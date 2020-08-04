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Северная Корея "вероятнее всего" разработала миниатюрные ядерные устройства, - доклад ООН

Северная Корея

Согласно конфиденциальному докладу Организации Объеденных Наций, Северная Корея продолжает реализацию своей программы создания ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она "вероятнее всего разработала миниатюрные ядерные устройства для установки на боеголовки своих баллистических ракет".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".

В докладе независимой группы экспертов, говорится, что ряд неназванных стран считает, что последние шесть ядерных испытаний в Северной Корее, вероятнее всего, помогли КНДР разработать миниатюрные ядерные устройства. Пхеньян не проводил ядерных испытаний с сентября 2017 года. Промежуточный доклад, доступ к которому получило информационно агентство Reuters, был представлен Комитету по санкциям в отношении Северной Кореи Совета Безопасности ООН, в состав которого входят 15 стран.

"Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного ядерного реактора. Одно государство, которое входит в Комитет по санкциям в отношении Северной Кореи СБ ООН считает, что КНДР продолжает производство ядерного оружия", – говорится в докладе.

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил на прошлой неделе, что стране больше не грозит война, поскольку ядерное оружие гарантирует ее безопасность и будущее, несмотря на неослабевающее внешнее давление и военные угрозы.

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В докладе ООН говорится, что еще одно государство-член Комитета считает, что Северная Корея "может стремиться к дальнейшей миниатюризации, целью которой являются технологические усовершенствования, такие как пакеты помощи для проникновения, или, возможно, разработка систем, которые могут нести несколько боеголовок".

Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года из-за своих программ в области ядерного оружия и баллистических ракет. Хотя Совет Безопасности постоянно усиливает санкции, наблюдатели ООН регулярно сообщают, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.

КНДР (1232) ядерное оружие (1355) Ким Чен Ын (181)


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Топ комментарии
+13
Та і нам пора.
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04.08.2020 08:35 Ответить
+10
Обішлись там без дармоїдів академіків і член-корів з НАН України, КМУ, ОПУ, і створили маленьку бомбу, а що робити, коли гарантії типу Будапештських стимулюють створення усіма кому не лінь ядерної зброї. Спасиба гарантам.
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04.08.2020 08:53 Ответить
+9
Північна Корея, "найімовірніше", розробила мініатюрні ядерні пристрої, - доповідь ООН - Цензор.НЕТ 8911
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04.08.2020 09:17 Ответить
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Северная Корея "вероятнее всего" разработала миниатюрные ядерные устройства, - доклад ООН - Цензор.НЕТ 6863
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04.08.2020 08:34 Ответить
Північна Корея, "найімовірніше", розробила мініатюрні ядерні пристрої, - доповідь ООН - Цензор.НЕТ 8911
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04.08.2020 09:17 Ответить
Північна Корея, "найімовірніше", розробила мініатюрні ядерні пристрої, - доповідь ООН - Цензор.НЕТ 1047
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04.08.2020 10:41 Ответить
Та і нам пора.
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04.08.2020 08:35 Ответить
Уже вчера
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04.08.2020 08:37 Ответить
Еще неделю назад
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04.08.2020 08:45 Ответить
половину потом. Может быть.
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04.08.2020 08:46 Ответить
https://thebabel.com.ua/ru/texts/21114-yadernyy-arsenal-kotoryy-mog-unichtozhit-mir-10-raz-thebabel-publikuet-unikalnye-foto-likvidacii-yadernyh-raket-ukrainy-1993-1996-godov
*****

Что имели , не смогли воспользоваться д а р о м !
Теперь надо начинать почти с полного "0". Обогащенный уран с ЯБ электростанций

U235 в качестве отходов - есть и носитель не запрещенный Договорами о нераспространении
- "Гром" 2 - производства ЮжМаша с твердым топливом производимом на НПО" Павлоградский химический завод". Системы управления по уменьшенной копии изделий

и документации 80-90 г.г. НПО " Хартрон".

