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Российские хакеры похитили секретные документы из почты бывшего британского министра,- СМИ

Российские хакеры похитили секретные документы из почты бывшего британского министра,- СМИ

Великобритания подозревает Россию в организации хакерской атаки на почтовый ящик бывшего министра торговли королевства Лиама Фокса в преддверии выборов в британский парламент в 2019 году.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом пишет агентство Reuters, ссылаясь на данные анонимных источников.

Хакеры получили доступ к аккаунту Фокса с помощью "фишинга" и заходили в почту Фокса несколько раз в период с 12 июля по 21 октября прошлого года. Злоумышленники похитили шесть пакетов секретных документов, которые подробно описывают торговые переговоры между Соединенным Королевством и США. Позже, напоминает Reuters, эти документы были опубликованы на Reddit. В июле 2020 года утечку подтвердил министр иностранных дел Британии Доминик Рааб. Он заявил, что публикация похищенных файлов "была частью кампании Москвы по влиянию на исход всеобщих выборов".

Власти Великобритании официально отказались комментировать хакерскую атаку, сославшись на продолжающееся расследование. Собеседники агентства не сказали, к какой российской хакерской группе или организации могли принадлежать киберпреступники, однако подчеркнули, что взлом, вероятно, проводился при поддержке государства.

Reuters отмечает, что взлом почты Фокса "является одним из самых ярких примеров предполагаемых попыток России вмешаться в британскую политику".

Выборы в парламент Великобритании состоялись 12 декабря 2019 года. Консервативная партия во главе с премьер-министром Борисом Джонсоном одержала победу.

Лиам Фокс – действующий член парламента Великобритании. Он занимал пост министра международной торговли Соединенного Королевства с 13 июля 2016-го по 24 июля 2019 года в правительстве предшественницы Джонсона Терезы Мэй.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Присяжные в США признали российского хакера Никулина виновным в краже 112 млн аккаунтов из соцсетей

Автор: 

Великобритания (5028) россия (96246) хакер (1191)


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Топ комментарии
+5
Було би непогано, якщо Велика Британія почне тиснути на Німеччину в питанні добудови ПП2. Тоді помста за хакерські атаки росіян буде повною!
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04.08.2020 00:14 Ответить
+4
мало дрючат козломордых, ой мало....сюсюкаются с ними европейцы....в задницу заглядывают...
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04.08.2020 00:20 Ответить
+3
Вава теж туди заглядає.
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04.08.2020 00:31 Ответить
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Було би непогано, якщо Велика Британія почне тиснути на Німеччину в питанні добудови ПП2. Тоді помста за хакерські атаки росіян буде повною!
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04.08.2020 00:14 Ответить
мало дрючат козломордых, ой мало....сюсюкаются с ними европейцы....в задницу заглядывают...
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04.08.2020 00:20 Ответить
Вава теж туди заглядає.
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04.08.2020 00:31 Ответить
Російські хакери викрали секретні документи з пошти колишнього британського міністра, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9907
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04.08.2020 00:33 Ответить
Это косовский мясник?
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04.08.2020 02:21 Ответить
Из многих вариантов смеха, злорадный - искреннее всех !!! (с)
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04.08.2020 00:36 Ответить
Почему Украинские хакеры ничего не тырят у русских??? у Украины огромнейший потенциал в создании мощнейших в мире войск хакеров. При помощи хакеров можно такие вещи вытворять, а во власти вечно тупорылят!
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04.08.2020 01:03 Ответить
Потому что приличные хакеры не станут связываться с украинской властью. Она не только тупорылит но ещё и может их тупо кинуть и тупо продать...
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04.08.2020 01:28 Ответить
Что бы они делали без "российских хакеров")
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04.08.2020 03:44 Ответить
"Хакеры получили доступ к аккаунту Фокса с помощью "фишинга" и заходили в почту Фокса несколько раз в период с 12 июля по 21 октября прошлого года. Злоумышленники похитили шесть пакетов секретных документов"
Источник: https://censor.net/n3211724

О, не только бабушка Клинтон на голову слабая.
А вот если бы пользовались почтой фельдегерской, то никакие фишеры и никакие хантеры не смогли бы похитить "шесть пакетов секретных документов".
Сколько же в мире *банек то, оказывается, и не сосчитать.
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04.08.2020 06:52 Ответить
Следить нужно
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04.08.2020 07:07 Ответить
Зато хакерам у наших властей секретов похищать не надо, достаточно позвонить нужным людям или даже просто почитать СМИ.
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04.08.2020 07:19 Ответить
Это победа ватнички....больше санкций- красивых и разных!
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04.08.2020 07:21 Ответить
К сожалению от европы давно не видно даже обеспокоености
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04.08.2020 08:22 Ответить
Та мумилкам эвропэйским трындец пусть глубокую обесс..да так гибнут цивилизации
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04.08.2020 08:30 Ответить
А гордые бриты лишь выражают сожаление.
Как можно надеятся на этих европейцев если они за себя не могут постоять?
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04.08.2020 09:34 Ответить
 
 