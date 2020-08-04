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Кравчук не відкидає можливості імплементації Україною "формули Штайнмаєра"

Кравчук не відкидає можливості імплементації Україною

Голова української делегації в Тристоронній контактній групі з урегулювання ситуації на Донбасі (ТКГ) Леонід Кравчук заявляє, що делегація в Мінську має намір обговорити низку компромісів і не відкидає можливості імплементації Україною "формули Штайнмаєра".

"Учора в нас було засідання перше, зустріч, вірніше, нашої делегації... Про "формулу Штайнмаєра" безпосередньо розмови не було. Але я не відкидаю, що вона буде", - сказав Кравчук в ефірі політичного ток-шоу "Пульс" на телеканалі "112 Україна", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна. 

За його словами, ні президент України Володимир Зеленський, ні українські дипломати, ні чиновники ніколи не відмовлялися від "формули Штайнмаєра". "Інша справа - як її розуміти, як її імплементувати. Це вже механізм, залучення або введення формули в практичне життя. Як це зробити - це вже треба думати, обговорювати, пропонувати. А саму формулу треба приймати, тому що вона схвалена, і при всьому тому підписано в ТКГ", - додав Кравчук.

Він також повідомив, що українська делегація в Мінську має намір обговорити низку компромісів, але не питання незалежності чи суверенітету своїх територій.

"Я скажу, жодні компроміси не можуть обговорюватися в цілому. Перше, якщо хтось думає, що можна застосувати компроміси до незалежності або до територіальної цілісності чи до суверенітету - він глибоко помиляється. Це питання, які за червоною лінією. Ми цих питань обговорювати не будемо", - заявив голова української делегації.

Водночас він зазначив, що в Мінську українська делегація має намір обговорювати низку компромісів. Однак, за словами Кравчука, всі рішення повинні бути обопільними. "Ми будемо використовувати і компроміси, і поступки, і будемо просити, щоб все це було - якщо йдеться про поступки - гра не в одні ворота. Назустріч один одному. Це головне питання", - сказав Кравчук.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кравчук виступає за залучення США до переговорів щодо Донбасу: "Можуть мати найбільший вплив"

Кравчук Леонід (546) Формула Штайнмаєра (323)


