Два украинских корабля могли пострадать от взрыва в Бейруте

Корабли из Украины MERO STAR и RAOUF H в момент взрыва в порту Бейрута были недалеко от места взрыва в порту и могли пострадать.

Об сообщил соучредитель Tanker Trackers Самир Мадани, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Сначала он опубликовал информацию, что два корабля из Украины недавно прибыли в порт, "могли перевозить любой товар, в том числе и фейерверки".

Впоследствии Мадани удалил пост, извинился и сообщил, что корабли, наоборот, вероятно, пострадали и к взрыву не имеют никакого отношения. Он также отмечает, что на корабле из Мариуполя, вероятно, было зерно.

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Из инструмента MarineTraffic известно, что от взрыва могли пострадать 5 судов. Среди них два, которые прибыли из Украины - MERO STAR и RAOUF H.

Согласно сайтам Vesselfinder и MarineTraffic, которые отслеживают местонахождение кораблей, они действительно стоят недалеко от порта.

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

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Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а склад, на котором хранили конфискованную взрывчатку.

Изначально сообщалось о 10 погибших и множестве раненых. Позднее стало известно, что погибли как минимум 25 человек, а пострадали - 2,5 тысячи.