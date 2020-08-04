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Два украинских корабля могли пострадать от взрыва в Бейруте

Корабли из Украины MERO STAR и RAOUF H в момент взрыва в порту Бейрута были недалеко от места взрыва в порту и могли пострадать.

Об сообщил соучредитель Tanker Trackers Самир Мадани, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на УП.

Сначала он опубликовал информацию, что два корабля из Украины недавно прибыли в порт, "могли перевозить любой товар, в том числе и фейерверки".

Впоследствии Мадани удалил пост, извинился и сообщил, что корабли, наоборот, вероятно, пострадали и к взрыву не имеют никакого отношения. Он также отмечает, что на корабле из Мариуполя, вероятно, было зерно.

Читайте на Цензор.НЕТ: В Бейруте взорвалась не пиротехника, а склад конфискованной взрывчатки, - власти

Из инструмента MarineTraffic известно, что от взрыва могли пострадать 5 судов. Среди них два, которые прибыли из Украины - MERO STAR и RAOUF H.

Два украинских корабля могли пострадать от взрыва в Бейруте 01

Согласно сайтам Vesselfinder и MarineTraffic, которые отслеживают местонахождение кораблей, они действительно стоят недалеко от порта.

Два украинских корабля могли пострадать от взрыва в Бейруте 02

Как ранее сообщал Цензор.НЕТ, два взрыва прогремели во вторник в районе порта Бейрута. На месте происшествия начался сильный пожар. Первоначально сообщалось, что взрыв случился из-за пожара на складе пиротехники. Затем министр здравоохранения Ливана Хамад Хасан сообщил, что в порту Бейрута взорвалось судно, груженое пиротехникой.

Также на Цензор.НЕТ: Минздрав Ливана заявил о 25 погибших и 2,5 тыс. пострадавших от взрыва в Бейруте

Позднее руководитель Главного управления общей безопасности Ливана Аббас Ибрагим заявил, что на воздух взлетела не пиротехника, а склад, на котором хранили конфискованную взрывчатку.

Изначально сообщалось о 10 погибших и множестве раненых. Позднее стало известно, что погибли как минимум 25 человек, а пострадали - 2,5 тысячи.

Автор: 

взрыв (6815) корабль (2046) Ливан (126)


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Топ комментарии
+5
головне, щоб буба не взяла піл особистий кантроль!
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04.08.2020 22:43 Ответить
+4
А могли не пострадать. Искуство заголовка...
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04.08.2020 22:39 Ответить
+4
Есть знаете ли разница между кораблем прибывшим из Украины и украинским кораблем.
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04.08.2020 22:49 Ответить
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А могли не пострадать. Искуство заголовка...
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04.08.2020 22:39 Ответить
для сравнения, взрывы в китайском порту пару лет назад https://www.youtube.com/watch?v=993wlZ6XFSs
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04.08.2020 22:57 Ответить
Задолбали уже такими новостями - могли... не могли... Зачем писать такую чушь?
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04.08.2020 23:56 Ответить
Кацапська мразота , вже спровокувала фейк, на темі Україна.
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04.08.2020 22:41 Ответить
интересно, а что делают украинские корабли в логове террористов?
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04.08.2020 22:42 Ответить
Ничего не делают.
На данный момент совокупный дедвейт украинского торгового флота, составляет 380 тысяч тонн.
В большинстве своем, это небольшие суда, водоизмещением около тысячи тонн.
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04.08.2020 22:55 Ответить
Тисяча тонн то невеличка несамохідна баржа. Десь така що кавуни кілька років тому по Дніпру везла. Нажаль такі зараз реалії...
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04.08.2020 23:00 Ответить
Зерно привезли из Мариуполя.
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04.08.2020 23:13 Ответить
Не кораблі , а судна. Корабель - це бойова одиниця.
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05.08.2020 05:01 Ответить
Так не українські, а ті що йшли з України.
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04.08.2020 22:43 Ответить
так, Mero Star прапор Сьєрра-Леоне, Raouf H прапор Коморські острови,
обидва вийшли на Бейрут з Маріуполя
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04.08.2020 22:53 Ответить
головне, щоб буба не взяла піл особистий кантроль!
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04.08.2020 22:43 Ответить
Не пострадали и хорошо, могло быть и хуже.
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04.08.2020 22:46 Ответить
Ну як не постраждади, обидвабули за 200 метрів від епіцентру вибуху, обидва з тих пір не на зв'язку.
Вони на фото, до речі
Два українські кораблі могли постраждати від вибуху в Бейруті - Цензор.НЕТ 9446
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04.08.2020 23:17 Ответить
корабли перевозят зерно))
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04.08.2020 22:48 Ответить
Есть знаете ли разница между кораблем прибывшим из Украины и украинским кораблем.
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04.08.2020 22:49 Ответить
кораблі, судна... дакакаяразніца
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04.08.2020 22:52 Ответить
Зеля уже выразил сочувствие. А где он был, когда взорвался дом в Киеве и умирал сержант Журавель?
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04.08.2020 22:54 Ответить
вижу что путло, как перед смертью, начинает подымать на дыбы весь мир...
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04.08.2020 22:56 Ответить
Корабли из Украины MERO STAR и RAOUF H... могли пострадать