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Топ коментарі
+60
Не исключаю возможность переезда кравчука в ростов с концами...
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04.08.2020 19:12 Відповісти
+45
Старая мразь!!!
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04.08.2020 19:13 Відповісти
+37
Кравчук не исключает возможности имплементации Украиной "формулы Штайнмайера" - Цензор.НЕТ 8342
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04.08.2020 19:15 Відповісти
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Изначально(!!!) это было предложение(!!!), которое вызвало критику/возмущение и эту «формулу» забыли........и вот (если не ошибаюсь) в сентябре 2019 преЗедент и ко вытащили эту фигню на «свет» и с упорством продвигают.......😡
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04.08.2020 19:47 Відповісти
Народ може імплементувати дідугану вила в дупу за зраду Держави😡
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04.08.2020 19:47 Відповісти
Нет. Отвечать должен зельц. Желательно, не из ростова, а со столба...
Дальше возможны компромиссы: столб на Банковой, на Крешатике, на Майдане Незалежности...
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05.08.2020 12:07 Відповісти
маразматики ведут всех к бойне
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04.08.2020 19:48 Відповісти
-
Перший ..резидент коммуняка незалежної України продажний Кравчук знову відзначився ворожими заявами на адресу своєї країни і Українців. Він знову виступив в ефірі ворожої Україні російської профашистської пропагандистської програми "60 хвилин", яку ведуть вороги України Попов і Скабеева. Де заявив, знищення пам'ятників кривавим катам комуно фашистських лідерів і військових діячів в тому числі і кремлівським окупантам держави -УНР, зокрема і кривавому катові жукову в Одесі, нібито суперечить українським реаліям, а сам Закон не відповідає національним інтересам України. Не всі люди (а це: сепаратисти, комуно фашисти, терористи, капітулянти, колаборанти, фашисти )(уйла ....) в Україні так ставляться до того, що відбувається з символами (кривавої тюрми народів) срср. Але, в Україні прийнято Закон про декомунізацію, де сказано, що символи кривавого срср повинні бути зняті. На жаль Закон треба виконувати або призупинити а потім і знищити сам Закон каже Кравчук. Наші люди по-різному ставляться до цих подій. Закон про декомунізацію, не зовсім відповідає інтересам всього народу України ", - зазначив продажний кремлівський холуй комуняка -Іуда Кравчук.
Видно він кремлівський яничара вже мріє про пам'ятники по всій Україні, його улюбленим коммуно фашистам: кривавим катам сталіну, бєрії, зюганову, кагановичу... і фашистам гітлеру, )(уйлу, жирику ... і іншим лютим ворогам України винних у смерті мільйонів Українців. І що тепер він продажний зрадник Иуда буде вирішувати долю України в антиукраїнських мінських змовах?
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04.08.2020 19:54 Відповісти
НАХ
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04.08.2020 19:55 Відповісти
уберите сруля козла-провокатора!
осторожнее.. не посмотрим, что ты старый коммунист-маразматик - за эксперименты над людьми выгребете до седьмого колена
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04.08.2020 19:55 Відповісти
старперу эту формулу засуньте в зад, простату подлечить.
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04.08.2020 19:57 Відповісти
У Кравчука был шанс войти в историю Украины просто как первый постсоветский руководитель страны. Теперь в Историю он может вляпаться.
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04.08.2020 20:04 Відповісти
На все Божа воля. Так, він міг увійти в історію в позитиві, але Боженька вирішив, що це лайно на подібне не заслуговую і дав йому шанс показати справжнє нутро!
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05.08.2020 10:27 Відповісти
...ах ты ж старая пробл...дь
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04.08.2020 20:05 Відповісти
Все це гра проросійських сил в Україні ,які поступки ,які компроміси ?Спочатку Сивоха далі Єрмак про якусь консультативну раду .ну а тепер дістали цього екс горе президента який всіх за ідіотіву має,якась вільна економічна зона,він сам не розуміє що несе ,немає в Україні інших проблем чим впроваджувати російський сценарій,Кравчук як і Медвечук це України.вороги .
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04.08.2020 20:06 Відповісти
Є одна проста хвормула, не помню точно... Але там є ікс, ігрек і ше пара коехвіцієнтів. Її часто використовують у векторній алгебрі, ну і філософських дискурсах.
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04.08.2020 20:10 Відповісти
Відчуваю, що це старе непорозуміння наламає багато дерев!!! В Україні треба прийняти закон що люди старше 65 років не повинні ставитися на будь які посади від уряду!!!
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04.08.2020 20:15 Відповісти
Абинепорошенківці в захваті, мабуть? Справи пішли в інший бік, східний, чого і чекали? Зрадники огидні, а не українці.
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04.08.2020 20:17 Відповісти
Ми тебе, падло старе, імплементуємо. Разом з дерьмаком зеленського.
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04.08.2020 20:22 Відповісти
а мы не исключаем что хоронить Кравчука будут на кравчучке..
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04.08.2020 20:22 Відповісти
Можна запропонувати альтернативу формулі штанмайера: х@йло виводить кацапів з ОРДЛО та Криму, а в обмін на це Україна погоджується на створення Баварської народної республіки або Рейнської народної республіки. І тоді нехай фрау Меркель вносить зміни до конституції і надає їм автономію.
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04.08.2020 20:24 Відповісти
ИУДА!!!!
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04.08.2020 20:28 Відповісти
Дует вялічайшихКравчук не відкидає можливості імплементації Україною "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 2361
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04.08.2020 20:29 Відповісти
Да амо чите уже эту нафталинову тварь - кравчука. Вся кровь войны на нем. А будущих жертв от нападений парашки еще и на лишьбынестреляльщику зефталину.
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04.08.2020 20:39 Відповісти
Жить по законах мирного времени при военном времени есть преступление.
Кравчук должен быть повешан за открытие возможности кацапов нападать на украину. Теперь войны и новые войны на нем. Он открыл дверь отдав яо.Потому ъидара разберите на запчасти, чтобы эти запчасти висели во въезд в киев лет 200- чтобы все ъидары с рождения знали что их ждет за предательство украины.
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04.08.2020 20:40 Відповісти
В 1997 году заканчивался нормативный срок эксплуатации украинского "ЯО". Далее дорогостоящая утилизация, на которую не было средств. Сначала с темой ознакомитесь, потом обвинения вешайте.
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05.08.2020 10:34 Відповісти
Вот прям ВСЕГО ЯО и именно в 1997-м? И стратегического, и тактического? И даже оружейный уран и плутоний нельзя было из продать за огромные деньги? Серьёзно?
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08.08.2020 14:47 Відповісти
А где есть на нашем базаре покупатели.
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08.08.2020 20:51 Відповісти
Если уж вешать то рядом с его шефунчиком.
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05.08.2020 10:40 Відповісти
комунистическая мумия-Кравчук ,для слива Украины в в сферу влияния мацковского окупанта Украины ,собирается имплиментировать формулу немецкой.купленной рашистами мумии "штанмаера"
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04.08.2020 20:33 Відповісти
Чекисты закинули новую схему на уровне можсработает.
1 скрипка схемы кравчук, которому пут рекомендовал лгать как он не предаст
2. на подхвате **** опять всплыла - она и так и так, лишь бы превратить свое доверие быдла для превращения в путинскую звонкую монету. БАбка старается еще денег подсосать.Мозг твари, потому пут таких беспринципных тварей и допускает к президентству в украине.
Ну и промежные обычные бенефициары - ХЪИДАР ПРЕДАТЕЛЬ ЕРМАК и зебель.
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04.08.2020 20:38 Відповісти
Лишь бы не было войны - основной инструмент нападения парашки.
2 отрезанные головы должны висеть лет 100 возле вр.
1. Голова суперпредателя кравчука который отдал яо. И нашел отмашку что его нагнули.МОг не ехать отдавать яо, он четко понимал куда едет и зачем(за 100млн$).Теперь тварь лижет отборная мразь у ъуйла и у мертветчука.Ъуйло решил его 100% предательскую проститутку поменять на 50% предателя кучму по линии предателя ермака.Террорист №1 Ъуйло выразил пожелания иметь дело с суперпредателем кравчуком, и зебеля исполняет как ручной бъять пес. И кацапы потом говорят что украина неподконтрольна парашке, не субъект, тоесть не парашкинский подконтрольный объект.
2. Тимошенко, которая под видом лишьбынебыловойны сдала крым.
Призывы к миру агрессором используются для нападения, передышки перед нападениями.ТЕперь снова кацапы активно используют эту мантру в свою пользу.
Потому за кацапские наебы "лишьбынебыловойны" нужно убивать.
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04.08.2020 20:37 Відповісти
Какая наглая и бестыжая морда, мечтающая вернуть свою бесполено прожитую молодость...а всех остальных соответственно лишить всех шансов на хоть какое-нибудь нормальное будущее...(
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04.08.2020 20:40 Відповісти
Я б порадив цьому діячу попробувати знайти компроміс з крокодилом, можна і по частинам. В голові не вкладається, окупант відібрав частину території нашої держави, а ми намагаємся знайти компроміс з його окупаційними ставлениками.
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04.08.2020 20:45 Відповісти
Ничего удивительного, два старпера просто из ума выжили и гундосят,что им подсказывает Ермак с Медведчуком...,а Зе как бы ни причем..
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04.08.2020 20:59 Відповісти
Позиция Зеленского ,его банды и старой коммунистической вавки Кравчука в переговорах с Россией:"Если нельзя лишить Украину независимости и территориальной целостности в целом, то по кусочкам -пожалуйста".
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04.08.2020 20:48 Відповісти
Подождите, Кравчук ещё и договор о создании СССР версии 2 продвигать будет, и что-нибудь там наподписывает. Впрочем, эта самая "формула Штанмайера" о которой он говорит, и те компромиссы, на которые он готов пойте - это уже и есть большущий шаг в сторону СССР-2.
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04.08.2020 20:52 Відповісти
Астанавітєсь растовнєрєзінавий.
В. Ф. Януковочь
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04.08.2020 20:54 Відповісти
кравчукча, маразматик, тебе уже надо про могилку думать))))
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04.08.2020 20:55 Відповісти
А он туда не хочет сам, он ещё пол-Украины с собой утащит. Или хотя бы, треть.
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04.08.2020 21:00 Відповісти
Гоніть тоді і "платформу примирення", возити ту формулу. Та і Сивохо при ділі буде, штовхатиме її.
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04.08.2020 20:57 Відповісти
3.14 дня и года старый комуняка достали этот донный ил или вернее старые фекалии всплыли наружу
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04.08.2020 21:05 Відповісти
Кравчук - предатель, холуй Мертвечука и прислужник ЗеИуды - это очевидно.
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04.08.2020 21:05 Відповісти
Старий кагебешний щюр, з якого нафталіну тебе цей нарік витягнув? Єдина адійотка, яка раділа призначенню цього олдфакера була герантофілка Татьяна Кайф. Всі інші Зебіли були в шоці від цього призначення .
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04.08.2020 21:14 Відповісти
будапештська гниль може ...
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04.08.2020 21:16 Відповісти
Идет слив "не военным способом" запихнули кацпов везде.
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04.08.2020 21:16 Відповісти
Зе-власть демонстрирует прогрессирующее слабоумие Август 4, 2020Без рубрикиhttps://www.economics-prorok.com/2020/08/%d0%b7%d0%b5-%d0%b2%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%b4%d0%b5%d0%bc%d0%be%d0%bd%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%80%d1%83%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%81%d0%b8%d1%80%d1%83.html#respond Комментарии: 0

