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РФ променяла братские отношения с Беларусью на "партнерские". Напрасно, - Лукашенко

РФ променяла братские отношения с Беларусью на

Россия всегда была, есть и будет ближайшим союзником Беларуси, хотя и променяла братские отношения на "партнерские".

Об этом Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил сегодня в послании белорусскому народу и Национальному собранию, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на БЕЛТА.

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Беларуси или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на "партнерские". Напрасно", - сказал Лукашенко.

Вместе с тем он обратил внимание, что отношения стратегического партнерства Беларусь будет строить и с Китаем, и с Западом, США, с соседями, а также странами дальней дуги.

"Мы и дальше будем решать международные проблемы исключительно мирным путем и, если попросят, готовы протянуть руку помощи другим государствам, - подчеркнул президент Беларуси. - Мы никому ни на какие проблемы не навязывались и навязываться не собираемся. Хотите помощи, видите эту помощь от нас - пожалуйста, мы поможем".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне уже чуть ли не говорят, что мы сами их боевиков к себе завезли, - Лукашенко

Беларусь (7923) Лукашенко Александр (3618) россия (96246)


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Топ комментарии
+13
Поздно спохватился. Братья уже приготовили тебе дюжину заместителей.
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04.08.2020 12:51 Ответить
+7
Братские отношения с русней всегда заканчиваются старозаветно.
Каин, где брат твой Авель?
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04.08.2020 13:08 Ответить
+6
Ніколи "братство" не було для Росії проблемою. Підставляй зад! ))
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04.08.2020 12:59 Ответить
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Поздно спохватился. Братья уже приготовили тебе дюжину заместителей.
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04.08.2020 12:51 Ответить
У Луки, три сина.
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04.08.2020 13:01 Ответить
сыновья еще не обросли компроматом, их за яйца Кремлю сложно держать. Есть более "достойные среди бывалых" кандидатуры.
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04.08.2020 13:36 Ответить
Лука виступав в ролі сутенера рідної мами Білорусі, а коли клієнт забажав його дупки то закомизився.
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04.08.2020 19:29 Ответить
а не кто не знает, как у него ,со здоровьем дела?
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04.08.2020 12:51 Ответить
Фізичне, чи психічне?
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04.08.2020 12:55 Ответить
Таракан на катеторах давно,слухи ходят шо овощ продал ему свой домик под Ростовом.
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04.08.2020 12:55 Ответить
Катетер у нього.....
РФ проміняла братські відносини з Білоруссю на "партнерські". Даремно, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2367
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04.08.2020 13:10 Ответить
а про шо - все может быть, для него ,смертельно печально - нет человека - нет проблемы
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04.08.2020 13:23 Ответить
https://charter97.org/ru/news/2020/8/1/387811/

