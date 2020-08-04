РФ променяла братские отношения с Беларусью на "партнерские". Напрасно, - Лукашенко

Россия всегда была, есть и будет ближайшим союзником Беларуси, хотя и променяла братские отношения на "партнерские".

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на "партнерские". Напрасно", - сказал Лукашенко.

Вместе с тем он обратил внимание, что отношения стратегического партнерства Беларусь будет строить и с Китаем, и с Западом, США, с соседями, а также странами дальней дуги.

"Мы и дальше будем решать международные проблемы исключительно мирным путем и, если попросят, готовы протянуть руку помощи другим государствам, - подчеркнул президент Беларуси. - Мы никому ни на какие проблемы не навязывались и навязываться не собираемся. Хотите помощи, видите эту помощь от нас - пожалуйста, мы поможем".

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