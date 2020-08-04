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У Бейруті вибухнула не піротехніка, а склад конфіскованої вибухівки, - влада

У Бейруті вибухнула не піротехніка, а склад конфіскованої вибухівки, - влада

Керівник Головного управління загальної безпеки Лівану Аббас Ібрагім повідомив, що в порту Бейрута вибухнула не піротехніка, а конфіскована вибухівка.

Про це пише державне інформагентство NNA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".

За словами Аббаса Ібрагіма, конфісковані вибухонебезпечні речовини звозили на склад в порту Бейрута протягом багатьох років.

Інших подробиць у повідомленні немає

Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи прогриміли у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.

За попередніми даними, від вибуху загинули щонайменше 10 осіб, постраждалих - сотні.

Дивіться на Цензор.НЕТ: Потужний вибух стався в Бейруті, безліч постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

вибух (4527) вибухівка (475) Ліван (122)


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Топ коментарі
+12
Скорее всего это русня или иранцы
притащили Хезболле кучу боеприпасов...
но тут об этом деле проведал Моссад...
ну а дальше вы все сами видели...
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04.08.2020 22:28 Відповісти
+10
Упс...доскладировались
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04.08.2020 22:17 Відповісти
+9
Без кацапів мабуть не обішлось
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04.08.2020 22:18 Відповісти
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Упс...доскладировались
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04.08.2020 22:17 Відповісти
Скорее всего это русня или иранцы
притащили Хезболле кучу боеприпасов...
но тут об этом деле проведал Моссад...
ну а дальше вы все сами видели...
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04.08.2020 22:28 Відповісти
по логике зебилов склад взорвал президент Ливана.

Ведь по всему миру военные склады взрывают исключительно президенты.

Порошенко 5 или 6 складов взорвал
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04.08.2020 22:30 Відповісти
как бы ты не ёрничал, но факт останется фактом, когда на посту Президента был Порошенко, таки 5 складов взорвалось.
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04.08.2020 22:45 Відповісти
А когда Обама был президентом, то взорвалось 2 американских склада.

И при Трампе один.

Я э и написал,что военные склады взрывают именно президенты.
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04.08.2020 22:49 Відповісти
И только при пете 5. Рекордсмен.
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04.08.2020 23:24 Відповісти
ну так наверно до Пети за этими складами лет 30 не так ухаживали, как в Америке до Обамы ?
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04.08.2020 23:26 Відповісти
И как это влияет на тот факт что они "взорвались" когда петя был главнокомандующим?
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04.08.2020 23:49 Відповісти
что "это" ?
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04.08.2020 23:53 Відповісти
Те що ти намагаєшся спихнути на "папередников" факт того що склади підірвалися при правлінні шоколадного.
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05.08.2020 00:00 Відповісти
а я народився при Брєжнєві і шо з того ?

Лєонід Ільїч має до мого народження якесь відношення, бо був тоді начальником країни ?

В тебе з головою все нормально ?
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05.08.2020 00:32 Відповісти
Лєонід Ільїч до твого народження навряд чи має якесь відношення. Але це не відміняє того факту що ти народився "при Брєжнєві". Мабудь в тебе діяльність мізку від склоомивача зовсім припинилася, що ти не можеш зрозуміти просту річ. Ти припиняй вживати ту рідину.
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05.08.2020 01:13 Відповісти
А хто сказав, що то військовий склад? Вже не питаю про те, у кого та вся вибухівка була "конфіскована" і де вони її стільки взяли...
Ізраїльтяни, до речі, вже заявили про непричетність:

In a rare consensus, Hizballah confirmed Israeli sources' emphatic denial of any hand in the massive explosions that rocked Beirut on Tuesday evening, Aug. 4, killing at least 10, injuring hundreds and causing extensive damage to buildings and vehicles. Hospitals were too damaged to treat all the wounded. Lebanese security sources said the first explosion occurred in a warehouse or ship at Beirut port containing fireworks, which then ignited a fuel store. The scale and cause of the twin blasts are being assessed.
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04.08.2020 22:49 Відповісти
Ну конечно же не военный.

Все знают, что взрывчатку годами свозят и хранят на бакалейных складах
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04.08.2020 22:51 Відповісти
То міг бути "склад конфіската":

Один из ведущих ливанских телеканалов LBCI выдвинул версию о происхождении взрыва в порту Бейрута, его источники сообщили о возможном взрыве нитрата натрия, который был конфискован с одного из кораблей более года назад.

"После того, как генеральный директор общей безопасности Аббас Ибрагим заявил, что взрыв был вызван взрывчатыми веществами, хранящимися в порту, LBCI стало известно, что вещество, о котором говорил генерал Ибрагим, является взрывоопасным нитратом натрия, конфискованным с корабля более года назад и хранившимся на одном из складов порта", - отметил телеканал.

Думаю, з висновками поспішати не варто - нехай розберуться.
А нетерплячим раджу погугліть про "Галіфакську катастрофу".
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04.08.2020 23:04 Відповісти
та я без претензий.

