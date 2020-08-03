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ЮНІСЕФ закликав Кабмін не монетизувати бебі-бокси

ЮНІСЕФ закликав Кабмін не монетизувати бебі-бокси

Дитячий фонд ООН закликає уряд України відмовитися від рішення замінити видачу "пакунку малюка" грошовими виплатами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ЮНІСЕФ, опублікованій у понеділок, 3 серпня.

За даними ЮНІСЕФ, більшість батьків підтримують саме натуральну допомогу у вигляді пакунків. Якщо у 2018 році лише 35% батьків надавали перевагу пакунку перед грошовою виплатою, то тепер 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме у натуральному вигляді.

"Критично важливо, що ця програма універсальна для всіх сімей, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу", - наголошується в заяві.

Також читайте: Мінсоцполітики роз'яснило, як отримати гроші замість бебі-боксу. ІНФОГРАФІКА

Аналітика ЮНІСЕФ підтверджує й економічну ефективність пакунків малюка для сімейного бюджету. Фінансова вартість товарів із пакунку малюка коштуватиме батькам дорожче на 50-200%.

"Пакунок малюка" об'єднує в собі предмети першої необхідності для догляду за дитиною протягом перших днів життя, матеріали для раннього розвитку дитини і навчальні матеріали для батьків, наприклад, про вакцинацію і грудне вигодовування.

Автор: 

діти (5154) ЮНІСЕФ (156)


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Топ коментарі
+10
ЮНИСЕФ призвал Кабмин не монетизировать бэби-боксы - Цензор.НЕТ 5349
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03.08.2020 21:55 Відповісти
+6
Це ви дно в цій темі. Склад бокса відомий та гарантований, спробуй піди купи на 5 тис грн все те саме.
А ще це бокс навіть краще ніж на пальцях показував молодим батькам ЩО САМЕ треба їхній дитині, більшість, як вже писали, - ідіоти.
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03.08.2020 22:20 Відповісти
+5
А провести тендер или продолжить производство у теперешнего поставщика им кто мешает?
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03.08.2020 21:56 Відповісти
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Да им и самим не выгодно!
Это же золотое дно: ценой закупки можно манипулировать на свое усмотрение!
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03.08.2020 21:52 Відповісти
у той час, када многим избирателям ЗЕ ні за шо обмить ножки новорождьонного, попередні бариги придумали вмєсто дєнєх давать якісь ненужні памперси
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03.08.2020 22:09 Відповісти
Це ви дно в цій темі. Склад бокса відомий та гарантований, спробуй піди купи на 5 тис грн все те саме.
А ще це бокс навіть краще ніж на пальцях показував молодим батькам ЩО САМЕ треба їхній дитині, більшість, як вже писали, - ідіоти.
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03.08.2020 22:20 Відповісти
Ну а що робити, як цих бебі-боксів тупо нема? Тендер на 2020 рік зелений Кабмін НЕ ПРОВІВ! Зараз роздають сотатки, закуплені ще в 2019 році... У цій ситуації краще гроші, ніж взагалі нічого!
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03.08.2020 21:54 Відповісти
А провести тендер или продолжить производство у теперешнего поставщика им кто мешает?
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03.08.2020 21:56 Відповісти
Чиїсь посіпаки, що влаштували тендерний ддос, чим зірвали всі закупівлі.
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03.08.2020 22:15 Відповісти
То всьо клятий порошенка, да?
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03.08.2020 23:31 Відповісти
При Пороху такої фігні не було.
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04.08.2020 10:58 Відповісти
ЮНИСЕФ призвал Кабмин не монетизировать бэби-боксы - Цензор.НЕТ 5349
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03.08.2020 21:55 Відповісти
> на попіл <
...
П'ять! П'ЯТЬ, КАРЛЕ! помилок у слові "лайно"!
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03.08.2020 22:10 Відповісти
«Козацькому роду, нема перекладу !»
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03.08.2020 22:21 Відповісти
ЮНИСЕФ призвал Кабмин не монетизировать бэби-боксы - Цензор.НЕТ 3647
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03.08.2020 21:58 Відповісти
А зачем ребёнку? Пропьём.
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03.08.2020 21:58 Відповісти
Надо поддерживать, но начнется вой - Украина растит янычар, это муссолинизъмъ!!!111

Я бы позволил усынодочервление в ЕС - мало вам рожалок - платите 25к.евро и берите. Не, ну еще 1000 лет назад смело торговали младенцами, почему сейчас нельзя то?
И нечего пенять типо "цивилизация", цивилизация есть пока есть элво и ьаночка пива. Нечего прикидываться - хочет мать продать продукт - ее дело.
Кто и кому должен диктовать что и от кого продавать то?
Озверели вообще.
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03.08.2020 22:01 Відповісти
До речі - знову має місце некоректний переклад, який спотворює сенс...
Цензор: Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает и экономическую эффективность пакетов малыша для семейного бюджета. Финансовая стоимость товаров с пакетом малыша обойдется родителям дороже на 50-200%. Источник: https://censor.net/n3211709

