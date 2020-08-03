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Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Цепкало написал письмо 32 мировым лидерам

Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Цепкало написал письмо 32 мировым лидерам

Валерий Цепкало просит политиков поддержать свободные и честные выборы в Беларуси. Письмо адресовано 32 главам государств, в том числе Зеленскому. Путина среди адресатов нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Среди адресатов письма указаны, кроме прочих, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Борис Джонсон. Президента России Владимира Путина в этом списке нет.

По мнению Валерия Цепкало, власти Беларуси "активно препятствуют" проведению честных и свободных выборов президента, а также оказывают силовое давление "на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса".

Также на Цензор.НЕТ: Россия впервые решила не поддерживать Лукашенко на выборах, - экс-претендент на должность президента Беларуси Цепкало

В Беларуси уже 26 лет правит один человек, создавший "авторитарный режим, в котором не соблюдаются основные ценности демократического общества: сменяемость власти, свобода слова и волеизъявления, основные свободы человека", пишет Цепкало.

Просьба о помощи "от лица всего белорусского народа"

Обращаясь к лидерам иностранных государств, он "от лица всего белорусского народа" просит их оказать содействие в организации международного наблюдения за выборами и подсчетом голосов, а также обеспечении прозрачности этого процесса для граждан Беларуси, находящихся за рубежом.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Киев приехал бывший претендент на пост президента Беларуси Цепкало, прятавшийся от Лукашенко в Москве

"Наши народы местами объединяет культурно-историческое наследие и тесные родственные связи. Мы одинаково понимаем идеи демократии и свободы", - отмечает Цепкало, обращаясь к зарубежным политикам.

Автор: 

Беларусь (7923) выборы (24760) Цепкало Валерий (18)


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Топ комментарии
+9
Чий Крим.він не сказав.
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03.08.2020 22:49 Ответить
+6
Отец белорусской демократии.
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03.08.2020 22:52 Ответить
+6
лука на данный момент лучший кандидат для Украины,остальные тупоголовые ватники и крымнашисты
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03.08.2020 22:55 Ответить
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Я к Вам пишу, чего же боле...
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03.08.2020 22:47 Ответить
Вы мне писали, не отпирайтесь... Мне Ваша искренность мила...
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03.08.2020 23:23 Ответить
Чий Крим.він не сказав.
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03.08.2020 22:49 Ответить
Вопрос "Чей Крым" его волнует меньше всего, так же как и вопрос "Чьи Курилы"
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04.08.2020 08:37 Ответить
навіщо ?
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03.08.2020 22:50 Ответить
Ну всё, наш осёл возьмёт под личный контроль.
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03.08.2020 22:52 Ответить
Осьол,як брутально,треба лагідно-віслючок !!))
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03.08.2020 22:56 Ответить
Отец белорусской демократии.
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03.08.2020 22:52 Ответить
особа приближенная к директору колхоза
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03.08.2020 22:55 Ответить
Судя по тому, откуда прибыл, таки к императору!
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03.08.2020 22:58 Ответить
Сначала оно приводит Луку к власти, а потом оно пишет письма "спасите памагите" и скрывается в рашке.
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03.08.2020 22:54 Ответить
Нехай ще в Спортлото телегу накрапає!!)))
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03.08.2020 22:54 Ответить
лука на данный момент лучший кандидат для Украины,остальные тупоголовые ватники и крымнашисты
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03.08.2020 22:55 Ответить
Нуу, если вы мечтаете о российской военной базе в Гомеле, то да... 3% - для вас лучший кандидат.
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04.08.2020 02:52 Ответить
Лука найбільш послідовний ************.
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04.08.2020 11:47 Ответить
Вже жірік розпочав відкрито погрожувати => "лучший вариант - это возвращение Беларуси к родным берегам по примеру Крыма":
Незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Цепкало написав лист 32 світовим лідерам - Цензор.НЕТ 2325
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03.08.2020 22:58 Ответить
Незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Цепкало написав лист 32 світовим лідерам - Цензор.НЕТ 3860
Давно йому морду не били.
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03.08.2020 23:32 Ответить
Впервые за много лет согласен с клоуном Жириком. Мы должным вернуться к родным берегам... Полоцкое княжество, ВКЛ, Речь Посполитая...
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04.08.2020 02:48 Ответить
Так це і була завжди роль блазня при троні... Блазень озвучував те, що, з політичних міркувань, не міг озвучить правитель... Пам"ятаєш пісеньку з старого мультфільму: "Тирлим-бом-бом! Тирлим-бом-бом! Клянусь своим дурацким лбом!..." і далі висміювання женихів принцеси... І її слова: "Надеюсь, Вы не обижаетесь на нашего дурачка?..."
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04.08.2020 05:39 Ответить
Цепкало сбежал от диктатора таракана к диктатору путлеру, и не отмоется скоро, надо время, чтобы убедиться, что он не завербован комунофашистами.
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03.08.2020 22:58 Ответить
Президента России Владимира Путина в этом списке нет.

