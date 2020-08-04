Інтерактивна карта безпеки на дорогах запрацювала в Україні. ФОТО

Мінінфраструктури запустило інтерактивну карту, на якій кожен може стежити за поліпшенням безпеки дорожнього руху в регіоні.

Про це йдеться на сайті міністерства, передає Цензор.НЕТ.

Так, на сервісі відкритих даних транспортної галузі створили новий розділ, який містить актуальну інформацію щодо поліпшення безпеки дорожнього руху в різних областях України.

У новому розділі "Підвищення безпеки дорожнього руху" на транспортному порталі з'явилася інтерактивна карта України з позначенням усіх об'єктів інфраструктури, які введені для підвищення безпеки дорожнього руху. Крім цього, є дані про виконавців і статус цих об'єктів.

"Щоб кожен міг стежити за поліпшенням безпеки дорожнього руху у своєму регіоні, ми запустили окремий розділ на сервісі відкритих даних транспортної галузі", - зазначив Криклій.

За його словами, йдеться про будівництво сучасних і безпечних пішохідних переходів і кільцевих розв'язок, встановлення автономного освітлення для поліпшення видимості ввечері, облаштування світлофорів.

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