Два українські кораблі могли постраждати від вибуху в Бейруті

Кораблі з України MERO STAR і RAOUF H у момент вибуху в порту Бейрута були неподалік і могли постраждати.

Про це повідомив співзасновник Tanker Trackers Самір Мадані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Спочатку він опублікував інформацію, що два кораблі з України нещодавно прибули в порт, "могли перевозити будь-який товар, у тому числі й феєрверки".

Згодом Мадані видалив пост, вибачився і повідомив, що кораблі, навпаки, ймовірно, постраждали і до вибуху не причетні. Він також зазначає, що на кораблі з Маріуполя, ймовірно, було зерно.

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З інструменту MarineTraffic відомо, що від вибуху могли постраждати 5 суден. Серед них два, які прибули з України - MERO STAR і RAOUF H.

Згідно із сайтами Vesselfinder і MarineTraffic, які відстежують розташування кораблів, вони справді стоять неподалік від порту.

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи прогриміли у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.

За попередніми даними, від вибуху загинули щонайменше 10 осіб, постраждалих - сотні.

Пізніше керівник Головного управління загальної безпеки Лівану Аббас Ібрагім заявив, що вибухнула не піротехніка, а склад, на якому зберігали конфісковану вибухівку.