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Окупанти на Донбасі двічі застосували підствольні гранатомети від початку доби

Окупанти на Донбасі двічі застосували підствольні гранатомети від початку доби

Від початку доби вівторка, 4 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі з боку противника зафіксовано по одній провокації з використанням підствольних гранатометів на кожному з напрямків.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Так, на луганському напрямку після шостої години ранку один постріл пролунав поблизу Майорська. А на Донецькому – о пів на третю ночі противник здійснив один постріл у напрямку населеного пункту Піски", - повідомив під час щоденного брифінгу полковник Максим Праута з пресцентру Міністерства оборони України.

Він зазначив, що українські воїни у відповідь на ці провокації вогонь не відкривали, повністю контролюючи ситуацію.

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Представник пресцентру Міноборони повідомив, що з моменту початку дії режиму припинення вогню на Донбасі констатується відсутність бойових втрат і поранених у лавах Об'єднаних сил, в тому числі протягом минулих і поточних діб. Військовослужбовці ЗСУ та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням.

Праута зазначив, що в понеділок, 3 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 3 вогневі провокації, на які українські військовослужбовці також вогонь у відповідь не відкривали.

"Водночас, суворо дотримуючись умов припинення вогню, Об’єднані сили готові адекватно діяти у разі виникнення загрози особовому складу наших підрозділів під час ворожого обстрілу або загрози захоплення території", - підкреслив він.

Автор: 

Міноборони (7487) Донбас (22358) перемир’я (994) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+5
А Мендель про це знає? Чи "тишею" насолоджується?
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04.08.2020 13:32 Відповісти
+4
Зелену цвіль з голою сракою на нульовку і раком у бік ворога..
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04.08.2020 13:22 Відповісти
+4
Если не систематически, то не считается
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04.08.2020 13:23 Відповісти
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Зелену цвіль з голою сракою на нульовку і раком у бік ворога..
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04.08.2020 13:22 Відповісти
Если не систематически, то не считается
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04.08.2020 13:23 Відповісти
как немцы в 1941
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04.08.2020 13:24 Відповісти
однозначно - моника не сталин
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04.08.2020 13:25 Відповісти
ну хоть хаотично? чтоб на нарушение тишины и прекращение огня не похоже было???
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04.08.2020 13:29 Відповісти
А Мендель про це знає? Чи "тишею" насолоджується?
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04.08.2020 13:32 Відповісти
Оце так і будуть пострілювать, а миру не буде. Зате Вава піариться.
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04.08.2020 13:45 Відповісти
С наших воинов ЗЕ вкупе с"зеленью"уделал"мальчиков для битья"...А если от провокаций легким оружием,в силу безответного одностороннего зеперемирия, орки перейдут к артиллерии и РСЗО..?
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04.08.2020 14:08 Відповісти
Так то були провокації чи обстріли?
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04.08.2020 15:29 Відповісти
Дальность подствольного до 400м.
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04.08.2020 17:23 Відповісти
Меня больше беспокоит, что Зеленский пообещал Путину за это так называемое "перемирие", на что он готов ради повышения своего рейтинга?
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04.08.2020 20:19 Відповісти
 
 