И после таких капитулянтских заявлений эти люди еще смеют лицемерно вздыхать, что мало кто хочет идти служить в армию…
Прогрессирующее слабоумие власти выглядит именно так.
Такое мнение https://www.facebook.com/butusov.yuriy озвучил сегодня в Фейсбуке известный журналист и общественный активист, комментируя «перл» пресс-секретаря президента Юлии Мендель.
В тему:
- https://www.economics-prorok.com/2020/03/%D0%B4%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D1%87%D0%BA%D1%83-%D0%BD%D0%B5-%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B0%D0%B9%D1%82%D0%B5-%D0%BA%D0%B0%D0%BA-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D1%88%D0%B5%D1%81%D1%82.html «Девочку не трогайте»: как Мендель шесть раз подставила Зеленского. Видео
- https://www.economics-prorok.com/2020/07/%D0%BD%D0%B5-%D0%B2%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B0%D1%8F-%D1%8F-%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8.html «Не виноватая я!» Мендель прокомментировала слухи о беременности от Зеленского. Видео
Представитель Верховного Главнокомандующего во время войны хвалит армию за то, что она не отвечает на вооруженные провокации оккупантов на территории Украины!
Что же это за борьба за мир - ценой отсутствия реакции на нарушение наших границ и наших законов?
Ярчайшая демонстрация, что офис президента вообще не понимает суть происходящего, и сами распространяют пораженческие настроения.
А потом после таких капитулянтских заявлений эти же люди еще смеют лицемерно вздыхать, что мало кто хочет идти служить в армию.
***
Бутусов также разместил саму цитату Мендель (вверху)
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04.08.2020 21:21 Відповісти
Кравчук не відкидає можливості імплементації Україною "формули Штайнмаєра"

