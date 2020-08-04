У Білорусі сьогодні починається дострокове голосування на виборах президента
Сьогодні, 4 серпня, починається дострокове голосування на виборах президента Білорусі, яке триватиме до 8 серпня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
На території Білорусі створено 5 767 дільниць для голосування, зокрема 231 - в санаторіях, профілакторіях, будинках відпочинку, лікарнях та інших організаціях охорони здоров'я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах, 13 - у військових частинах.
Для громадян Білорусі, які проживають за межами країни, утворено 44 дільниці для голосування.
Всього в списки виборців на майбутніх виборах президента включено 6 млн 844 тис. 932 людини. Найбільша кількість виборців у Мінську - 1 млн 241 тис. 21, найменше - в Гродненській області (751 тис. 84). Крім того, до списків виборців внесено 5 319 білоруських громадян, які перебувають за межами республіки.
Вибори президента Білорусі призначено на 9 серпня.
14 липня ЦВК Білорусі зареєстрував кандидатами в президенти чинного главу держави Олександра Лукашенка, ексдепутатку Анну Канопацьку, голову партії БСДГ Сергія Черечня, співголову об'єднання "Говори правду" Андрія Дмитрієва та дружину затриманого блогера Сергія Тіхановського - Світлану Тіхановську.
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Всё больше и больше звоночков к нам поступает, что Лукашенко серьезно болен. Более точно судить о его болезни в данный момент мы не можем, так как его пресс-служба будет последним источником, откуда, в случае чего, мы получим информацию. Также вполне возможно, что сейчас Лукашенко восстанавливается после предыдущей болезни. Какие доводы есть в пользу версии о больном Рыгорыче?
Началось всё со слов самого Лукашенко о том, что он "перенёс" на своих ногах covid-19. Тот момент, что будучи больным, престарелый диктатор бегал жать всем руки и обниматься, мы упустим. Следующим звоночком стали перебинтованные руки Лукашенко на одном из совещаний. Точно установить аппаратуру, спрятанную под пиджаком Усатого, крайне тяжело, но смело можно говорить о катетере, который вероятно был поставлен для постоянных капельниц.
Не стоит забывать и про отсутствие деда на запланированном турслёте БДРСМА, хотя никакой адекватной причины для этого не нашлось. Дальше Лукашенко успел засветиться 1 августа с рассказами про граждан РФ. Катетера уже не было, но в глаза кинулись загримированное лицо и необычно сиплый голос. Косвенной уликой выступает и почти полное отсутствие жестикуляции, хотя обычно ковыляющий гастролёр махает руками аки Джеки Чан в лучшие годы.
Вишенкой на торте стала информация про перенос ежегодного Послания беларусскому народу и Национальному собранию Республики Беларусь. И не мудрено, ведь данное мероприятие занимает много времени и сил, но пропустить по своей воле жадный до внимания дед бы не смог. Упускать многочасовое запланированное обращение к стране прямо под выборы - точно не в стиле пересидента.
Досрочное голосование началось, а значит цирковое представление объявляется открытым.
Если вас принуждают идти на досрочку - смело записывайте и скидывайте нам в @BGMnews_bot.
Не дадим клоуну нас обмануть.
Тим же, чим на московії він і завершиться.