ЮНІСЕФ закликав Кабмін не монетизувати бебі-бокси
Дитячий фонд ООН закликає уряд України відмовитися від рішення замінити видачу "пакунку малюка" грошовими виплатами.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ЮНІСЕФ, опублікованій у понеділок, 3 серпня.
За даними ЮНІСЕФ, більшість батьків підтримують саме натуральну допомогу у вигляді пакунків. Якщо у 2018 році лише 35% батьків надавали перевагу пакунку перед грошовою виплатою, то тепер 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме у натуральному вигляді.
"Критично важливо, що ця програма універсальна для всіх сімей, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу", - наголошується в заяві.
Аналітика ЮНІСЕФ підтверджує й економічну ефективність пакунків малюка для сімейного бюджету. Фінансова вартість товарів із пакунку малюка коштуватиме батькам дорожче на 50-200%.
"Пакунок малюка" об'єднує в собі предмети першої необхідності для догляду за дитиною протягом перших днів життя, матеріали для раннього розвитку дитини і навчальні матеріали для батьків, наприклад, про вакцинацію і грудне вигодовування.
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Это же золотое дно: ценой закупки можно манипулировать на свое усмотрение!
А ще це бокс навіть краще ніж на пальцях показував молодим батькам ЩО САМЕ треба їхній дитині, більшість, як вже писали, - ідіоти.
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П'ять! П'ЯТЬ, КАРЛЕ! помилок у слові "лайно"!
Я бы позволил усынодочервление в ЕС - мало вам рожалок - платите 25к.евро и берите. Не, ну еще 1000 лет назад смело торговали младенцами, почему сейчас нельзя то?
И нечего пенять типо "цивилизация", цивилизация есть пока есть элво и ьаночка пива. Нечего прикидываться - хочет мать продать продукт - ее дело.
Кто и кому должен диктовать что и от кого продавать то?
Озверели вообще.
Цензор: Аналитика ЮНИСЕФ подтверждает и экономическую эффективность пакетов малыша для семейного бюджета. Финансовая стоимость товаров с пакетом малыша обойдется родителям дороже на 50-200%. Источник: https://censor.net/n3211709
А в оригіналі: Аналітика ЮНІСЕФ підтверджує й економічну ефективність пакунків малюка для сімейного бюджету. Фінансова вартість товарів із пакунку малюка обійдуться батькам дорожче на 50-200%. https://www.unicef.org/ukraine/press-releases/unicef-ukraine-calls-government-revamp-baby-box-universal-programme-newborn-children?fbclid=IwAR0piX1ymJ80UdimkeyHb5LLzWl6FHfe3VQ5hWd3-3obt2w6DL2OzBOHnRs
Тут 100500-е питання до Цензора, - нащо перекладати офіційні тексти, які викладені державною мовою, на русскій язик? !!!!
От хто знає?
А що тепер? Зелені ідіоти надрукують бумажок, та й дадуть батькам, більшість з яких ті гроші в кращому випадку проїсть, а в гіршому пробухає.