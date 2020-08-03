Пологовий будинок закрили на карантин у Сумах через коронавірус

У Сумах четверо медиків "Клінічного пологового будинку Пресвятої Діви Марії" заразилися коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційний портал Сумської міської ради.

"Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" закрився сьогодні на карантин на два тижні.

"На цей час буде призупинена госпіталізація вагітних та породіль до відділення патології вагітних та акушерського відділення (пацієнток тимчасово прийматиме обласний перинатальний центр)", - йдеться в повідомленні.

Причиною стало те, що під час позапланової ПЛР-діагностики в чотирьох працівників закладу виявили позитивні результати. Хворих медиків направили на лікування, а 12 контактних співробітників - на самоізоляцію. 18 контактних хворих перебувають під контролем.

Джерелом інфекції стала пацієнтка, в якої виявили коронавірус.

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