Он текст утверждал - зачем ему то письмо еще раз отправлять?
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03.08.2020 22:59 Ответить
По всем мировым столицам проходят акции солидарности с беларусами в поддержку наших требований - честных выборов.
Сегодня лидеры польской "Солидарности" и бывшие политзаключенные написали открытое письмо поддержки. В европейских столицах в этих акциях участвуют члены европарламента.
Внимание вопрос - это все агенты кремля?
Или второй вариант - ты человек с особенностями, так сказать альтернативным интеллектуальным развитием?
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03.08.2020 23:36 Ответить
Тут хватает таких с "альтернативным" мнением. Либо полезные дурачки, либо проплаченные. Все у вас хорошо будет. Живе Беларусь!
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03.08.2020 23:45 Ответить
Я так понимаю, что ты человек не только без альтернативного интеллектуального развития, но и без какого-либо еще, поэтому не понимаешь, что из призывов провести честные выборы не следуют призывы проголосовать за "оппозиционеров", заботливо предоставленных Кремлем. Ах да, других "оппозиционеров", кроме рузькемирцев, у вас сегодня нет, поэтому могу только пожелать удачи в голосовании за своего "Зеленского в юбке" на самых честных выборах - жертва вашего мудрого норида не будет забыта.
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04.08.2020 00:41 Ответить
Поинтересуйся полезный ...кто такой Н.Статкевич,Тихановских он впервую очередь поддерживал.А за Луку могут впрягаться либо дурачки,либо проплаченные.Это он всегда являлся носителем и сподвижником идей русского мира.
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04.08.2020 09:40 Ответить
Да, "носитель идей узькемира", но уже почти четверть века интегрируется в СГ, интегрируется, но все никак не доинтегрируется.
Тихановский, у которого узькемир везде, где есть узькачелюстные, а Беларусь - часть узькемира, точно будет вести независимую политику, а аннексия Беларуси РФ никогда не случится.
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04.08.2020 10:09 Ответить
Да тебе с лугандонии виднее, чем нам тут , ежедневно видя и слушая этот бред, от гауляйтора, поставленного Кремлём.И ещё,и Крым бы был ваш и Донецк с Луганском от вас бы не отсоединились , если осталась бы власть Януковича, а после майдана рашка почувствовала что теряет "своё"и результат известен.Такая же ситуация с Лукой,пока он у власти , Россию всё устраивает.
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04.08.2020 11:59 Ответить
В Спортлото писать надо, на западе похоже дураки кончились ==
===============

Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимира Путина , которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны. Об этом предупредил телеканал CNBC.
Как отмечает ряд экспертов, российский лидер столкнулся с некоторыми сложностями на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Так, по прогнозу https://lenta.ru/tags/organizations/vsemirnyy-bank/ Всемирного банка , в 2020 году ВВП России снизится на 6 процентов. При этом в настоящее время около 18 миллионов россиян живут за чертой бедности, и на фоне экономического кризиса число таких граждан может стать еще большим.
На этом фоне, считает CNBС, российский президент может организовать сюрприз для своих западных коллег и пойти на неожиданные меры, надеясь вернуть влияние внутри страны, а заодно укрепить позиции России на международной арене. Подобные сюрпризы Москва уже преподносила в 2008-м, когда произошел военный конфликт в Южной Осетии, в 2014-м, когда был присоединен Крым, и в 2015-м, когда Россия вмешалась в гражданскую войну в Сирии, пишет канал. «В прошлом, когда для Москвы наступали тяжелые времена, Путин обращался к зарубежным авантюрам, чтобы ужесточить контроль над собственной страной», - отмечает CNBС.
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03.08.2020 23:01 Ответить
Зачем здесь цитировать ленту.сру? У вас даже теги с переадресацией закопипастились, так сказать - "по умолчанию".
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03.08.2020 23:18 Ответить
А причём сру Лента, это цитата из статьи, или кацапы на себя наговаривают?
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03.08.2020 23:30 Ответить
https://censor.net/user/454222 - "А причём сру Лента, это цитата из статьи"

Из статьи какого ресурса? Чтобы соврать, фантазия не нужна. Фантазия нужна, чтобы поверили, потому как в статье на CNBC тегов нет. Они есть на ленте.сру (обведено красным), откуда они и перекочевали в ваш пост .
Незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Цепкало написав лист 32 світовим лідерам - Цензор.НЕТ 8457
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04.08.2020 00:01 Ответить
Держи с CNBC ===
=====

Заметка: не спускайте глаз с России, чтобы в августе удивить Путина

ОПУБЛИКОВАНО СУББОТА, 1 АВГУСТА 2020 Г.13:07 ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ

https://www.cnbc.com/fred-kempe/ Фредерик Кемпе https://twitter.com/FredKempe @FREDKEMPE

КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ

Несмотря на все законные усилия, направленные на усиление напряженности в отношениях между США и Китаем, этот сюрприз для Запада летом этого года, скорее всего, появится в России Владимира Путина.В прошлом, когда дела казались мрачными для Москвы, Путин обращался к зарубежным приключениям, чтобы укрепить свой внутренний контроль.Трудно предсказать, будет ли августовский сюрприз - или еще один в преддверии выборов в США в ноябре - расти больше от силы России, ее слабости или, скорее, от какой-то комбинации этих двух факторов.
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04.08.2020 00:21 Ответить
"У городі бузина, а у Києві дядько"
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04.08.2020 00:27 Ответить
Какая бузина, сходи по ссылке и прочти ===
===
https://www.cnbc.com/fred-kempe/ Фредерик Кемпе https://twitter.com/FredKempe @FREDKEMPE
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04.08.2020 00:42 Ответить
P.S. Совет: Не несите сюда всякий триппер из **********, тем более в виде скрытых тегов, за которыми может хрен-знает что скрываться.
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04.08.2020 00:25 Ответить
Что этот Цепкало делает в Киеве?
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03.08.2020 23:07 Ответить
нахрена эту болотную цекатилу в Украину пустили? отдать ее лукавому цыгану.
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03.08.2020 23:08 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=R2xh6KdETbw "Не захотели воевать!" Российский пропагандист признал, что в Украине нет гражданской войны...
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03.08.2020 23:11 Ответить
Якшо обирати між путінососом ципкало і лукою,то ясно шо лука!Там і той бабарико такий самий зрадник,і та тіхановская яка незнає чий крим,вони всі на руку куйлу,тільки лука путлеру зараз мішає,щоб зробити аншлюз.Да лука диктатор і такий самий узурпатор влади,але для України зараз якраз і лука є тим хто тримає північний фланг,він диктатор в себе і нікуди пхатись не хоче а от куйло по всьому світу щупальця запхав,які потрібно обрубати..
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03.08.2020 23:13 Ответить
1) Таракан в прямом эфире назвал Крым "не вашим"
https://naviny.by/article/20190301/1551460463-lukashenko-obyasnil-pochemu-ne-priznal-krym-rossiyskim

