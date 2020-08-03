Українські вчені прогнозують, що колективний імунітет до COVID-19 з'явиться протягом року

Вчені Київського політехнічного інституту вважають, що поширення коронавірусу може бути загальмовано лише внаслідок поступової появи колективного імунітету до COVID-19 приблизно у 60-70% населення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба КПІ.

Вчені зазначають, що ситуація залишається стабільно важкою і набуває затяжного характеру.

Мобільність коронавірусу зросла до 150% порівняно з початком року. Внаслідок цього в червні - липні 2020 року відбулася серія стрімких сплесків захворювання, яка призвела до подвоєння-потроєння кількості щодня інфікованих (антирекорд - 1310 осіб на день - був досягнутий 23 липня 2020 року) з тенденцією до подальшого наростання захворюваності.

Такий характер поширення коронавірусу може бути сповільнений тільки в результаті поступової появи колективного імунітету приблизно у 60-70% населення. Природний перебіг цього процесу може відбуватися протягом року. Його істотне прискорення можливо лише в результаті масової вакцинації населення, що нині є важко передбачуваним явищем.

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