УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8526 відвідувачів онлайн
Новини
9 796 50

РФ проміняла братські відносини з Білоруссю на "партнерські". Даремно, - Лукашенко

РФ проміняла братські відносини з Білоруссю на

Росія завжди була, є і буде найближчим союзником Білорусі, хоча і проміняла братські відносини на "партнерські".

Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні в посланні білоруському народу і Національним зборам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.

"Росія завжди була, є і буде нашим найближчим союзником, хто б не був при владі в Білорусі або в Росії. Це непереборний чинник, це глибоко всередині наших народів. Навіть попри те, що братські відносини з нами проміняла на "партнерські". Даремно", - сказав Лукашенко.

Водночас він звернув увагу, що відносини стратегічного партнерства Білорусь будуватиме і з Китаєм, і із Заходом, США, із сусідами, а також країнами далекої дуги.

"Ми і далі вирішуватимемо міжнародні проблеми виключно мирним шляхом і, якщо попросять, готові простягнути руку допомоги іншим державам, - наголосив президент Білорусі. - Ми нікому ні на які проблеми не нав'язувалися і нав'язуватися не збираємося. Хочете допомоги, бачите цю допомогу від нас - будь ласка, ми допоможемо".

Також читайте: Росіяни вже ледве не кажуть, що ми самі їхніх бойовиків до себе завезли, - Лукашенко

Автор: 

Білорусь (7970) Лукашенко Олександр (2661) росія (66144)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+13
Поздно спохватился. Братья уже приготовили тебе дюжину заместителей.
показати весь коментар
04.08.2020 12:51 Відповісти
+7
Братские отношения с русней всегда заканчиваются старозаветно.
Каин, где брат твой Авель?
показати весь коментар
04.08.2020 13:08 Відповісти
+6
Ніколи "братство" не було для Росії проблемою. Підставляй зад! ))
показати весь коментар
04.08.2020 12:59 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Поздно спохватился. Братья уже приготовили тебе дюжину заместителей.
показати весь коментар
04.08.2020 12:51 Відповісти
У Луки, три сина.
показати весь коментар
04.08.2020 13:01 Відповісти
сыновья еще не обросли компроматом, их за яйца Кремлю сложно держать. Есть более "достойные среди бывалых" кандидатуры.
показати весь коментар
04.08.2020 13:36 Відповісти
Лука виступав в ролі сутенера рідної мами Білорусі, а коли клієнт забажав його дупки то закомизився.
показати весь коментар
04.08.2020 19:29 Відповісти
а не кто не знает, как у него ,со здоровьем дела?
показати весь коментар
04.08.2020 12:51 Відповісти
Фізичне, чи психічне?
показати весь коментар
04.08.2020 12:55 Відповісти
Таракан на катеторах давно,слухи ходят шо овощ продал ему свой домик под Ростовом.
показати весь коментар
04.08.2020 12:55 Відповісти
Катетер у нього.....
РФ проміняла братські відносини з Білоруссю на "партнерські". Даремно, - Лукашенко - Цензор.НЕТ 2367
показати весь коментар
04.08.2020 13:10 Відповісти
а про шо - все может быть, для него ,смертельно печально - нет человека - нет проблемы
показати весь коментар
04.08.2020 13:23 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2020/8/1/387811/

