РФ проміняла братські відносини з Білоруссю на "партнерські". Даремно, - Лукашенко
Росія завжди була, є і буде найближчим союзником Білорусі, хоча і проміняла братські відносини на "партнерські".
Про це Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив сьогодні в посланні білоруському народу і Національним зборам, передає Цензор.НЕТ із посиланням на БЕЛТА.
"Росія завжди була, є і буде нашим найближчим союзником, хто б не був при владі в Білорусі або в Росії. Це непереборний чинник, це глибоко всередині наших народів. Навіть попри те, що братські відносини з нами проміняла на "партнерські". Даремно", - сказав Лукашенко.
Водночас він звернув увагу, що відносини стратегічного партнерства Білорусь будуватиме і з Китаєм, і із Заходом, США, із сусідами, а також країнами далекої дуги.
"Ми і далі вирішуватимемо міжнародні проблеми виключно мирним шляхом і, якщо попросять, готові простягнути руку допомоги іншим державам, - наголосив президент Білорусі. - Ми нікому ні на які проблеми не нав'язувалися і нав'язуватися не збираємося. Хочете допомоги, бачите цю допомогу від нас - будь ласка, ми допоможемо".
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https://charter97.org/ru/news/2020/7/30/387546/
Скільки тих білорусів.
Десь, як два Києва.
Половину, що за Путіна, зоставлять, а іншу переселять.
Ну й з Колими, Магадана, навезуть на їх місце кассабів.
Все відпрацьовано ще у 1932, і в1947 в Україні.
Як свині в огороді.
Каин, где брат твой Авель?
Україна до цих пір їх відхаркує.
В 2015 - 2017 году Лукашенко встречался с Порошенко куда чаще, чем с президентом России. Макей по 6 часов вел беседы с Порошенко, закусывая конфетками "Рошен". Киев до 2016 года не раз обращался к западноевропейским производителям армейских грузовиков с мольбами открыть в стране хотя бы "отверточную сборку" их продукции. Результатов это не дало. Тогда, в 2016 году руку помощи ВСУ протянул Лукашенко. Было подписано межправительственное соглашение о сборочном производстве белорусских грузовых автомобилей МАЗ-6317 в Черкассах, на автосборочном заводе № 2, дочернем предприятии корпорации "Богдан", являющейся монополистом украинского автопрома.
Белорусский МАЗ-6317 для приличия по соглашению сторон был срочно переименован в "Богдан-6317". Лукашенко знал, что данные грузовики предполагается производить в Черкассах не для хозяйственных нужд. А именно для ВСУ. Про количество грузовых "Богданов", поступивших в ВСУ за два с лишним года составляет около 500 штук. Белорусско-украинский автомобильный проект разросся до создания еще и бронеавтомобиля. А этот тип грузовиков уже способен эффективно работать даже под обстрелом. Компания "Практика" выпускает бронегрузовики "Богдан-Козак", для чего с закупленных в Минске МАЗ-6317 снимается кабина и кузов. Взамен устанавливают бронированную кабину и кунг. Также броней закрываются важнейшие узлы автомобиля.https://newizv.ru/news/politics/17-08-2018/lukashenko-okazyvaet-ukraine-neotsenimuyu-pomosch
Белорусский МАЗ-6317 для приличия по соглашению сторон был срочно переименован в "Богдан-6317".
ХОроша відмазка..Патріотична...
Для Бариги,що обісрався з"Богданами " і їх "модернізацією"
В Орше, где Лукашенко на днях грозил отправить в отставку правительство, осуществляется модернизация украинских боевых вертолетов. Происходит оснащение их приборами ночного видения, комплексами радиоэлектронной борьбы, системами автоматизации. При ближайшем рассмотрении украинского противотанкового ракетного комплекса "Скиф" выясняется, что немало в него вложились и белорусы. Систему наведения для "Скифа" поставляет белорусское КБ "Пеленг".
С 2015 года внезапно резко вырос в 5 раз экспорт Минском приборов ночного видения, прицелов, биноклей и монокуляров и прочей оптики. Таким образом, пока западные союзники Украины обещают вооружать Киев, "союзник" России активно помогает новой украинской власти. Причём суммы этой помощи измеряются уже миллиардами долларов. Внушительно, учитывая размеры самой республики Беларусь. Это лишнее свидетельство того, что Лукашенко всерьёз ставит на успех "проекта Украина".
пробуючи лавірувати між кількома "цетрами сили" Росією,Заходом,Китаєм,Сша і Україною(в останню чергу)..
типовий Диктатор "середньої руки"..
на рівні дитсадка - годувати голубів у призначених місцях і у призначені години.
На рівні молодших класів школи - писати на купюрах тіпо "ПУТИН ВОР". При цьомукасабчики цікавляться - "а чи приймають такі купюри у торгівельній мережі?"
На що "бувалі" відповідають - "банкомати і термінали приймають". Тож для кого вони це пишуть? Для банкоматів?
Белорусы (не все конечно) смеялись над украинцами, что у нас война... теперь она идёт и к вам, это закон бумеранга