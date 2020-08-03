Незарегистрированный кандидат в президенты Беларуси Цепкало написал письмо 32 мировым лидерам
Валерий Цепкало просит политиков поддержать свободные и честные выборы в Беларуси. Письмо адресовано 32 главам государств, в том числе Зеленскому. Путина среди адресатов нет.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на DW.
Среди адресатов письма указаны, кроме прочих, президент Украины Владимир Зеленский, канцлер Германии Ангела Меркель, президент США Дональд Трамп, президент Франции Эммануэль Макрон, премьер Великобритании Борис Джонсон. Президента России Владимира Путина в этом списке нет.
По мнению Валерия Цепкало, власти Беларуси "активно препятствуют" проведению честных и свободных выборов президента, а также оказывают силовое давление "на всех, кто желает справедливости и прозрачности избирательного процесса".
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В Беларуси уже 26 лет правит один человек, создавший "авторитарный режим, в котором не соблюдаются основные ценности демократического общества: сменяемость власти, свобода слова и волеизъявления, основные свободы человека", пишет Цепкало.
Просьба о помощи "от лица всего белорусского народа"
Обращаясь к лидерам иностранных государств, он "от лица всего белорусского народа" просит их оказать содействие в организации международного наблюдения за выборами и подсчетом голосов, а также обеспечении прозрачности этого процесса для граждан Беларуси, находящихся за рубежом.
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"Наши народы местами объединяет культурно-историческое наследие и тесные родственные связи. Мы одинаково понимаем идеи демократии и свободы", - отмечает Цепкало, обращаясь к зарубежным политикам.
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Давно йому морду не били.
Он текст утверждал - зачем ему то письмо еще раз отправлять?
Сегодня лидеры польской "Солидарности" и бывшие политзаключенные написали открытое письмо поддержки. В европейских столицах в этих акциях участвуют члены европарламента.
Внимание вопрос - это все агенты кремля?
Или второй вариант - ты человек с особенностями, так сказать альтернативным интеллектуальным развитием?
- жертва вашего мудрого норида не будет забыта.
Тихановский, у которого узькемир везде, где есть узькачелюстные, а Беларусь - часть узькемира, точно будет вести независимую политику, а аннексия Беларуси РФ никогда не случится.
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Странам Запада следует подготовиться к неожиданным внешнеполитическим действиям президента России https://lenta.ru/tags/persons/putin-vladimir/ Владимира Путина , которые он может предпринять в этом августе, чтобы укрепить свои позиции на фоне кризиса внутри страны. Об этом предупредил телеканал CNBC.
Как отмечает ряд экспертов, российский лидер столкнулся с некоторыми сложностями на фоне пандемии коронавируса и падения цен на нефть. Так, по прогнозу https://lenta.ru/tags/organizations/vsemirnyy-bank/ Всемирного банка , в 2020 году ВВП России снизится на 6 процентов. При этом в настоящее время около 18 миллионов россиян живут за чертой бедности, и на фоне экономического кризиса число таких граждан может стать еще большим.
На этом фоне, считает CNBС, российский президент может организовать сюрприз для своих западных коллег и пойти на неожиданные меры, надеясь вернуть влияние внутри страны, а заодно укрепить позиции России на международной арене. Подобные сюрпризы Москва уже преподносила в 2008-м, когда произошел военный конфликт в Южной Осетии, в 2014-м, когда был присоединен Крым, и в 2015-м, когда Россия вмешалась в гражданскую войну в Сирии, пишет канал. «В прошлом, когда для Москвы наступали тяжелые времена, Путин обращался к зарубежным авантюрам, чтобы ужесточить контроль над собственной страной», - отмечает CNBС.
Из статьи какого ресурса? Чтобы соврать, фантазия не нужна. Фантазия нужна, чтобы поверили, потому как в статье на CNBC тегов нет. Они есть на ленте.сру (обведено красным), откуда они и перекочевали в ваш пост .
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Заметка: не спускайте глаз с России, чтобы в августе удивить Путина
ОПУБЛИКОВАНО СУББОТА, 1 АВГУСТА 2020 Г.13:07 ПО ВОСТОЧНОМУ ВРЕМЕНИ
https://www.cnbc.com/fred-kempe/ Фредерик Кемпе https://twitter.com/FredKempe @FREDKEMPE
КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ
Несмотря на все законные усилия, направленные на усиление напряженности в отношениях между США и Китаем, этот сюрприз для Запада летом этого года, скорее всего, появится в России Владимира Путина.В прошлом, когда дела казались мрачными для Москвы, Путин обращался к зарубежным приключениям, чтобы укрепить свой внутренний контроль.Трудно предсказать, будет ли августовский сюрприз - или еще один в преддверии выборов в США в ноябре - расти больше от силы России, ее слабости или, скорее, от какой-то комбинации этих двух факторов.
