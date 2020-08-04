Взрыв в Бейруте по силе равнялся землетрясению в 4,5 балла, - сейсмологи

Иорданская сейсмологическая обсерватория заключила, что взрыв в порту Бейрута был равен по силе землетрясению магнитудой 4,5

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на УНИАН.

"Иорданская сейсмологическая обсерватория при министерстве энергетики и минеральных ресурсов королевства зарегистрировала взрыв в бейрутском порту, который по сейсмической мощности эквивалентен силе 4,5 по шкале Рихтера", - сказано в заявлении обсерватории.

По словам руководителя обсерватории Махмуда аль-Кариюти, "станции мониторинга землетрясений в Иордании зафиксировали взрыв в 18:08 по местному времени, ... в результате чего произошел огромный выброс энергии".

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Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а склад, на котором хранили конфискованную взрывчатку.

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Изначально сообщалось о 10 погибших и множестве раненых. Позднее стало известно, что погибли как минимум 25 человек, а пострадали - 2,5 тысячи.

От взрыва могли пострадать два украинских корабля.