Верховный суд Польши подтвердил победу Дуды на президентских выборах

Верховный суд Польши 3 августа признал достоверными результаты президентских выборов, согласно которым действующий президент Дуда одержал победу над мэром Варшавы Рафалом Тшасковским.

"Верховный суд признал законность победы Анджея Себастьяна Дуды на выборах президента Польши", - сказала в своем решении судья Ева Стефанская, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Радио Свобода.

Суд пересмотрел и отклонил большинство из около 6000 жалоб на избирательный процесс, которые получил в связи с голосованием. Количество жалоб указывала на стократное увеличение случаев возможных нарушений по сравнению с голосованием 2015 года.

По словам представителя Верховного суда, менее чем сотню жалоб судьи признали обоснованными, но пришли к выводу, что они не влияют на результат волеизъявления.

Оппозиция обжаловала результаты выборов, утверждая в частности, что Дуда и его правая партия "Закон и справедливость" нечестно использовали государственное телевидение, чтобы повысить шансы действующего президента на переизбрание.

По официальным подсчетам, Дуда получил преимущество на либералом Тшасковским, которого поддержала правоцентристская "Гражданская платформа", всего в 300 тысяч голосов. Всего на выборах проголосовали более 20 миллионов человек, поэтому преимущество составило 51% против 49%.

При этом наблюдатели от Офиса демократических институтов и прав человека ОБСЕ заявляли, что выборы были "омрачены" предвзятым освещением в СМИ. Кампанию Дуды наблюдатели назвали "обозначенной гомофобной, ксенофобской и антисемитской риторикой".

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