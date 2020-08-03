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ЮНИСЕФ призвал Кабмин не монетизировать бэби-боксы

ЮНИСЕФ призвал Кабмин не монетизировать бэби-боксы

Детский фонд ООН призывает правительство Украины отказаться от решения заменить выдачу "пакета малыша" денежными выплатами.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении ЮНИСЕФ, опубликованном в понедельник, 3 августа.

По данным ЮНИСЕФ, большинство родителей поддерживают именно натуральную помощь в виде пакетов. Если в 2018 году только 35% родителей хотели бы пакет перед денежной выплатой, то теперь 8 из 10 семей хотят получать помощь именно в натуральном виде.

"Критически важно, что эта программа универсальна для всех семей, независимо от их социально-экономического статуса", - подчеркивается в заявлении.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Минсоцполитики разъяснило, как получить деньги вместо бэби-бокса. ИНФОГРАФИКА

Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает и экономическую эффективность пакетов малыша для семейного бюджета. Финансовая стоимость товаров с пакетом малыша обойдется родителям дороже на 50-200%.

"Пакет малыша" объединяет в себе предметы первой необходимости для ухода за ребенком в течение первых дней жизни, материалы для раннего развития ребенка и учебные материалы для родителей, например, о вакцинации и грудное вскармливание.

Автор: 

дети (6578) ЮНИСЕФ (166)


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Топ комментарии
+10
ЮНИСЕФ призвал Кабмин не монетизировать бэби-боксы - Цензор.НЕТ 5349
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03.08.2020 21:55 Ответить
+6
Це ви дно в цій темі. Склад бокса відомий та гарантований, спробуй піди купи на 5 тис грн все те саме.
А ще це бокс навіть краще ніж на пальцях показував молодим батькам ЩО САМЕ треба їхній дитині, більшість, як вже писали, - ідіоти.
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03.08.2020 22:20 Ответить
+5
А провести тендер или продолжить производство у теперешнего поставщика им кто мешает?
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03.08.2020 21:56 Ответить
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Правила форума Совет форумчан
Да им и самим не выгодно!
Это же золотое дно: ценой закупки можно манипулировать на свое усмотрение!
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03.08.2020 21:52 Ответить
у той час, када многим избирателям ЗЕ ні за шо обмить ножки новорождьонного, попередні бариги придумали вмєсто дєнєх давать якісь ненужні памперси
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03.08.2020 22:09 Ответить
Це ви дно в цій темі. Склад бокса відомий та гарантований, спробуй піди купи на 5 тис грн все те саме.
А ще це бокс навіть краще ніж на пальцях показував молодим батькам ЩО САМЕ треба їхній дитині, більшість, як вже писали, - ідіоти.
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03.08.2020 22:20 Ответить
Ну а що робити, як цих бебі-боксів тупо нема? Тендер на 2020 рік зелений Кабмін НЕ ПРОВІВ! Зараз роздають сотатки, закуплені ще в 2019 році... У цій ситуації краще гроші, ніж взагалі нічого!
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03.08.2020 21:54 Ответить
А провести тендер или продолжить производство у теперешнего поставщика им кто мешает?
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03.08.2020 21:56 Ответить
Чиїсь посіпаки, що влаштували тендерний ддос, чим зірвали всі закупівлі.
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03.08.2020 22:15 Ответить
То всьо клятий порошенка, да?
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03.08.2020 23:31 Ответить
При Пороху такої фігні не було.
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04.08.2020 10:58 Ответить
ЮНИСЕФ призвал Кабмин не монетизировать бэби-боксы - Цензор.НЕТ 5349
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03.08.2020 21:55 Ответить
> на попіл <
...
П'ять! П'ЯТЬ, КАРЛЕ! помилок у слові "лайно"!
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03.08.2020 22:10 Ответить
«Козацькому роду, нема перекладу !»
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03.08.2020 22:21 Ответить
ЮНИСЕФ призвал Кабмин не монетизировать бэби-боксы - Цензор.НЕТ 3647
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03.08.2020 21:58 Ответить
А зачем ребёнку? Пропьём.
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03.08.2020 21:58 Ответить
Надо поддерживать, но начнется вой - Украина растит янычар, это муссолинизъмъ!!!111

Я бы позволил усынодочервление в ЕС - мало вам рожалок - платите 25к.евро и берите. Не, ну еще 1000 лет назад смело торговали младенцами, почему сейчас нельзя то?
И нечего пенять типо "цивилизация", цивилизация есть пока есть элво и ьаночка пива. Нечего прикидываться - хочет мать продать продукт - ее дело.
Кто и кому должен диктовать что и от кого продавать то?
Озверели вообще.
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03.08.2020 22:01 Ответить
До речі - знову має місце некоректний переклад, який спотворює сенс...
Цензор: Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает и экономическую эффективность пакетов малыша для семейного бюджета. Финансовая стоимость товаров с пакетом малыша обойдется родителям дороже на 50-200%. Источник: https://censor.net/n3211709

