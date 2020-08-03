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Новини
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Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Дуди на президентських виборах

Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Дуди на президентських виборах

Верховний суд Польщі 3 серпня визнав достовірними результати президентських виборів, згідно з якими чинний президент Дуда здобув перемогу над мером Варшави Рафалом Тшасковським.

"Верховний суд визнав законність перемоги Анджея Себастьяна Дуди на виборах президента Польщі", – сказала у своєму рішенні суддя Ева Стефанська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Суд переглянув та відхилив більшість із майже 6000 скарг на виборчий процес, які отримав у зв’язку з голосуванням. Кількість скарг вказувала на стократне збільшення випадків ймовірних порушень порівняно з голосуванням 2015 року.

За словами речника Верховного суду, менш ніж сотню скарг судді визнали обґрунтованими, але дійшли висновку, що вони не впливають на результат волевиявлення.

Опозиція оскаржила результат виборів, стверджуючи зокрема, що Дуда та його права партія "Закон і справедливість" нечесно використовували державне телебачення, аби підвищити шанси чинного президента на переобрання.

За офіційними підрахунками, Дуда отримав перевагу на лібералом Тшасковським, якого підтримала правоцентристська "Громадянська платформа", лише в 300 тисяч голосів. Загалом на виборах проголосували понад 20 мільйонів людей, отже, перевага становить 51% проти 49%.

При цьому спостерігачі від Офісу демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ заявляли, що вибори були "затьмарені" упередженим висвітленням у медіа. Кампанію Дуди спостерігачі назвали "позначеною гомофобною, ксенофобною та антисемітською риторикою".

Читайте також: Зеленський привітав Дуду з перемогою на виборах: "Запрошую відвідати Україну. Разом ми сильніші!"

Автор: 

Польща (8634) Дуда Анджей (788)


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Топ коментарі
+4
Ну по логике москалей,Польше нужен референдум и федерализация.Бо половина страны не поддерживают другую
Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Дуди на президентських виборах - Цензор.НЕТ 1948
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03.08.2020 22:46 Відповісти
+3
Днями был создан военно-политический союз между Украиной,Литвой и Польшей....,естесственно против РАБсии вонючки... создали сей союз Речи Посполитой...
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03.08.2020 23:03 Відповісти
+2
Опять вата за щечку взяла
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03.08.2020 22:34 Відповісти
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ну и славненько - произносить легче
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03.08.2020 22:31 Відповісти
Кстати, мои налоги, которые я платил государству на покупку новых истребителей, государство отдало врачам. Так что не давай мне дурных советов.
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03.08.2020 22:45 Відповісти
зебил, где ты в моём комменте увидело совет ?
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03.08.2020 22:47 Відповісти
зебил, "заплати налоги и построй истребители". Это ты мне совет давал вчера. У зебилов память короткая, они и Кравчука хвалят, и Кучму.
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03.08.2020 22:50 Відповісти
зебил, где я хоть раз хвалил кравчука и кучму ?

я тебя вспомнил, ты тот самый кацапский выпердыш, который вчера сказки рассказывал про кацапические самолёты 21 века )))
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03.08.2020 23:00 Відповісти
ты, зебильный выпердыш, вчера рассказывал что украинская авиация сильнее чем российская.
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03.08.2020 23:07 Відповісти
цитату в подтверждение твоей брехни можешь дать ?
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03.08.2020 23:09 Відповісти
60 млрд врачам?
врачам давали крохи чтобы они содействовали коронабесию, а реальное бабло раздерибанили наверху...

и те миллиарды - мелочь относительно того что людей превращают в быдло показав никчемность всех институтов и механизмов якобы оберегающих права человека.
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03.08.2020 22:52 Відповісти
там сотни миллиардов, а 60 миллиардов это только на коронавирус.
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03.08.2020 23:06 Відповісти
Надіюсь... Дуда віддячить.. Цим козлам які лиють на нього стільки гавна.. А ще доведе до кінця справу вбивства Качинського.. Яку організував ***** путін із пі,.. Ом Туском
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03.08.2020 22:34 Відповісти
Опять вата за щечку взяла
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03.08.2020 22:34 Відповісти
Тшасковский был бы лучше чем Дуда. Польша сделала неправильный выбор.
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03.08.2020 22:44 Відповісти
Конечно лучше. Для касапов
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03.08.2020 22:53 Відповісти
Ну по логике москалей,Польше нужен референдум и федерализация.Бо половина страны не поддерживают другую
Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Дуди на президентських виборах - Цензор.НЕТ 1948
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03.08.2020 22:46 Відповісти
а що це значить для України?
Кампанию Дуды наблюдатели назвали "обозначенной гомофобной, ксенофобской и антисемитской риторикой"
для України нічого доброго мабуть, але я скоріше за такого чувака. ліберастія і толєрастія нічого доброго не є
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03.08.2020 22:49 Відповісти
https://censor.net/user/315845 Та п...дять на нього багато.Найголовніше.що він не корупціонер і ніяких компроматів на нього немає.
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03.08.2020 22:52 Відповісти
умные люди говорили что и первый и второй неплохие пацаны, но им Дуда был немного симпатичней...
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03.08.2020 22:56 Відповісти
Если действующий президент, используя во всю админ ресурс, побеждает всего с разрывом в пару процентов, можно с уверенностью утверждать, что на честных выборах у него не было бы шансов на победу.
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03.08.2020 22:51 Відповісти
Шахтер выиграл 1:0,а если 5:0 проиграл,это это происки Госдепа....
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03.08.2020 23:00 Відповісти
Днями был создан военно-политический союз между Украиной,Литвой и Польшей....,естесственно против РАБсии вонючки... создали сей союз Речи Посполитой...
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03.08.2020 23:03 Відповісти
Gratulacje dla pana Dudu z powodu zwycięstwa w wyborach.
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03.08.2020 23:10 Відповісти
От тепер можно і вітати!
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04.08.2020 09:42 Відповісти
 
 