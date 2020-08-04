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Новини
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Два українські кораблі могли постраждати від вибуху в Бейруті

Кораблі з України MERO STAR і RAOUF H у момент вибуху в порту Бейрута були неподалік і могли постраждати.

Про це повідомив співзасновник Tanker Trackers Самір Мадані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.

Спочатку він опублікував інформацію, що два кораблі з України нещодавно прибули в порт, "могли перевозити будь-який товар, у тому числі й феєрверки".

Згодом Мадані видалив пост, вибачився і повідомив, що кораблі, навпаки, ймовірно, постраждали і до вибуху не причетні. Він також зазначає, що на кораблі з Маріуполя, ймовірно, було зерно.

Читайте на Цензор.НЕТ: У Бейруті вибухнула не піротехніка, а склад конфіскованої вибухівки, - влада

З інструменту MarineTraffic відомо, що від вибуху могли постраждати 5 суден. Серед них два, які прибули з України - MERO STAR і RAOUF H.

Два українські кораблі могли постраждати від вибуху в Бейруті 01

Згідно із сайтами Vesselfinder і MarineTraffic, які відстежують розташування кораблів, вони справді стоять неподалік від порту.

Два українські кораблі могли постраждати від вибуху в Бейруті 02

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи прогриміли у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.

За попередніми даними, від вибуху загинули щонайменше 10 осіб, постраждалих - сотні.

Пізніше керівник Головного управління загальної безпеки Лівану Аббас Ібрагім заявив, що вибухнула не піротехніка, а склад, на якому зберігали конфісковану вибухівку.

вибух (4527) корабель (1617) Ліван (122)


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Топ коментарі
+5
головне, щоб буба не взяла піл особистий кантроль!
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04.08.2020 22:43 Відповісти
+4
А могли не пострадать. Искуство заголовка...
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04.08.2020 22:39 Відповісти
+4
Есть знаете ли разница между кораблем прибывшим из Украины и украинским кораблем.
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04.08.2020 22:49 Відповісти
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А могли не пострадать. Искуство заголовка...
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04.08.2020 22:39 Відповісти
для сравнения, взрывы в китайском порту пару лет назад https://www.youtube.com/watch?v=993wlZ6XFSs
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04.08.2020 22:57 Відповісти
Задолбали уже такими новостями - могли... не могли... Зачем писать такую чушь?
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04.08.2020 23:56 Відповісти
Кацапська мразота , вже спровокувала фейк, на темі Україна.
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04.08.2020 22:41 Відповісти
интересно, а что делают украинские корабли в логове террористов?
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04.08.2020 22:42 Відповісти
Ничего не делают.
На данный момент совокупный дедвейт украинского торгового флота, составляет 380 тысяч тонн.
В большинстве своем, это небольшие суда, водоизмещением около тысячи тонн.
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04.08.2020 22:55 Відповісти
Тисяча тонн то невеличка несамохідна баржа. Десь така що кавуни кілька років тому по Дніпру везла. Нажаль такі зараз реалії...
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04.08.2020 23:00 Відповісти
Зерно привезли из Мариуполя.
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04.08.2020 23:13 Відповісти
Не кораблі , а судна. Корабель - це бойова одиниця.
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05.08.2020 05:01 Відповісти
Так не українські, а ті що йшли з України.
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04.08.2020 22:43 Відповісти
так, Mero Star прапор Сьєрра-Леоне, Raouf H прапор Коморські острови,
обидва вийшли на Бейрут з Маріуполя
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04.08.2020 22:53 Відповісти
головне, щоб буба не взяла піл особистий кантроль!
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04.08.2020 22:43 Відповісти
Не пострадали и хорошо, могло быть и хуже.
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04.08.2020 22:46 Відповісти
Ну як не постраждади, обидвабули за 200 метрів від епіцентру вибуху, обидва з тих пір не на зв'язку.
Вони на фото, до речі
Два українські кораблі могли постраждати від вибуху в Бейруті - Цензор.НЕТ 9446
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04.08.2020 23:17 Відповісти
корабли перевозят зерно))
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04.08.2020 22:48 Відповісти
Есть знаете ли разница между кораблем прибывшим из Украины и украинским кораблем.
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04.08.2020 22:49 Відповісти
кораблі, судна... дакакаяразніца
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04.08.2020 22:52 Відповісти
Зеля уже выразил сочувствие. А где он был, когда взорвался дом в Киеве и умирал сержант Журавель?
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04.08.2020 22:54 Відповісти
вижу что путло, как перед смертью, начинает подымать на дыбы весь мир...
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04.08.2020 22:56 Відповісти
Корабли из Украины MERO STAR и RAOUF H... могли пострадать

MERO STAR под флагом Сьерра-Леоне

RAOUF H под флагом Коморских островов
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04.08.2020 22:58 Відповісти
Возможно построены в Украине.
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04.08.2020 23:03 Відповісти
В Бейруті? Два українця?! Цікаво...
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04.08.2020 23:03 Відповісти
Слово "Корабль", у моряков, применяется исключительно к военным судам, а еще есть слово, "Кораблик" его применяют дети и наркоманы.
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04.08.2020 23:06 Відповісти
И флотские крайне болезненно реагируют на неправильное употребление данного слова
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04.08.2020 23:17 Відповісти
Дело не в том, что болезненно, а в том, что так написано. Посмотрите на заголовок: "Два украинских корабля могли пострадать от взрыва в Бейруте". Какие корабли являются украинскими, т.е. носят украинский флаг и принадлежат государству Украина? Только военные. Государство Украина, как и большинство других стран, не имеет в собственности коммерческих судов. поэтому, прочитав заголовок, сразу начинаешь думать, что речь идёт об украинских военных кораблях, и возникает вопрос, что они там делали - посещали Бейрут с дружеским визитом или высаживали морской десант? Читаешь дальше и разочаровываешься - оказывается речь идёт о двух судах под разными флагами, принадлежащих разным компаниям, и к Украине не имеющим ни малейшего отношения. Ну и слава Богу!
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06.08.2020 12:27 Відповісти
Шо уже успели нарыть ливанцы
Рванула таки аммиачная селитра..2700 тонн.
Российский экипаж молдавского судна «Rhosus» остался без средств к существованию в порту Бейрут (Ливан) 2013 год.
Фактическим хозяином является гражданин Росси Гречушкин Игорь из г. Хабаровска, ныне проживающий на Кипре, Сухогруз с грузом аммиачной селитры зашел в Бейрут Ливан в октябре 2013 года, груз предназначался в другую страну, в Бейрут зашел возможно за снабжением, возможно из-за поломки, точно сейчас неизвестно. Власти порта задержали сухогруз по результатам проверки PSC.

. Владелец по факту отказался от судна и экипажа.

Грузовладелец отказался от груза.

Результат получился трагичным....
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04.08.2020 23:12 Відповісти
Опана!
В столиці Лівану, з 2013 року, була закладена фактично суперміна, завезена русскімі !!!!!
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04.08.2020 23:38 Відповісти
Они что все судовые алюминиевые ложки на пудру переточили?
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04.08.2020 23:43 Відповісти
Сама собой селитра не взрывается. Нужен детонатор.
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05.08.2020 00:20 Відповісти
А рядом как раз склад пиротехники и горел...и его даже тушили..но не срослось.
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05.08.2020 01:09 Відповісти
Не корабли, а суда, и притом не украинские.
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06.08.2020 12:14 Відповісти
 
 