ЮНИСЕФ призвал Кабмин не монетизировать бэби-боксы
Детский фонд ООН призывает правительство Украины отказаться от решения заменить выдачу "пакета малыша" денежными выплатами.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ЮНИСЕФ, опубликованном в понедельник, 3 августа.
По данным ЮНИСЕФ, большинство родителей поддерживают именно натуральную помощь в виде пакетов. Если в 2018 году только 35% родителей хотели бы пакет перед денежной выплатой, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде.
"Критически важно, что эта программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса", - подчеркивается в заявлении.
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Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает и экономическую эффективность пакетов малыша для семейного бюджета. Финансовая стоимость товаров с пакетом малыша обойдется родителям дороже на 50-200%.
"Пакет малыша" объединяет в себе предметы первой необходимости для ухода за ребенком в течение первых дней жизни, материалы для раннего развития ребенка и учебные материалы для родителей, например, о вакцинации и грудное вскармливание.
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Это же золотое дно: ценой закупки можно манипулировать на свое усмотрение!
А ще це бокс навіть краще ніж на пальцях показував молодим батькам ЩО САМЕ треба їхній дитині, більшість, як вже писали, - ідіоти.
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П'ять! П'ЯТЬ, КАРЛЕ! помилок у слові "лайно"!
Я бы позволил усынодочервление в ЕС - мало вам рожалок - платите 25к.евро и берите. Не, ну еще 1000 лет назад смело торговали младенцами, почему сейчас нельзя то?
И нечего пенять типо "цивилизация", цивилизация есть пока есть элво и ьаночка пива. Нечего прикидываться - хочет мать продать продукт - ее дело.
Кто и кому должен диктовать что и от кого продавать то?
Озверели вообще.
Цензор: Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает и экономическую эффективность пакетов малыша для семейного бюджета. Финансовая стоимость товаров с пакетом малыша обойдется родителям дороже на 50-200%. Источник: https://censor.net/n3211709
А в оригіналі: Аналітика ЮНІСЕФ підтверджує й економічну ефективність пакунків малюка для сімейного бюджету. Фінансова вартість товарів із пакунку малюка обійдуться батькам дорожче на 50-200%. https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/unicef-ukraine-calls-government-revamp-baby-box-universal-programme-newborn-children?fbclid=IwAR0piX1ymJ80UdimkeyHb5LLzWl6FHfe3VQ5hWd3-3obt2w6DL2OzBOHnRs
Тут 100500-е питання до Цензора, - нащо перекладати офіційні тексти, які викладені державною мовою, на русскій язик? !!!!
От хто знає?
А що тепер? Зелені ідіоти надрукують бумажок, та й дадуть батькам, більшість з яких ті гроші в кращому випадку проїсть, а в гіршому пробухає.