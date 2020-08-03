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Родильный дом закрыли на карантин в Сумах из-за коронавируса

Родильный дом закрыли на карантин в Сумах из-за коронавируса

В Сумах четверо медиков "Клинического родильного дома Пресвятой Девы Марии" заразились коронавирусом

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает информационный портал Сумского городского совета.

"Клинический родильный дом Пресвятой Девы Марии" закрылся сегодня на карантин на две недели.

"В настоящее время будет приостановлена ​​госпитализация беременных и рожениц в отделение патологии беременных и акушерского отделения (пациенток временно принимать областной перинатальный центр)", - говорится в сообщении.

Причиной стало то, что во время внеплановой ПЦР-диагностики в четырех работников заведения обнаружили положительные результаты. Больных медиков направили на лечение, а 12 контактных сотрудников - на самоизоляцию. 18 контактных больных находятся под контролем.

Источником инфекции стала пациентка, у которой обнаружили коронавирус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Родильное отделение закрыли на карантин на Житомирщине из-за COVID-19

Автор: 

роддом (75) Сумы (1185)


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Топ комментарии
+2
вызвать бабок повитух и рожать дома на сеновале...говорят, что дети будут здоровые...
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03.08.2020 22:45 Ответить
+2
Ну и где-же теперь прикажете им рожать, а может ждать им, пока карантин пройдёт???
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03.08.2020 23:00 Ответить
+2
А ведь реально раньше как то обходились без этих взяточников - врачей гинекологов, были только бабы повитухи и население земли как то размножалось и даже численность населения росла... А теперь только вымирание и сокращение населения в белых странах.
Врач гинеколог - мужик в рашке, мало того, что взяточник так ещё и насильник (заведующий родильным отделением). Видео -

https://www.youtube.com/watch?v=dTNEe-HQvpY
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03.08.2020 23:00 Ответить
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вызвать бабок повитух и рожать дома на сеновале...говорят, что дети будут здоровые...
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03.08.2020 22:45 Ответить
А ведь реально раньше как то обходились без этих взяточников - врачей гинекологов, были только бабы повитухи и население земли как то размножалось и даже численность населения росла... А теперь только вымирание и сокращение населения в белых странах.
Врач гинеколог - мужик в рашке, мало того, что взяточник так ещё и насильник (заведующий родильным отделением). Видео -

https://www.youtube.com/watch?v=dTNEe-HQvpY
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03.08.2020 23:00 Ответить
Ибо работал естественный отбор...рожененица и ли ребенок умерли...значит бог прибрал...
Женщина наштамповала 8 детей, из них 3-4 умерли от разного рода болячек, еще 4 осталось...Зато здоровых
Образование детям давать не надо...старшие смотрят за младшими...
Сознание белой расы отошло от сознания животных...а это нарушение законов природы...результат вырождение...
Можно запустить обратный процесс...убрать образование, медицину, запретить контрацепцию и аборты... ******* размножайтесь...кто выживет тот и выживет...
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04.08.2020 06:34 Ответить
Как то не сложилось видно в роддоме имени Девы Марии. Там вообще в те времена шло через непорочное зачатие. Потому то и звали Марию Девой. Для роддома не логично такое имя. А в перинатальном центре дело шумит и гудит, и рядом всё. Вы подумайте там. А то Змия искусителя пришлёт для проверки---Олега Винника например. Сразу Девы сдаются в эксплуатацию!
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03.08.2020 22:51 Ответить
Ну и где-же теперь прикажете им рожать, а может ждать им, пока карантин пройдёт???
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03.08.2020 23:00 Ответить
Рожать будут на бетонных плитах под роддомом. А когда муж роды примет, то смилуются, откроют двери и заберут роженицу с ребенком внутрь. Цензор писал об этом.
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04.08.2020 08:02 Ответить
головне було закрити пологові відділення в районах сумщини ! держава проти людей ! дограєтесь ...
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03.08.2020 23:12 Ответить
Готовлять приміщення для продажі?
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03.08.2020 23:24 Ответить
закрили ізза бойобадов стіпанова.
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03.08.2020 23:25 Ответить
Это средневековая формулировка ,заразились' но не заболели. Значит бессимптомные но в них вселился дьявол ковида. Если раньше суд инквизиции обязательно был то сейчас достаточно китайского теста и платной медецины. Мракобесие уверено побеждает. То что бесимптомные не могут заразить это не волнует никого. Смеритесь и блажен кто верует. Завтра газ отключат с такой же формулировкой, дождемся. А включат когда все оденут намордники. И это не шутки.
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04.08.2020 04:57 Ответить
За бессимптомные хвори больничный не дают. Это явление дохтура называют симуляцией.
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04.08.2020 08:04 Ответить
 
 