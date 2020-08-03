Родильный дом закрыли на карантин в Сумах из-за коронавируса

В Сумах четверо медиков "Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии" заразились коронавирусом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационный портал Сумского городского совета.

"Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" закрылся сегодня на карантин на две недели.

"В настоящее время будет приостановлена ​​госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения (пациенток временно принимать областной перинатальный центр)", - говорится в сообщении.

Причиной стало то, что во время внеплановой ПЦР-диагностики в четырех работников заведения обнаружили положительные результаты. Больных медиков направили на лечение, а 12 контактных сотрудников - на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем.

Источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.

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