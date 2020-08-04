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Минздрав планирует закупить вакцину от пневмококковой инфекции, - Ляшко

Минздрав планирует закупить вакцину от пневмококковой инфекции, - Ляшко

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что Министерство здравоохранение начнет переговоры с Министерством финансов о выделении средств для закупок за средства госбюджета вакцины от пневмококковой инфекции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Мы определи возрастную группу, коэффициент охвата, и сейчас будем проводить переговоры с Минфином, чтобы включить в госбюджет 2020 года средства для закупки вакцины", - сказал он на брифинге.

Ляшко не уточнил ориентировочной суммы закупки.

Он сообщил, что вакцинация от пневмококка будет проводиться троекратной прививкой – первые две прививки в первый год жизни, третья - во второй год и начнется с января 2022 года.

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Автор: 

вакцина (3815) Минздрав (4903) Ляшко Виктор (1366)


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зачем рапортовать о своих планах? Отчитываются обычно о выполненной работе.
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04.08.2020 13:07 Ответить
А пропіаритись?
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04.08.2020 13:11 Ответить
 
 