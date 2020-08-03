Харківська ОДА вимагає від поліції посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень
У зв'язку зі збільшенням щодня реєстрованих випадків COVID-19 у Харківській області облдержадміністрація вимагає від органів поліції суворіше контролювати дотримання карантинних обмежень.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні пресслужби заступника голови Харківської ОДА Тараса Пастуха.
"Вимагаємо від поліції посилити роботу в місцях скупчення людей і в транспорті. Тому що багато людей звертають увагу, що пасажири в транспорті вже забули про масковий режим. При цьому під час виявлення хворих більшість із них говорять, що, найімовірніше, заразилися в метро, супермаркеті або маршрутці", - наголошується в тексті.
Він також наголосив, що регіональна комісія з техногенної та екологічної безпеки на засіданні в п'ятницю вирішила залишити всі карантинні заходи без змін.
За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок понеділка, 3 серпня, в Харківській області підтверджено 3950 випадків COVID-19, зокрема 86 - за минулу добу, що є антирекордом для області.
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