https://charter97.org/ru/news/2020/7/30/387546/
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04.08.2020 13:33 Ответить
2014-ый год стал годом прозрения для многих украинцев . интересно белорусы прозреют в 2020-ом или позже ?
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04.08.2020 12:53 Ответить
Прозреют. В Арктиці.
Скільки тих білорусів.
Десь, як два Києва.
Половину, що за Путіна, зоставлять, а іншу переселять.
Ну й з Колими, Магадана, навезуть на їх місце кассабів.
Все відпрацьовано ще у 1932, і в1947 в Україні.
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04.08.2020 12:59 Ответить
нет. никогда. беловата вечна.
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04.08.2020 13:16 Ответить
Чмо усатое. Фу ***....
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04.08.2020 12:55 Ответить
слили хитрожопого бацьку братья
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04.08.2020 12:58 Ответить
Ніколи "братство" не було для Росії проблемою. Підставляй зад! ))
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04.08.2020 12:59 Ответить
Вони просто знахабніли і почали командувати вашою країною.
Як свині в огороді.
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04.08.2020 13:02 Ответить
Лука, зніми рожеві окуляри. У кацапів є або їхні лакеї, або вороги. Іншого не дано.
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04.08.2020 13:02 Ответить
Странно что вы не понимаете, что Лука все прекрасно знает. Его риторика такая, потому что это соответствует позиции их народа, который до сих пор в большинстве скрепной. Если он будет говорить по-другому, то беларусы выйдут на "майдан" и его заменят на явно пророссийских. Надо понимать что если там будет майдан, то он не будет таким как в Украине.
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04.08.2020 13:12 Ответить
После выборов опять будут целоваться в десна наверняка.
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04.08.2020 13:04 Ответить
Братские отношения с русней всегда заканчиваются старозаветно.
Каин, где брат твой Авель?
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04.08.2020 13:08 Ответить
расєя всегда будєт нашим ближайшим саюзникам, даже если будет насиливать нас в нєприродний спосаб - Лукашенка
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04.08.2020 13:11 Ответить
От лексики этого усатого обмудка просто тошнит. Вы нас,мол "имеете ввиду" и ни в грош не ставите,но мы вас "братушек" всё равно любим. Мазохист. И у нас ещё полно такого ватного мусора.
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04.08.2020 13:13 Ответить
Последняя возможность Луки доказать "кремлевской моли" что он ей самый преданный и самый нужный. Если Раша запустила такой сценарий, то это значит что ей надоело постоянно кормить режим Лукашенко взамен на неопределенные обещания по интеграции. Раша решила ускорить процесс интеграции привычными для нее способами (дестабилизация внутригосударственной обстановки с последующим ввода войск для защиты...). Ей уже не нужно для этого даже вводить войска, они уже давно там согласно договору, подписанному Лукой. До конца года Беларусь станет субъектом РФ. Доигрались в "братский народ", "один народ".
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04.08.2020 13:17 Ответить
Вот хоть один четко написал "До конца года Беларусь станет субъектом РФ". а то все иезутски пишут какую-то х.рню про скоро, уже почти, не успеете оглянуться и тп.
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04.08.2020 13:46 Ответить
Руслан, я все-таки верю, что поглощением Беларуси путин подавится. Помните эпохальное - "На штыках можно прийти, но нельзя усидеть"? Я верю ,что любимая мною Беларусь будет демократической и свободной страной. Да, возможно, стране и ее населению придется пройти через испытания и невзгоды. Я верю, что мои армейские друзья Валик Лепявко, Коля Сычевский, Костянтин Бегляков, Сергей Плешко, Коля Еркович и другие с которыми мне повезло служить и воевать, несмотря на свой шестидесятилетний возраст, не дадут Беларуси стать просто волостью РФ. Хай живє Беларусь!
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04.08.2020 13:59 Ответить
