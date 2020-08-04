В Беларуси сегодня начинается досрочное голосование на выборах президента
Сегодня, 4 августа, начинается досрочное голосование на выборах президента Беларуси, которое продлится до 8 августа.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
На территории Беларуси создано 5 767 участков для голосования, в том числе 231 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 13 - в воинских частях.
Для граждан Беларуси, проживающих за пределами страны, образовано 44 участка для голосования.
Всего в списки избирателей на предстоящих выборах президента включено 6 млн 844 тыс. 932 человека. Наибольшее число избирателей в Минске - 1 млн 241 тыс. 21, наименьшее - в Гродненской области (751 тыс. 84). Кроме того, в списки избирателей внесены 5 319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики.
Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.
14 июля ЦИК Беларуси зарегистрировал кандидатами в президенты действующего главу государства Александра Лукашенко, экс-депутата Анну Канопацкую, председателя партии БСДГ Сергея Черечня, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева и супругу задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую.
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Всё больше и больше звоночков к нам поступает, что Лукашенко серьезно болен. Более точно судить о его болезни в данный момент мы не можем, так как его пресс-служба будет последним источником, откуда, в случае чего, мы получим информацию. Также вполне возможно, что сейчас Лукашенко восстанавливается после предыдущей болезни. Какие доводы есть в пользу версии о больном Рыгорыче?
Началось всё со слов самого Лукашенко о том, что он "перенёс" на своих ногах covid-19. Тот момент, что будучи больным, престарелый диктатор бегал жать всем руки и обниматься, мы упустим. Следующим звоночком стали перебинтованные руки Лукашенко на одном из совещаний. Точно установить аппаратуру, спрятанную под пиджаком Усатого, крайне тяжело, но смело можно говорить о катетере, который вероятно был поставлен для постоянных капельниц.
Не стоит забывать и про отсутствие деда на запланированном турслёте БДРСМА, хотя никакой адекватной причины для этого не нашлось. Дальше Лукашенко успел засветиться 1 августа с рассказами про граждан РФ. Катетера уже не было, но в глаза кинулись загримированное лицо и необычно сиплый голос. Косвенной уликой выступает и почти полное отсутствие жестикуляции, хотя обычно ковыляющий гастролёр махает руками аки Джеки Чан в лучшие годы.
Вишенкой на торте стала информация про перенос ежегодного Послания беларусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. И не мудрено, ведь данное мероприятие занимает много времени и сил, но пропустить по своей воле жадный до внимания дед бы не смог. Упускать многочасовое запланированное обращение к стране прямо под выборы - точно не в стиле пересидента.
Досрочное голосование началось, а значит цирковое представление объявляется открытым.
Если вас принуждают идти на досрочку - смело записывайте и скидывайте нам в @BGMnews_bot.
Не дадим клоуну нас обмануть.
Тим же, чим на московії він і завершиться.