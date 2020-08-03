Українські вчені прогнозують, що колективний імунітет до COVID-19 з'явиться протягом року
Вчені Київського політехнічного інституту вважають, що поширення коронавірусу може бути загальмовано лише внаслідок поступової появи колективного імунітету до COVID-19 приблизно у 60-70% населення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КПІ.
Вчені зазначають, що ситуація залишається стабільно важкою і набуває затяжного характеру.
Мобільність коронавірусу зросла до 150% порівняно з початком року. Внаслідок цього в червні - липні 2020 року відбулася серія стрімких сплесків захворювання, яка призвела до подвоєння-потроєння кількості щодня інфікованих (антирекорд - 1310 осіб на день - був досягнутий 23 липня 2020 року) з тенденцією до подальшого наростання захворюваності.
Такий характер поширення коронавірусу може бути сповільнений тільки в результаті поступової появи колективного імунітету приблизно у 60-70% населення. Природний перебіг цього процесу може відбуватися протягом року. Його істотне прискорення можливо лише в результаті масової вакцинації населення, що нині є важко передбачуваним явищем.
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Население Украины 41,9 млн.
42*0,7=29.4 млн. итого по 2.45 млн вмесяц должно переболеть.
Текущая летальность ковида на сегодня
693,754*100/18,283,830= 3,794%
29,4*3,8/100=1.1172. Итого, около миллиона украинцев умрет при таком сценарии.
Это путь, который предлагает Швеция (во имя спасения экономики)
Выдержит наша экономика и здравоохранение и психика миллион смертей в год и 29 млн болеющих, 20% из которых будут нуждаться в госпитализации?
Чему нас учит семья и школа,
Что жизнь сама короновирус накажет строго,
Тут мы согласны, скажи, Серега!
Вот он проснется утром, он, конечно, скажет:
"Пусть жизнь осудит, пусть жизнь накажет!"
Так и не парьтесь - вам же легче будет,
Чего возится, коль жизнь осудит? (Ученые Киевского политехнического института)
Задумайтесь: пройшло більше ніж півроку від перших відомостей про появу нового вірусу. Скільки злітало в китай та інші зарубіжні країни - тільки одному богу (ще й прикордонникам) відомо. Або розгалужена ланцюгова реакція дуже слаба через ненадійну передачу вірусу, або за цей час повинно було перехворіти все населення. Це не середні віки, коли з одного міста в друге їдуть тиждень чи місяць. Зараз це займає години.
В будь-якому випадку влада нас дурила і дурить.