Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Цепкало написал письмо 32 мировым лидерам

Валерий Цепкало просит политиков поддержать свободные и честные выборы в Беларуси. Письмо адресовано 32 главам государств, в том числе Зеленскому. Путина среди адресатов нет.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.

Среди адресатов письма указаны, кроме прочих, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Борис Джонсон. Президента России Владимира Путина в этом списке нет.

По мнению Валерия Цепкало, власти Беларуси "активно препятствуют" проведению честных и свободных выборов президента, а также оказывают силовое давление "на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса".

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В Беларуси уже 26 лет правит один человек, создавший "авторитарный режим, в котором не соблюдаются основные ценности демократического общества: сменяемость власти, свобода слова и волеизъявления, основные свободы человека", пишет Цепкало.

Просьба о помощи "от лица всего белорусского народа"

Обращаясь к лидерам иностранных государств, он "от лица всего белорусского народа" просит их оказать содействие в организации международного наблюдения за выборами и подсчетом голосов, а также обеспечении прозрачности этого процесса для граждан Беларуси, находящихся за рубежом.

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"Наши народы местами объединяет культурно-историческое наследие и тесные родственные связи. Мы одинаково понимаем идеи демократии и свободы", - отмечает Цепкало, обращаясь к зарубежным политикам.