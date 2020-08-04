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Інтерактивна карта безпеки на дорогах запрацювала в Україні. ФОТО

Мінінфраструктури запустило інтерактивну карту, на якій кожен може стежити за поліпшенням безпеки дорожнього руху в регіоні.

Про це йдеться на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Так, на сервісі відкритих даних транспортної галузі створили новий розділ, який містить актуальну інформацію щодо поліпшення безпеки дорожнього руху в різних областях України.

Інтерактивна карта безпеки на дорогах запрацювала в Україні 01

У новому розділі "Підвищення безпеки дорожнього руху" на транспортному порталі з'явилася інтерактивна карта України з позначенням усіх об'єктів інфраструктури, які введені для підвищення безпеки дорожнього руху. Крім цього, є дані про виконавців і статус цих об'єктів.

"Щоб кожен міг стежити за поліпшенням безпеки дорожнього руху у своєму регіоні, ми запустили окремий розділ на сервісі відкритих даних транспортної галузі", - зазначив Криклій.

За його словами, йдеться про будівництво сучасних і безпечних пішохідних переходів і кільцевих розв'язок, встановлення автономного освітлення для поліпшення видимості ввечері, облаштування світлофорів.

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безпека (945) дороги (3075) Мінінфраструктури (2060) карта (361)


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странно. дорог ( на юге) нету, а карта безопасности есть.
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04.08.2020 12:09 Відповісти
Ни дорог,никакой инфраструктуры,но у зеленых тварей сплошная безопасность.Хотя точно так они не замечают потерь на донбасе и войны.Тем дебилам абы наркотики не кончались,чтобы розовый мирок не пропал в голове
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04.08.2020 12:29 Відповісти
ни дня без покращи!!!))))
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04.08.2020 12:35 Відповісти
Зачем мне по карте следить за тем, как Криклий строит переход или ставит столб освещения? Какая полезность данной карты для обычного жителя?
Или это Криклий чисто для понтов потратил деньги на разработку этой ерунды?
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04.08.2020 12:54 Відповісти
Знавці географії увесь час плутають міста України

Інтерактивна карта безпеки на дорогах запрацювала в Україні - Цензор.НЕТ 2176
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04.08.2020 13:29 Відповісти
 
 