Кравчук не відкидає можливості імплементації Україною "формули Штайнмаєра"
Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) Леонід Кравчук заявляє, що делегація в Мінську має намір обговорити низку компромісів і не відкидає можливості імплементації Україною "формули Штайнмаєра".
"Учора в нас було засідання перше, зустріч, вірніше, нашої делегації... Про "формулу Штайнмаєра" безпосередньо розмови не було. Але я не відкидаю, що вона буде", - сказав Кравчук в ефірі політичного ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112 Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
За його словами, ні президент України Володимир Зеленський, ні українські дипломати, ні чиновники ніколи не відмовлялися від "формули Штайнмаєра". "Інша справа - як її розуміти, як її імплементувати. Це вже механізм, залучення або введення формули в практичне життя. Як це зробити - це вже треба думати, обговорювати, пропонувати. А саму формулу треба приймати, тому що вона схвалена, і при всьому тому підписано в ТКГ", - додав Кравчук.
Він також повідомив, що українська делегація в Мінську має намір обговорити низку компромісів, але не питання незалежності чи суверенітету своїх територій.
"Я скажу, жодні компроміси не можуть обговорюватися в цілому. Перше, якщо хтось думає, що можна застосувати компроміси до незалежності або до територіальної цілісності чи до суверенітету - він глибоко помиляється. Це питання, які за червоною лінією. Ми цих питань обговорювати не будемо", - заявив голова української делегації.
Водночас він зазначив, що в Мінську українська делегація має намір обговорювати низку компромісів. Однак, за словами Кравчука, всі рішення повинні бути обопільними. "Ми будемо використовувати і компроміси, і поступки, і будемо просити, щоб все це було - якщо йдеться про поступки - гра не в одні ворота. Назустріч один одному. Це головне питання", - сказав Кравчук.
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Дальше возможны компромиссы: столб на Банковой, на Крешатике, на Майдане Незалежности...
Перший ..резидент коммуняка незалежної України продажний Кравчук знову відзначився ворожими заявами на адресу своєї країни і Українців. Він знову виступив в ефірі ворожої Україні російської профашистської пропагандистської програми "60 хвилин", яку ведуть вороги України Попов і Скабеева. Де заявив, знищення пам'ятників кривавим катам комуно фашистських лідерів і військових діячів в тому числі і кремлівським окупантам держави -УНР, зокрема і кривавому катові жукову в Одесі, нібито суперечить українським реаліям, а сам Закон не відповідає національним інтересам України. Не всі люди (а це: сепаратисти, комуно фашисти, терористи, капітулянти, колаборанти, фашисти )(уйла ....) в Україні так ставляться до того, що відбувається з символами (кривавої тюрми народів) срср. Але, в Україні прийнято Закон про декомунізацію, де сказано, що символи кривавого срср повинні бути зняті. На жаль Закон треба виконувати або призупинити а потім і знищити сам Закон каже Кравчук. Наші люди по-різному ставляться до цих подій. Закон про декомунізацію, не зовсім відповідає інтересам всього народу України ", - зазначив продажний кремлівський холуй комуняка -Іуда Кравчук.
Видно він кремлівський яничара вже мріє про пам'ятники по всій Україні, його улюбленим коммуно фашистам: кривавим катам сталіну, бєрії, зюганову, кагановичу... і фашистам гітлеру, )(уйлу, жирику ... і іншим лютим ворогам України винних у смерті мільйонів Українців. І що тепер він продажний зрадник Иуда буде вирішувати долю України в антиукраїнських мінських змовах?
осторожнее.. не посмотрим, что ты старый коммунист-маразматик - за эксперименты над людьми выгребете до седьмого колена
Кравчук должен быть повешан за открытие возможности кацапов нападать на украину. Теперь войны и новые войны на нем. Он открыл дверь отдав яо.Потому ъидара разберите на запчасти, чтобы эти запчасти висели во въезд в киев лет 200- чтобы все ъидары с рождения знали что их ждет за предательство украины.
1 скрипка схемы кравчук, которому пут рекомендовал лгать как он не предаст
2. на подхвате **** опять всплыла - она и так и так, лишь бы превратить свое доверие быдла для превращения в путинскую звонкую монету. БАбка старается еще денег подсосать.Мозг твари, потому пут таких беспринципных тварей и допускает к президентству в украине.
