Николаевская область может попасть в желтую зону, - ОГА
В Николаевской областной государственной администрации заявили, что область находится в зеленой зоне эпидемической опасности, но есть возможность попадания в желтую зону. Показатель заболеваемости COVID-19 по области за предыдущие 7 дней почти достиг допустимого минимума.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ОГА.
Отмечается, что сейчас в Николаевской области эпидемические показатели соответствуют критериям Министерства здравоохранения:
- показатель заболеваемости за предыдущие 7 дней на 100 тысяч населения - 7,94 (норма не более 8);
- загруженность коек - 7,6% (норма не более 50%);
- среднее количество ПЦР и ИФА-тестов в течение последних 7 дней - 45,3 (норма не менее 24);
- коэффициент выявления случаев инфицирования - 9,1% (норма не более 11%).
В ОГА говорят, что ситуация в регионе может в ближайшее время измениться.
"Следует отметить, что показатель заболеваемости COVID-19 по области за предыдущие 7 дней почти достиг допустимого минимума. Это может привести к переходу как области в целом, так и отдельных ее административно-территориальных единиц в желтую зону эпидемической опасности", - отмечают в ОГА.
Поэтому, если в течение следующих 5 дней в регионе будет наблюдаться превышение одного из указанных показателей, государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС примет решение по изменению уровня эпидемиологической опасности в Николаевской области.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Фюрер карантинный и новый порядок.
"...Среднее количество ПЦР и ИФА-тестов в течение последних 7 дней - 45,3 (норма не менее 24)...."
Просто, количество тестов, снижается скажем до 25 (почти в 2 раза) и примерно в 2 раза снижается и уровень заболевания....
Ідіоти ******* прості цифри,МОЗ не виключення..
хоч мала би використовуватисяь формула,що враховувала не всі параметри "вроздріб",а в комплексі...
И сам себе отвечу: они статистически посчитали, что уровень заболеваемости, будет колебаться возле этой цифры годами и они смогут это использовать себе на пользу