Вот и будем теперь по ядерной триаде похожи на ядерный Израиль.
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04.08.2020 10:15 Ответить
если хочешь быть в положении С.Кореи - вперед.
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04.08.2020 09:23 Ответить
Тогда давайте назад в будущее --
Північна Корея, "найімовірніше", розробила мініатюрні ядерні пристрої, - доповідь ООН - Цензор.НЕТ 3743
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04.08.2020 10:35 Ответить
Ооновские импотенты решили,что пора очнуться и выдать хоть какую-то "сенсацию". А на кндровскую дичь можно все что угодно свалить. Разработки,мол..да там кацапня поставляет и поставлять будет.
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04.08.2020 08:40 Ответить
пруфы про "кацапня поставляет" есть?
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04.08.2020 09:24 Ответить
Не валяй дурака.
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04.08.2020 09:29 Ответить
Мы все очень обеспокоены
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04.08.2020 08:44 Ответить
Которые распространяются воздушно-капельным путём?
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04.08.2020 08:52 Ответить
Россия скорее всего под скатертью Северной Кореи "вероятнее всего" разработала миниатюрные ядерные бутафории
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04.08.2020 08:52 Ответить
Там рашке делать нечего..там рулит Китай...и из под рашки скорее всего уплывет Казахстан...
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04.08.2020 08:55 Ответить
Обішлись там без дармоїдів академіків і член-корів з НАН України, КМУ, ОПУ, і створили маленьку бомбу, а що робити, коли гарантії типу Будапештських стимулюють створення усіма кому не лінь ядерної зброї. Спасиба гарантам.
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04.08.2020 08:53 Ответить
Необразованное дерьмо не может изобрести чего то,доклад липовый,МОЖНО ПОДУМАТЬ ЧТО ТАМ КОЛУМБИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,КЕМБРИДЖ ОКСФОРД И Массачесетский Технологический институт в одном флаконе... БЫДЛО шАРИКОВСКОГО кРЕМЛЯ....
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04.08.2020 09:03 Ответить
Трампон пиарился, что договорился с Ыном, а на деле - пшик.
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04.08.2020 09:04 Ответить
скорее всего коцапы проверяли свои боеголовки под прикрытием пухляша
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04.08.2020 09:04 Ответить
Снаряди з ядрьоним за рядом вже давно існують. Може казляндія і підігнала.
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04.08.2020 09:05 Ответить
Золотые слова..
Кто будет это отрицать после Будапештского меморандума тот конченный кретин..