https://charter97.org/ru/news/2020/7/30/387546/
показати весь коментар
04.08.2020 13:33 Відповісти
2014-ый год стал годом прозрения для многих украинцев . интересно белорусы прозреют в 2020-ом или позже ?
показати весь коментар
04.08.2020 12:53 Відповісти
Прозреют. В Арктиці.
Скільки тих білорусів.
Десь, як два Києва.
Половину, що за Путіна, зоставлять, а іншу переселять.
Ну й з Колими, Магадана, навезуть на їх місце кассабів.
Все відпрацьовано ще у 1932, і в1947 в Україні.
показати весь коментар
04.08.2020 12:59 Відповісти
нет. никогда. беловата вечна.
показати весь коментар
04.08.2020 13:16 Відповісти
Чмо усатое. Фу ***....
показати весь коментар
04.08.2020 12:55 Відповісти
слили хитрожопого бацьку братья
показати весь коментар
04.08.2020 12:58 Відповісти
Ніколи "братство" не було для Росії проблемою. Підставляй зад! ))
показати весь коментар
04.08.2020 12:59 Відповісти
Вони просто знахабніли і почали командувати вашою країною.
Як свині в огороді.
показати весь коментар
04.08.2020 13:02 Відповісти
Лука, зніми рожеві окуляри. У кацапів є або їхні лакеї, або вороги. Іншого не дано.
показати весь коментар
04.08.2020 13:02 Відповісти
Странно что вы не понимаете, что Лука все прекрасно знает. Его риторика такая, потому что это соответствует позиции их народа, который до сих пор в большинстве скрепной. Если он будет говорить по-другому, то беларусы выйдут на "майдан" и его заменят на явно пророссийских. Надо понимать что если там будет майдан, то он не будет таким как в Украине.
показати весь коментар
04.08.2020 13:12 Відповісти
После выборов опять будут целоваться в десна наверняка.
показати весь коментар
04.08.2020 13:04 Відповісти
Братские отношения с русней всегда заканчиваются старозаветно.
Каин, где брат твой Авель?
показати весь коментар
04.08.2020 13:08 Відповісти
расєя всегда будєт нашим ближайшим саюзникам, даже если будет насиливать нас в нєприродний спосаб - Лукашенка
показати весь коментар
04.08.2020 13:11 Відповісти
От лексики этого усатого обмудка просто тошнит. Вы нас,мол "имеете ввиду" и ни в грош не ставите,но мы вас "братушек" всё равно любим. Мазохист. И у нас ещё полно такого ватного мусора.
показати весь коментар
04.08.2020 13:13 Відповісти
Последняя возможность Луки доказать "кремлевской моли" что он ей самый преданный и самый нужный. Если Раша запустила такой сценарий, то это значит что ей надоело постоянно кормить режим Лукашенко взамен на неопределенные обещания по интеграции. Раша решила ускорить процесс интеграции привычными для нее способами (дестабилизация внутригосударственной обстановки с последующим ввода войск для защиты...). Ей уже не нужно для этого даже вводить войска, они уже давно там согласно договору, подписанному Лукой. До конца года Беларусь станет субъектом РФ. Доигрались в "братский народ", "один народ".
показати весь коментар
04.08.2020 13:17 Відповісти
Вот хоть один четко написал "До конца года Беларусь станет субъектом РФ". а то все иезутски пишут какую-то х.рню про скоро, уже почти, не успеете оглянуться и тп.
показати весь коментар
04.08.2020 13:46 Відповісти
Руслан, я все-таки верю, что поглощением Беларуси путин подавится. Помните эпохальное - "На штыках можно прийти, но нельзя усидеть"? Я верю ,что любимая мною Беларусь будет демократической и свободной страной. Да, возможно, стране и ее населению придется пройти через испытания и невзгоды. Я верю, что мои армейские друзья Валик Лепявко, Коля Сычевский, Костянтин Бегляков, Сергей Плешко, Коля Еркович и другие с которыми мне повезло служить и воевать, несмотря на свой шестидесятилетний возраст, не дадут Беларуси стать просто волостью РФ. Хай живє Беларусь!
показати весь коментар
04.08.2020 13:59 Відповісти
бацька попробує "всидіти на двох стільцях" до останнього... може і довше формально Білорусь залишатиметься незалежною..
