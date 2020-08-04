Партия "Гражданское движение "Хвыля" идет на местные выборы

Команда партии "Гражданское движение "Хвыля" уже начала свою работу в Киевской области.

Об этом на странице в сети Facebook сообщил предприниматель и общественный деятель Павел Себастьянов, информирует Цензор.НЕТ.

"Партия "Гражданское движение "Хвыля" идет на выборы! И если переговоры в киевской команде еще ведутся и ядро собирается... то команда Киевской области уже стартовала", - говорится в сообщении.

По словам Себастьянова, и городская команда, и областная команда открыты для сотрудничества, партнерства, для новых идей вместе с их носителями.

"Мы собираемся участвовать не только в местных выборах, но и подготовиться к общенациональным", - добавил Себастьянов.

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