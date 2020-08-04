Партія "Громадянський рух "Хвиля" йде на місцеві вибори

Команда партії "Громадянський рух "Хвиля" вже розпочала свою роботу в Київській області.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив підприємець і громадський діяч Павло Себастьянов, інформує Цензор.НЕТ.

"Партія "Громадянський рух "Хвиля" йде на вибори! І якщо переговори в київській команді ще ведуться і ядро ​​збирається ... то команда Київської області вже стартувала", - йдеться в повідомленні.

За словами Себастьянова, і міська команда, і обласна команда відкриті для співпраці, партнерства, для нових ідей разом з їхніми носіями.

"Ми збираємося брати участь не тільки в місцевих виборах, а й підготуватися до загальнонаціональних", - додав Себастьянов.

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