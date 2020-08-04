Кравчук не исключает возможности имплементации Украиной "формулы Штайнмайера"
Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе (ТКГ) Леонид Кравчук заявляет, что делегация в Минске намерена обсудить ряд компромиссов и не исключает возможности имплементации Украиной "формулы Штайнмайера".
"Вчера у нас было заседание первое, встреча, вернее, нашей делегации… О "формуле Штайнмайера" непосредственно разговора не было. Но я не исключаю, что она будет", - сказал Кравчук в эфире политического ток-шоу "Пульс" на телеканале "112 Украина", передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина.
По его словам, ни президент Украины Владимир Зеленский, ни украинские дипломаты, ни чиновники никогда не отказывались от "формулы Штайнмайера". "Другое дело - как ее понимать, как ее имплементировать. Это уже механизм, привлечение или введение формулы в практическую жизнь. Как это сделать - это уже надо думать, обсуждать, предлагать. А саму формулу надо принимать, потому что она одобрена, и при всем том подписано в ТКГ", - добавил Кравчук.
Он также сообщил, что украинская делегация в Минске намерена обсудить ряд компромиссов, но не вопросы независимости или суверенитета своих территорий.
"Я скажу, какие компромиссы не могут обсуждаться в целом. Первое, если кто-то думает, что можно применить компромиссы к независимости или к территориальной целостности или к суверенитету - он глубоко ошибается. Это вопросы, которые за красной линией. Мы этих вопросов обсуждать не будем", - заявил глава украинской делегации.
В то же время он отметил, что в Минске украинская делегация намерена обсуждать ряд компромиссов. Однако, по словам Кравчука, все решения должны быть обоюдными. "Мы будем использовать и компромиссы, и уступки, и будем просить, чтобы все это было - если речь идет о уступках - игра не в одни ворота. Навстречу друг другу. Это главный вопрос", - сказал Кравчук.
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Дальше возможны компромиссы: столб на Банковой, на Крешатике, на Майдане Незалежности...
Перший ..резидент коммуняка незалежної України продажний Кравчук знову відзначився ворожими заявами на адресу своєї країни і Українців. Він знову виступив в ефірі ворожої Україні російської профашистської пропагандистської програми "60 хвилин", яку ведуть вороги України Попов і Скабеева. Де заявив, знищення пам'ятників кривавим катам комуно фашистських лідерів і військових діячів в тому числі і кремлівським окупантам держави -УНР, зокрема і кривавому катові жукову в Одесі, нібито суперечить українським реаліям, а сам Закон не відповідає національним інтересам України. Не всі люди (а це: сепаратисти, комуно фашисти, терористи, капітулянти, колаборанти, фашисти )(уйла ....) в Україні так ставляться до того, що відбувається з символами (кривавої тюрми народів) срср. Але, в Україні прийнято Закон про декомунізацію, де сказано, що символи кривавого срср повинні бути зняті. На жаль Закон треба виконувати або призупинити а потім і знищити сам Закон каже Кравчук. Наші люди по-різному ставляться до цих подій. Закон про декомунізацію, не зовсім відповідає інтересам всього народу України ", - зазначив продажний кремлівський холуй комуняка -Іуда Кравчук.
Видно він кремлівський яничара вже мріє про пам'ятники по всій Україні, його улюбленим коммуно фашистам: кривавим катам сталіну, бєрії, зюганову, кагановичу... і фашистам гітлеру, )(уйлу, жирику ... і іншим лютим ворогам України винних у смерті мільйонів Українців. І що тепер він продажний зрадник Иуда буде вирішувати долю України в антиукраїнських мінських змовах?
осторожнее.. не посмотрим, что ты старый коммунист-маразматик - за эксперименты над людьми выгребете до седьмого колена
Кравчук должен быть повешан за открытие возможности кацапов нападать на украину. Теперь войны и новые войны на нем. Он открыл дверь отдав яо.Потому ъидара разберите на запчасти, чтобы эти запчасти висели во въезд в киев лет 200- чтобы все ъидары с рождения знали что их ждет за предательство украины.
1 скрипка схемы кравчук, которому пут рекомендовал лгать как он не предаст
2. на подхвате **** опять всплыла - она и так и так, лишь бы превратить свое доверие быдла для превращения в путинскую звонкую монету. БАбка старается еще денег подсосать.Мозг твари, потому пут таких беспринципных тварей и допускает к президентству в украине.
