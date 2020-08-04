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В Беларуси сегодня начинается досрочное голосование на выборах президента

В Беларуси сегодня начинается досрочное голосование на выборах президента

Сегодня, 4 августа, начинается досрочное голосование на выборах президента Беларуси, которое продлится до 8 августа.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

На территории Беларуси создано 5 767 участков для голосования, в том числе 231 - в санаториях, профилакториях, домах отдыха, больницах и других организациях здравоохранения, оказывающих медицинскую помощь в стационарных условиях, 13 - в воинских частях.

Для граждан Беларуси, проживающих за пределами страны, образовано 44 участка для голосования.

Всего в списки избирателей на предстоящих выборах президента включено 6 млн 844 тыс. 932 человека. Наибольшее число избирателей в Минске - 1 млн 241 тыс. 21, наименьшее - в Гродненской области (751 тыс. 84). Кроме того, в списки избирателей внесены 5 319 белорусских граждан, находящихся за пределами республики.

Выборы президента Беларуси назначены на 9 августа.

14 июля ЦИК Беларуси зарегистрировал кандидатами в президенты действующего главу государства Александра Лукашенко, экс-депутата Анну Канопацкую, председателя партии БСДГ Сергея Черечня, сопредседателя объединения "Говори правду" Андрея Дмитриева и супругу задержанного блогера Сергея Тихановского - Светлану Тихановскую.

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Автор: 

Беларусь (7923) выборы (24760)


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Топ комментарии
+8
Хммм... Я бы сказал так: даже если лука и не пройдет, то вероятность того, что его сменщик будет моксельская марионэтка очень, очень высока. Почти 100%. Как пашинян и тд.
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04.08.2020 10:05 Ответить
+7
В Беларуси сегодня начинается досрочное голосование на выборах президента - Цензор.НЕТ 6289
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04.08.2020 10:04 Ответить
+3
интересные будут выборы
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04.08.2020 09:56 Ответить
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интересные будут выборы
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04.08.2020 09:56 Ответить
Что в них может быть интересного если результат уже известен??
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04.08.2020 09:57 Ответить
Хммм... Я бы сказал так: даже если лука и не пройдет, то вероятность того, что его сменщик будет моксельская марионэтка очень, очень высока. Почти 100%. Как пашинян и тд.
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04.08.2020 10:05 Ответить
Победит Таракан?
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04.08.2020 10:05 Ответить
Вибори Луки презом Беларусі розпочались !!))
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04.08.2020 10:32 Ответить
В нас були цікавіші.
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04.08.2020 10:01 Ответить
В Беларуси сегодня начинается досрочное голосование на выборах президента - Цензор.НЕТ 9742
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04.08.2020 10:02 Ответить
Интересно признает ли запад эти выборы...
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04.08.2020 10:03 Ответить
В Беларуси сегодня начинается досрочное голосование на выборах президента - Цензор.НЕТ 6289
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04.08.2020 10:04 Ответить
- Гиви, ты апэлсины любиш?
- Есть - да, а так - нэт.
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04.08.2020 10:30 Ответить
На "Хартии" уже празднуют победу над председателем колхоза . Наивные ребята эти беларусы. Так им и отдаст власть таракан. В истории был только один диктатор, который сам просто взял и ушел с трона, ради земных удовольствий. Остальных выносили ногами вперед
В Беларуси сегодня начинается досрочное голосование на выборах президента - Цензор.НЕТ 1476
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04.08.2020 10:12 Ответить
https://censor.net/user/291019, вообще-то академик Павлов правильно сказал, что русские думают словами, а не предложениями...
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04.08.2020 11:07 Ответить
Иди уже голосуй, думальщик словами.
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04.08.2020 18:08 Ответить
Беларусь головного мозга, [02.08.20 16:22]


Всё больше и больше звоночков к нам поступает, что Лукашенко серьезно болен. Более точно судить о его болезни в данный момент мы не можем, так как его пресс-служба будет последним источником, откуда, в случае чего, мы получим информацию. Также вполне возможно, что сейчас Лукашенко восстанавливается после предыдущей болезни. Какие доводы есть в пользу версии о больном Рыгорыче?
Началось всё со слов самого Лукашенко о том, что он "перенёс" на своих ногах covid-19. Тот момент, что будучи больным, престарелый диктатор бегал жать всем руки и обниматься, мы упустим. Следующим звоночком стали перебинтованные руки Лукашенко на одном из совещаний. Точно установить аппаратуру, спрятанную под пиджаком Усатого, крайне тяжело, но смело можно говорить о катетере, который вероятно был поставлен для постоянных капельниц.
Не стоит забывать и про отсутствие деда на запланированном турслёте БДРСМА, хотя никакой адекватной причины для этого не нашлось. Дальше Лукашенко успел засветиться 1 августа с рассказами про граждан РФ. Катетера уже не было, но в глаза кинулись загримированное лицо и необычно сиплый голос. Косвенной уликой выступает и почти полное отсутствие жестикуляции, хотя обычно ковыляющий гастролёр махает руками аки Джеки Чан в лучшие годы.
Вишенкой на торте стала информация про перенос ежегодного Послания беларусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. И не мудрено, ведь данное мероприятие занимает много времени и сил, но пропустить по своей воле жадный до внимания дед бы не смог. Упускать многочасовое запланированное обращение к стране прямо под выборы - точно не в стиле пересидента.
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04.08.2020 10:48 Ответить
Беларусь головного мозга, [04.08.20 10:33]

Досрочное голосование началось, а значит цирковое представление объявляется открытым.


Если вас принуждают идти на досрочку - смело записывайте и скидывайте нам в @BGMnews_bot.


Не дадим клоуну нас обмануть.
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04.08.2020 10:50 Ответить
)(уйловський сценарій розпочався в Білорусії.
Тим же, чим на московії він і завершиться.
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04.08.2020 13:19 Ответить
уже можно поздравлять лукашенко с победой на выборах лукашенко.
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04.08.2020 14:06 Ответить
Кого б не обрали, проросійський курс забезпечений. На жаль, у нас сьогодні цей процес іде в турборежимі.
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04.08.2020 16:01 Ответить
 
 