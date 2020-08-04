Два украинских корабля могли пострадать от взрыва в Бейруте
Корабли из Украины MERO STAR и RAOUF H в момент взрыва в порту Бейрута были недалеко от места взрыва в порту и могли пострадать.
Об сообщил соучредитель Tanker Trackers Самир Мадани, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.
Сначала он опубликовал информацию, что два корабля из Украины недавно прибыли в порт, "могли перевозить любой товар, в том числе и фейерверки".
Впоследствии Мадани удалил пост, извинился и сообщил, что корабли, наоборот, вероятно, пострадали и к взрыву не имеют никакого отношения. Он также отмечает, что на корабле из Мариуполя, вероятно, было зерно.
Читайте на Цензор.НЕТ: В Бейруте взорвалась не пиротехника, а склад конфискованной взрывчатки, - власти
Из инструмента MarineTraffic известно, что от взрыва могли пострадать 5 судов. Среди них два, которые прибыли из Украины - MERO STAR и RAOUF H.
Согласно сайтам Vesselfinder и MarineTraffic, которые отслеживают местонахождение кораблей, они действительно стоят недалеко от порта.
Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.
Также на Цензор.НЕТ: Минздрав Ливана заявил о 25 погибших и 2,5 тыс. пострадавших от взрыва в Бейруте
Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а склад, на котором хранили конфискованную взрывчатку.
Изначально сообщалось о 10 погибших и множестве раненых. Позднее стало известно, что погибли как минимум 25 человек, а пострадали - 2,5 тысячи.
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На данный момент совокупный дедвейт украинского торгового флота, составляет 380 тысяч тонн.
В большинстве своем, это небольшие суда, водоизмещением около тысячи тонн.
обидва вийшли на Бейрут з Маріуполя
Вони на фото, до речі
MERO STAR под флагом Сьерра-Леоне
RAOUF H под флагом Коморских островов
Рванула таки аммиачная селитра..2700 тонн.
Российский экипаж молдавского судна «Rhosus» остался без средств к существованию в порту Бейрут (Ливан) 2013 год.
Фактическим хозяином является гражданин Росси Гречушкин Игорь из г. Хабаровска, ныне проживающий на Кипре, Сухогруз с грузом аммиачной селитры зашел в Бейрут Ливан в октябре 2013 года, груз предназначался в другую страну, в Бейрут зашел возможно за снабжением, возможно из-за поломки, точно сейчас неизвестно. Власти порта задержали сухогруз по результатам проверки PSC.
. Владелец по факту отказался от судна и экипажа.
Грузовладелец отказался от груза.
Результат получился трагичным....
В столиці Лівану, з 2013 року, була закладена фактично суперміна, завезена русскімі !!!!!