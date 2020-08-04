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Интерактивная карта безопасности на дорогах заработала в Украине. ФОТО

Мининфрастрктуры запустило интерактивную карту, на которой каждый может следить за улучшением безопасности дорожного движения в регионе.

Об этом говорится на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.

Так, на сервисе открытых данных транспортной отрасли создали новый раздел, который содержит актуальную информацию по улучшению безопасности дорожного движения в разных областях Украины.

Интерактивная карта безопасности на дорогах заработала в Украине 01

В новом разделе "Повышение безопасности дорожного движения" на транспортном портале появилась интерактивная карта Украины с обозначением всех объектов инфраструктуры, которые введены для повышения безопасности дорожного движения. Кроме этого, есть данные об исполнителях и статус этих объектов.

"Чтобы каждый мог следить за улучшением безопасности дорожного движения в своем регионе, мы запустили отдельный раздел на сервисе открытых данных транспортной отрасли", - отметил Криклий.

По его словам, речь идет о строительстве современных и безопасных пешеходных переходов и кольцевых развязок, установлении автономного освещения для улучшения видимости вечером, обустройстве светофоров.

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безопасность (1116) дороги (2512) Мининфраструктуры (941) карта (183)


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странно. дорог ( на юге) нету, а карта безопасности есть.
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04.08.2020 12:09 Ответить
Ни дорог,никакой инфраструктуры,но у зеленых тварей сплошная безопасность.Хотя точно так они не замечают потерь на донбасе и войны.Тем дебилам абы наркотики не кончались,чтобы розовый мирок не пропал в голове
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04.08.2020 12:29 Ответить
ни дня без покращи!!!))))
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04.08.2020 12:35 Ответить
Зачем мне по карте следить за тем, как Криклий строит переход или ставит столб освещения? Какая полезность данной карты для обычного жителя?
Или это Криклий чисто для понтов потратил деньги на разработку этой ерунды?
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04.08.2020 12:54 Ответить
Знавці географії увесь час плутають міста України

Інтерактивна карта безпеки на дорогах запрацювала в Україні - Цензор.НЕТ 2176
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04.08.2020 13:29 Ответить
 
 