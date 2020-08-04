РФ променяла братские отношения с Беларусью на "партнерские". Напрасно, - Лукашенко
Россия всегда была, есть и будет ближайшим союзником Беларуси, хотя и променяла братские отношения на "партнерские".
Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.
"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на "партнерские". Напрасно", - сказал Лукашенко.
Вместе с тем он обратил внимание, что отношения стратегического партнерства Беларусь будет строить и с Китаем, и с Западом, США, с соседями, а также странами дальней дуги.
"Мы и дальше будем решать международные проблемы исключительно мирным путем и, если попросят, готовы протянуть руку помощи другим государствам, - подчеркнул президент Беларуси. - Мы никому ни на какие проблемы не навязывались и навязываться не собираемся. Хотите помощи, видите эту помощь от нас - пожалуйста, мы поможем".
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Скільки тих білорусів.
Десь, як два Києва.
Половину, що за Путіна, зоставлять, а іншу переселять.
Ну й з Колими, Магадана, навезуть на їх місце кассабів.
Все відпрацьовано ще у 1932, і в1947 в Україні.
Як свині в огороді.
Каин, где брат твой Авель?
Україна до цих пір їх відхаркує.
В 2015 - 2017 году Лукашенко встречался с Порошенко куда чаще, чем с президентом России. Макей по 6 часов вел беседы с Порошенко, закусывая конфетками "Рошен". Киев до 2016 года не раз обращался к западноевропейским производителям армейских грузовиков с мольбами открыть в стране хотя бы "отверточную сборку" их продукции. Результатов это не дало. Тогда, в 2016 году руку помощи ВСУ протянул Лукашенко. Было подписано межправительственное соглашение о сборочном производстве белорусских грузовых автомобилей МАЗ-6317 в Черкассах, на автосборочном заводе № 2, дочернем предприятии корпорации "Богдан", являющейся монополистом украинского автопрома.
Белорусский МАЗ-6317 для приличия по соглашению сторон был срочно переименован в "Богдан-6317". Лукашенко знал, что данные грузовики предполагается производить в Черкассах не для хозяйственных нужд. А именно для ВСУ. Про количество грузовых "Богданов", поступивших в ВСУ за два с лишним года составляет около 500 штук. Белорусско-украинский автомобильный проект разросся до создания еще и бронеавтомобиля. А этот тип грузовиков уже способен эффективно работать даже под обстрелом. Компания "Практика" выпускает бронегрузовики "Богдан-Козак", для чего с закупленных в Минске МАЗ-6317 снимается кабина и кузов. Взамен устанавливают бронированную кабину и кунг. Также броней закрываются важнейшие узлы автомобиля.https://newizv.ru/news/politics/17-08-2018/lukashenko-okazyvaet-ukraine-neotsenimuyu-pomosch
Белорусский МАЗ-6317 для приличия по соглашению сторон был срочно переименован в "Богдан-6317".
ХОроша відмазка..Патріотична...
Для Бариги,що обісрався з"Богданами " і їх "модернізацією"
В Орше, где Лукашенко на днях грозил отправить в отставку правительство, осуществляется модернизация украинских боевых вертолетов. Происходит оснащение их приборами ночного видения, комплексами радиоэлектронной борьбы, системами автоматизации. При ближайшем рассмотрении украинского противотанкового ракетного комплекса "Скиф" выясняется, что немало в него вложились и белорусы. Систему наведения для "Скифа" поставляет белорусское КБ "Пеленг".
С 2015 года внезапно резко вырос в 5 раз экспорт Минском приборов ночного видения, прицелов, биноклей и монокуляров и прочей оптики. Таким образом, пока западные союзники Украины обещают вооружать Киев, "союзник" России активно помогает новой украинской власти. Причём суммы этой помощи измеряются уже миллиардами долларов. Внушительно, учитывая размеры самой республики Беларусь. Это лишнее свидетельство того, что Лукашенко всерьёз ставит на успех "проекта Украина".
пробуючи лавірувати між кількома "цетрами сили" Росією,Заходом,Китаєм,Сша і Україною(в останню чергу)..
типовий Диктатор "середньої руки"..
на рівні дитсадка - годувати голубів у призначених місцях і у призначені години.
На рівні молодших класів школи - писати на купюрах тіпо "ПУТИН ВОР". При цьомукасабчики цікавляться - "а чи приймають такі купюри у торгівельній мережі?"
На що "бувалі" відповідають - "банкомати і термінали приймають". Тож для кого вони це пишуть? Для банкоматів?
Белорусы (не все конечно) смеялись над украинцами, что у нас война... теперь она идёт и к вам, это закон бумеранга