У Білорусі сьогодні починається дострокове голосування на виборах президента

Сьогодні, 4 серпня, починається дострокове голосування на виборах президента Білорусі, яке триватиме до 8 серпня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

На території Білорусі створено 5 767 дільниць для голосування, зокрема 231 - в санаторіях, профілакторіях, будинках відпочинку, лікарнях та інших організаціях охорони здоров'я, які надають медичну допомогу в стаціонарних умовах, 13 - у військових частинах.

Для громадян Білорусі, які проживають за межами країни, утворено 44 дільниці для голосування.

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Всього в списки виборців на майбутніх виборах президента включено 6 млн 844 тис. 932 людини. Найбільша кількість виборців у Мінську - 1 млн 241 тис. 21, найменше - в Гродненській області (751 тис. 84). Крім того, до списків виборців внесено 5 319 білоруських громадян, які перебувають за межами республіки.

Вибори президента Білорусі призначено на 9 серпня.

14 липня ЦВК Білорусі зареєстрував кандидатами в президенти чинного главу держави Олександра Лукашенка, ексдепутатку Анну Канопацьку, голову партії БСДГ Сергія Черечня, співголову об'єднання "Говори правду" Андрія Дмитрієва та дружину затриманого блогера Сергія Тіхановського - Світлану Тіхановську.