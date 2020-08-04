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Новини
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Північна Корея, "найімовірніше", розробила мініатюрні ядерні пристрої, - доповідь ООН

Північна Корея,

Згідно з конфіденційною доповіддю Організації Об'єднаних Націй, Північна Корея продовжує реалізацію своєї програми створення ядерної зброї, і деякі країни вважають, що вона "найімовірніше, розробила мініатюрні ядерні пристрої для установки на боєголовки своїх балістичних ракет".

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише "Голос Америки".

У доповіді незалежної групи експертів йдеться про те, що низка неназваних країн вважає, що останні шість ядерних випробувань у Північній Кореї, найімовірніше, допомогли КНДР розробити мініатюрні ядерні пристрої. Пхеньян не проводив ядерних випробувань з вересня 2017 року. Проміжна доповідь, доступ до якої отримало інформаційне агентство Reuters, була представлена Комітету із санкцій щодо Північної Кореї Ради Безпеки ООН, до складу якого входять 15 країн.

"Північна Корея продовжує свою ядерну програму, зокрема виробництво високозбагаченого урану і будівництво експериментального легководного ядерного реактора. Одна держава, яка входить до Комітету із санкцій щодо Північної Кореї РБ ООН, вважає, що КНДР продовжує виробництво ядерної зброї", - йдеться в доповіді.

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин заявив минулого тижня, що країні більше не загрожує війна, оскільки ядерна зброя гарантує її безпеку та майбутнє, попри неослабний зовнішній тиск і військові загрози.

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У доповіді ООН ідеться, що ще одна держава-член Комітету вважає, що Північна Корея "може прагнути до подальшої мініатюризації, метою якої є технологічні вдосконалення, такі як пакети допомоги для проникнення, або, можливо, розробка систем, які можуть нести кілька боєголовок".

Північна Корея перебуває під санкціями ООН з 2006 року через свої програми в галузі ядерної зброї та балістичних ракет. Хоча Рада Безпеки постійно посилює санкції, спостерігачі ООН регулярно повідомляють, що КНДР продовжує удосконалювати свої програми і порушувати санкції.

Автор: 

КНДР (1259) ядерна зброя (1174) Кім Чен Ин (173)


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Топ коментарі
+13
Та і нам пора.
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04.08.2020 08:35 Відповісти
+10
Обішлись там без дармоїдів академіків і член-корів з НАН України, КМУ, ОПУ, і створили маленьку бомбу, а що робити, коли гарантії типу Будапештських стимулюють створення усіма кому не лінь ядерної зброї. Спасиба гарантам.
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04.08.2020 08:53 Відповісти
+9
Північна Корея, "найімовірніше", розробила мініатюрні ядерні пристрої, - доповідь ООН - Цензор.НЕТ 8911
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04.08.2020 09:17 Відповісти
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Северная Корея "вероятнее всего" разработала миниатюрные ядерные устройства, - доклад ООН - Цензор.НЕТ 6863
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04.08.2020 08:34 Відповісти
Північна Корея, "найімовірніше", розробила мініатюрні ядерні пристрої, - доповідь ООН - Цензор.НЕТ 8911
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04.08.2020 09:17 Відповісти
Північна Корея, "найімовірніше", розробила мініатюрні ядерні пристрої, - доповідь ООН - Цензор.НЕТ 1047
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04.08.2020 10:41 Відповісти
Та і нам пора.
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04.08.2020 08:35 Відповісти
Уже вчера
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04.08.2020 08:37 Відповісти
Еще неделю назад
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04.08.2020 08:45 Відповісти
половину потом. Может быть.
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04.08.2020 08:46 Відповісти
https://thebabel.com.ua/ru/texts/21114-yadernyy-arsenal-kotoryy-mog-unichtozhit-mir-10-raz-thebabel-publikuet-unikalnye-foto-likvidacii-yadernyh-raket-ukrainy-1993-1996-godov
*****

Что имели , не смогли воспользоваться д а р о м !
Теперь надо начинать почти с полного "0". Обогащенный уран с ЯБ электростанций

U235 в качестве отходов - есть и носитель не запрещенный Договорами о нераспространении
- "Гром" 2 - производства ЮжМаша с твердым топливом производимом на НПО" Павлоградский химический завод". Системы управления по уменьшенной копии изделий

и документации 80-90 г.г. НПО " Хартрон".