Тихановская от прямого ответа уклонилась. И её понять можно. У нас полно ватников, да и на поддержку ментов с вояками она также рассчитывает. Большинство из них "рвут за Путина". Их и так смущает, тот факт что она хочет вернуть наши национальные символы БЧБ-флаг и Пагоню.
2) Таракан - вовсе не ваш северный фланг... а скорее прямая угроза открытия второго фронта в сторону Чернигова. Ему сейчас ОЧЕНЬ деньги нужны. А дать их может, только... угадайте кто?
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04.08.2020 03:04 Ответить
https://twitter.com/compdemon

https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе @compdemon

https://twitter.com/compdemon https://twitter.com/compdemon



Так, нада поставити на закачку "Чорне дзеркало", а то тільки пару серій бачив, та й ті уривками.
А тут, схоже, ним на повну сценаристи-політологи надихаються.
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03.08.2020 23:27 Ответить
Всі вони там *************.
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03.08.2020 23:33 Ответить
Но есть *************, которым еще Колю в президенты пристроить надо, а есть и такие, которым виллы в Европе, чтобы в комфорте любить Расеюшку, и пожизненного содержания достаточно.
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04.08.2020 10:33 Ответить
Білоруси чомусь ображаються в соцмережах, шо не всі українці підтримують той бабскій батальйон. І не розуміють, при чому тут Крим
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03.08.2020 23:36 Ответить
Представьте что у вас выбор только из Симоненко (читай Лукашенко), Овоща, Азирова и Бубочки (читай той-самый "бабский батальон). Кого-бы вы выбрали?
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04.08.2020 03:11 Ответить
Зеленского, как и большинство
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04.08.2020 09:36 Ответить
За того, в кого кацапы свои деньги вольют, т.к. местные элиты со своими кандидатами не смогут перекричать российскую пропаганду.
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04.08.2020 10:27 Ответить
В кого же они влили больше всего денег? Стоп, да это же Таракан! Но у него 3%. Как-то не вяжется с вашей логикой
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04.08.2020 12:33 Ответить
Незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Цепкало написав лист 32 світовим лідерам - Цензор.НЕТ 4919
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03.08.2020 23:40 Ответить
не понял. кто такой этот тихановский? в теме вроде про цекатилу. или это его кличка?
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03.08.2020 23:51 Ответить
Тихановские - белорусская версия семьи Шариев, за которых сейчас рвет жопу этот белорусский оппозиционер из Москвы.
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04.08.2020 00:46 Ответить
Цепкало, вали в ростов!
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03.08.2020 23:54 Ответить
Командование ВВС США перебросило в Литву, к границе с Беларусью «Машины смерти» - Black Hawk и Apache. Версия переброски - учения: https://youtu.be/faFBGPS2rUo?t=1

Незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Цепкало написав лист 32 світовим лідерам - Цензор.НЕТ 5467
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04.08.2020 00:46 Ответить
P.S. https://www.lrt.lt/naujienos/lietuvoje/2/1203246/sekmadieni-virs-vilniaus-skrido-9-kariniai-jav-sraigtasparniai-dalyvaus-pratybose
Незареєстрований кандидат у президенти Білорусі Цепкало написав лист 32 світовим лідерам - Цензор.НЕТ 922
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04.08.2020 00:52 Ответить
Долгое время читаю Цензор, но тут уже не выдержал.
Человек, который полностью поставил Беларусь в полную экономическую зависимость от России - гарант суверенитета? Вы серьезно? Или Барыга с Бубочкой договоры подряда с нашими идеологическими отделами заключили?
Да Пыня за уши пытается вытянуть 3%-ного чтобы тот у власти остался!!!!! Пробегусь просто по фактам.
Помните как у вас нападали на филиалы Сбера? Вонь и истерика сру сми тогда была на месяц. Захарова уже от бояры белку словила.
Беларусь - 2020. Таракан проводит рейдерский захват и ОТЖИМАЕТ газпремовский банк.... Более того, ещё парочку депозитарных ячеек разграбливает. И что сру сми? ДА НИЧЕГО!!! Сикелевы-соловьевы - молчат, как воды набрали. Захарова сидит трезвая, как стеклышко, даже маленько не постнула в ФБ. Только парочку газпремовских манагеров промычали что-то в духе "это незаконно" и ВСЕ!!! А ведь газпрем для Пыни - это святое.
Далее. Помните шпионку Бутину арестованную в США? У сикелевых-соловьевых наверное полгода тогда бомбило, бедняжка Захарова уже несколько белок словить успела.
Беларусь - 2020. Арестовывают 33 рашкинских утырка. И какова реакция? Да вообще никакой! Только Письков промычал что-то в духе "будем разбираться" и все!
Уж больно отдает дешевым лука-путинским договорняком-спектаклем:
1) У Пыни восстал Хабаровск. Появилась реальная угроза появления своего "ДНР" (Дальневосточной Народной Республики). И он реально не знает что с этим делать. А тут под боком протестная Беларусь.Ну, мы то с подачи 3% давно стали "Русским полем экспериментов", не зря же вбухали кучу денег в проект "Батька". Вот и разыгрывает разные сценарии, взглянуть, какие проконают, чтобы остаться у власти.
2) 3% - это нелюбимая жена Пыни. Она регулярно закатывает истерики, вопит, но как только кончаются деньги, она Пыню тут же целует и обнимает и клянется в вечной любви... а получив таки грошики, начинает по-новой. А что поделать? Они созданы быть вместе, т.к. близки по совковому духу ментальности. С другой стороны и Пыня понимает, что таракан от него никуда не денется - слишком уж завяз в долгах...
И упасите нас Боги, чтобы таракан остался у власти! В бюджете уже дыра на 800 лямов баксов... И это ещё не предел. К концу года, прогнозируют дыру в 2,8 млрд$. Заткнуть её, у 3% только один единственный вариант - ехать к нелюбимому мужу. И быть уже послушной, ласковой и на ВСЕ согласной женой.
Так, что дорогие сябры-украинцы, вы правы. У нас есть агент Путина. Причем уже 26 лет он сидит посиневшими пальцами уцепившись за трон. А мы всего лишь хотим, чтобы трон стал президентским креслом.
Спасибо за понимание. С Уважением из Беларуси
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04.08.2020 01:59 Ответить
Больше всего, в твоем посте, мне понравилось за "протестную Беларусь". Ты для 95 квартала не пишешь часом?
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04.08.2020 06:46 Ответить
Да, с Украины конечно же виднее настроение людей в Беларуси, чем мне. Для Пети, я понимаю деньги не пахнут. Ему таракан нож в спину, побежал за бубочку перед пыней "мазу тянуть", а тот договор подряда с нашим идеологическим отделом заключает. Что некоторые тут "рвут за Луку".
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04.08.2020 12:38 Ответить
Смотри, кацапсинка, ты спалился с первой фразы. А ну напомни, когда в Беларуси был хоть один мало мальски значимый протест, достигший каких либо результатов?
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04.08.2020 15:36 Ответить
Съездил на Россию, получил инструкции, приехал в украину и стал действовать. Какой то мутный кандидат в президенты Белоруси
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04.08.2020 03:42 Ответить
З якого бодуна наша хабадна влада приймає резидентів ФСБ із Москви?
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04.08.2020 08:02 Ответить
Читаю цензор и такое ощущение,что попал на вчерашнюю программу Соловьева.Такая же ненависть к переменам в Беларуси и одно лишь оправдание,Лука конечно "не тот", но кто "кроме него".Только одним могу это объяснить , что мобилизована вся Донецкая и Луганская пропогандиская машина.
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04.08.2020 09:52 Ответить
Только прикол в том, что Соловьев молчит... Хотя по идее, сру сми должны из каждого утюга вопеть и истерить о гусяфобии в Беларуси, бульбобиндеровцев и т.п.
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04.08.2020 12:47 Ответить
это не он написал, этот текст в кремле готовили.
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04.08.2020 13:15 Ответить
На цензоре читала, но здесь его нет, а это важно:

Цепкало призвал пуйло осудить проводимую Минском антироссийскую политику
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало написал письмо ботоксному Сцарьку вове пуйло, в котором призвал осудить «проводимую белорусским режимом антинародную и антирассейскую политику»
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/08/2020/5f296eed9a79474e41b89668?from=from_main_7

це все, що потрiбно знати про цю рашистську консерву.
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05.08.2020 08:32 Ответить
 
 