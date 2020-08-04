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МОЗ планує закупити вакцину проти пневмококової інфекції, - Ляшко

МОЗ планує закупити вакцину проти пневмококової інфекції, - Ляшко

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров'я почне переговори з Міністерством фінансів щодо виділення коштів для закупівель за кошти держбюджету вакцини проти пневмококової інфекції.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Ми визначили вікову групу, коефіцієнт охоплення і зараз будемо проводити переговори з Мінфіном, щоб включити до держбюджету 2020 року кошти для закупівлі вакцини", - сказав він на брифінгу.

Ляшко не уточнив орієнтовної суми закупівлі.

Він повідомив, що вакцинація проти пневмококу буде проводитися триразовим щепленням - перші два щеплення в перший рік життя, третє - в другий рік і почнеться з січня 2022 року.

Також читайте: Майже 8 млн доз вакцини від коронавірусу може отримати Україна наступного року, - Ляшко

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вакцина (4419) МОЗ (5401) Ляшко Віктор (1518)


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зачем рапортовать о своих планах? Отчитываются обычно о выполненной работе.
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04.08.2020 13:07 Відповісти
А пропіаритись?
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04.08.2020 13:11 Відповісти
 
 