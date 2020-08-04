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Партія "Громадянський рух "Хвиля" йде на місцеві вибори
Команда партії "Громадянський рух "Хвиля" вже розпочала свою роботу в Київській області.
Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив підприємець і громадський діяч Павло Себастьянов, інформує Цензор.НЕТ.
"Партія "Громадянський рух "Хвиля" йде на вибори! І якщо переговори в київській команді ще ведуться і ядро збирається ... то команда Київської області вже стартувала", - йдеться в повідомленні.
За словами Себастьянова, і міська команда, і обласна команда відкриті для співпраці, партнерства, для нових ідей разом з їхніми носіями.
"Ми збираємося брати участь не тільки в місцевих виборах, а й підготуватися до загальнонаціональних", - додав Себастьянов.
Топ коментарі
+7 18c49ed2
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+2 q4ma
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наверное ему (главному предводителю) понравилась история Ляшка-вилоносца;- мелкий воришка-сасалка стал политиком-..алигархом
ну-ну... сколько же вас ещё по вылазит из навозных куч просторов Украины?
а они, ОСНОВЫ , ещё остались? Хорошо было бы если б было что рушить.
Эти "основы" надо строить заново. Прежде всего создать честное правосудие при котором и рабочий и известный политик были бы равны перед Законом. Надо что бы и мажор с прокурором вместе так же садились в тюрьму как и слесарь Вася сбивший пешехода , по пиянке, своей таратайкой.
"Основы" государства так и не были созданы еще с момента его создания, если, конечно, за основу не принимать круговую поруку и корупцию, верховенство денег и должности.
КТО ИМЕННО начал?
- история Украины говорит о том, что чем дальше шло время, тем больше разрушали существующее воруя оставшееся.
Простите, но я не поняла о каком восстановлении Вы говорите...
Он утверждал мову, как единственную государственную. - Разве это было актуально? Гонения на русский язык были нужны только путину для возбуждения внутриукраиских расприй.
Он добыл Украине религиозную независимость от рашки. РПЦ - Это выгодно только путину потому что ЭТО событие настроит его тупую часть населения против украинцев. Кстати когда кремлевский карлик таки будет распят народом на Красной площади, то Церкви опять объединятся.
То есть вывод,- все перечисленные Вами пункты ничего общего с понятием "Польза Украине" не имеют. Не слепая я! А говорить со мной или не хотеть говорить это Ваше право.
Конечно хотелось бы, что бы Вы развенчали эти мои рассуждения хоть какими то аргументами, что бы я перестала злиться и приняла Вашу позицию... Если это произойдет, то , вздохнув, я признаюсь в том, что Я ТУПАЯ БАБА
конечно если ему это право не дает справка...
если есть справка, то его надо простить и понять
ВЫ ПОНЯТЫ И ПРОЩЕНЫ
Он утверждал мову, как единственную государственную - Естественно это актуально. И это во всем мире и во всех странах так, не позорьтесь и не клейте дурочку)) Если бы не так, то в той же рашке было бы 30 гос. языков, но он один - русский. Про "гонения" - просто брехня.
Он добыл Украине религиозную независимость от рашки - Это выгодно нам, так как РПЦ агент влияния и проводник пропаганды рашки - факт. Про объединение - чушь.
То есть вывод: все ваши "опровержения" - ничтожные. Мне не нужно ничего подкреплять дополнительными аргументами потому, что то, что вы написали большей частью брехня, а в остальном - чушь.
про мову... я уже сказала
про РПЦ - их "влияние" было мизерным в сравнении с тем какой раскол в народе сделал закон о мове
благодарю за общение. Дай Бог Вам здоровья и... и просветления в мыслях
Про мову - вы сказали брехню. Большинство стран имеет государственный язык и это принципиально и основополагающе. Доказательств "гонений" нету.
Про ПЦУ - Теперь Украина не часть "русского мира" даже в религиозном смысле. Про "раскол" из-а закона о мове - брехня, как и про "гонения". Просто отношение к мове определяет: украинец ты или нет. "Раскола" нету, просто кое кто себе на голову "откололся". Ну и флаг им в руки.
Никакого общения не было. Попробуйте меньше врать и передёргивать.
- слишком много у нас тупых, забитых люмпенов и любителей дармовой гречки! Любителей выйти пикет или демонстрацию за жалкие пару сотен не зная за что они маятся, за кого или какую идею.
их подавляющее большинство