Не відкидаю можливості що до імплементації Україною "формули Штайнмаєра" Кравчук не доживе
(ТУТ ДОБРА УСМІШКА)
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04.08.2020 21:35 Відповісти
Дай Боже!
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05.08.2020 09:23 Відповісти
Ніхто не повідомить,коли у Кравчука День Народження і де продають роялі з однією клавішою ?
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04.08.2020 21:36 Відповісти
Не відкидаю можливості, що вже цього року пан Кравчук з Фокіним переїдуть до Ростова.
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04.08.2020 21:37 Відповісти
Хорошо бы, что бы вся ЗеБанда предателей туда переехала.
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04.08.2020 23:03 Відповісти
Кравчук, мертведчук, Дерьмак, Голобородька - это всё мусор. Истинные творцы истории Украины и её защитники - это армия, волонтёры, патриотическая часть украинского общества.....Если мы не захотим "руцкий мир",то его не будет в Украине....Никогда....
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04.08.2020 21:52 Відповісти
Так треба, щоб не захотіла більшість населення!
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05.08.2020 09:37 Відповісти
Была эта формула уже в Грузии
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04.08.2020 22:05 Відповісти
Старый дурак, с кем ты ищешь компромиссы? с Путиным? Не уже ли ты думаешь, что твои гребанные компромиссы и гребанная формула соратника Шредера, купленого Путиным с потрохами, что то решат? Путину не нужен мир, пойми ты наконец, Путину нужна Украина в качестве вассальной территории. Или может ты хочешь сам стать Шредером №2?
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04.08.2020 23:02 Відповісти
не пойму, я вот лично не просил Кравчука договариваться с оккупантами и идти на какие-то там компромисы, нахера оно такое нужно?
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04.08.2020 23:18 Відповісти
мастак перетереть за жизнь, номенклатура цк
только толку с того не будет, там ничего не решается, а только утверждается статус-кво
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05.08.2020 01:03 Відповісти
Мда, вот дай совку по рулить, он тебя своим "опытом" в таможенный союз и загон. Мля ну Дебилы с большой буквы.
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05.08.2020 01:03 Відповісти
Когда ж этот старый поц за ЧМП ответит?
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05.08.2020 07:28 Відповісти
Старый ублюдок
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05.08.2020 08:05 Відповісти
сначала этот ублюдок просрал крупнейший в мире торговый флот - ЧМП, потом в обмен на бумажку отдал ядерное вооружение... ПОЧЕМУ ОНО НЕ В СУДЕ?
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05.08.2020 09:15 Відповісти
Кравчук і Фокін, один президент, а другий прем'єр міністр - ці дві падлюки не знищили Україну у 1991 -1992, то під кінець життя, вже стоячи одною ногою в могилі, взялись за свою чорну справу.