Ну и промежные обычные бенефициары - ХЪИДАР ПРЕДАТЕЛЬ ЕРМАК и зебель.
2 отрезанные головы должны висеть лет 100 возле вр.
1. Голова суперпредателя кравчука который отдал яо. И нашел отмашку что его нагнули.МОг не ехать отдавать яо, он четко понимал куда едет и зачем(за 100млн$).Теперь тварь лижет отборная мразь у ъуйла и у мертветчука.Ъуйло решил его 100% предательскую проститутку поменять на 50% предателя кучму по линии предателя ермака.Террорист №1 Ъуйло выразил пожелания иметь дело с суперпредателем кравчуком, и зебеля исполняет как ручной бъять пес. И кацапы потом говорят что украина неподконтрольна парашке, не субъект, тоесть не парашкинский подконтрольный объект.
2. Тимошенко, которая под видом лишьбынебыловойны сдала крым.
Призывы к миру агрессором используются для нападения, передышки перед нападениями.ТЕперь снова кацапы активно используют эту мантру в свою пользу.
Потому за кацапские наебы "лишьбынебыловойны" нужно убивать.
В. Ф. Януковочь
И после таких капитулянтских заявлений эти люди еще смеют лицемерно вздыхать, что мало кто хочет идти служить в армию…
Прогрессирующее слабоумие власти выглядит именно так.
Такое мнение https://www.facebook.com/butusov.yuriy озвучил сегодня в Фейсбуке известный журналист и общественный активист, комментируя «перл» пресс-секретаря президента Юлии Мендель.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/03/%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82.html «Девочку не трогайте»: как Мендель шесть раз подставила Зеленского. Видео
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8.html «Не виноватая я!» Мендель прокомментировала слухи о беременности от Зеленского. Видео
Представитель Верховного Главнокомандующего во время войны хвалит армию за то, что она не отвечает на вооруженные провокации оккупантов на территории Украины!
Что же это за борьба за мир - ценой отсутствия реакции на нарушение наших границ и наших законов?
Ярчайшая демонстрация, что офис президента вообще не понимает суть происходящего, и сами распространяют пораженческие настроения.
А потом после таких капитулянтских заявлений эти же люди еще смеют лицемерно вздыхать, что мало кто хочет идти служить в армию.
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Бутусов также разместил саму цитату Мендель (вверху)
Не відкидаю можливості що до імплементації Україною "формули Штайнмаєра" Кравчук не доживе
(ТУТ ДОБРА УСМІШКА)
только толку с того не будет, там ничего не решается, а только утверждается статус-кво
Фокін заявив, що "Треба їхати на Донбас і запрошувати людей сюди. Я особисто, якби мені таке запропонували, погодився б із групою фахівців і політиків поїхати на окуповану територію й поговорити з людьми, зрозуміти їхню позицію, спробувати знайти можливість піти їм назустріч". https://prm.ua/neobhidno-piti-yim-na-zustrich-fokin-priyednavsya-do-tkg-y-initsiyuvav-pryami-peregovori-z-boyovikami/
Требования Путина были озвучены Патрушевым в Омане Ермаку и Зеленскому. Тайные, скрытые от народа Украины переговоры с агрессором и ложь, прикрывающая их - это все признаки предательства президента Зеленского.
Именно по инициативе Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.
Не дразнить людишек? А то что? Прогонят Зелю и проголосуют за Бойко? Или ВОНУ?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3188006474598196&set=a.210888908976649&type=3 3 год ·
Чому саме кравчук призначений зеленським готувати документи для нашої капітуляції?
Томущо каганович помер у 1991 році.
Окрім того, зеленський - це онук кравчука. Вони однакові.
Кравчук очолював ідеологічний відділ ЦК КПУ, зеленський очолює його аналог - 95 квартал (завдання в обох організацій однакове: дебілізація й деморалізація українців).
Кравчук прогинався під старших товаришів по партійній лінії. Зеленський прогинається під товаришів по олігархічній лінії.
Кравчук знищував наш оборонний потенціал і зеленський знищує наш оборонний потенціал.
Кравчук намагався не дати нам втекти з-під москви, зеленський тягне нас під москву.
Ми гадали, що зеленські - це реванш донецьких, а виявилося6 що це реванш сов'єцьких.