МОЗ планує закупити вакцину проти пневмококової інфекції, - Ляшко
Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я почне переговори з Міністерством фінансів щодо виділення коштів для закупівель за кошти держбюджету вакцини проти пневмококової інфекції.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Ми визначили вікову групу, коефіцієнт охоплення і зараз будемо проводити переговори з Мінфіном, щоб включити до держбюджету 2020 року кошти для закупівлі вакцини", - сказав він на брифінгу.
Ляшко не уточнив орієнтовної суми закупівлі.
Він повідомив, що вакцинація проти пневмококу буде проводитися триразовим щепленням - перші два щеплення в перший рік життя, третє - в другий рік і почнеться з січня 2022 року.
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