показати весь коментар
04.08.2020 14:03 Відповісти
" Братские" отношения стран.. это больше из области красивой риторики или фантазий.. И уж особенно если это касается РФ. Бацька это прекрасно понимает, но пропагандистское клише не дает выйти за эти рамки. Кроме этого ментально режим Минска и Москвы очень близки ( почти сиамские близнецы) но только возможности ( военные, политические, экономические и главное финансовые разные) Бацька хотел газ и нефть получать по "братской" , а не по "партнерской"цене ( как это было долгие предыдущие годы), что и отразилось в значительной мере на экономическом положении страны и его "рейтингах", вот и полез в "бочку" ( хотя нет .. на "подводную лодку", а с нее все равно ведь бежать некуда. Значит будет ломать ситуацию через колено, а с "партнерами", "братьями" будет договариваться. Ведь все равно идет торг.. о личной судьбе "себя любимого" и судьбе Коли, только уже с других, более слабых позиций ( ему место в Сенате, Коле губернаторство Чукотки)
показати весь коментар
04.08.2020 13:18 Відповісти
У одного меня выражение ,, братские народы ,, . ,, братские отношения ,, вызывают рвотный рефлекс ?
показати весь коментар
04.08.2020 13:25 Відповісти
это красная пропаганда
показати весь коментар
04.08.2020 18:05 Відповісти
Читай: Сволочи! Мышибратя! Дайте грошей! Не даете? Тогда мышинебратя! Но все-равно, мышибратя
показати весь коментар
04.08.2020 13:40 Відповісти
Оно Путін дав Януковичу у 2013 грошей.
Україна до цих пір їх відхаркує.
показати весь коментар
04.08.2020 13:48 Відповісти
"В 2014 году Лукашенко пообещал Турчинову (в то время - исполняющий обязанности президента Украины, - прим.ред.), что с территории Беларуси русские не будут атаковать, - https://t.me/russica2 сообщает телеграм-канал Незыгарь . - На прощание сказал: "Но в крайнем случае я предупрежу за сутки…" и передал Турчинову карту дислокации российских войск.
В 2015 - 2017 году Лукашенко встречался с Порошенко куда чаще, чем с президентом России. Макей по 6 часов вел беседы с Порошенко, закусывая конфетками "Рошен". Киев до 2016 года не раз обращался к западноевропейским производителям армейских грузовиков с мольбами открыть в стране хотя бы "отверточную сборку" их продукции. Результатов это не дало. Тогда, в 2016 году руку помощи ВСУ протянул Лукашенко. Было подписано межправительственное соглашение о сборочном производстве белорусских грузовых автомобилей МАЗ-6317 в Черкассах, на автосборочном заводе № 2, дочернем предприятии корпорации "Богдан", являющейся монополистом украинского автопрома.
Белорусский МАЗ-6317 для приличия по соглашению сторон был срочно переименован в "Богдан-6317". Лукашенко знал, что данные грузовики предполагается производить в Черкассах не для хозяйственных нужд. А именно для ВСУ. Про количество грузовых "Богданов", поступивших в ВСУ за два с лишним года составляет около 500 штук. Белорусско-украинский автомобильный проект разросся до создания еще и бронеавтомобиля. А этот тип грузовиков уже способен эффективно работать даже под обстрелом. Компания "Практика" выпускает бронегрузовики "Богдан-Козак", для чего с закупленных в Минске МАЗ-6317 снимается кабина и кузов. Взамен устанавливают бронированную кабину и кунг. Также броней закрываются важнейшие узлы автомобиля.https://newizv.ru/news/politics/17-08-2018/lukashenko-okazyvaet-ukraine-neotsenimuyu-pomosch
показати весь коментар
04.08.2020 13:55 Відповісти
Тогда, в 2016 году руку помощи ВСУ протянул Лукашенко. Было подписано межправительственное соглашение о сборочном производстве белорусских грузовых автомобилей МАЗ-6317 в Черкассах, на автосборочном заводе № 2, дочернем предприятии корпорации "Богдан", являющейся монополистом украинского автопрома.
Белорусский МАЗ-6317 для приличия по соглашению сторон был срочно переименован в "Богдан-6317".

