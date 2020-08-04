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Новости Агрессия России против Украины Война
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Оккупанты на Донбассе дважды применили подствольные гранатометы с начала суток

Оккупанты на Донбассе дважды применили подствольные гранатометы с начала суток

С начала суток вторника, 4 августа, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе со стороны противника зафиксировано по одной провокации с использованием подствольных гранатометов на каждом из направлений.

Об этом сообщает Минобороны Украины, передает Цензор.НЕТ.

"Так, на Луганском направлении после шести часов утра один выстрел раздался вблизи Майорска. А на Донецком - в половине третьего ночи противник совершил один выстрел в направлении населенного пункта Пески", - сообщил во время ежедневного брифинга полковник Максим Праута из пресс-центра Министерства обороны Украины.

Он отметил, что украинские военные в ответ на эти провокации огонь не открывали, полностью контролируя ситуацию.

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Представитель пресс-центра Минобороны сообщил, что с момента начала действия режима прекращения огня на Донбассе констатируется отсутствие боевых потерь и раненых в рядах Объединенных сил, в том числе в течение прошлых и текущих суток. Военнослужащие ВСУ и других составляющих сил обороны продолжают выполнять задачи по назначению.

Праута отметил, что в понедельник, 3 августа, со стороны вооруженных формирований Российской Федерации было зафиксировано 3 огневых провокации, на которые украинские военнослужащие также огонь не открывали.

"В то же время, строго соблюдая условия прекращения огня, Объединенные силы готовы адекватно действовать в случае возникновения угрозы личному составу наших подразделений во время вражеского обстрела, или угрозы захвата территории", - подчеркнул он.

Минобороны (9429) Донбасс (26958) перемирие (1687) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+5
А Мендель про це знає? Чи "тишею" насолоджується?
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04.08.2020 13:32 Ответить
+4
Зелену цвіль з голою сракою на нульовку і раком у бік ворога..
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04.08.2020 13:22 Ответить
+4
Если не систематически, то не считается
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04.08.2020 13:23 Ответить
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Зелену цвіль з голою сракою на нульовку і раком у бік ворога..
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04.08.2020 13:22 Ответить
Если не систематически, то не считается
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04.08.2020 13:23 Ответить
как немцы в 1941
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04.08.2020 13:24 Ответить
однозначно - моника не сталин
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04.08.2020 13:25 Ответить
ну хоть хаотично? чтоб на нарушение тишины и прекращение огня не похоже было???
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04.08.2020 13:29 Ответить
А Мендель про це знає? Чи "тишею" насолоджується?
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04.08.2020 13:32 Ответить
Оце так і будуть пострілювать, а миру не буде. Зате Вава піариться.
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04.08.2020 13:45 Ответить
С наших воинов ЗЕ вкупе с"зеленью"уделал"мальчиков для битья"...А если от провокаций легким оружием,в силу безответного одностороннего зеперемирия, орки перейдут к артиллерии и РСЗО..?
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04.08.2020 14:08 Ответить
Так то були провокації чи обстріли?
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04.08.2020 15:29 Ответить
Дальность подствольного до 400м.
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04.08.2020 17:23 Ответить
Меня больше беспокоит, что Зеленский пообещал Путину за это так называемое "перемирие", на что он готов ради повышения своего рейтинга?
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04.08.2020 20:19 Ответить
 
 