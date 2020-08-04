Кравчук не відкидає можливості імплементації Україною "формули Штайнмаєра"

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) Леонід Кравчук заявляє, що делегація в Мінську має намір обговорити низку компромісів і не відкидає можливості імплементації Україною "формули Штайнмаєра".

"Учора в нас було засідання перше, зустріч, вірніше, нашої делегації... Про "формулу Штайнмаєра" безпосередньо розмови не було. Але я не відкидаю, що вона буде", - сказав Кравчук в ефірі політичного ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112 Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

За його словами, ні президент України Володимир Зеленський, ні українські дипломати, ні чиновники ніколи не відмовлялися від "формули Штайнмаєра". "Інша справа - як її розуміти, як її імплементувати. Це вже механізм, залучення або введення формули в практичне життя. Як це зробити - це вже треба думати, обговорювати, пропонувати. А саму формулу треба приймати, тому що вона схвалена, і при всьому тому підписано в ТКГ", - додав Кравчук.

Він також повідомив, що українська делегація в Мінську має намір обговорити низку компромісів, але не питання незалежності чи суверенітету своїх територій.

"Я скажу, жодні компроміси не можуть обговорюватися в цілому. Перше, якщо хтось думає, що можна застосувати компроміси до незалежності або до територіальної цілісності чи до суверенітету - він глибоко помиляється. Це питання, які за червоною лінією. Ми цих питань обговорювати не будемо", - заявив голова української делегації.

Водночас він зазначив, що в Мінську українська делегація має намір обговорювати низку компромісів. Однак, за словами Кравчука, всі рішення повинні бути обопільними. "Ми будемо використовувати і компроміси, і поступки, і будемо просити, щоб все це було - якщо йдеться про поступки - гра не в одні ворота. Назустріч один одному. Це головне питання", - сказав Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук виступає за залучення США до переговорів щодо Донбасу: "Можуть мати найбільший вплив"