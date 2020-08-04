Миколаївська область може потрапити в жовту зону, - ОДА

У Миколаївській обласній державній адміністрації заявили, що область перебуває в зеленій зоні епідемічної небезпеки, проте може потрапити в жовту зону. Показник захворюваності COVID-19 по області за попередні 7 днів майже досяг допустимого мінімуму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ОДА.

Зазначають, що зараз у Миколаївській області епідемічні показники відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я:

показник захворюваності за попередні 7 днів на 100 тисяч населення - 7,94 (норма - не більш як 8);

завантаженість ліжок - 7,6% (норма - не більш як 50%);

середня кількість ПЛР та ІФА-тестів протягом останніх 7 днів - 45,3 (норма - не менш як 24);

коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 9,1% (норма - не більш як 11%).

В ОДА наголошують, що ситуація в регіоні може найближчим часом змінитися.

"Слід зазначити, що показник захворюваності COVID-19 по області за попередні 7 днів майже досяг допустимого мінімуму. Це може призвести до переходу як області в цілому, так і окремих її адміністративно-територіальних одиниць у жовту зону епідемічної небезпеки", - наголошують в ОДА.

Тому, якщо протягом наступних 5 днів у регіоні буде спостерігатися перевищення одного із зазначених показників, державна комісія з питань ТЕБ ​​та НС прийме рішення щодо зміни рівня епідеміологічної небезпеки в Миколаївській області.

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