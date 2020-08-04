Північна Корея, "найімовірніше", розробила мініатюрні ядерні пристрої, - доповідь ООН

Згідно з конфіденційною доповіддю Організації Об'єднаних Націй, Північна Корея продовжує реалізацію своєї програми створення ядерної зброї, і деякі країни вважають, що вона "найімовірніше, розробила мініатюрні ядерні пристрої для установки на боєголовки своїх балістичних ракет".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

У доповіді незалежної групи експертів йдеться про те, що низка неназваних країн вважає, що останні шість ядерних випробувань у Північній Кореї, найімовірніше, допомогли КНДР розробити мініатюрні ядерні пристрої. Пхеньян не проводив ядерних випробувань з вересня 2017 року. Проміжна доповідь, доступ до якої отримало інформаційне агентство Reuters, була представлена Комітету із санкцій щодо Північної Кореї Ради Безпеки ООН, до складу якого входять 15 країн.

"Північна Корея продовжує свою ядерну програму, зокрема виробництво високозбагаченого урану і будівництво експериментального легководного ядерного реактора. Одна держава, яка входить до Комітету із санкцій щодо Північної Кореї РБ ООН, вважає, що КНДР продовжує виробництво ядерної зброї", - йдеться в доповіді.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив минулого тижня, що країні більше не загрожує війна, оскільки ядерна зброя гарантує її безпеку та майбутнє, попри неослабний зовнішній тиск і військові загрози.

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У доповіді ООН ідеться, що ще одна держава-член Комітету вважає, що Північна Корея "може прагнути до подальшої мініатюризації, метою якої є технологічні вдосконалення, такі як пакети допомоги для проникнення, або, можливо, розробка систем, які можуть нести кілька боєголовок".

Північна Корея перебуває під санкціями ООН з 2006 року через свої програми в галузі ядерної зброї та балістичних ракет. Хоча Рада Безпеки постійно посилює санкції, спостерігачі ООН регулярно повідомляють, що КНДР продовжує удосконалювати свої програми і порушувати санкції.