Минздрав планирует закупить вакцину от пневмококковой инфекции, - Ляшко
Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранение начнет переговоры с Министерством финансов о выделении средств для закупок за средства госбюджета вакцины от пневмококковой инфекции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Мы определи возрастную группу, коэффициент охвата, и сейчас будем проводить переговоры с Минфином, чтобы включить в госбюджет 2020 года средства для закупки вакцины", - сказал он на брифинге.
Ляшко не уточнил ориентировочной суммы закупки.
Он сообщил, что вакцинация от пневмококка будет проводиться троекратной прививкой – первые две прививки в первый год жизни, третья - во второй год и начнется с января 2022 года.
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показать весь комментарий04.08.2020 13:07 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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