бацька попробує "всидіти на двох стільцях" до останнього... може і довше формально Білорусь залишатиметься незалежною..
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04.08.2020 14:03 Ответить
" Братские" отношения стран.. это больше из области красивой риторики или фантазий.. И уж особенно если это касается РФ. Бацька это прекрасно понимает, но пропагандистское клише не дает выйти за эти рамки. Кроме этого ментально режим Минска и Москвы очень близки ( почти сиамские близнецы) но только возможности ( военные, политические, экономические и главное финансовые разные) Бацька хотел газ и нефть получать по "братской" , а не по "партнерской"цене ( как это было долгие предыдущие годы), что и отразилось в значительной мере на экономическом положении страны и его "рейтингах", вот и полез в "бочку" ( хотя нет .. на "подводную лодку", а с нее все равно ведь бежать некуда. Значит будет ломать ситуацию через колено, а с "партнерами", "братьями" будет договариваться. Ведь все равно идет торг.. о личной судьбе "себя любимого" и судьбе Коли, только уже с других, более слабых позиций ( ему место в Сенате, Коле губернаторство Чукотки)
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04.08.2020 13:18 Ответить
У одного меня выражение ,, братские народы ,, . ,, братские отношения ,, вызывают рвотный рефлекс ?
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04.08.2020 13:25 Ответить
это красная пропаганда
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04.08.2020 18:05 Ответить
Читай: Сволочи! Мышибратя! Дайте грошей! Не даете? Тогда мышинебратя! Но все-равно, мышибратя
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04.08.2020 13:40 Ответить
Оно Путін дав Януковичу у 2013 грошей.
Україна до цих пір їх відхаркує.
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04.08.2020 13:48 Ответить
"В 2014 году Лукашенко пообещал Турчинову (в то время - исполняющий обязанности президента Украины, - прим.ред.), что с территории Беларуси русские не будут атаковать, - https://t.me/russica2 сообщает телеграм-канал Незыгарь . - На прощание сказал: "Но в крайнем случае я предупрежу за сутки…" и передал Турчинову карту дислокации российских войск.
В 2015 - 2017 году Лукашенко встречался с Порошенко куда чаще, чем с президентом России. Макей по 6 часов вел беседы с Порошенко, закусывая конфетками "Рошен". Киев до 2016 года не раз обращался к западноевропейским производителям армейских грузовиков с мольбами открыть в стране хотя бы "отверточную сборку" их продукции. Результатов это не дало. Тогда, в 2016 году руку помощи ВСУ протянул Лукашенко. Было подписано межправительственное соглашение о сборочном производстве белорусских грузовых автомобилей МАЗ-6317 в Черкассах, на автосборочном заводе № 2, дочернем предприятии корпорации "Богдан", являющейся монополистом украинского автопрома.
Белорусский МАЗ-6317 для приличия по соглашению сторон был срочно переименован в "Богдан-6317". Лукашенко знал, что данные грузовики предполагается производить в Черкассах не для хозяйственных нужд. А именно для ВСУ. Про количество грузовых "Богданов", поступивших в ВСУ за два с лишним года составляет около 500 штук. Белорусско-украинский автомобильный проект разросся до создания еще и бронеавтомобиля. А этот тип грузовиков уже способен эффективно работать даже под обстрелом. Компания "Практика" выпускает бронегрузовики "Богдан-Козак", для чего с закупленных в Минске МАЗ-6317 снимается кабина и кузов. Взамен устанавливают бронированную кабину и кунг. Также броней закрываются важнейшие узлы автомобиля.https://newizv.ru/news/politics/17-08-2018/lukashenko-okazyvaet-ukraine-neotsenimuyu-pomosch
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04.08.2020 13:55 Ответить
Тогда, в 2016 году руку помощи ВСУ протянул Лукашенко. Было подписано межправительственное соглашение о сборочном производстве белорусских грузовых автомобилей МАЗ-6317 в Черкассах, на автосборочном заводе № 2, дочернем предприятии корпорации "Богдан", являющейся монополистом украинского автопрома.
Белорусский МАЗ-6317 для приличия по соглашению сторон был срочно переименован в "Богдан-6317".

