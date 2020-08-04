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Новости Коронавирус и карантин
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Нет необходимости дополнительно адаптировать Львов к правилам оранжевой зоны, - Садовый

Нет необходимости дополнительно адаптировать Львов к правилам оранжевой зоны, - Садовый

Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что фитнес-центры и хостелы во Львове будут продолжать работу.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Садовый в Facebook.

"Фитнес-центры и хостелы во Львове будут работать с соблюдением всех карантинных норм. Мониторинговые группы будут проверять соблюдение этих правил. Дополнительно адаптировать город с правилами оранжевой зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние 6 месяцев", - написал он.

Как сообщается на сайте горсовета, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС адаптировала решение государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и постановление Кабмина о введении во Львове "оранжевой" зоны карантина.

"Работа большинства учреждений в городе не меняется, при условии соблюдения противоэпидемических требований, использование масок, дезинфекторов, дистанции и тому подобное. Также отдельно будет проведена проверка рынков, супермаркетов, ТРЦ, учреждений спорта и заведений общественного питания на соблюдение карантинных требований", - говорится на сайте горсовета.

Львовский городской совет в очередной раз призвал жителей и гостей города быть осторожными, соблюдать все рекомендации по карантину, находиться в помещениях в масках или респираторах, использовать антисептики, соблюдать физической дистанции и тому подобное.

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Автор: 

карантин (16729) Львов (4599) Садовый Андрей (651) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Ну дык понятно, садовый тщательно вылизывает зелёную задницу по самые гланды, потому там полный порядок.
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04.08.2020 15:18 Ответить
садонемощ еще за т.н. мыролюбную "медицинскую" реформу не ответила.
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04.08.2020 15:21 Ответить
А що це за мыролюбная "медицинская" реформа? Панамку носите на сонці?
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04.08.2020 15:27 Ответить
Та тут ще з часів Помаранчевої революції всі адаптувалися...
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04.08.2020 15:33 Ответить
Да что вы все про Садового "Долю" знаете... Он не фест, но свое дело знает. Эту ладью никто пока с доски не убрал, да и местных все устраивает)))
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05.08.2020 01:38 Ответить
 
 