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Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды на президентских выборах

Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды на президентских выборах

Верховный суд Польши 3 августа признал достоверными результаты президентских выборов, согласно которым действующий президент Дуда одержал победу над мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.

"Верховный суд признал законность победы Анджея Себастьяна Дуды на выборах президента Польши", - сказала в своем решении судья Ева Стефанская, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода. 

Суд пересмотрел и отклонил большинство из около 6000 жалоб на избирательный процесс, которые получил в связи с голосованием. Количество жалоб указывала на стократное увеличение случаев возможных нарушений по сравнению с голосованием 2015 года.

По словам представителя Верховного суда, менее чем сотню жалоб судьи признали обоснованными, но пришли к выводу, что они не влияют на результат волеизъявления.

Оппозиция обжаловала результаты выборов, утверждая в частности, что Дуда и его правая партия "Закон и справедливость" нечестно использовали государственное телевидение, чтобы повысить шансы действующего президента на переизбрание.

По официальным подсчетам, Дуда получил преимущество на либералом Тшасковским, которого поддержала правоцентристская "Гражданская платформа", всего в 300 тысяч голосов. Всего на выборах проголосовали более 20 миллионов человек, поэтому преимущество составило 51% против 49%.

При этом наблюдатели от Офиса демократических институтов и прав человека ОБСЕ заявляли, что выборы были "омрачены" предвзятым освещением в СМИ. Кампанию Дуды наблюдатели назвали "обозначенной гомофобной, ксенофобской и антисемитской риторикой".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский поздравил Дуду с победой на выборах: "Приглашаю посетить Украину. Вместе мы сильнее!"

Автор: 

Польша (8516) Дуда Анджей (772)


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Топ комментарии
+4
Ну по логике москалей,Польше нужен референдум и федерализация.Бо половина страны не поддерживают другую
Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Дуди на президентських виборах - Цензор.НЕТ 1948
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03.08.2020 22:46 Ответить
+3
Днями был создан военно-политический союз между Украиной,Литвой и Польшей....,естесственно против РАБсии вонючки... создали сей союз Речи Посполитой...
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03.08.2020 23:03 Ответить
+2
Опять вата за щечку взяла
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03.08.2020 22:34 Ответить
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ну и славненько - произносить легче
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03.08.2020 22:31 Ответить
Кстати, мои налоги, которые я платил государству на покупку новых истребителей, государство отдало врачам. Так что не давай мне дурных советов.
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03.08.2020 22:45 Ответить
зебил, где ты в моём комменте увидело совет ?
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03.08.2020 22:47 Ответить
зебил, "заплати налоги и построй истребители". Это ты мне совет давал вчера. У зебилов память короткая, они и Кравчука хвалят, и Кучму.
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03.08.2020 22:50 Ответить
зебил, где я хоть раз хвалил кравчука и кучму ?

я тебя вспомнил, ты тот самый кацапский выпердыш, который вчера сказки рассказывал про кацапические самолёты 21 века )))
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03.08.2020 23:00 Ответить
ты, зебильный выпердыш, вчера рассказывал что украинская авиация сильнее чем российская.
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03.08.2020 23:07 Ответить
цитату в подтверждение твоей брехни можешь дать ?
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03.08.2020 23:09 Ответить
60 млрд врачам?
врачам давали крохи чтобы они содействовали коронабесию, а реальное бабло раздерибанили наверху...

и те миллиарды - мелочь относительно того что людей превращают в быдло показав никчемность всех институтов и механизмов якобы оберегающих права человека.
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03.08.2020 22:52 Ответить
там сотни миллиардов, а 60 миллиардов это только на коронавирус.
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03.08.2020 23:06 Ответить
Надіюсь... Дуда віддячить.. Цим козлам які лиють на нього стільки гавна.. А ще доведе до кінця справу вбивства Качинського.. Яку організував ***** путін із пі,.. Ом Туском
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03.08.2020 22:34 Ответить
Опять вата за щечку взяла
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03.08.2020 22:34 Ответить
Тшасковский был бы лучше чем Дуда. Польша сделала неправильный выбор.
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03.08.2020 22:44 Ответить
Конечно лучше. Для касапов
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03.08.2020 22:53 Ответить
Ну по логике москалей,Польше нужен референдум и федерализация.Бо половина страны не поддерживают другую
Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Дуди на президентських виборах - Цензор.НЕТ 1948
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03.08.2020 22:46 Ответить
а що це значить для України?
Кампанию Дуды наблюдатели назвали "обозначенной гомофобной, ксенофобской и антисемитской риторикой"
для України нічого доброго мабуть, але я скоріше за такого чувака. ліберастія і толєрастія нічого доброго не є
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03.08.2020 22:49 Ответить
https://censor.net/user/315845 Та п...дять на нього багато.Найголовніше.що він не корупціонер і ніяких компроматів на нього немає.
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03.08.2020 22:52 Ответить
умные люди говорили что и первый и второй неплохие пацаны, но им Дуда был немного симпатичней...
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03.08.2020 22:56 Ответить
Если действующий президент, используя во всю админ ресурс, побеждает всего с разрывом в пару процентов, можно с уверенностью утверждать, что на честных выборах у него не было бы шансов на победу.
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03.08.2020 22:51 Ответить
Шахтер выиграл 1:0,а если 5:0 проиграл,это это происки Госдепа....
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03.08.2020 23:00 Ответить
Днями был создан военно-политический союз между Украиной,Литвой и Польшей....,естесственно против РАБсии вонючки... создали сей союз Речи Посполитой...
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03.08.2020 23:03 Ответить
Gratulacje dla pana Dudu z powodu zwycięstwa w wyborach.
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03.08.2020 23:10 Ответить
От тепер можно і вітати!
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04.08.2020 09:42 Ответить
 
 