ХОроша відмазка..Патріотична...
Для Бариги,що обісрався з"Богданами " і їх "модернізацією"
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04.08.2020 13:58 Ответить
Писали,что Богдан 6317 вышел на 50% локализацию украинских комплектующих.И Рошен в Беларуси,в каждом захудалом СельПо,не говоря об крупных магазинах и гиперах.Так что все чэсна
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04.08.2020 14:13 Ответить
Украина на фронте испытывала бы острый дефицит горюче-смазочных материалов, если бы не братская помощь Лукашенко. Именно Минск является главным поставщиком бензина и дизельного топлива для армии Украины. Причем Минск продает топливо по льготным ценам. 70% украинского рынка нефтепродуктов принадлежит Беларуси. Над этим Лукашенко работал с 2007 года. И надо сказать успешно - 5 из 7 украинских НПЗ банкроты. На остальных глубина переработки нефти находится на уровне технологий 80-х годов ХХ века. 80 % всего авиационного керосина для украинских штурмовиков, тактических бомбардировщиков и вертолетов, включая ударные Ми-24, поступает из Беларуси.
В Орше, где Лукашенко на днях грозил отправить в отставку правительство, осуществляется модернизация украинских боевых вертолетов. Происходит оснащение их приборами ночного видения, комплексами радиоэлектронной борьбы, системами автоматизации. При ближайшем рассмотрении украинского противотанкового ракетного комплекса "Скиф" выясняется, что немало в него вложились и белорусы. Систему наведения для "Скифа" поставляет белорусское КБ "Пеленг".
С 2015 года внезапно резко вырос в 5 раз экспорт Минском приборов ночного видения, прицелов, биноклей и монокуляров и прочей оптики. Таким образом, пока западные союзники Украины обещают вооружать Киев, "союзник" России активно помогает новой украинской власти. Причём суммы этой помощи измеряются уже миллиардами долларов. Внушительно, учитывая размеры самой республики Беларусь. Это лишнее свидетельство того, что Лукашенко всерьёз ставит на успех "проекта Украина".
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04.08.2020 13:55 Ответить
Не все так просто,мир-не черно белый.Лука всегда поддерживал Украину,за что сейчас отгребает)
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04.08.2020 13:56 Ответить
себе він підтримував..Не Україну..
пробуючи лавірувати між кількома "цетрами сили" Росією,Заходом,Китаєм,Сша і Україною(в останню чергу)..
типовий Диктатор "середньої руки"..
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04.08.2020 14:00 Ответить
В стране 60-70% ваты.При демократических выборах здесь будет Белорусский федеральный округ Вряд ли Украине это понравится-а в ,,лавировании,,нет ничего плохого-почти все небольшие страны так делают)
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04.08.2020 14:08 Ответить
троху запутался уже, кто у нас какая-то "вата" - те кто за нынешнего или кто за газпромовца?
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04.08.2020 14:24 Ответить
Обратись к последним выборам в Украине в Раду.Сколько проголосовали за ЕС,Свободу и пр.националистические партии?Теперь раздели этот процент голосовавших на 2.5-3-и ты получишь реальное число граждан Беларуси с проевропейскими взглядами.Остальные-или болото,или сторонники обьединения с РФ.Среди противников Луки-2/3 составляет вата,недовольная тем,что он не присоединил РБ к углеводородной недоимперии.Увы,это так,даже если тебе лично это не нравится)
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04.08.2020 15:10 Ответить
ничего не понял.
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04.08.2020 15:33 Ответить
лука лучший вариант при всех минусах
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04.08.2020 18:08 Ответить
1. Слабо вылизывал жопу *****. 2. Никакие они не братья белорусам. Хреново знаешь историю, шизофреник.
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04.08.2020 13:57 Ответить
Он прекрасно знает историю. Но среди беларусов промосковских больше чем среди жителей Дамбасса. Поэтому Лукашенко не может такое не говорить. Странно, что кое-кто этого не понимает.
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06.08.2020 00:01 Ответить
Долбо#об ти, бацька. Ой долбо#об... Але кацапи то лікують. Могилою виправляючи горбатих.
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04.08.2020 14:58 Ответить
Тим часом в кацапстані проходять флешмоби:
на рівні дитсадка - годувати голубів у призначених місцях і у призначені години.
На рівні молодших класів школи - писати на купюрах тіпо "ПУТИН ВОР". При цьомукасабчики цікавляться - "а чи приймають такі купюри у торгівельній мережі?"
На що "бувалі" відповідають - "банкомати і термінали приймають". Тож для кого вони це пишуть? Для банкоматів?
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04.08.2020 15:41 Ответить
а мы вам говорили 6 лет назад что и вас такое же ждёт..
Белорусы (не все конечно) смеялись над украинцами, что у нас война... теперь она идёт и к вам, это закон бумеранга
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04.08.2020 16:16 Ответить
 
 