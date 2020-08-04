Немає необхідності додатково адаптувати Львів до правил помаранчевої зони, - Садовий

Міський голова Львова Андрій Садовий заявив, що фітнес-центри і хостели у Львові продовжуватимуть роботу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив Садовий у Facebook.

"Фітнес-центри та хостели у Львові працюватимуть з дотриманням усіх карантинних норм. Моніторингові групи перевірятимуть дотримання цих правил. Додатково адаптувати місто до правил помаранчевої зони необхідності немає, бо ми живемо в цьому режимі останні 6 місяців", - написав він.

Як повідомляється на сайті міськради, міська комісія з питань ТЕБ ​​та НС адаптувала рішення державної комісії з питань ТЕБ ​​та НС та постанову Кабміну про введення у Львові "помаранчевої" зони карантину.

"Робота більшості установ у місті не змінюється, за умов дотримання протиепідемічних вимог, використання масок, дезінфекторів, дотримання дистанції тощо. Також проведуть додаткову перевірку ринків, супермаркетів, ТРЦ, закладів спорту та закладів громадського харчування на дотримання карантинних вимог", - йдеться на сайті міськради.

Львівська міська рада вчергове закликала мешканців і гостей міста бути обережними, дотримуватися всіх рекомендацій щодо карантину, перебувати в приміщеннях у масках або респіраторах, використовувати антисептики, дотримуватися фізичної дистанції тощо.

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