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Новини
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Російські хакери викрали секретні документи з пошти колишнього британського міністра, - ЗМІ

Російські хакери викрали секретні документи з пошти колишнього британського міністра, - ЗМІ

Велика Британія підозрює Росію в організації хакерської атаки на поштову скриньку колишнього міністра торгівлі королівства Ліама Фокса напередодні виборів до британського парламенту в 2019 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters, посилаючись на дані анонімних джерел.

Хакери отримали доступ до аккаунту Фокса за допомогою "фішингу" і заходили в пошту Фокса кілька разів у період із 12 липня по 21 жовтня минулого року. Зловмисники викрали шість пакетів секретних документів, які детально описують торгові переговори між Сполученим Королівством та США. Пізніше, нагадує Reuters, ці документи були опубліковані на Reddit. У липні 2020 року витік підтвердив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб. Він заявив, що публікація викрадених файлів "була частиною кампанії Москви щодо впливу на результат загальних виборів".

Влада Великої Британії офіційно відмовилася коментувати хакерську атаку, пославшись на те, що розслідування триває. Співрозмовники агентства не сказали, до якої російської хакерської групи або організації могли належати кіберзлочинці, проте наголосили, що злам, імовірно, здійснювався за підтримки держави.

Reuters зазначає, що злам пошти Фокса "є одним з найяскравіших прикладів імовірних спроб Росії втрутитися в британську політику".

Вибори в парламент Великої Британії відбулися 12 грудня 2019 року. Консервативна партія на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном здобула перемогу.

Ліам Фокс - чинний член парламенту Великої Британії. Він обіймав пост міністра міжнародної торгівлі Сполученого Королівства із 13 липня 2016-го по 24 липня 2019 року в уряді попередниці Джонсона Терези Мей.

Також читайте: Присяжні в США визнали російського хакера Нікуліна винним у крадіжці 112 млн акаунтів із соцмереж

Автор: 

Велика Британія (5663) росія (66125) хакер (1361)


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Топ коментарі
+5
Було би непогано, якщо Велика Британія почне тиснути на Німеччину в питанні добудови ПП2. Тоді помста за хакерські атаки росіян буде повною!
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04.08.2020 00:14 Відповісти
+4
мало дрючат козломордых, ой мало....сюсюкаются с ними европейцы....в задницу заглядывают...
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04.08.2020 00:20 Відповісти
+3
Вава теж туди заглядає.
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04.08.2020 00:31 Відповісти
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Було би непогано, якщо Велика Британія почне тиснути на Німеччину в питанні добудови ПП2. Тоді помста за хакерські атаки росіян буде повною!
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04.08.2020 00:14 Відповісти
мало дрючат козломордых, ой мало....сюсюкаются с ними европейцы....в задницу заглядывают...
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04.08.2020 00:20 Відповісти
Вава теж туди заглядає.
показати весь коментар
04.08.2020 00:31 Відповісти
Російські хакери викрали секретні документи з пошти колишнього британського міністра, - ЗМІ - Цензор.НЕТ 9907
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04.08.2020 00:33 Відповісти
Это косовский мясник?
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04.08.2020 02:21 Відповісти
Из многих вариантов смеха, злорадный - искреннее всех !!! (с)
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04.08.2020 00:36 Відповісти
Почему Украинские хакеры ничего не тырят у русских??? у Украины огромнейший потенциал в создании мощнейших в мире войск хакеров. При помощи хакеров можно такие вещи вытворять, а во власти вечно тупорылят!
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04.08.2020 01:03 Відповісти
Потому что приличные хакеры не станут связываться с украинской властью. Она не только тупорылит но ещё и может их тупо кинуть и тупо продать...
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04.08.2020 01:28 Відповісти
Что бы они делали без "российских хакеров")
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04.08.2020 03:44 Відповісти
"Хакеры получили доступ к аккаунту Фокса с помощью "фишинга" и заходили в почту Фокса несколько раз в период с 12 июля по 21 октября прошлого года. Злоумышленники похитили шесть пакетов секретных документов"
Источник: https://censor.net/n3211724

О, не только бабушка Клинтон на голову слабая.
А вот если бы пользовались почтой фельдегерской, то никакие фишеры и никакие хантеры не смогли бы похитить "шесть пакетов секретных документов".
Сколько же в мире *банек то, оказывается, и не сосчитать.
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04.08.2020 06:52 Відповісти
Следить нужно
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04.08.2020 07:07 Відповісти
Зато хакерам у наших властей секретов похищать не надо, достаточно позвонить нужным людям или даже просто почитать СМИ.
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04.08.2020 07:19 Відповісти
Это победа ватнички....больше санкций- красивых и разных!
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04.08.2020 07:21 Відповісти
К сожалению от европы давно не видно даже обеспокоености
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04.08.2020 08:22 Відповісти
Та мумилкам эвропэйским трындец пусть глубокую обесс..да так гибнут цивилизации
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04.08.2020 08:30 Відповісти
А гордые бриты лишь выражают сожаление.
Как можно надеятся на этих европейцев если они за себя не могут постоять?
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04.08.2020 09:34 Відповісти
 
 