взорвал президент Ливана склад и хрен с ним
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04.08.2020 23:22 Відповісти
Президент може підірвати лише президентський склад. Воєнні склади підривають військові.
У даному випадку не схоже, щоб такими "дідівськими методами" хтось хотів прикрити недостачу двох мішків нітрату натрію...
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04.08.2020 23:53 Відповісти
А чому тоді всі зебіли впевнені, шо в Україні склади підривав саме Порошенко ?
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04.08.2020 23:55 Відповісти
А чому ******* так ні разу й не впіймали того дрона, який підривав склади, але впевнені, що після того, як вони з гідіністю проправили Україною п'ять років, тут залишились самі зебіли?
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05.08.2020 00:21 Відповісти
а чому ти Порошенка не піймав, коли він підривав склади ?

Тобі Бєня про те, шо це він склади підірвав розказав чи Скабєєва ?
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05.08.2020 00:29 Відповісти
Ти когось спіймав на тому, як він ловив П. Рошенка під складом?
Хіба може головнокомандувач миру відповідати за кожного дрона та кожного зебіла, який товчеться на найбоєздатніших складах? Та він за власні слова відповідати не береться!

Президент Лівану також оперативно скликав свій Радбез і пообіцяв, що хто б не стояв за тими вибухами - без гідної відповіді не залишиться.
Між іншим, той президент обирається всього на один термін і його перебування на посту може бути трохи продовжене лише за надзвичайних обставин.
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05.08.2020 00:59 Відповісти
куча боеприпасов не взрываются одним большим взрывом (или двумя)
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04.08.2020 23:30 Відповісти
Ближневосточный тип "менеджмента":

в течение многих лет складировать огромное количество взрывчатки непосредственно в городской зоне столичного мегаполиса...
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04.08.2020 22:47 Відповісти
150 лет, видимо конфисковывали и конфисковывали, укладывать некуда было
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04.08.2020 22:18 Відповісти
Насправді не так вже й багато. Декілька тисяч тонн вибухівки. Звісно то не є конфіскат.
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04.08.2020 22:22 Відповісти
2,7 КІЛОТОН НІТРИТУ.
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04.08.2020 22:25 Відповісти
В Бейруте взорвалась не пиротехника, а склад конфискованной взрывчатки, - власти - Цензор.НЕТ 560«Последствия взрыва в морском порту ливанского Бейрута сравнимы с бомбардировкой японских городов Хиросима и Нагасаки во время Второй мировой войны.
Об этом сообщил губернатор Бейрута Марван Аббуд, передает https://lenta.ru/tags/organizations/sky-news/ Sky News Arabia.
По его словам, из-за взрыва в столице страны оказалась повреждена половина административного района города. «Я никогда не видел прежде столько разрушений. Это национальная катастрофа, это катастрофа для Ливана», - заявил глава города. Отмечается, что Аббуд заплакал во время общения с журналистами.
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04.08.2020 22:29 Відповісти
Без кацапів мабуть не обішлось
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04.08.2020 22:18 Відповісти
Озброєння для хезболли поставляють іранці та кацапи.
То їхня гуманітарка вібухнула
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04.08.2020 23:09 Відповісти
Число погибших в результате взрыва в порту ливанского Бейрута возросло до 30, сообщил министр здравоохранения страны Хамад Хассан
Министерство здравоохранения Ливана также сообщило, что на данный момент в результате взрыва в порту столицы пострадали не менее трех тысяч человек.
Больницы Бейрута оказались переполнены после мощного взрыва в морском порту города. Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Мухаммед Хассан, передает телеканал Al Jazeera.
По его данным, медучреждения Бейрута не справляются с наплывом пострадавших, в связи с чем он потребовал везти раненых в госпитали за пределами ливанской столицы. Тем не менее машины скорой помощи с пациентами продолжают поступать в крупнейший госпиталь Бейрута, где наблюдается хаос и неразбериха.
В больницу Hotel Dieu на лечение поступили 500 получивших ранения жителей. Больше пациентов госпиталь пока принять не может. При этом в некоторых случаях переполненными оказываются отделения интенсивной терапии больниц.
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04.08.2020 22:18 Відповісти
інформаційна агенція із посиланням на Гордон)))
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04.08.2020 22:18 Відповісти
А Хезболла не причем?
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04.08.2020 22:19 Відповісти
палюбасу бес лаптей- не абашлось...
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04.08.2020 22:22 Відповісти
https://youtu.be/LshM19Xth3Q?list=RDLshM19Xth3Q Михаил Жванецкий . Рассказ Подрывника

