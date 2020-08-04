Виробник противірусного препарату оскаржить у суді штраф, накладений АМКУ

Компанія "Екофарм" спростовує звинувачення в недобросовісній конкуренції і заявила про намір оскаржити штраф у розмірі 3,2 млн гривень, накладений на неї Антимонопольним комітетом України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Обозреватель" із посиланням на оофіційну заяву, розміщену на сайті компанії.

Зазначимо, раніше АМКУ звинуватив "Екофарм" у порушенні законодавства про недобросовісну конкуренцію. Приводом став оприлюднений компанією офіційний звіт про результати лабораторних досліджень дії препарату "Протефлазід" на коронавірус, схожий із SARS-CoV-2. Крім того, АМКУ вважає "неправдивою інформацією" публікацію офіційного листа-звернення "Екофарм" у МОЗ України з пропозицією безкоштовно забезпечити своїм лікарським засобом (який на той момент пройшов доклінічні дослідження) лікарів у Нових Санжарах.

Також АМКУ вважає порушенням надання "Екофармом" гуманітарної допомоги - на думку Комітету, безкоштовні поставки противірусного фармпрепарату в українські лікарні за їхніми зверненнями, нібито стимулює "зацікавленість невизначеного кола осіб".

Компанія назвала ці звинувачення АМКУ "нонсенсом".

В офіційній заяві "Екофарм" наголошують, що ні в оприлюдненому на сайті компанії звіті Інституту епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського АМНУ "Про вивчення антивірусної активності препарату "Протефлазід", його активних структур на моделі коронавірусу трансмісійного гастроентериту свиней", ні в листі до керівництва МОЗ жодним чином не затверджувалося про доведені дії "Протефлазіду" конкретно при захворюванні COVID-19.

"Екофарм" зазначає, що зараз у світі немає жодного препарату, в інструкції до якого зафіксовано прямий вплив на SARS-CoV-2.

"В Інструкції про застосування лікарського засобу зазначено, що "Флавоноїди, які входять до складу препарату, пригнічують реплікацію ДНК- та РНК- вірусів як in vitro, так і in vivo. Доведено, що механізм прямої противірусної дії полягає в інгібуванні вірусоспецифічних ферментів – ДНК- та РНК-полімераз, тимідинкінази, зворотньої транскриптази та нейрамінідази", - йдеться в заяві компанії.

Також читайте: НКРЕКП спровокувала маніпуляції на ринку, які пізніше проігнорувала, – АМКУ