Фокін заявив, що "Треба їхати на Донбас і запрошувати людей сюди. Я особисто, якби мені таке запропонували, погодився б із групою фахівців і політиків поїхати на окуповану територію й поговорити з людьми, зрозуміти їхню позицію, спробувати знайти можливість піти їм назустріч". https://prm.ua/neobhidno-piti-yim-na-zustrich-fokin-priyednavsya-do-tkg-y-initsiyuvav-pryami-peregovori-z-boyovikami/
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05.08.2020 09:18 Відповісти
мразь, ты до Ростова не добежишь!
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05.08.2020 09:18 Відповісти
Для розуміння дій Кравчука достатньо нагадати, що Кравчук постійно підтримує Зеленського. А той виконує план Путіна, транслюємий і втілюємий в життя агентом ФСБ Росії Єрмаком.
Требования Путина были озвучены Патрушевым в Омане Ермаку и Зеленскому. Тайные, скрытые от народа Украины переговоры с агрессором и ложь, прикрывающая их - это все признаки предательства президента Зеленского.
Именно по инициативе Ермака и при его участии выполнено проведение в жизнь настояний Путина: разведение войск (в Минских соглашениях этого нет, говорится только об отводе тяжёлых вооружений), принятие формулы Штайнмайера, подталкивание президента Зеленского встретиться с Путиным, отзыв крупной претензии к Газпрому, возвращение убийц Майдана без окончательного решения суда, явное пренебрежение украинской армией и неправосудное преследование патриотов Украины. Именно после тайного сговора с Россией в Омане - при участии Ермака - появились предложения о выборах в октябре в ордло, о подаче воды в Крым, о посадке Порошенко. Прикрывая предательство страны, они лицемерно якобы заботятся о сохранении жизней. И непрерывно лгут.
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05.08.2020 09:35 Відповісти
Вместе с Филаретом Кравчука - в Павловку выживших из ума пердунов (или ФСБшные консервы?). У слуг какого-то народа вообще с адекватными лицами проблема?
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05.08.2020 09:47 Відповісти
Вместо Кравчука должен быть Порошенко, у него большой опыт переговоров....да только он не согласиться...пис....еть всегда легче, в этом просто неперевершенный ))
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05.08.2020 10:15 Відповісти
Підстилка Медведчуківська!
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05.08.2020 10:24 Відповісти
Кравчук столько ущерба нанес сдав Ядерное оружие, а сейчас он вернулся сдать всю Украину. Эту гниду нужно казнить!!!
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05.08.2020 10:26 Відповісти
Этим двум старым ******* уже к земле привыкать надо, а они решили напоследок всей стране нагадить.
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05.08.2020 10:45 Відповісти
Кравчук не чего там не исключает, но это с одной стороны, а с другой стороны Украина совсем не исключает, что в определенный момент может дать хорошего пинка под зад всей этой антиукраинской шобле. Не дразните людей! В воздухе уже и так ощущается запах горелых покрышек.
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05.08.2020 10:47 Відповісти
"Мечты, мечты, где ваша сладость?" (С)
Не дразнить людишек? А то что? Прогонят Зелю и проголосуют за Бойко? Или ВОНУ?
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05.08.2020 11:59 Відповісти
Может кто-то и забыл, но в 2014 году у нас на Майдане людишек не было! Был народ! Как любят любят говорить парашинцы - "Можем повторить!"
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05.08.2020 13:52 Відповісти
Ну и где этот народ был, когда эту соплю зелёную выбирали?
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05.08.2020 18:07 Відповісти
КТо бы сомневался, что это нафталиновое чмо просрёт все полимеры? Ну шо, паздравляю. "Зробылы всих разом" (С).
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05.08.2020 11:57 Відповісти
"О "формуле Штайнмайера" непосредственно разговора не было", но Кравчук уже готов предложить. Я думаю, об анальном сексе разговоров тоже никто не заводил, но может стоит Макарычу предложить...
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05.08.2020 12:33 Відповісти
не виключено, що старий **** кравчук буде висіти не Хрещатику поряд з іншими зрадниками
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05.08.2020 12:35 Відповісти
Кто заткнет рот етой коммунистической прости
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05.08.2020 12:48 Відповісти
https://www.facebook.com/korchynskyi?sk=wall&__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARAyAHykq9Pbf2pTZ_DoNMC07iq2eSHla78ckr4GTtPrLGdhOf-xcurNloSSC-fFUNDtteqrSmTHhKlY&hc_ref=ARSr-8ucIurpZEl1Ef6ke0cBRLSKBMg3QpnhWOtXYp5kARXjdPWz1j2R0o4Zg4ZlFoU&fref=nf Дмитро Корчинський
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3188006474598196&set=a.210888908976649&type=3 3 год ·

