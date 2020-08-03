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Пологовий будинок закрили на карантин у Сумах через коронавірус

Пологовий будинок закрили на карантин у Сумах через коронавірус

У Сумах четверо медиків "Клінічного пологового будинку Пресвятої Діви Марії" заразилися коронавірусом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє інформаційний портал Сумської міської ради.

"Клінічний пологовий будинок Пресвятої Діви Марії" закрився сьогодні на карантин на два тижні.

"На цей час буде призупинена госпіталізація вагітних та породіль до відділення патології вагітних та акушерського відділення (пацієнток тимчасово прийматиме обласний перинатальний центр)", - йдеться в повідомленні.

Причиною стало те, що під час позапланової ПЛР-діагностики в чотирьох працівників закладу виявили позитивні результати. Хворих медиків направили на лікування, а 12 контактних співробітників - на самоізоляцію. 18 контактних хворих перебувають під контролем.

Джерелом інфекції стала пацієнтка, в якої виявили коронавірус.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пологове відділення закрили на карантин на Житомирщині через COVID-19

Автор: 

пологовий будинок (52) Суми (924)


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Топ коментарі
+2
вызвать бабок повитух и рожать дома на сеновале...говорят, что дети будут здоровые...
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03.08.2020 22:45 Відповісти
+2
Ну и где-же теперь прикажете им рожать, а может ждать им, пока карантин пройдёт???
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03.08.2020 23:00 Відповісти
+2
А ведь реально раньше как то обходились без этих взяточников - врачей гинекологов, были только бабы повитухи и население земли как то размножалось и даже численность населения росла... А теперь только вымирание и сокращение населения в белых странах.
Врач гинеколог - мужик в рашке, мало того, что взяточник так ещё и насильник (заведующий родильным отделением). Видео -

https://www.youtube.com/watch?v=dTNEe-HQvpY
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03.08.2020 23:00 Відповісти
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вызвать бабок повитух и рожать дома на сеновале...говорят, что дети будут здоровые...
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03.08.2020 22:45 Відповісти
А ведь реально раньше как то обходились без этих взяточников - врачей гинекологов, были только бабы повитухи и население земли как то размножалось и даже численность населения росла... А теперь только вымирание и сокращение населения в белых странах.
Врач гинеколог - мужик в рашке, мало того, что взяточник так ещё и насильник (заведующий родильным отделением). Видео -

https://www.youtube.com/watch?v=dTNEe-HQvpY
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03.08.2020 23:00 Відповісти
Ибо работал естественный отбор...рожененица и ли ребенок умерли...значит бог прибрал...
Женщина наштамповала 8 детей, из них 3-4 умерли от разного рода болячек, еще 4 осталось...Зато здоровых
Образование детям давать не надо...старшие смотрят за младшими...
Сознание белой расы отошло от сознания животных...а это нарушение законов природы...результат вырождение...
Можно запустить обратный процесс...убрать образование, медицину, запретить контрацепцию и аборты... ******* размножайтесь...кто выживет тот и выживет...
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04.08.2020 06:34 Відповісти
Как то не сложилось видно в роддоме имени Девы Марии. Там вообще в те времена шло через непорочное зачатие. Потому то и звали Марию Девой. Для роддома не логично такое имя. А в перинатальном центре дело шумит и гудит, и рядом всё. Вы подумайте там. А то Змия искусителя пришлёт для проверки---Олега Винника например. Сразу Девы сдаются в эксплуатацию!
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03.08.2020 22:51 Відповісти
Ну и где-же теперь прикажете им рожать, а может ждать им, пока карантин пройдёт???
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03.08.2020 23:00 Відповісти
Рожать будут на бетонных плитах под роддомом. А когда муж роды примет, то смилуются, откроют двери и заберут роженицу с ребенком внутрь. Цензор писал об этом.
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04.08.2020 08:02 Відповісти
головне було закрити пологові відділення в районах сумщини ! держава проти людей ! дограєтесь ...
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03.08.2020 23:12 Відповісти
Готовлять приміщення для продажі?
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03.08.2020 23:24 Відповісти
закрили ізза бойобадов стіпанова.
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03.08.2020 23:25 Відповісти
Это средневековая формулировка ,заразились' но не заболели. Значит бессимптомные но в них вселился дьявол ковида. Если раньше суд инквизиции обязательно был то сейчас достаточно китайского теста и платной медецины. Мракобесие уверено побеждает. То что бесимптомные не могут заразить это не волнует никого. Смеритесь и блажен кто верует. Завтра газ отключат с такой же формулировкой, дождемся. А включат когда все оденут намордники. И это не шутки.
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04.08.2020 04:57 Відповісти
За бессимптомные хвори больничный не дают. Это явление дохтура называют симуляцией.
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04.08.2020 08:04 Відповісти
 
 