У Бейруті вибухнула не піротехніка, а склад конфіскованої вибухівки, - влада

Керівник Головного управління загальної безпеки Лівану Аббас Ібрагім повідомив, що в порту Бейрута вибухнула не піротехніка, а конфіскована вибухівка.

Про це пише державне інформагентство NNA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

За словами Аббаса Ібрагіма, конфісковані вибухонебезпечні речовини звозили на склад в порту Бейрута протягом багатьох років.

Інших подробиць у повідомленні немає

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи прогриміли у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.

За попередніми даними, від вибуху загинули щонайменше 10 осіб, постраждалих - сотні.

Дивіться на Цензор.НЕТ: Потужний вибух стався в Бейруті, безліч постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж