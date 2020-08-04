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Новини Місцеві вибори-2020
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Партія "Громадянський рух "Хвиля" йде на місцеві вибори

Партія

Команда партії "Громадянський рух "Хвиля" вже розпочала свою роботу в Київській області.

Про це на сторінці в мережі Facebook повідомив підприємець і громадський діяч Павло Себастьянов, інформує Цензор.НЕТ.

"Партія "Громадянський рух "Хвиля" йде на вибори! І якщо переговори в київській команді ще ведуться і ядро ​​збирається ... то команда Київської області вже стартувала", - йдеться в повідомленні.

За словами Себастьянова, і міська команда, і обласна команда відкриті для співпраці, партнерства, для нових ідей разом з їхніми носіями.

"Ми збираємося брати участь не тільки в місцевих виборах, а й підготуватися до загальнонаціональних", - додав Себастьянов.

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Автор: 

вибори (6721) місцеві вибори (1366) партія (371)


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Топ коментарі
+7
Борцуны с кровавым "барыгой" всех мастей вылазят на местные выборы из всех щелей. Только вот почему-то сейчас абсолютно не слышно их громкого обвиняющего голоса, в ситуации, года Зеля рушит основы независимости государства. Сидят всякие Грицацуевы, Ляшки, Романенки, Тимошенки, Смешки, Тягнибоки, Кошулинские и прочие "спасители", как языки в одно место позасовывали.
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04.08.2020 18:18 Відповісти
+2
Еще одни "самые правильные" ?
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04.08.2020 17:53 Відповісти
+2
Именно поэтому нариду обязательно нужно было выбрать тупую куклу олигархата, чтобы разрушить даже то, что начали с трудом восстанавливать?
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04.08.2020 18:49 Відповісти
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ещё один соискатель места подле кормушки заявил о себе...
наверное ему (главному предводителю) понравилась история Ляшка-вилоносца;- мелкий воришка-сасалка стал политиком-..алигархом
ну-ну... сколько же вас ещё по вылазит из навозных куч просторов Украины?
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04.08.2020 17:52 Відповісти
Борцуны с кровавым "барыгой" всех мастей вылазят на местные выборы из всех щелей. Только вот почему-то сейчас абсолютно не слышно их громкого обвиняющего голоса, в ситуации, года Зеля рушит основы независимости государства. Сидят всякие Грицацуевы, Ляшки, Романенки, Тимошенки, Смешки, Тягнибоки, Кошулинские и прочие "спасители", как языки в одно место позасовывали.
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04.08.2020 18:18 Відповісти
"Зеля рушит основы независимости государства" ?
а они, ОСНОВЫ , ещё остались? Хорошо было бы если б было что рушить.
Эти "основы" надо строить заново. Прежде всего создать честное правосудие при котором и рабочий и известный политик были бы равны перед Законом. Надо что бы и мажор с прокурором вместе так же садились в тюрьму как и слесарь Вася сбивший пешехода , по пиянке, своей таратайкой.
"Основы" государства так и не были созданы еще с момента его создания, если, конечно, за основу не принимать круговую поруку и корупцию, верховенство денег и должности.
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04.08.2020 18:38 Відповісти
Именно поэтому нариду обязательно нужно было выбрать тупую куклу олигархата, чтобы разрушить даже то, что начали с трудом восстанавливать?
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04.08.2020 18:49 Відповісти
начали ЧТО ИМЕННО восстанавливать?
КТО ИМЕННО начал?
- история Украины говорит о том, что чем дальше шло время, тем больше разрушали существующее воруя оставшееся.
Простите, но я не поняла о каком восстановлении Вы говорите...
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04.08.2020 19:18 Відповісти
Порох восстанавливал армию, которую папередники только рушили и зе!ля рушит. Восстанавливал в условиях прямой агрессии рашки. Почему рашка напала? Потому, что Украина была слаба и армии почти небыло. Он утверждал мову, как единственную государственную. Отношение к мове разделяет Украину на украинцев и малоросов. Пока не будет консенсуса или преобладания украинцев - Украина слаба. Он добыл Украине религиозную независимость от рашки. РПЦ - враг Украины и мощный инструмент влияния рашки. Он утвердил имеющую признание ПЦУ. Эти три - пидвалыны независимого государства и Порох, в отличии от попередников и наступныка зе!ли их утверждал. Но с другой стороны если человек (https://censor.net/user/449943) слепой и ничего этого не видит, то чем ему поможешь. Не поняла и ладно, не о чем и говорить.
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04.08.2020 19:41 Відповісти
Порох восстанавливал армию - я не стану рыться в инете что бы сослаться Вам на коррупционные скандалы по снабжению армии. Я не стану показывать Пороха заводы выполняющие заказы армии по завышенным ценам...
Он утверждал мову, как единственную государственную. - Разве это было актуально? Гонения на русский язык были нужны только путину для возбуждения внутриукраиских расприй.

Он добыл Украине религиозную независимость от рашки. РПЦ - Это выгодно только путину потому что ЭТО событие настроит его тупую часть населения против украинцев. Кстати когда кремлевский карлик таки будет распят народом на Красной площади, то Церкви опять объединятся.

