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Новини Коронавірус і карантин
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Миколаївська область може потрапити в жовту зону, - ОДА

Миколаївська область може потрапити в жовту зону, - ОДА

У Миколаївській обласній державній адміністрації заявили, що область перебуває в зеленій зоні епідемічної небезпеки, проте може потрапити в жовту зону. Показник захворюваності COVID-19 по області за попередні 7 днів майже досяг допустимого мінімуму.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повідомлення ОДА.

Зазначають, що зараз у Миколаївській області епідемічні показники відповідають критеріям Міністерства охорони здоров'я:

  • показник захворюваності за попередні 7 днів на 100 тисяч населення - 7,94 (норма - не більш як 8);
  • завантаженість ліжок - 7,6% (норма - не більш як 50%);
  • середня кількість ПЛР та ІФА-тестів протягом останніх 7 днів - 45,3 (норма - не менш як 24);
  • коефіцієнт виявлення випадків інфікування - 9,1% (норма - не більш як 11%).

В ОДА наголошують, що ситуація в регіоні може найближчим часом змінитися.

"Слід зазначити, що показник захворюваності COVID-19 по області за попередні 7 днів майже досяг допустимого мінімуму. Це може призвести до переходу як області в цілому, так і окремих її адміністративно-територіальних одиниць у жовту зону епідемічної небезпеки", - наголошують в ОДА.

Тому, якщо протягом наступних 5 днів у регіоні буде спостерігатися перевищення одного із зазначених показників, державна комісія з питань ТЕБ ​​та НС прийме рішення щодо зміни рівня епідеміологічної небезпеки в Миколаївській області.

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карантин (18172) Миколаївська область (2302) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
В наказание за Арахамию, посмели Зе критиковать.теперь быстро в зону.
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04.08.2020 17:59 Відповісти
+2
Їхати в Тернопіль.
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04.08.2020 17:57 Відповісти
+2
Теперь у ляшка праздник сам законы сочиняю, сам тесты считаю. сам зоны назначаю.
Фюрер карантинный и новый порядок.
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04.08.2020 18:07 Відповісти
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і шо мнє тєпєрь дєлать?
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04.08.2020 17:54 Відповісти
Їхати в Тернопіль.
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04.08.2020 17:57 Відповісти
Теперь у ляшка праздник сам законы сочиняю, сам тесты считаю. сам зоны назначаю.
Фюрер карантинный и новый порядок.
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04.08.2020 18:07 Відповісти
мер дань не занес зеленим?
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04.08.2020 18:13 Відповісти
Элементарно Ватсон!
"...Среднее количество ПЦР и ИФА-тестов в течение последних 7 дней - 45,3 (норма не менее 24)...."
Просто, количество тестов, снижается скажем до 25 (почти в 2 раза) и примерно в 2 раза снижается и уровень заболевания....
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04.08.2020 22:03 Відповісти
В наказание за Арахамию, посмели Зе критиковать.теперь быстро в зону.
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04.08.2020 17:59 Відповісти
Так вы мрази для этого и поделили Украину на зоны,теперь в любой момент любая область может стать красной по вашему желанию.Не будите лихо пока оно тихо.
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04.08.2020 18:04 Відповісти
По цифрам Николаевская область самая благополучная в Украине. Причина в чем-то другом. У нас в Одессе более 50 человек каждый день и ...зеленая зона.
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04.08.2020 18:16 Відповісти
БО дебільний ПРОСТИЙ параметр - 8

Ідіоти ******* прості цифри,МОЗ не виключення..

хоч мала би використовуватисяь формула,що враховувала не всі параметри "вроздріб",а в комплексі...
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04.08.2020 18:50 Відповісти
Он не просто " дебільний ПРОСТИЙ", он в принципе непонятно откуда взятый! Почему 8, не скажем 18 или 133?!
И сам себе отвечу: они статистически посчитали, что уровень заболеваемости, будет колебаться возле этой цифры годами и они смогут это использовать себе на пользу
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04.08.2020 22:08 Відповісти
в Тернополи послали.Пошли в Никлаевскую третий сорт искать. Гоните шоблу ковидную в суд или переизберайте своего мера.
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04.08.2020 19:59 Відповісти
 
 