Чому саме кравчук призначений зеленським готувати документи для нашої капітуляції?
Томущо каганович помер у 1991 році.
Окрім того, зеленський - це онук кравчука. Вони однакові.

Кравчук очолював ідеологічний відділ ЦК КПУ, зеленський очолює його аналог - 95 квартал (завдання в обох організацій однакове: дебілізація й деморалізація українців).
Кравчук прогинався під старших товаришів по партійній лінії. Зеленський прогинається під товаришів по олігархічній лінії.
Кравчук знищував наш оборонний потенціал і зеленський знищує наш оборонний потенціал.
Кравчук намагався не дати нам втекти з-під москви, зеленський тягне нас під москву.
Ми гадали, що зеленські - це реванш донецьких, а виявилося6 що це реванш сов'єцьких.
Кравчук не відкидає можливості імплементації Україною "формули Штайнмаєра" - Цензор.НЕТ 9907
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05.08.2020 13:00 Відповісти
Корчинский тот еще персонаж). На какие деньги он живет?)
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05.08.2020 13:23 Відповісти
Не поверишь - пишет книги и ставит спектакли!
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08.08.2020 14:50 Відповісти
Можно увидеть эти книги и посмотреть эти спектакли? Шарий вон тоже жил на пособие беженца, а в итоге накопил на 3-х млн. домик в Испании.
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11.08.2020 12:54 Відповісти
Когда Украина будет контролировать украино-российскую границу?
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05.08.2020 13:22 Відповісти
Ну классный компромисс - сепары в ОРДЛО будут обязаны проводится свои парады под украинским флагом!
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05.08.2020 13:52 Відповісти
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