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил на прошлой неделе, что стране больше не грозит война, поскольку ядерное оружие гарантирует ее безопасность и будущее, несмотря на неослабевающее внешнее давление и военные угрозы.Источник: https://censor.net/n3211738
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04.08.2020 09:06 Ответить
Краще одна ядерна бомба ніж сто кондитерських магазинів.
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04.08.2020 09:09 Ответить
Чем сто 95 кварталов...
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04.08.2020 09:22 Ответить
Звичайно краще, але різні Доктори не бажають це фінансувати, приходиться брати податки з кондитерів.
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04.08.2020 09:24 Ответить
Податки з кондитерів йшли в казну окупанта
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04.08.2020 09:44 Ответить
Ты с фильмами вовсемобосравшегося перепутал.
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04.08.2020 10:11 Ответить
Думка кацапів нам дуже важлива )))
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04.08.2020 10:22 Ответить
А жрать ти що будеш? Ядєрний пєпєл?
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04.08.2020 09:28 Ответить
За підтримки Трампа Найтовстіший Північнокореєць це й зробив . Трамп плюндрує надбання попередників , робить із Америки замість всесвітнього поліцейського - всесвітнього потерпілого . "Съделать Америка зъдорово снова"...., угу .
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04.08.2020 09:13 Ответить
Трамп лучший? ))
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04.08.2020 09:32 Ответить
Нам бы!
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04.08.2020 09:23 Ответить
ООН еще одна шарага контразведчиков имитаторов ,как и ВОЗ...от некуй делать и вирус придумаешь и вакцину от него и миниатюрные устройста....надо же как-то и чем-то оправдывать свой зароботок
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04.08.2020 09:27 Ответить
народ, кто знает, сегодня намечается какой-нибудь теракт?
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04.08.2020 09:45 Ответить
Так, буде одне захоплення заручника. Проте використання справжніх вибухових пристроїв під питанням- керівництво ще не погодило.
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04.08.2020 09:52 Ответить
А тупой ООН почему не расскажет про "ХЕРантии"? Где херантии США и вонючих британцев? США хоть как-то помогают. Гомики в паричках и лосинах - вообще молчат. Про "африканцев" ирландию даже не пишут.
Никакого морального права "осуждать" тут или иную страну за ЯО у ООН нет. Сами открыли ящик Пандоры. А ведь возможность надавить и задавить ту же ******** была. Что мешало закрыть ВСЕ границы с *********, запретить импорт чего-либо от ********? Запретить экспорт в ********. Даже хитрожопые китайцы подумали бы - торговать на рынке 150млн или лучше весь мир? Без нефтегазо баксов, а также других сырьевых баксов, без импорта сырья, комлектующих экономика ******** бы резко забуксовала.
В конце концов даже аудит "откуда баблишко" у жен, детишек и т.п. за рубежом НИКТО не проводил. Ведь можно было заморозить ВСЕ счета с ворованых денег. Глядишь олигархи бы договорились да и грохнули куйла. олигархм с ******** нафиг не нужен даунбас и крым. Вернули бы сразу, да еще баблика отсыпали в виде компенсации.
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04.08.2020 09:48 Ответить
Им нужно ворованное баблишко. Ради одного %уйла терять миллионы воров которые привозят на Запад огромные деньги из своих разграбленных стран?
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04.08.2020 09:56 Ответить
Маленьку бомбульку? Чи бомбулюську?))
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04.08.2020 09:51 Ответить
Кравчуг мразь
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04.08.2020 09:54 Ответить
А был бы у них презом Кравчук, уже давно все оружие раздали бы по миру за бесплатно. А тут вишь, с США бодаются...
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04.08.2020 10:05 Ответить
Краще одна ядерна бомба ніж сто кондитерських магазинів.
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04.08.2020 10:07 Ответить
Лучше хоть кроха мозга. Но пока обходитесь зелеными соплями
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04.08.2020 10:14 Ответить
Прикольно будет, когда толстячок наклепает себе достаточно боеголовок, что бы его не рискнули трогать и затем начнет продавать всем желающим. Американцы еще вспомнят "гения сделки" трампа, когда один или несколько таких зарядов сработает где-нибудь посреди Лос-Анджелеса или Нью-Йорка.
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04.08.2020 10:08 Ответить
Не разработали, а предоставила Московия.
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04.08.2020 10:09 Ответить
Атомная бомба в рюкзаке?
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04.08.2020 10:13 Ответить
А Украина будет врагу показывать дули и надеяться на Будапештский меморандум
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04.08.2020 10:16 Ответить
фото докази!
Північна Корея, "найімовірніше", розробила мініатюрні ядерні пристрої, - доповідь ООН - Цензор.НЕТ 2547
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04.08.2020 10:33 Ответить
А куда делась Украинская подлодка "Запорожье" с купленными в Греции за 1.6 млн долларов аккумуляторами ? (16 лет примерялись морские лампасники к данной покупке).

Північна Корея, "найімовірніше", розробила мініатюрні ядерні пристрої, - доповідь ООН - Цензор.НЕТ 1312
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04.08.2020 14:40 Ответить
Им не страшна война... Да они и без войны живут как после ядерной зимы.
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04.08.2020 10:47 Ответить
Сбросьте адрес магазина на Али , где купить? Когда скидки будут?
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04.08.2020 11:43 Ответить
Бро, в Україні, дамбасскими урками, за часів главурки Януковича, були прийняті закони, за якими саджають у разі навіть тільки придбання на «Аліекспрес» мініатюрної звуко і відео записуючої апаратури. Ну щоб, не було мороки у хабарників і т.д.
І саджали.
А ти, про бомбу.
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04.08.2020 12:36 Ответить
Как говорили юристы.... С этой точки зрения и мобилы с планшетами шпионская аппаратура!
На таможне оформим яд устройства как люминисцентный конструктор для детей от 5-12 лет!!! Будет ввоз чуточку дороже!
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04.08.2020 14:32 Ответить
Якась таємниця (насправді, ні!). Ну кому крім єреф вигідно це робити?
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04.08.2020 12:01 Ответить
 
 