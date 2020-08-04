Два українські кораблі могли постраждати від вибуху в Бейруті
Кораблі з України MERO STAR і RAOUF H у момент вибуху в порту Бейрута були неподалік і могли постраждати.
Про це повідомив співзасновник Tanker Trackers Самір Мадані, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на УП.
Спочатку він опублікував інформацію, що два кораблі з України нещодавно прибули в порт, "могли перевозити будь-який товар, у тому числі й феєрверки".
Згодом Мадані видалив пост, вибачився і повідомив, що кораблі, навпаки, ймовірно, постраждали і до вибуху не причетні. Він також зазначає, що на кораблі з Маріуполя, ймовірно, було зерно.
Читайте на Цензор.НЕТ: У Бейруті вибухнула не піротехніка, а склад конфіскованої вибухівки, - влада
З інструменту MarineTraffic відомо, що від вибуху могли постраждати 5 суден. Серед них два, які прибули з України - MERO STAR і RAOUF H.
Згідно із сайтами Vesselfinder і MarineTraffic, які відстежують розташування кораблів, вони справді стоять неподалік від порту.
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи прогриміли у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.
За попередніми даними, від вибуху загинули щонайменше 10 осіб, постраждалих - сотні.
Пізніше керівник Головного управління загальної безпеки Лівану Аббас Ібрагім заявив, що вибухнула не піротехніка, а склад, на якому зберігали конфісковану вибухівку.
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На данный момент совокупный дедвейт украинского торгового флота, составляет 380 тысяч тонн.
В большинстве своем, это небольшие суда, водоизмещением около тысячи тонн.
обидва вийшли на Бейрут з Маріуполя
Вони на фото, до речі
MERO STAR под флагом Сьерра-Леоне
RAOUF H под флагом Коморских островов
Рванула таки аммиачная селитра..2700 тонн.
Российский экипаж молдавского судна «Rhosus» остался без средств к существованию в порту Бейрут (Ливан) 2013 год.
Фактическим хозяином является гражданин Росси Гречушкин Игорь из г. Хабаровска, ныне проживающий на Кипре, Сухогруз с грузом аммиачной селитры зашел в Бейрут Ливан в октябре 2013 года, груз предназначался в другую страну, в Бейрут зашел возможно за снабжением, возможно из-за поломки, точно сейчас неизвестно. Власти порта задержали сухогруз по результатам проверки PSC.
. Владелец по факту отказался от судна и экипажа.
Грузовладелец отказался от груза.
Результат получился трагичным....
В столиці Лівану, з 2013 року, була закладена фактично суперміна, завезена русскімі !!!!!