А в оригіналі: Аналітика ЮНІСЕФ підтверджує й економічну ефективність пакунків малюка для сімейного бюджету. Фінансова вартість товарів із пакунку малюка обійдуться батькам дорожче на 50-200%. https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/unicef-ukraine-calls-government-revamp-baby-box-universal-programme-newborn-children?fbclid=IwAR0piX1ymJ80UdimkeyHb5LLzWl6FHfe3VQ5hWd3-3obt2w6DL2OzBOHnRs
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03.08.2020 22:03 Відповісти
Там всього лише треба було не: с пакетом, а из пакета.
Тут 100500-е питання до Цензора, - нащо перекладати офіційні тексти, які викладені державною мовою, на русскій язик? !!!!
От хто знає?
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03.08.2020 22:19 Відповісти
із України кацапи завжди перекладуть, як "с Украины"
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03.08.2020 22:12 Відповісти
Сейчас этот свин стефанчук вынесет этот вопрос на референдум.
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03.08.2020 22:26 Відповісти
https://uazmi.net/news/post/cSuTnQUg7vuZxi3Jgk0WSQ?fbclid=IwAR1TV5wwhsTF9uhwY1ta7n4K8ucZKkuXaDD-rs8T9ZTKmPsv4w0b5NfImo8 минсоц с премьером озвучили на последнем кабмине свой вердикт о закрытии программы "Пакунок малюка" и начале реализации пилотного проекта по монетизации одноразовой помощи. При которой вдруг волшебным образом: - бюджетные расходы на 30% увеличиваются (с 3800 до 5000); - а для молодых мам фактическая покупательская способность при этом на 40% уменьшается (сегодня эти 60 предметов в рознице стоят 7300, а карточка будет на 5000 грн.!)
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03.08.2020 23:08 Відповісти
И не о чем спорить ЮНисеф прав! Сама была ооочень благодарна за пакет из роддома) особенно литературе как ни странно....
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03.08.2020 23:23 Відповісти
Отримували бебі-бокс ще в 2018 у перші місяці, як програма запрацювала. Так були недоліки, не все знадобилося, памперси були нікудишні (хелен харпер), але було багато потрібних та якісних речей, і в цілому від бокса був толк. Так як тема була цікава, трохи за нею слідкував і вона на місці не стояла. Вміст постійно змінювався на якісніший і усі насмішки над боксами зійшли нанівець - вони справді стали у пригоді.

А що тепер? Зелені ідіоти надрукують бумажок, та й дадуть батькам, більшість з яких ті гроші в кращому випадку проїсть, а в гіршому пробухає.
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03.08.2020 23:41 Відповісти
Так если пробухают значит все таки дети будут рождаться менне качественные так выходит потому что родители алкаши
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04.08.2020 09:18 Відповісти
Это же очевидно!!!
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03.08.2020 23:47 Відповісти
я успел получить в мае, и хотя не все там мне понадобилось, и не все там действительно хорошее, но беби-бокс это прорыв. Когда у молодых родителей послеродовой шок, и ты не знаешь за что хвататься - тебе не надо бежать по магазинам с выпученными глазами, а достаточно просто открыть бебибокс и найти там все необходимое. Я не знаю ни одного человека из всех моих знакомых, кто бы предпочел деньги. Ну и вдобавок ко всему бебибокс- это шанс для детей из неблагополучных семей получить достойный уход хотя бы в первые месяцы своей жизни. В противном случае эти бабки уйдут в ближайший ликеро-водочный отдел или круглосуточную аптеку
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04.08.2020 00:57 Відповісти
Ваши тендеры никому не интересны, беби-боксам быть!
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04.08.2020 00:57 Відповісти
Вот там в ЮНИСЕФЕ там умные сидят а у нас все тупые так получается Все правильно в ту коропку можно напихать всякое ненужное еще и бабки отмыть бюджетные лутше деньги тогда меньше коррупции будет
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04.08.2020 09:16 Відповісти
Монетизацию скушает инфляция .А ребёнку надо здесь и сейчас. Зеленозадые гады принимают только антинародные законы ,не могу назвать ни одного ,чтобы закон работал в пользу народа .И самое главное, главный клоун ,имея сосредоточение власти в руках- использует её против нас -народа .Взять хотя бы налоги -которые страшнее войны убивают экономику.Сам главзеленокожий и олигархи платит налог с дохода-3% -у них наворованный коммунизм(украденное будет на 100% выведено в офшор),а трудяге 61.5% .Минимальную зарплату ,тоже обложили таким же налогом -в Европе -не облагается .Я говорю вова! а не пошёл бы ты в _опу!Со своей воровской командой .Блин гадкий комик и негодяй.Может он просто тупой и живёт в иллюзорном мире канабиса?
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04.08.2020 10:22 Відповісти
а кого там призывать, одни дебилы.
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04.08.2020 13:18 Відповісти
 
 