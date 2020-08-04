МОЗ планує закупити вакцину проти пневмококової інфекції, - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я почне переговори з Міністерством фінансів щодо виділення коштів для закупівель за кошти держбюджету вакцини проти пневмококової інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми визначили вікову групу, коефіцієнт охоплення і зараз будемо проводити переговори з Мінфіном, щоб включити до держбюджету 2020 року кошти для закупівлі вакцини", - сказав він на брифінгу.

Ляшко не уточнив орієнтовної суми закупівлі.

Він повідомив, що вакцинація проти пневмококу буде проводитися триразовим щепленням - перші два щеплення в перший рік життя, третє - в другий рік і почнеться з січня 2022 року.

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