То есть вывод,- все перечисленные Вами пункты ничего общего с понятием "Польза Украине" не имеют. Не слепая я! А говорить со мной или не хотеть говорить это Ваше право.
Конечно хотелось бы, что бы Вы развенчали эти мои рассуждения хоть какими то аргументами, что бы я перестала злиться и приняла Вашу позицию... Если это произойдет, то , вздохнув, я признаюсь в том, что Я ТУПАЯ БАБА
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04.08.2020 20:31 Відповісти
вам и признаваться ни в чем не надо
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04.08.2020 22:01 Відповісти
если двое разговаривают, то нормальный человек не вмешивается!
конечно если ему это право не дает справка...
если есть справка, то его надо простить и понять
ВЫ ПОНЯТЫ И ПРОЩЕНЫ
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04.08.2020 23:02 Відповісти
Порох восстанавливал армию - Факт есть факт: когда напала рашка армии почти небыло. Усилиями волонтеров, Пороха и команды - она стала быть. Это, как я написал, факт, и никакие интернет-скандалы его не опровергают.
Он утверждал мову, как единственную государственную - Естественно это актуально. И это во всем мире и во всех странах так, не позорьтесь и не клейте дурочку)) Если бы не так, то в той же рашке было бы 30 гос. языков, но он один - русский. Про "гонения" - просто брехня.

Он добыл Украине религиозную независимость от рашки - Это выгодно нам, так как РПЦ агент влияния и проводник пропаганды рашки - факт. Про объединение - чушь.

То есть вывод: все ваши "опровержения" - ничтожные. Мне не нужно ничего подкреплять дополнительными аргументами потому, что то, что вы написали большей частью брехня, а в остальном - чушь.
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04.08.2020 23:31 Відповісти
восстановление армии никто не оспаривает просто если бы он это делал не через свой карман, то было бы армии в два раза больше. ...

про мову... я уже сказала

про РПЦ - их "влияние" было мизерным в сравнении с тем какой раскол в народе сделал закон о мове

благодарю за общение. Дай Бог Вам здоровья и... и просветления в мыслях
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04.08.2020 23:48 Відповісти
Про армию - опять чушь и брехня. Даже Гладковский не сел.
Про мову - вы сказали брехню. Большинство стран имеет государственный язык и это принципиально и основополагающе. Доказательств "гонений" нету.
Про ПЦУ - Теперь Украина не часть "русского мира" даже в религиозном смысле. Про "раскол" из-а закона о мове - брехня, как и про "гонения". Просто отношение к мове определяет: украинец ты или нет. "Раскола" нету, просто кое кто себе на голову "откололся". Ну и флаг им в руки.

Никакого общения не было. Попробуйте меньше врать и передёргивать.
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04.08.2020 23:57 Відповісти
.
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05.08.2020 00:07 Відповісти
https://censor.net.ua/news/3212010/rossiya_polnostyu_likvidiruet_ukrainskuyu_pravoslavnuyu_obschinu_v_okkupirovannom_krymu_predstavitelstvo теперь понятно почему рпц в Украине не нужно? Желаю просветления в мозгах и брехать поменьше
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05.08.2020 12:29 Відповісти
Прохор - мелкий жулик, которому позволили сделать из Украины буферную зону между рашкой и Европой и зону потребления своего продукта.
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04.08.2020 20:59 Відповісти
к сожалению МЫ позволять или не позволять не можем.
- слишком много у нас тупых, забитых люмпенов и любителей дармовой гречки! Любителей выйти пикет или демонстрацию за жалкие пару сотен не зная за что они маятся, за кого или какую идею.
их подавляющее большинство
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04.08.2020 21:35 Відповісти
Еще одни "самые правильные" ?
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04.08.2020 17:53 Відповісти
Это бывшая "Волна" товарища Волги?
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04.08.2020 17:55 Відповісти
Если это так, то пусть в Запорожье Волга приезжает первым делом, настучим ему еще раз по куполу и сразу все политические амбиции прекратятся
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04.08.2020 17:58 Відповісти
Да пусть себе идут на выборы.
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04.08.2020 17:55 Відповісти
эта хвыля как какая нибудь потужная ассоциация сборщиков металлолома. пользы 0 зато гадость могут сделать.
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04.08.2020 18:17 Відповісти
Извините, «хвыля» чего идёт? )))
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04.08.2020 18:45 Відповісти
Испокон веков: революции делают романтики, ее плодами пользуются отъявленные негодяи, а между первыми и вторыми всплывает пена беспринципного говна
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04.08.2020 18:47 Відповісти
Ну, «хвыля», так «хвыля».... консистенция содержимого этой самой «хвыли» от этого ж не поменяется ...
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04.08.2020 18:48 Відповісти
Ніяка це не ХВИЛЯ. Це ВОЛНА - Москальський контейнер для нерозумних. Кацапія уже зовсім зПУкістанилась, їх пропаганда довела людей до ідіотизму і броньованих церков з іконами ПУкіна та Шойгу в образі святих. В ПУкістані розум не просто спить, його вже випарували "таварисчи с Литейного" и другі каліки_СССРи. Немаю вже сил читати таке лайно.
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04.08.2020 19:38 Відповісти
Очередной "Голос" собирается. Чтоб сразу поуходить типа из Рады, перепродав голоса.
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04.08.2020 20:10 Відповісти
Ну что киевляне. Лохотрон № энцать, вы готовы? Молодые, неопытные... раньше в выборах участия не принимали...))) никак себя проявить, чтобы вы на дела их посмотреть могли, возможности не имели, а тут собрались во власть)) Новые лица, доверьтесь им и они поломают систему! ))
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04.08.2020 23:02 Відповісти
 
 