Миколаївська область може потрапити в жовту зону, - ОДА
У Миколаївській обласній державній адміністрації заявили, що область перебуває в зеленій зоні епідемічної небезпеки, проте може потрапити в жовту зону. Показник захворюваності COVID-19 по області за попередні 7 днів майже досяг допустимого мінімуму.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ОДА.
Зазначають, що зараз у Миколаївській області епідемічні показники відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я:
- показник захворюваності за попередні 7 днів на 100 тисяч населення - 7,94 (норма - не більш як 8);
- завантаженість ліжок - 7,6% (норма - не більш як 50%);
- середня кількість ПЛР та ІФА-тестів протягом останніх 7 днів - 45,3 (норма - не менш як 24);
- коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 9,1% (норма - не більш як 11%).
В ОДА наголошують, що ситуація в регіоні може найближчим часом змінитися.
"Слід зазначити, що показник захворюваності COVID-19 по області за попередні 7 днів майже досяг допустимого мінімуму. Це може призвести до переходу як області в цілому, так і окремих її адміністративно-територіальних одиниць у жовту зону епідемічної небезпеки", - наголошують в ОДА.
Тому, якщо протягом наступних 5 днів у регіоні буде спостерігатися перевищення одного із зазначених показників, державна комісія з питань ТЕБ та НС прийме рішення щодо зміни рівня епідеміологічної небезпеки в Миколаївській області.
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Фюрер карантинный и новый порядок.
"...Среднее количество ПЦР и ИФА-тестов в течение последних 7 дней - 45,3 (норма не менее 24)...."
Просто, количество тестов, снижается скажем до 25 (почти в 2 раза) и примерно в 2 раза снижается и уровень заболевания....
Ідіоти ******* прості цифри,МОЗ не виключення..
хоч мала би використовуватисяь формула,що враховувала не всі параметри "вроздріб",а в комплексі...
И сам себе отвечу: они статистически посчитали, что уровень заболеваемости, будет колебаться возле этой цифры годами и они смогут это использовать себе на пользу