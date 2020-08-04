Нет необходимости дополнительно адаптировать Львов к правилам оранжевой зоны, - Садовый
Городской председатель Львова Андрей Садовый заявил, что фитнес-центры и хостелы во Львове будут продолжать работу.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Садовый в Facebook.
"Фитнес-центры и хостелы во Львове будут работать с соблюдением всех карантинных норм. Мониторинговые группы будут проверять соблюдение этих правил. Дополнительно адаптировать город с правилами оранжевой зоны необходимости нет, потому что мы живем в этом режиме последние 6 месяцев", - написал он.
Как сообщается на сайте горсовета, городская комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС адаптировала решение государственной комиссии по вопросам ТЭБ и ЧС и постановление Кабмина о введении во Львове "оранжевой" зоны карантина.
"Работа большинства учреждений в городе не меняется, при условии соблюдения противоэпидемических требований, использование масок, дезинфекторов, дистанции и тому подобное. Также отдельно будет проведена проверка рынков, супермаркетов, ТРЦ, учреждений спорта и заведений общественного питания на соблюдение карантинных требований", - говорится на сайте горсовета.
Львовский городской совет в очередной раз призвал жителей и гостей города быть осторожными, соблюдать все рекомендации по карантину, находиться в помещениях в масках или респираторах, использовать антисептики, соблюдать физической дистанции и тому подобное.
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