В Бейруте взорвалась не пиротехника, а склад конфискованной взрывчатки, - власти - Цензор.НЕТ 2073
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04.08.2020 22:22 Відповісти
А где эту взрывчатку конфисковывали интересно? У них там черный рынок взрывчатки, где тоннами конфисковывают постоянно?
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04.08.2020 22:24 Відповісти
Эхо войны.
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04.08.2020 22:26 Відповісти
Первой и Второй Мировой?
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04.08.2020 22:39 Відповісти
Ну там ж Хезболла сидить, іноді палестинські терористи ховаються, плюс Сирія під боком...
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04.08.2020 22:30 Відповісти
телефон оперативної служби Посольства України в Лівані (+961) 5921-668
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04.08.2020 22:27 Відповісти
Зачем им такое больше количество взрывчатки нужно было складировать и хранить в порту Бейерута?
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04.08.2020 22:33 Відповісти
https://twitter.com/bamr69

нащо, питають, вибухівка...

https://twitter.com/bamr69 bamr https://twitter.com/bamr69 @bamr69 https://twitter.com/bamr69/status/1290587744373223424 9 ч

Армия Израиля сообщила о том, что атаковала военные объекты на юго-западе Сирии.

https://twitter.com/JaziraNews2

https://twitter.com/JaziraNews2 JaziraNews https://twitter.com/JaziraNews2 @JaziraNews2 https://twitter.com/JaziraNews2/status/1290575103072362496 10 ч

Турецкая артиллерия наносит удары по https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%9D%D1%83%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C?src=hashtag_click #КафарНубуль к югу от Идлиба
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04.08.2020 22:36 Відповісти
Бейрут - логово террористов Хамаз и Хизбулла
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04.08.2020 22:44 Відповісти
Это куда ближе к правде. По крайне мере не противоречит характеру и мощности взрыва.
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04.08.2020 22:53 Відповісти
Враховуючі, що араби плодовиті, як прусаки і беручі до уваги густозаселеність їхніх міст то 10 чоловік загиблих викликає великі сумнівм.
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04.08.2020 22:55 Відповісти
Вообще-то есть видео, где видно, как из окон склада летят горящие фейерверки, а потом происходит взрыв. Что-то они там мудрят.
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04.08.2020 22:57 Відповісти
Какой то бред, Ето какой же фашист складирует боеприпасы в самом центре портового города? Скорее всего чей то долго планированный теракт
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04.08.2020 22:59 Відповісти
Азиаты-с...
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04.08.2020 23:06 Відповісти
склад корфискованого оружия... в порту... ага, ну-ну...
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04.08.2020 23:07 Відповісти
А в Одеському порту скільки часу лежали конфісковані касабські ракети.

Україна знайшла в порту на Одещині 36 російських ракет і конфіскувала їх для ЗСУРакети нелегально доставили до України в 2007 році
27 березня 2019
12 років лежали в порту!
ДВАНАДЦЯТЬ!
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05.08.2020 11:32 Відповісти
На Одещині в одному з морських портів виявили 36 ракет російського виробництва, які вважалися зниклими ще з 2007 року. Військова прокуратура запропонувала уряду взяти ці ракети на озброєння української армії, а уряд в середу, 27 березня, ухвалив відповідну постанову.
Як повідомив «https://www.5.ua/suspilstvo/maizhe-detektyvna-istoriia-v-ukraini-vyiavyly-znykli-shche-10-rokiv-tomu-rosiiski-rakety-s-125-pechora-189238.html 5 канал », йдеться про 36 зенітних ракет «земля-повітря» С-125 «Печора». Росіяни намагалися Їх незаконно вивезти до країн Африки і там продати.
«Ми спостерігаємо віднайдення (це ще ніколи не було відомо, це було в нетрях одного з морських портів України) ракет зенітно-ракетного комплексу С-125 у повному обладунку. Ці ракети класу "земля-повітря" мають дальність 18 кілометрів і 18 км висоти ураження цілей», - розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос на засіданні уряду.
https://zaxid.net/news/
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05.08.2020 11:33 Відповісти
А там часом в лаптях ніхто не пробігав біля цих складів?
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05.08.2020 00:03 Відповісти
Что ж там такое случилось, что все так скрывают?
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05.08.2020 00:45 Відповісти
така причина більше схожа на правду, бо щоб піротехніка так бахнула там повинно було бути сотня тонн тої піротехніки. А те, що араби не вміють поводитись зі зброєю, то ФАКТ! Ну або хтось провів диверсію! Хоча для чого???
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05.08.2020 06:49 Відповісти
https://www.bbc.com/russian/news-53659574 Мощный взрыв в Бейруте: власти заявили, что виновата селитра агентство Интерфакс https://www.interfax.ru/russia/365792 сообщало , что в Ливане задержан молдавский сухогруз Rhosus с грузом нитрата аммония, на борту которого были моряки-россияне. Тогда они жаловались, что их оставили в порту без средств к существованию. Без лаптей в мире не одно несчастье не обходится!
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05.08.2020 09:20 Відповісти
а чому у Маріанську западину це не викинулм?
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05.08.2020 11:29 Відповісти
Безмозглые чурки!!! Жаль только жителей!!
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05.08.2020 13:18 Відповісти
 
 