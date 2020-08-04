Северная Корея "вероятнее всего" разработала миниатюрные ядерные устройства, - доклад ООН
Согласно конфиденциальному докладу Организации Объеденных Наций, Северная Корея продолжает реализацию своей программы создания ядерного оружия, и некоторые страны считают, что она "вероятнее всего разработала миниатюрные ядерные устройства для установки на боеголовки своих баллистических ракет".
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет "Голос Америки".
В докладе независимой группы экспертов, говорится, что ряд неназванных стран считает, что последние шесть ядерных испытаний в Северной Корее, вероятнее всего, помогли КНДР разработать миниатюрные ядерные устройства. Пхеньян не проводил ядерных испытаний с сентября 2017 года. Промежуточный доклад, доступ к которому получило информационно агентство Reuters, был представлен Комитету по санкциям в отношении Северной Кореи Совета Безопасности ООН, в состав которого входят 15 стран.
"Корейская Народно-Демократическая Республика продолжает свою ядерную программу, включая производство высокообогащенного урана и строительство экспериментального легководного ядерного реактора. Одно государство, которое входит в Комитет по санкциям в отношении Северной Кореи СБ ООН считает, что КНДР продолжает производство ядерного оружия", – говорится в докладе.
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил на прошлой неделе, что стране больше не грозит война, поскольку ядерное оружие гарантирует ее безопасность и будущее, несмотря на неослабевающее внешнее давление и военные угрозы.
В докладе ООН говорится, что еще одно государство-член Комитета считает, что Северная Корея "может стремиться к дальнейшей миниатюризации, целью которой являются технологические усовершенствования, такие как пакеты помощи для проникновения, или, возможно, разработка систем, которые могут нести несколько боеголовок".
Северная Корея находится под санкциями ООН с 2006 года из-за своих программ в области ядерного оружия и баллистических ракет. Хотя Совет Безопасности постоянно усиливает санкции, наблюдатели ООН регулярно сообщают, что КНДР продолжает совершенствовать свои программы и нарушать санкции.
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Что имели , не смогли воспользоваться д а р о м !
Теперь надо начинать почти с полного "0". Обогащенный уран с ЯБ электростанций
U235 в качестве отходов - есть и носитель не запрещенный Договорами о нераспространении
- "Гром" 2 - производства ЮжМаша с твердым топливом производимом на НПО" Павлоградский химический завод". Системы управления по уменьшенной копии изделий
и документации 80-90 г.г. НПО " Хартрон".
Вот и будем теперь по ядерной триаде похожи на ядерный Израиль.
Кто будет это отрицать после Будапештского меморандума тот конченный кретин..
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил на прошлой неделе, что стране больше не грозит война, поскольку ядерное оружие гарантирует ее безопасность и будущее, несмотря на неослабевающее внешнее давление и военные угрозы.Источник: https://censor.net/n3211738
Никакого морального права "осуждать" тут или иную страну за ЯО у ООН нет. Сами открыли ящик Пандоры. А ведь возможность надавить и задавить ту же ******** была. Что мешало закрыть ВСЕ границы с *********, запретить импорт чего-либо от ********? Запретить экспорт в ********. Даже хитрожопые китайцы подумали бы - торговать на рынке 150млн или лучше весь мир? Без нефтегазо баксов, а также других сырьевых баксов, без импорта сырья, комлектующих экономика ******** бы резко забуксовала.
В конце концов даже аудит "откуда баблишко" у жен, детишек и т.п. за рубежом НИКТО не проводил. Ведь можно было заморозить ВСЕ счета с ворованых денег. Глядишь олигархи бы договорились да и грохнули куйла. олигархм с ******** нафиг не нужен даунбас и крым. Вернули бы сразу, да еще баблика отсыпали в виде компенсации.
І саджали.
А ти, про бомбу.
На таможне оформим яд устройства как люминисцентный конструктор для детей от 5-12 лет!!! Будет ввоз чуточку дороже!