Вот и будем теперь по ядерной триаде похожи на ядерный Израиль.
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04.08.2020 10:15 Відповісти
если хочешь быть в положении С.Кореи - вперед.
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04.08.2020 09:23 Відповісти
Тогда давайте назад в будущее --
Північна Корея, "найімовірніше", розробила мініатюрні ядерні пристрої, - доповідь ООН - Цензор.НЕТ 3743
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04.08.2020 10:35 Відповісти
Ооновские импотенты решили,что пора очнуться и выдать хоть какую-то "сенсацию". А на кндровскую дичь можно все что угодно свалить. Разработки,мол..да там кацапня поставляет и поставлять будет.
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04.08.2020 08:40 Відповісти
пруфы про "кацапня поставляет" есть?
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04.08.2020 09:24 Відповісти
Не валяй дурака.
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04.08.2020 09:29 Відповісти
Мы все очень обеспокоены
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04.08.2020 08:44 Відповісти
Которые распространяются воздушно-капельным путём?
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04.08.2020 08:52 Відповісти
Россия скорее всего под скатертью Северной Кореи "вероятнее всего" разработала миниатюрные ядерные бутафории
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04.08.2020 08:52 Відповісти
Там рашке делать нечего..там рулит Китай...и из под рашки скорее всего уплывет Казахстан...
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04.08.2020 08:55 Відповісти
Обішлись там без дармоїдів академіків і член-корів з НАН України, КМУ, ОПУ, і створили маленьку бомбу, а що робити, коли гарантії типу Будапештських стимулюють створення усіма кому не лінь ядерної зброї. Спасиба гарантам.
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04.08.2020 08:53 Відповісти
Необразованное дерьмо не может изобрести чего то,доклад липовый,МОЖНО ПОДУМАТЬ ЧТО ТАМ КОЛУМБИЙСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ,КЕМБРИДЖ ОКСФОРД И Массачесетский Технологический институт в одном флаконе... БЫДЛО шАРИКОВСКОГО кРЕМЛЯ....
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04.08.2020 09:03 Відповісти
Трампон пиарился, что договорился с Ыном, а на деле - пшик.
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04.08.2020 09:04 Відповісти
скорее всего коцапы проверяли свои боеголовки под прикрытием пухляша
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04.08.2020 09:04 Відповісти
Снаряди з ядрьоним за рядом вже давно існують. Може казляндія і підігнала.
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04.08.2020 09:05 Відповісти
Золотые слова..
Кто будет это отрицать после Будапештского меморандума тот конченный кретин..

