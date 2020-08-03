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Новости Коронавирус и карантин
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Харьковская ОГА требует от полиции усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений

Харьковская ОГА требует от полиции усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений

В связи с увеличением ежедневно регистрируемых случаев COVID-19 в Харьковской области облгосадминистрация требует от органов полиции более строго контролировать соблюдение карантинных ограничений.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в сообщении пресс-службы заместителя главы Харьковской ОГА Тараса Пастуха.

"Требуем от полиции усилить работу в местах скопления людей и в транспорте. Потому что многие люди обращают внимание, что пассажиры в транспорте уже забыли о масочном режиме. При этом при выявлении больных большинство из них говорят, что, скорее всего, заразились в метро, супермаркете или маршрутке", - отмечается в тексте. 

Он также подчеркнул, что региональная комиссия по техногенной и экологической безопасности на заседании в пятницу решила оставить все карантинные мероприятия без изменений.

По данным Министерства здравоохранения, по состоянию на утро понедельника, 3 августа, в Харьковской области подтверждено 3 950 случаев COVID-19, в том числе 86 - за минувшие сутки, что является антирекордом для области.

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карантин (16729) Нацполиция (16568) Харьков (7584) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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FTP, [03.08.20 20:25]
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ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок на всех станциях московского метро
По словам собеседника агентства, пассажирам выписывают штрафы в размере 5 тысяч рублей. Сколько человек уже было оштрафовано в ходе рейдов, он не уточнил.
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03.08.2020 21:02 Ответить
знизьте штрафи,придурки !
17 000 - THIS IS UNREAL !
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03.08.2020 21:03 Ответить
Користуйтесь масками, придурки !
17 000, навіть на похорони не вистачить !
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03.08.2020 21:06 Ответить
https://censor.net/user/466090 А в окулярах? На початку ж возовці казали,що окуляри обов'язкові.Це саме вас дурять.А ви просите добавки.
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03.08.2020 21:44 Ответить
Ты думаешь они о здоровье людей беспокоятся?
Их задача заставить быдло ходить строем и по разрешению...
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03.08.2020 21:20 Ответить
в Харкові поліція забила на карантин, обмеження, затримання з самого початку (хоча ще навесні самі ходили в масках)
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03.08.2020 22:23 Ответить
ОГА требует))))) В Харькове председатель обладминистрации -Кучер (извозчик), а его заместитель- Пастух(свинопас), вообще никто за людей не воспринимает.
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03.08.2020 22:43 Ответить
 
 