ХОроша відмазка..Патріотична...
Для Бариги,що обісрався з"Богданами " і їх "модернізацією"
показати весь коментар
04.08.2020 13:58 Відповісти
Писали,что Богдан 6317 вышел на 50% локализацию украинских комплектующих.И Рошен в Беларуси,в каждом захудалом СельПо,не говоря об крупных магазинах и гиперах.Так что все чэсна
показати весь коментар
04.08.2020 14:13 Відповісти
Украина на фронте испытывала бы острый дефицит горюче-смазочных материалов, если бы не братская помощь Лукашенко. Именно Минск является главным поставщиком бензина и дизельного топлива для армии Украины. Причем Минск продает топливо по льготным ценам. 70% украинского рынка нефтепродуктов принадлежит Беларуси. Над этим Лукашенко работал с 2007 года. И надо сказать успешно - 5 из 7 украинских НПЗ банкроты. На остальных глубина переработки нефти находится на уровне технологий 80-х годов ХХ века. 80 % всего авиационного керосина для украинских штурмовиков, тактических бомбардировщиков и вертолетов, включая ударные Ми-24, поступает из Беларуси.
В Орше, где Лукашенко на днях грозил отправить в отставку правительство, осуществляется модернизация украинских боевых вертолетов. Происходит оснащение их приборами ночного видения, комплексами радиоэлектронной борьбы, системами автоматизации. При ближайшем рассмотрении украинского противотанкового ракетного комплекса "Скиф" выясняется, что немало в него вложились и белорусы. Систему наведения для "Скифа" поставляет белорусское КБ "Пеленг".
С 2015 года внезапно резко вырос в 5 раз экспорт Минском приборов ночного видения, прицелов, биноклей и монокуляров и прочей оптики. Таким образом, пока западные союзники Украины обещают вооружать Киев, "союзник" России активно помогает новой украинской власти. Причём суммы этой помощи измеряются уже миллиардами долларов. Внушительно, учитывая размеры самой республики Беларусь. Это лишнее свидетельство того, что Лукашенко всерьёз ставит на успех "проекта Украина".
показати весь коментар
04.08.2020 13:55 Відповісти
Не все так просто,мир-не черно белый.Лука всегда поддерживал Украину,за что сейчас отгребает)
показати весь коментар
04.08.2020 13:56 Відповісти
себе він підтримував..Не Україну..
пробуючи лавірувати між кількома "цетрами сили" Росією,Заходом,Китаєм,Сша і Україною(в останню чергу)..
типовий Диктатор "середньої руки"..
показати весь коментар
04.08.2020 14:00 Відповісти
В стране 60-70% ваты.При демократических выборах здесь будет Белорусский федеральный округ Вряд ли Украине это понравится-а в ,,лавировании,,нет ничего плохого-почти все небольшие страны так делают)
показати весь коментар
04.08.2020 14:08 Відповісти
троху запутался уже, кто у нас какая-то "вата" - те кто за нынешнего или кто за газпромовца?
показати весь коментар
04.08.2020 14:24 Відповісти
Обратись к последним выборам в Украине в Раду.Сколько проголосовали за ЕС,Свободу и пр.националистические партии?Теперь раздели этот процент голосовавших на 2.5-3-и ты получишь реальное число граждан Беларуси с проевропейскими взглядами.Остальные-или болото,или сторонники обьединения с РФ.Среди противников Луки-2/3 составляет вата,недовольная тем,что он не присоединил РБ к углеводородной недоимперии.Увы,это так,даже если тебе лично это не нравится)
показати весь коментар
04.08.2020 15:10 Відповісти
ничего не понял.
показати весь коментар
04.08.2020 15:33 Відповісти
лука лучший вариант при всех минусах
показати весь коментар
04.08.2020 18:08 Відповісти
1. Слабо вылизывал жопу *****. 2. Никакие они не братья белорусам. Хреново знаешь историю, шизофреник.
показати весь коментар
04.08.2020 13:57 Відповісти
Он прекрасно знает историю. Но среди беларусов промосковских больше чем среди жителей Дамбасса. Поэтому Лукашенко не может такое не говорить. Странно, что кое-кто этого не понимает.
показати весь коментар
06.08.2020 00:01 Відповісти
Долбо#об ти, бацька. Ой долбо#об... Але кацапи то лікують. Могилою виправляючи горбатих.
показати весь коментар
04.08.2020 14:58 Відповісти
Тим часом в кацапстані проходять флешмоби:
на рівні дитсадка - годувати голубів у призначених місцях і у призначені години.
На рівні молодших класів школи - писати на купюрах тіпо "ПУТИН ВОР". При цьомукасабчики цікавляться - "а чи приймають такі купюри у торгівельній мережі?"
На що "бувалі" відповідають - "банкомати і термінали приймають". Тож для кого вони це пишуть? Для банкоматів?
показати весь коментар
04.08.2020 15:41 Відповісти
а мы вам говорили 6 лет назад что и вас такое же ждёт..
Белорусы (не все конечно) смеялись над украинцами, что у нас война... теперь она идёт и к вам, это закон бумеранга
показати весь коментар
04.08.2020 16:16 Відповісти
 
 