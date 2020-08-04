Производитель противовирусного препарата обжалует в суде штраф, наложенный АМКУ

Компания "Экофарм" опровергает обвинения в недобросовестной конкуренции и заявила о намерении обжаловать штраф в размере 3,2 млн гривен, наложенный на нее Антимонопольным комитетом Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на официальное заявление, размещенное на сайте компании.

Отметим, ранее АМКУ обвинил "Экофарм" в нарушении законодательства о недобросовестной конкуренции. Поводом стал обнародованный компанией официальный отчет о результатах лабораторных исследований действия препарата "Протефлазид" на коронавирус, схожий с SARS-CoV-2. Кроме того, АМКУ считает "неправдивой информацией" публикацию официального письма-обращения "Экофарм" в Минздрав Украины с предложением бесплатно обеспечить своим лекарственным средством (которое на тот момент прошло доклинические исследования) врачей в Новых Санжарах.

Также АМКУ считает нарушением предоставление "Экофармом" гуманитарной помощи - по мнению Комитета, бесплатные поставки противовирусного фармпрепарата в украинские больницы по их обращениям, якобы стимулирует "заинтересованность неопределенного круга лиц".

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Компания назвала эти обвинения АМКУ "нонсенсом".

В официальном заявлении "Экофарм" подчеркивается, что ни в обнародованном на сайте компании отчете Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского АМНУ "Об изучении антивирусной активности препарата "Протефлазид", его активных структур на модели коронавируса трансмиссионного гастроэнтерита свиней", ни в письме к руководству Минздрава никоим образом не утверждалось о доказанном действии "Протефлазида" конкретно при заболевании COVID-19.

"Экофарм" отмечает, что сейчас в мире нет ни одного препарата, в инструкции к которому зафиксировано прямое воздействие на SARS-CoV-2.

"В Инструкции по применению лекарственного средства указано, что "Флавоноиды, входящие в состав препарата, подавляют репликацию ДНК и РНК вирусов как in vitro, так и in vivo. Доказано, что механизм прямого противовирусного действия заключается в ингибировании вирусспецифических ферментов - ДНК и РНК-полимеразы, тимидинкиназы, обратной транскриптазы и нейраминидазы", - говорится в заявлении компании.

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