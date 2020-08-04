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Новости Коронавирус и карантин
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Производитель противовирусного препарата обжалует в суде штраф, наложенный АМКУ

Производитель противовирусного препарата обжалует в суде штраф, наложенный АМКУ

Компания "Экофарм" опровергает обвинения в недобросовестной конкуренции и заявила о намерении обжаловать штраф в размере 3,2 млн гривен, наложенный на нее Антимонопольным комитетом Украины.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Обозреватель" со ссылкой на официальное заявление, размещенное на сайте компании.

Отметим, ранее АМКУ обвинил "Экофарм" в нарушении законодательства о недобросовестной конкуренции. Поводом стал обнародованный компанией официальный отчет о результатах лабораторных исследований действия препарата "Протефлазид" на коронавирус, схожий с SARS-CoV-2. Кроме того, АМКУ считает "неправдивой информацией" публикацию официального письма-обращения "Экофарм" в Минздрав Украины с предложением бесплатно обеспечить своим лекарственным средством (которое на тот момент прошло доклинические исследования) врачей в Новых Санжарах.

Также АМКУ считает нарушением предоставление "Экофармом" гуманитарной помощи - по мнению Комитета, бесплатные поставки противовирусного фармпрепарата в украинские больницы по их обращениям, якобы стимулирует "заинтересованность неопределенного круга лиц".

Читайте: АМКУ осуществляет незаконное давление на инвесторов, - Американская торговая палата

Компания назвала эти обвинения АМКУ "нонсенсом".

В официальном заявлении "Экофарм" подчеркивается, что ни в обнародованном на сайте компании отчете Института эпидемиологии и инфекционных болезней им. Л.В. Громашевского АМНУ "Об изучении антивирусной активности препарата "Протефлазид", его активных структур на модели коронавируса трансмиссионного гастроэнтерита свиней", ни в письме к руководству Минздрава никоим образом не утверждалось о доказанном действии "Протефлазида" конкретно при заболевании COVID-19.

"Экофарм" отмечает, что сейчас в мире нет ни одного препарата, в инструкции к которому зафиксировано прямое воздействие на SARS-CoV-2.

"В Инструкции по применению лекарственного средства указано, что "Флавоноиды, входящие в состав препарата, подавляют репликацию ДНК и РНК вирусов как in vitro, так и in vivo. Доказано, что механизм прямого противовирусного действия заключается в ингибировании вирусспецифических ферментов - ДНК и РНК-полимеразы, тимидинкиназы, обратной транскриптазы и нейраминидазы", - говорится в заявлении компании.

Также читайте: НКРЭКУ спровоцировала манипуляции на рынке, которые позже проигнорировала, – АМКУ

Автор: 

карантин (16729) лекарства (1229) Антимонопольный комитет (483) штраф (1287) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Фуфломіцинщики пішли в контратаку.
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04.08.2020 17:56 Ответить
+4
Виробник Фуфломіцину вимагає оскарження штрафу? Щучка дерниста- ліки від усіх болячок, як Бітнер)))
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04.08.2020 18:01 Ответить
+4
Производитель противовирусного препарата

решили перебежать дорогу государственной мафии всемирного масштаба?
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04.08.2020 18:04 Ответить
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Фуфломіцинщики пішли в контратаку.
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04.08.2020 17:56 Ответить
Виробник Фуфломіцину вимагає оскарження штрафу? Щучка дерниста- ліки від усіх болячок, як Бітнер)))
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04.08.2020 18:01 Ответить
не важно на сколько действенен "Протефлазид" Важно его протолкнуть на рынок!
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04.08.2020 18:01 Ответить
Почтеннейшая публика!
Дамы и господа!
Бесплатно раздаём лекарства!
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04.08.2020 18:04 Ответить
Производитель противовирусного препарата

решили перебежать дорогу государственной мафии всемирного масштаба?
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04.08.2020 18:04 Ответить
в названии статьи писать: "якобы противовирусного"
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04.08.2020 18:10 Ответить
Что тут комментировать? Теперь пусть суд приглашает авторитетный специалистов, расследует и решает. И если это "фуфломицин", то компания просто уплатит штраф и судебные издержки, а если препарат и вправду годный, то я не завидую антимонопольщикам - разгонят с позором, без выходного пособия.
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04.08.2020 18:51 Ответить
Не волнуйся, протефлазид стал крутым (и действенным против КОВИД-19) вдруг и внезапно после громкого заявления в феврале президента АМН Украины Цимбалюка. А каждый в Украине знает, что Виталик (Цимбалюк) мать за пару доларесов продаст. Жадный до бабла до ******енения. После этого "Остапа" ("Экофарм") понесло. Все, что там перечислено, другим ранее предъявляли. И платили молча.
Их немелые оговорки, что мол "нету там про КОВИД-19" и т.п. смешны. В телерекламе достаточно просто утверждать сейчас, что типа вылечит вирус (по умолчанию "любой") - типа Амизона-макса.
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04.08.2020 19:51 Ответить
допоміжне на ковід(лікує один з симптомів).Гарантую.
Виробник противірусного препарату оскаржить у суді штраф, накладений АМКУ - Цензор.НЕТ 3613
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04.08.2020 21:13 Ответить
хоч формально Екофарм не обманула щодо НЕЗГАДУВАННЯ кОВІД,АЛЕ

є такий термін
'ВВЕДЕНЯ В ОМАНУ'

цілковито можна застосувати до даної ситуації.
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04.08.2020 21:12 Ответить
І де там введення в оману? Де згадування про те, що препарат впливає на ковід-19?
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04.08.2020 21:37 Ответить
Брешуть, усі брешуть - краще отруйна хімія, а саме токсічний гідрохлорохін
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04.08.2020 21:39 Ответить
1
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04.08.2020 22:13 Ответить
 
 