В Беларуси сегодня начинается досрочное голосование на выборах президента

Сегодня, 4 августа, начинается досрочное голосование на выборах президента Беларуси, которое продлится до 8 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На территории Беларуси создано 5 767 участков для голосования, в том числе 231 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 13 - в воинских частях.

Для граждан Беларуси, проживающих за пределами страны, образовано 44 участка для голосования.

Всего в списки избирателей на предстоящих выборах президента включено 6 млн 844 тыс. 932 человека. Наибольшее число избирателей в Минске - 1 млн 241 тыс. 21, наименьшее - в Гродненской области (751 тыс. 84). Кроме того, в списки избирателей внесены 5 319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

14 июля ЦИК Беларуси зарегистрировал кандидатами в президенты действующего главу государства Александра Лукашенко, экс-депутата Анну Канопацкую, председателя партии БСДГ Сергея Черечня, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева и супругу задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую.

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