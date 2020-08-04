Интерактивная карта безопасности на дорогах заработала в Украине. ФОТО

Мининфрастрктуры запустило интерактивную карту, на которой каждый может следить за улучшением безопасности дорожного движения в регионе.

Об этом говорится на сайте министерства, передает Цензор.НЕТ.

Так, на сервисе открытых данных транспортной отрасли создали новый раздел, который содержит актуальную информацию по улучшению безопасности дорожного движения в разных областях Украины.

В новом разделе "Повышение безопасности дорожного движения" на транспортном портале появилась интерактивная карта Украины с обозначением всех объектов инфраструктуры, которые введены для повышения безопасности дорожного движения. Кроме этого, есть данные об исполнителях и статус этих объектов.

"Чтобы каждый мог следить за улучшением безопасности дорожного движения в своем регионе, мы запустили отдельный раздел на сервисе открытых данных транспортной отрасли", - отметил Криклий.

По его словам, речь идет о строительстве современных и безопасных пешеходных переходов и кольцевых развязок, установлении автономного освещения для улучшения видимости вечером, обустройстве светофоров.

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