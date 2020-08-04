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Новости Коронавирус и карантин
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Николаевская область может попасть в желтую зону, - ОГА

Николаевская область может попасть в желтую зону, - ОГА

В Николаевской областной государственной администрации заявили, что область находится в зеленой зоне эпидемической опасности, но есть возможность попадания в желтую зону. Показатель заболеваемости COVID-19 по области за предыдущие 7 дней почти достиг допустимого минимума.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сообщение ОГА.

Отмечается, что сейчас в Николаевской области эпидемические показатели соответствуют критериям Министерства здравоохранения:

  • показатель заболеваемости за предыдущие 7 дней на 100 тысяч населения - 7,94 (норма не более 8);
  • загруженность коек - 7,6% (норма не более 50%);
  • среднее количество ПЦР и ИФА-тестов в течение последних 7 дней - 45,3 (норма не менее 24);
  • коэффициент выявления случаев инфицирования - 9,1% (норма не более 11%).

В ОГА говорят, что ситуация в регионе может в ближайшее время измениться.

"Следует отметить, что показатель заболеваемости COVID-19 по области за предыдущие 7 дней почти достиг допустимого минимума. Это может привести к переходу как области в целом, так и отдельных ее административно-территориальных единиц в желтую зону эпидемической опасности", - отмечают в ОГА.

Поэтому, если в течение следующих 5 дней в регионе будет наблюдаться превышение одного из указанных показателей, государственная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС примет решение по изменению уровня эпидемиологической опасности в Николаевской области.

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Автор: 

карантин (16729) Николаевская область (2150) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+4
В наказание за Арахамию, посмели Зе критиковать.теперь быстро в зону.
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04.08.2020 17:59 Ответить
+2
Їхати в Тернопіль.
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04.08.2020 17:57 Ответить
+2
Теперь у ляшка праздник сам законы сочиняю, сам тесты считаю. сам зоны назначаю.
Фюрер карантинный и новый порядок.
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04.08.2020 18:07 Ответить
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і шо мнє тєпєрь дєлать?
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04.08.2020 17:54 Ответить
Їхати в Тернопіль.
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04.08.2020 17:57 Ответить
Теперь у ляшка праздник сам законы сочиняю, сам тесты считаю. сам зоны назначаю.
Фюрер карантинный и новый порядок.
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04.08.2020 18:07 Ответить
мер дань не занес зеленим?
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04.08.2020 18:13 Ответить
Элементарно Ватсон!
"...Среднее количество ПЦР и ИФА-тестов в течение последних 7 дней - 45,3 (норма не менее 24)...."
Просто, количество тестов, снижается скажем до 25 (почти в 2 раза) и примерно в 2 раза снижается и уровень заболевания....
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04.08.2020 22:03 Ответить
В наказание за Арахамию, посмели Зе критиковать.теперь быстро в зону.
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04.08.2020 17:59 Ответить
Так вы мрази для этого и поделили Украину на зоны,теперь в любой момент любая область может стать красной по вашему желанию.Не будите лихо пока оно тихо.
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04.08.2020 18:04 Ответить
По цифрам Николаевская область самая благополучная в Украине. Причина в чем-то другом. У нас в Одессе более 50 человек каждый день и ...зеленая зона.
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04.08.2020 18:16 Ответить
БО дебільний ПРОСТИЙ параметр - 8

Ідіоти ******* прості цифри,МОЗ не виключення..

хоч мала би використовуватисяь формула,що враховувала не всі параметри "вроздріб",а в комплексі...
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04.08.2020 18:50 Ответить
Он не просто " дебільний ПРОСТИЙ", он в принципе непонятно откуда взятый! Почему 8, не скажем 18 или 133?!
И сам себе отвечу: они статистически посчитали, что уровень заболеваемости, будет колебаться возле этой цифры годами и они смогут это использовать себе на пользу
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04.08.2020 22:08 Ответить
в Тернополи послали.Пошли в Никлаевскую третий сорт искать. Гоните шоблу ковидную в суд или переизберайте своего мера.
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04.08.2020 19:59 Ответить
 
 