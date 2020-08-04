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Новини Коронавірус і карантин
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Виробник противірусного препарату оскаржить у суді штраф, накладений АМКУ

Виробник противірусного препарату оскаржить у суді штраф, накладений АМКУ

Компанія "Екофарм" спростовує звинувачення в недобросовісній конкуренції і заявила про намір оскаржити штраф у розмірі 3,2 млн гривень, накладений на неї Антимонопольним комітетом України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Обозреватель" із посиланням на оофіційну заяву, розміщену на сайті компанії.

Зазначимо, раніше АМКУ звинуватив "Екофарм" у порушенні законодавства про недобросовісну конкуренцію. Приводом став оприлюднений компанією офіційний звіт про результати лабораторних досліджень дії препарату "Протефлазід" на коронавірус, схожий із SARS-CoV-2. Крім того, АМКУ вважає "неправдивою інформацією" публікацію офіційного листа-звернення "Екофарм" у МОЗ України з пропозицією безкоштовно забезпечити своїм лікарським засобом (який на той момент пройшов доклінічні дослідження) лікарів у Нових Санжарах.

Також АМКУ вважає порушенням надання "Екофармом" гуманітарної допомоги - на думку Комітету, безкоштовні поставки противірусного фармпрепарату в українські лікарні за їхніми зверненнями, нібито стимулює "зацікавленість невизначеного кола осіб".

Компанія назвала ці звинувачення АМКУ "нонсенсом".

В офіційній заяві "Екофарм" наголошують, що ні в оприлюдненому на сайті компанії звіті Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМНУ "Про вивчення антивірусної активності препарату "Протефлазід", його активних структур на моделі коронавірусу трансмісійного гастроентериту свиней", ні в листі до керівництва МОЗ жодним чином не затверджувалося про доведені дії "Протефлазіду" конкретно при захворюванні COVID-19.

"Екофарм" зазначає, що зараз у світі немає жодного препарату, в інструкції до якого зафіксовано прямий вплив на SARS-CoV-2.

"В Інструкції про застосування лікарського засобу зазначено, що "Флавоноїди, які входять до складу препарату, пригнічують реплікацію ДНК- та РНК- вірусів як in vitro, так і in vivo. Доведено, що механізм прямої противірусної дії полягає в інгібуванні вірусоспецифічних ферментів – ДНК- та РНК-полімераз, тимідинкінази, зворотньої транскриптази та нейрамінідази", - йдеться в заяві компанії.

Також читайте: НКРЕКП спровокувала маніпуляції на ринку, які пізніше проігнорувала, – АМКУ

карантин (18172) ліки (1335) Антимонопольний комітет (1779) штраф (1882) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Фуфломіцинщики пішли в контратаку.
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04.08.2020 17:56 Відповісти
+4
Виробник Фуфломіцину вимагає оскарження штрафу? Щучка дерниста- ліки від усіх болячок, як Бітнер)))
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04.08.2020 18:01 Відповісти
+4
Производитель противовирусного препарата

решили перебежать дорогу государственной мафии всемирного масштаба?
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04.08.2020 18:04 Відповісти
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Фуфломіцинщики пішли в контратаку.
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04.08.2020 17:56 Відповісти
Виробник Фуфломіцину вимагає оскарження штрафу? Щучка дерниста- ліки від усіх болячок, як Бітнер)))
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04.08.2020 18:01 Відповісти
не важно на сколько действенен "Протефлазид" Важно его протолкнуть на рынок!
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04.08.2020 18:01 Відповісти
Почтеннейшая публика!
Дамы и господа!
Бесплатно раздаём лекарства!
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04.08.2020 18:04 Відповісти
Производитель противовирусного препарата

решили перебежать дорогу государственной мафии всемирного масштаба?
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04.08.2020 18:04 Відповісти
в названии статьи писать: "якобы противовирусного"
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04.08.2020 18:10 Відповісти
Что тут комментировать? Теперь пусть суд приглашает авторитетный специалистов, расследует и решает. И если это "фуфломицин", то компания просто уплатит штраф и судебные издержки, а если препарат и вправду годный, то я не завидую антимонопольщикам - разгонят с позором, без выходного пособия.
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04.08.2020 18:51 Відповісти
Не волнуйся, протефлазид стал крутым (и действенным против КОВИД-19) вдруг и внезапно после громкого заявления в феврале президента АМН Украины Цимбалюка. А каждый в Украине знает, что Виталик (Цимбалюк) мать за пару доларесов продаст. Жадный до бабла до ******енения. После этого "Остапа" ("Экофарм") понесло. Все, что там перечислено, другим ранее предъявляли. И платили молча.
Их немелые оговорки, что мол "нету там про КОВИД-19" и т.п. смешны. В телерекламе достаточно просто утверждать сейчас, что типа вылечит вирус (по умолчанию "любой") - типа Амизона-макса.
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04.08.2020 19:51 Відповісти
допоміжне на ковід(лікує один з симптомів).Гарантую.
Виробник противірусного препарату оскаржить у суді штраф, накладений АМКУ - Цензор.НЕТ 3613
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04.08.2020 21:13 Відповісти
хоч формально Екофарм не обманула щодо НЕЗГАДУВАННЯ кОВІД,АЛЕ

є такий термін
'ВВЕДЕНЯ В ОМАНУ'

цілковито можна застосувати до даної ситуації.
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04.08.2020 21:12 Відповісти
І де там введення в оману? Де згадування про те, що препарат впливає на ковід-19?
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04.08.2020 21:37 Відповісти
Брешуть, усі брешуть - краще отруйна хімія, а саме токсічний гідрохлорохін
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04.08.2020 21:39 Відповісти
1
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04.08.2020 22:13 Відповісти
 
 