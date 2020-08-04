РФ проміняла братські відносини з Білоруссю на "партнерські". Даремно, - Лукашенко

Росія завжди була, є і буде найближчим союзником Білорусі, хоча і проміняла братські відносини на "партнерські".

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні в посланні білоруському народу і Національним зборам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Росія завжди була, є і буде нашим найближчим союзником, хто б не був при владі в Білорусі або в Росії. Це непереборний чинник, це глибоко всередині наших народів. Навіть попри те, що братські відносини з нами проміняла на "партнерські". Даремно", - сказав Лукашенко.

Водночас він звернув увагу, що відносини стратегічного партнерства Білорусь будуватиме і з Китаєм, і із Заходом, США, із сусідами, а також країнами далекої дуги.

"Ми і далі вирішуватимемо міжнародні проблеми виключно мирним шляхом і, якщо попросять, готові простягнути руку допомоги іншим державам, - наголосив президент Білорусі. - Ми нікому ні на які проблеми не нав'язувалися і нав'язуватися не збираємося. Хочете допомоги, бачите цю допомогу від нас - будь ласка, ми допоможемо".

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