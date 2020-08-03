ЮНІСЕФ закликав Кабмін не монетизувати бебі-бокси

Дитячий фонд ООН закликає уряд України відмовитися від рішення замінити видачу "пакунку малюка" грошовими виплатами.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві ЮНІСЕФ, опублікованій у понеділок, 3 серпня.

За даними ЮНІСЕФ, більшість батьків підтримують саме натуральну допомогу у вигляді пакунків. Якщо у 2018 році лише 35% батьків надавали перевагу пакунку перед грошовою виплатою, то тепер 8 із 10 сімей хочуть отримувати допомогу саме у натуральному вигляді.

"Критично важливо, що ця програма універсальна для всіх сімей, незалежно від їхнього соціально-економічного статусу", - наголошується в заяві.

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Аналітика ЮНІСЕФ підтверджує й економічну ефективність пакунків малюка для сімейного бюджету. Фінансова вартість товарів із пакунку малюка коштуватиме батькам дорожче на 50-200%.

"Пакунок малюка" об'єднує в собі предмети першої необхідності для догляду за дитиною протягом перших днів життя, матеріали для раннього розвитку дитини і навчальні матеріали для батьків, наприклад, про вакцинацію і грудне вигодовування.