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https://www.cnbc.com/fred-kempe/ Фредерик Кемпе https://twitter.com/FredKempe @FREDKEMPE
https://naviny.by/article/20190301/1551460463-lukashenko-obyasnil-pochemu-ne-priznal-krym-rossiyskim
Тихановская от прямого ответа уклонилась. И её понять можно. У нас полно ватников, да и на поддержку ментов с вояками она также рассчитывает. Большинство из них "рвут за Путина". Их и так смущает, тот факт что она хочет вернуть наши национальные символы БЧБ-флаг и Пагоню.
2) Таракан - вовсе не ваш северный фланг... а скорее прямая угроза открытия второго фронта в сторону Чернигова. Ему сейчас ОЧЕНЬ деньги нужны. А дать их может, только... угадайте кто?
https://twitter.com/compdemon Чудо-ВаЩе @compdemon
https://twitter.com/compdemon https://twitter.com/compdemon
Так, нада поставити на закачку "Чорне дзеркало", а то тільки пару серій бачив, та й ті уривками.
А тут, схоже, ним на повну сценаристи-політологи надихаються.
Человек, который полностью поставил Беларусь в полную экономическую зависимость от России - гарант суверенитета? Вы серьезно? Или Барыга с Бубочкой договоры подряда с нашими идеологическими отделами заключили?
Да Пыня за уши пытается вытянуть 3%-ного чтобы тот у власти остался!!!!! Пробегусь просто по фактам.
Помните как у вас нападали на филиалы Сбера? Вонь и истерика сру сми тогда была на месяц. Захарова уже от бояры белку словила.
Беларусь - 2020. Таракан проводит рейдерский захват и ОТЖИМАЕТ газпремовский банк.... Более того, ещё парочку депозитарных ячеек разграбливает. И что сру сми? ДА НИЧЕГО!!! Сикелевы-соловьевы - молчат, как воды набрали. Захарова сидит трезвая, как стеклышко, даже маленько не постнула в ФБ. Только парочку газпремовских манагеров промычали что-то в духе "это незаконно" и ВСЕ!!! А ведь газпрем для Пыни - это святое.
Далее. Помните шпионку Бутину арестованную в США? У сикелевых-соловьевых наверное полгода тогда бомбило, бедняжка Захарова уже несколько белок словить успела.
Беларусь - 2020. Арестовывают 33 рашкинских утырка. И какова реакция? Да вообще никакой! Только Письков промычал что-то в духе "будем разбираться" и все!
Уж больно отдает дешевым лука-путинским договорняком-спектаклем:
1) У Пыни восстал Хабаровск. Появилась реальная угроза появления своего "ДНР" (Дальневосточной Народной Республики). И он реально не знает что с этим делать. А тут под боком протестная Беларусь.Ну, мы то с подачи 3% давно стали "Русским полем экспериментов", не зря же вбухали кучу денег в проект "Батька". Вот и разыгрывает разные сценарии, взглянуть, какие проконают, чтобы остаться у власти.
2) 3% - это нелюбимая жена Пыни. Она регулярно закатывает истерики, вопит, но как только кончаются деньги, она Пыню тут же целует и обнимает и клянется в вечной любви... а получив таки грошики, начинает по-новой. А что поделать? Они созданы быть вместе, т.к. близки по совковому духу ментальности. С другой стороны и Пыня понимает, что таракан от него никуда не денется - слишком уж завяз в долгах...
И упасите нас Боги, чтобы таракан остался у власти! В бюджете уже дыра на 800 лямов баксов... И это ещё не предел. К концу года, прогнозируют дыру в 2,8 млрд$. Заткнуть её, у 3% только один единственный вариант - ехать к нелюбимому мужу. И быть уже послушной, ласковой и на ВСЕ согласной женой.
Так, что дорогие сябры-украинцы, вы правы. У нас есть агент Путина. Причем уже 26 лет он сидит посиневшими пальцами уцепившись за трон. А мы всего лишь хотим, чтобы трон стал президентским креслом.
Спасибо за понимание. С Уважением из Беларуси
Цепкало призвал пуйло осудить проводимую Минском антироссийскую политику
Незарегистрированный кандидат в президенты Белоруссии Валерий Цепкало написал письмо ботоксному Сцарьку вове пуйло, в котором призвал осудить «проводимую белорусским режимом антинародную и антирассейскую политику»
Подробнее на РБК:
https://www.rbc.ru/politics/04/08/2020/5f296eed9a79474e41b89668?from=from_main_7
це все, що потрiбно знати про цю рашистську консерву.