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил на прошлой неделе, что стране больше не грозит война, поскольку ядерное оружие гарантирует ее безопасность и будущее, несмотря на неослабевающее внешнее давление и военные угрозы.Источник: https://censor.net/n3211738
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04.08.2020 09:06 Відповісти
Краще одна ядерна бомба ніж сто кондитерських магазинів.
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04.08.2020 09:09 Відповісти
Чем сто 95 кварталов...
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04.08.2020 09:22 Відповісти
Звичайно краще, але різні Доктори не бажають це фінансувати, приходиться брати податки з кондитерів.
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04.08.2020 09:24 Відповісти
Податки з кондитерів йшли в казну окупанта
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04.08.2020 09:44 Відповісти
Ты с фильмами вовсемобосравшегося перепутал.
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04.08.2020 10:11 Відповісти
Думка кацапів нам дуже важлива )))
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04.08.2020 10:22 Відповісти
А жрать ти що будеш? Ядєрний пєпєл?
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04.08.2020 09:28 Відповісти
За підтримки Трампа Найтовстіший Північнокореєць це й зробив . Трамп плюндрує надбання попередників , робить із Америки замість всесвітнього поліцейського - всесвітнього потерпілого . "Съделать Америка зъдорово снова"...., угу .
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04.08.2020 09:13 Відповісти
Трамп лучший? ))
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04.08.2020 09:32 Відповісти
Нам бы!
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04.08.2020 09:23 Відповісти
ООН еще одна шарага контразведчиков имитаторов ,как и ВОЗ...от некуй делать и вирус придумаешь и вакцину от него и миниатюрные устройста....надо же как-то и чем-то оправдывать свой зароботок
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04.08.2020 09:27 Відповісти
народ, кто знает, сегодня намечается какой-нибудь теракт?
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04.08.2020 09:45 Відповісти
Так, буде одне захоплення заручника. Проте використання справжніх вибухових пристроїв під питанням- керівництво ще не погодило.
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04.08.2020 09:52 Відповісти
А тупой ООН почему не расскажет про "ХЕРантии"? Где херантии США и вонючих британцев? США хоть как-то помогают. Гомики в паричках и лосинах - вообще молчат. Про "африканцев" ирландию даже не пишут.
Никакого морального права "осуждать" тут или иную страну за ЯО у ООН нет. Сами открыли ящик Пандоры. А ведь возможность надавить и задавить ту же ******** была. Что мешало закрыть ВСЕ границы с *********, запретить импорт чего-либо от ********? Запретить экспорт в ********. Даже хитрожопые китайцы подумали бы - торговать на рынке 150млн или лучше весь мир? Без нефтегазо баксов, а также других сырьевых баксов, без импорта сырья, комлектующих экономика ******** бы резко забуксовала.
В конце концов даже аудит "откуда баблишко" у жен, детишек и т.п. за рубежом НИКТО не проводил. Ведь можно было заморозить ВСЕ счета с ворованых денег. Глядишь олигархи бы договорились да и грохнули куйла. олигархм с ******** нафиг не нужен даунбас и крым. Вернули бы сразу, да еще баблика отсыпали в виде компенсации.
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04.08.2020 09:48 Відповісти
Им нужно ворованное баблишко. Ради одного %уйла терять миллионы воров которые привозят на Запад огромные деньги из своих разграбленных стран?
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04.08.2020 09:56 Відповісти
Маленьку бомбульку? Чи бомбулюську?))
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04.08.2020 09:51 Відповісти
Кравчуг мразь
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04.08.2020 09:54 Відповісти
А был бы у них презом Кравчук, уже давно все оружие раздали бы по миру за бесплатно. А тут вишь, с США бодаются...
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04.08.2020 10:05 Відповісти
Краще одна ядерна бомба ніж сто кондитерських магазинів.
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04.08.2020 10:07 Відповісти
Лучше хоть кроха мозга. Но пока обходитесь зелеными соплями
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04.08.2020 10:14 Відповісти
Прикольно будет, когда толстячок наклепает себе достаточно боеголовок, что бы его не рискнули трогать и затем начнет продавать всем желающим. Американцы еще вспомнят "гения сделки" трампа, когда один или несколько таких зарядов сработает где-нибудь посреди Лос-Анджелеса или Нью-Йорка.
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04.08.2020 10:08 Відповісти
Не разработали, а предоставила Московия.
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04.08.2020 10:09 Відповісти
Атомная бомба в рюкзаке?
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04.08.2020 10:13 Відповісти
А Украина будет врагу показывать дули и надеяться на Будапештский меморандум
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04.08.2020 10:16 Відповісти
фото докази!
Північна Корея, "найімовірніше", розробила мініатюрні ядерні пристрої, - доповідь ООН - Цензор.НЕТ 2547
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04.08.2020 10:33 Відповісти
А куда делась Украинская подлодка "Запорожье" с купленными в Греции за 1.6 млн долларов аккумуляторами ? (16 лет примерялись морские лампасники к данной покупке).

Північна Корея, "найімовірніше", розробила мініатюрні ядерні пристрої, - доповідь ООН - Цензор.НЕТ 1312
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04.08.2020 14:40 Відповісти
Им не страшна война... Да они и без войны живут как после ядерной зимы.
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04.08.2020 10:47 Відповісти
Сбросьте адрес магазина на Али , где купить? Когда скидки будут?
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04.08.2020 11:43 Відповісти
Бро, в Україні, дамбасскими урками, за часів главурки Януковича, були прийняті закони, за якими саджають у разі навіть тільки придбання на «Аліекспрес» мініатюрної звуко і відео записуючої апаратури. Ну щоб, не було мороки у хабарників і т.д.
І саджали.
А ти, про бомбу.
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04.08.2020 12:36 Відповісти
Как говорили юристы.... С этой точки зрения и мобилы с планшетами шпионская аппаратура!
На таможне оформим яд устройства как люминисцентный конструктор для детей от 5-12 лет!!! Будет ввоз чуточку дороже!
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04.08.2020 14:32 Відповісти
Якась таємниця (насправді, ні!). Ну кому крім єреф вигідно це робити?
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04.08.2020 12:01 Відповісти
 
 