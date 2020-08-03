Верховний суд Польщі підтвердив перемогу Дуди на президентських виборах

Верховний суд Польщі 3 серпня визнав достовірними результати президентських виборів, згідно з якими чинний президент Дуда здобув перемогу над мером Варшави Рафалом Тшасковським.

"Верховний суд визнав законність перемоги Анджея Себастьяна Дуди на виборах президента Польщі", – сказала у своєму рішенні суддя Ева Стефанська, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Суд переглянув та відхилив більшість із майже 6000 скарг на виборчий процес, які отримав у зв’язку з голосуванням. Кількість скарг вказувала на стократне збільшення випадків ймовірних порушень порівняно з голосуванням 2015 року.

За словами речника Верховного суду, менш ніж сотню скарг судді визнали обґрунтованими, але дійшли висновку, що вони не впливають на результат волевиявлення.

Опозиція оскаржила результат виборів, стверджуючи зокрема, що Дуда та його права партія "Закон і справедливість" нечесно використовували державне телебачення, аби підвищити шанси чинного президента на переобрання.

За офіційними підрахунками, Дуда отримав перевагу на лібералом Тшасковським, якого підтримала правоцентристська "Громадянська платформа", лише в 300 тисяч голосів. Загалом на виборах проголосували понад 20 мільйонів людей, отже, перевага становить 51% проти 49%.

При цьому спостерігачі від Офісу демократичних інституцій та прав людини ОБСЄ заявляли, що вибори були "затьмарені" упередженим висвітленням у медіа. Кампанію Дуди спостерігачі назвали "позначеною гомофобною, ксенофобною та антисемітською риторикою".

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