутні дослідники викриють винуватців цієї однієї з найбільших афер в історії...
Я все більше переконуюсь, що коронабєсіє - це небачена по масштабам афера тисячоліття.