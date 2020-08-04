Російські хакери викрали секретні документи з пошти колишнього британського міністра, - ЗМІ

Велика Британія підозрює Росію в організації хакерської атаки на поштову скриньку колишнього міністра торгівлі королівства Ліама Фокса напередодні виборів до британського парламенту в 2019 році.

Як передає Цензор.НЕТ, про це пише агентство Reuters, посилаючись на дані анонімних джерел.

Хакери отримали доступ до аккаунту Фокса за допомогою "фішингу" і заходили в пошту Фокса кілька разів у період із 12 липня по 21 жовтня минулого року. Зловмисники викрали шість пакетів секретних документів, які детально описують торгові переговори між Сполученим Королівством та США. Пізніше, нагадує Reuters, ці документи були опубліковані на Reddit. У липні 2020 року витік підтвердив міністр закордонних справ Британії Домінік Рааб. Він заявив, що публікація викрадених файлів "була частиною кампанії Москви щодо впливу на результат загальних виборів".

Влада Великої Британії офіційно відмовилася коментувати хакерську атаку, пославшись на те, що розслідування триває. Співрозмовники агентства не сказали, до якої російської хакерської групи або організації могли належати кіберзлочинці, проте наголосили, що злам, імовірно, здійснювався за підтримки держави.

Reuters зазначає, що злам пошти Фокса "є одним з найяскравіших прикладів імовірних спроб Росії втрутитися в британську політику".

Вибори в парламент Великої Британії відбулися 12 грудня 2019 року. Консервативна партія на чолі з прем'єр-міністром Борисом Джонсоном здобула перемогу.

Ліам Фокс - чинний член парламенту Великої Британії. Він обіймав пост міністра міжнародної торгівлі Сполученого Королівства із 13 липня 2016-го по 24 липня 2019 року в уряді попередниці Джонсона Терези Мей.

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