А в оригіналі: Аналітика ЮНІСЕФ підтверджує й економічну ефективність пакунків малюка для сімейного бюджету. Фінансова вартість товарів із пакунку малюка обійдуться батькам дорожче на 50-200%. https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/unicef-ukraine-calls-government-revamp-baby-box-universal-programme-newborn-children?fbclid=IwAR0piX1ymJ80UdimkeyHb5LLzWl6FHfe3VQ5hWd3-3obt2w6DL2OzBOHnRs
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03.08.2020 22:03 Ответить
Там всього лише треба було не: с пакетом, а из пакета.
Тут 100500-е питання до Цензора, - нащо перекладати офіційні тексти, які викладені державною мовою, на русскій язик? !!!!
От хто знає?
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03.08.2020 22:19 Ответить
із України кацапи завжди перекладуть, як "с Украины"
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03.08.2020 22:12 Ответить
Сейчас этот свин стефанчук вынесет этот вопрос на референдум.
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03.08.2020 22:26 Ответить
https://uazmi.net/news/post/cSuTnQUg7vuZxi3Jgk0WSQ?fbclid=IwAR1TV5wwhsTF9uhwY1ta7n4K8ucZKkuXaDD-rs8T9ZTKmPsv4w0b5NfImo8 минсоц с премьером озвучили на последнем кабмине свой вердикт о закрытии программы "Пакунок малюка" и начале реализации пилотного проекта по монетизации одноразовой помощи. При которой вдруг волшебным образом: - бюджетные расходы на 30% увеличиваются (с 3800 до 5000); - а для молодых мам фактическая покупательская способность при этом на 40% уменьшается (сегодня эти 60 предметов в рознице стоят 7300, а карточка будет на 5000 грн.!)
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03.08.2020 23:08 Ответить
И не о чем спорить ЮНисеф прав! Сама была ооочень благодарна за пакет из роддома) особенно литературе как ни странно....
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03.08.2020 23:23 Ответить
Отримували бебі-бокс ще в 2018 у перші місяці, як програма запрацювала. Так були недоліки, не все знадобилося, памперси були нікудишні (хелен харпер), але було багато потрібних та якісних речей, і в цілому від бокса був толк. Так як тема була цікава, трохи за нею слідкував і вона на місці не стояла. Вміст постійно змінювався на якісніший і усі насмішки над боксами зійшли нанівець - вони справді стали у пригоді.

А що тепер? Зелені ідіоти надрукують бумажок, та й дадуть батькам, більшість з яких ті гроші в кращому випадку проїсть, а в гіршому пробухає.
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03.08.2020 23:41 Ответить
Так если пробухают значит все таки дети будут рождаться менне качественные так выходит потому что родители алкаши
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04.08.2020 09:18 Ответить
Это же очевидно!!!
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03.08.2020 23:47 Ответить
я успел получить в мае, и хотя не все там мне понадобилось, и не все там действительно хорошее, но беби-бокс это прорыв. Когда у молодых родителей послеродовой шок, и ты не знаешь за что хвататься - тебе не надо бежать по магазинам с выпученными глазами, а достаточно просто открыть бебибокс и найти там все необходимое. Я не знаю ни одного человека из всех моих знакомых, кто бы предпочел деньги. Ну и вдобавок ко всему бебибокс- это шанс для детей из неблагополучных семей получить достойный уход хотя бы в первые месяцы своей жизни. В противном случае эти бабки уйдут в ближайший ликеро-водочный отдел или круглосуточную аптеку
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04.08.2020 00:57 Ответить
Ваши тендеры никому не интересны, беби-боксам быть!
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04.08.2020 00:57 Ответить
Вот там в ЮНИСЕФЕ там умные сидят а у нас все тупые так получается Все правильно в ту коропку можно напихать всякое ненужное еще и бабки отмыть бюджетные лутше деньги тогда меньше коррупции будет
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04.08.2020 09:16 Ответить
Монетизацию скушает инфляция .А ребёнку надо здесь и сейчас. Зеленозадые гады принимают только антинародные законы ,не могу назвать ни одного ,чтобы закон работал в пользу народа .И самое главное, главный клоун ,имея сосредоточение власти в руках- использует её против нас -народа .Взять хотя бы налоги -которые страшнее войны убивают экономику.Сам главзеленокожий и олигархи платит налог с дохода-3% -у них наворованный коммунизм(украденное будет на 100% выведено в офшор),а трудяге 61.5% .Минимальную зарплату ,тоже обложили таким же налогом -в Европе -не облагается .Я говорю вова! а не пошёл бы ты в _опу!Со своей воровской командой .Блин гадкий комик и негодяй.Может он просто тупой и живёт в иллюзорном мире канабиса?
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04.08.2020 10:22 Ответить
а кого там призывать, одни дебилы.
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04.08.2020 13:18 Ответить
 
 