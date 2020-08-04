Окупанти на Донбасі двічі застосували підствольні гранатомети від початку доби

Від початку доби вівторка, 4 серпня, в районі проведення операції Об'єднаних сил на Донбасі з боку противника зафіксовано по одній провокації з використанням підствольних гранатометів на кожному з напрямків.

Про це повідомляє Міноборони України, передає Цензор.НЕТ.

"Так, на луганському напрямку після шостої години ранку один постріл пролунав поблизу Майорська. А на Донецькому – о пів на третю ночі противник здійснив один постріл у напрямку населеного пункту Піски", - повідомив під час щоденного брифінгу полковник Максим Праута з пресцентру Міністерства оборони України.

Він зазначив, що українські воїни у відповідь на ці провокації вогонь не відкривали, повністю контролюючи ситуацію.

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Представник пресцентру Міноборони повідомив, що з моменту початку дії режиму припинення вогню на Донбасі констатується відсутність бойових втрат і поранених у лавах Об'єднаних сил, в тому числі протягом минулих і поточних діб. Військовослужбовці ЗСУ та інших складових сил оборони продовжують виконувати завдання за призначенням.

Праута зазначив, що в понеділок, 3 серпня, з боку збройних формувань Російської Федерації було зафіксовано 3 вогневі провокації, на які українські військовослужбовці також вогонь у відповідь не відкривали.

"Водночас, суворо дотримуючись умов припинення вогню, Об’єднані сили готові адекватно діяти у разі виникнення загрози особовому складу наших підрозділів під час ворожого обстрілу або загрози захоплення території", - підкреслив він.