MERO STAR под флагом Сьерра-Леоне

RAOUF H под флагом Коморских островов
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04.08.2020 22:58 Ответить
Возможно построены в Украине.
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04.08.2020 23:03 Ответить
В Бейруті? Два українця?! Цікаво...
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04.08.2020 23:03 Ответить
Слово "Корабль", у моряков, применяется исключительно к военным судам, а еще есть слово, "Кораблик" его применяют дети и наркоманы.
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04.08.2020 23:06 Ответить
И флотские крайне болезненно реагируют на неправильное употребление данного слова
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04.08.2020 23:17 Ответить
Дело не в том, что болезненно, а в том, что так написано. Посмотрите на заголовок: "Два украинских корабля могли пострадать от взрыва в Бейруте". Какие корабли являются украинскими, т.е. носят украинский флаг и принадлежат государству Украина? Только военные. Государство Украина, как и большинство других стран, не имеет в собственности коммерческих судов. поэтому, прочитав заголовок, сразу начинаешь думать, что речь идёт об украинских военных кораблях, и возникает вопрос, что они там делали - посещали Бейрут с дружеским визитом или высаживали морской десант? Читаешь дальше и разочаровываешься - оказывается речь идёт о двух судах под разными флагами, принадлежащих разным компаниям, и к Украине не имеющим ни малейшего отношения. Ну и слава Богу!
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06.08.2020 12:27 Ответить
Шо уже успели нарыть ливанцы
Рванула таки аммиачная селитра..2700 тонн.
Российский экипаж молдавского судна «Rhosus» остался без средств к существованию в порту Бейрут (Ливан) 2013 год.
Фактическим хозяином является гражданин Росси Гречушкин Игорь из г. Хабаровска, ныне проживающий на Кипре, Сухогруз с грузом аммиачной селитры зашел в Бейрут Ливан в октябре 2013 года, груз предназначался в другую страну, в Бейрут зашел возможно за снабжением, возможно из-за поломки, точно сейчас неизвестно. Власти порта задержали сухогруз по результатам проверки PSC.

. Владелец по факту отказался от судна и экипажа.

Грузовладелец отказался от груза.

Результат получился трагичным....
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04.08.2020 23:12 Ответить
Опана!
В столиці Лівану, з 2013 року, була закладена фактично суперміна, завезена русскімі !!!!!
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04.08.2020 23:38 Ответить
Они что все судовые алюминиевые ложки на пудру переточили?
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04.08.2020 23:43 Ответить
Сама собой селитра не взрывается. Нужен детонатор.
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05.08.2020 00:20 Ответить
А рядом как раз склад пиротехники и горел...и его даже тушили..но не срослось.
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05.08.2020 01:09 Ответить
Не корабли, а суда, и притом не украинские.
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06.08.2020 12:14 Ответить
 
 