Ну и промежные обычные бенефициары - ХЪИДАР ПРЕДАТЕЛЬ ЕРМАК и зебель.
2 отрезанные головы должны висеть лет 100 возле вр.
1. Голова суперпредателя кравчука который отдал яо. И нашел отмашку что его нагнули.МОг не ехать отдавать яо, он четко понимал куда едет и зачем(за 100млн$).Теперь тварь лижет отборная мразь у ъуйла и у мертветчука.Ъуйло решил его 100% предательскую проститутку поменять на 50% предателя кучму по линии предателя ермака.Террорист №1 Ъуйло выразил пожелания иметь дело с суперпредателем кравчуком, и зебеля исполняет как ручной бъять пес. И кацапы потом говорят что украина неподконтрольна парашке, не субъект, тоесть не парашкинский подконтрольный объект.
2. Тимошенко, которая под видом лишьбынебыловойны сдала крым.
Призывы к миру агрессором используются для нападения, передышки перед нападениями.ТЕперь снова кацапы активно используют эту мантру в свою пользу.
Потому за кацапские наебы "лишьбынебыловойны" нужно убивать.
В. Ф. Януковочь
И после таких капитулянтских заявлений эти люди еще смеют лицемерно вздыхать, что мало кто хочет идти служить в армию…
Прогрессирующее слабоумие власти выглядит именно так.
Такое мнение https://www.facebook.com/butusov.yuriy озвучил сегодня в Фейсбуке известный журналист и общественный активист, комментируя «перл» пресс-секретаря президента Юлии Мендель.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/03/%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82.html «Девочку не трогайте»: как Мендель шесть раз подставила Зеленского. Видео
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8.html «Не виноватая я!» Мендель прокомментировала слухи о беременности от Зеленского. Видео
Представитель Верховного Главнокомандующего во время войны хвалит армию за то, что она не отвечает на вооруженные провокации оккупантов на территории Украины!
Что же это за борьба за мир - ценой отсутствия реакции на нарушение наших границ и наших законов?
Ярчайшая демонстрация, что офис президента вообще не понимает суть происходящего, и сами распространяют пораженческие настроения.
А потом после таких капитулянтских заявлений эти же люди еще смеют лицемерно вздыхать, что мало кто хочет идти служить в армию.
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Бутусов также разместил саму цитату Мендель (вверху)
Не відкидаю можливості що до імплементації Україною "формули Штайнмаєра" Кравчук не доживе
(ТУТ ДОБРА УСМІШКА)
только толку с того не будет, там ничего не решается, а только утверждается статус-кво
Фокін заявив, що "Треба їхати на Донбас і запрошувати людей сюди. Я особисто, якби мені таке запропонували, погодився б із групою фахівців і політиків поїхати на окуповану територію й поговорити з людьми, зрозуміти їхню позицію, спробувати знайти можливість піти їм назустріч". https://prm.ua/neobhidno-piti-yim-na-zustrich-fokin-priyednavsya-do-tkg-y-initsiyuvav-pryami-peregovori-z-boyovikami/
Требования Путина были озвучены Патрушевым в Омане Ермаку и Зеленскому. Тайные, скрытые от народа Украины переговоры с агрессором и ложь, прикрывающая их - это все признаки предательства президента Зеленского.
Именно по инициативе Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.
Не дразнить людишек? А то что? Прогонят Зелю и проголосуют за Бойко? Или ВОНУ?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3188006474598196&set=a.210888908976649&type=3 3 год ·
Чому саме кравчук призначений зеленським готувати документи для нашої капітуляції?
Томущо каганович помер у 1991 році.
Окрім того, зеленський - це онук кравчука. Вони однакові.
Кравчук очолював ідеологічний відділ ЦК КПУ, зеленський очолює його аналог - 95 квартал (завдання в обох організацій однакове: дебілізація й деморалізація українців).
Кравчук прогинався під старших товаришів по партійній лінії. Зеленський прогинається під товаришів по олігархічній лінії.
Кравчук знищував наш оборонний потенціал і зеленський знищує наш оборонний потенціал.
Кравчук намагався не дати нам втекти з-під москви, зеленський тягне нас під москву.
Ми гадали, що зеленські - це реванш донецьких, а виявилося6 що це реванш сов'єцьких.