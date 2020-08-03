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Новини Коронавірус і карантин
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Харківська ОДА вимагає від поліції посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень

Харківська ОДА вимагає від поліції посилити контроль за дотриманням карантинних обмежень

У зв'язку зі збільшенням щодня реєстрованих випадків COVID-19 у Харківській області облдержадміністрація вимагає від органів поліції суворіше контролювати дотримання карантинних обмежень.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це йдеться в повідомленні пресслужби заступника голови Харківської ОДА Тараса Пастуха.

"Вимагаємо від поліції посилити роботу в місцях скупчення людей і в транспорті. Тому що багато людей звертають увагу, що пасажири в транспорті вже забули про масковий режим. При цьому під час виявлення хворих більшість із них говорять, що, найімовірніше, заразилися в метро, супермаркеті або маршрутці", - наголошується в тексті.

Він також наголосив, що регіональна комісія з техногенної та екологічної безпеки на засіданні в п'ятницю вирішила залишити всі карантинні заходи без змін.

За даними Міністерства охорони здоров'я, станом на ранок понеділка, 3 серпня, в Харківській області підтверджено 3950 випадків COVID-19, зокрема 86 - за минулу добу, що є антирекордом для області.

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Автор: 

карантин (18172) Нацполіція (15282) Харків (5707) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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FTP, [03.08.20 20:25]
[ Фото ]
ТАСС сообщил о массовых штрафах за отсутствие масок на всех станциях московского метро
По словам собеседника агентства, пассажирам выписывают штрафы в размере 5 тысяч рублей. Сколько человек уже было оштрафовано в ходе рейдов, он не уточнил.
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03.08.2020 21:02 Відповісти
знизьте штрафи,придурки !
17 000 - THIS IS UNREAL !
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03.08.2020 21:03 Відповісти
Користуйтесь масками, придурки !
17 000, навіть на похорони не вистачить !
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03.08.2020 21:06 Відповісти
https://censor.net/user/466090 А в окулярах? На початку ж возовці казали,що окуляри обов'язкові.Це саме вас дурять.А ви просите добавки.
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03.08.2020 21:44 Відповісти
Ты думаешь они о здоровье людей беспокоятся?
Их задача заставить быдло ходить строем и по разрешению...
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03.08.2020 21:20 Відповісти
в Харкові поліція забила на карантин, обмеження, затримання з самого початку (хоча ще навесні самі ходили в масках)
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03.08.2020 22:23 Відповісти
ОГА требует))))) В Харькове председатель обладминистрации -Кучер (извозчик), а его заместитель- Пастух(свинопас), вообще никто за людей не воспринимает.
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03.08.2020 22:43 Відповісти
 
 