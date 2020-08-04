У Бейруті вибухнула не піротехніка, а склад конфіскованої вибухівки, - влада
Керівник Головного управління загальної безпеки Лівану Аббас Ібрагім повідомив, що в порту Бейрута вибухнула не піротехніка, а конфіскована вибухівка.
Про це пише державне інформагентство NNA, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Гордон".
За словами Аббаса Ібрагіма, конфісковані вибухонебезпечні речовини звозили на склад в порту Бейрута протягом багатьох років.
Інших подробиць у повідомленні немає
Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, два вибухи прогриміли у вівторок у районі порту Бейрута. На місці події почалася сильна пожежа. Спочатку повідомлялося, що вибух стався через пожежу на складі піротехніки. Потім міністр охорони здоров'я Лівану Хамад Хасан повідомив, що в порту Бейрута вибухнуло судно, навантажене піротехнікою.
За попередніми даними, від вибуху загинули щонайменше 10 осіб, постраждалих - сотні.
Дивіться на Цензор.НЕТ: Потужний вибух стався в Бейруті, безліч постраждалих. ВІДЕО+ФОТОрепортаж
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
притащили Хезболле кучу боеприпасов...
но тут об этом деле проведал Моссад...
ну а дальше вы все сами видели...
Ведь по всему миру военные склады взрывают исключительно президенты.
Порошенко 5 или 6 складов взорвал
И при Трампе один.
Я э и написал,что военные склады взрывают именно президенты.
Лєонід Ільїч має до мого народження якесь відношення, бо був тоді начальником країни ?
В тебе з головою все нормально ?
Ізраїльтяни, до речі, вже заявили про непричетність:
In a rare consensus, Hizballah confirmed Israeli sources' emphatic denial of any hand in the massive explosions that rocked Beirut on Tuesday evening, Aug. 4, killing at least 10, injuring hundreds and causing extensive damage to buildings and vehicles. Hospitals were too damaged to treat all the wounded. Lebanese security sources said the first explosion occurred in a warehouse or ship at Beirut port containing fireworks, which then ignited a fuel store. The scale and cause of the twin blasts are being assessed.
Все знают, что взрывчатку годами свозят и хранят на бакалейных складах
Один из ведущих ливанских телеканалов LBCI выдвинул версию о происхождении взрыва в порту Бейрута, его источники сообщили о возможном взрыве нитрата натрия, который был конфискован с одного из кораблей более года назад.
"После того, как генеральный директор общей безопасности Аббас Ибрагим заявил, что взрыв был вызван взрывчатыми веществами, хранящимися в порту, LBCI стало известно, что вещество, о котором говорил генерал Ибрагим, является взрывоопасным нитратом натрия, конфискованным с корабля более года назад и хранившимся на одном из складов порта", - отметил телеканал.
Думаю, з висновками поспішати не варто - нехай розберуться.
А нетерплячим раджу погугліть про "Галіфакську катастрофу".
взорвал президент Ливана склад и хрен с ним
У даному випадку не схоже, щоб такими "дідівськими методами" хтось хотів прикрити недостачу двох мішків нітрату натрію...
Тобі Бєня про те, шо це він склади підірвав розказав чи Скабєєва ?
Хіба може головнокомандувач миру відповідати за кожного дрона та кожного зебіла, який товчеться на найбоєздатніших складах? Та він за власні слова відповідати не береться!
Президент Лівану також оперативно скликав свій Радбез і пообіцяв, що хто б не стояв за тими вибухами - без гідної відповіді не залишиться.
Між іншим, той президент обирається всього на один термін і його перебування на посту може бути трохи продовжене лише за надзвичайних обставин.
в течение многих лет складировать огромное количество взрывчатки непосредственно в городской зоне столичного мегаполиса...
Об этом сообщил губернатор Бейрута Марван Аббуд, передает https://lenta.ru/tags/organizations/sky-news/ Sky News Arabia.
По его словам, из-за взрыва в столице страны оказалась повреждена половина административного района города. «Я никогда не видел прежде столько разрушений. Это национальная катастрофа, это катастрофа для Ливана», - заявил глава города. Отмечается, что Аббуд заплакал во время общения с журналистами.
То їхня гуманітарка вібухнула
Министерство здравоохранения Ливана также сообщило, что на данный момент в результате взрыва в порту столицы пострадали не менее трех тысяч человек.
Больницы Бейрута оказались переполнены после мощного взрыва в морском порту города. Об этом заявил министр здравоохранения Ливана Мухаммед Хассан, передает телеканал Al Jazeera.
По его данным, медучреждения Бейрута не справляются с наплывом пострадавших, в связи с чем он потребовал везти раненых в госпитали за пределами ливанской столицы. Тем не менее машины скорой помощи с пациентами продолжают поступать в крупнейший госпиталь Бейрута, где наблюдается хаос и неразбериха.
В больницу Hotel Dieu на лечение поступили 500 получивших ранения жителей. Больше пациентов госпиталь пока принять не может. При этом в некоторых случаях переполненными оказываются отделения интенсивной терапии больниц.
нащо, питають, вибухівка...
https://twitter.com/bamr69 bamr https://twitter.com/bamr69 @bamr69 https://twitter.com/bamr69/status/1290587744373223424 9 ч
Армия Израиля сообщила о том, что атаковала военные объекты на юго-западе Сирии.
https://twitter.com/JaziraNews2
https://twitter.com/JaziraNews2 JaziraNews https://twitter.com/JaziraNews2 @JaziraNews2 https://twitter.com/JaziraNews2/status/1290575103072362496 10 ч
Турецкая артиллерия наносит удары по https://twitter.com/hashtag/%D0%9A%D0%B0%D1%84%D0%B0%D1%80%D0%9D%D1%83%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8C?src=hashtag_click #КафарНубуль к югу от Идлиба
Україна знайшла в порту на Одещині 36 російських ракет і конфіскувала їх для ЗСУРакети нелегально доставили до України в 2007 році
27 березня 2019
12 років лежали в порту!
ДВАНАДЦЯТЬ!
Як повідомив «https://www.5.ua/suspilstvo/maizhe-detektyvna-istoriia-v-ukraini-vyiavyly-znykli-shche-10-rokiv-tomu-rosiiski-rakety-s-125-pechora-189238.html 5 канал », йдеться про 36 зенітних ракет «земля-повітря» С-125 «Печора». Росіяни намагалися Їх незаконно вивезти до країн Африки і там продати.
«Ми спостерігаємо віднайдення (це ще ніколи не було відомо, це було в нетрях одного з морських портів України) ракет зенітно-ракетного комплексу С-125 у повному обладунку. Ці ракети класу "земля-повітря" мають дальність 18 кілометрів і 18 км висоти ураження цілей», - розповів головний військовий прокурор Анатолій Матіос на засіданні уряду.
https://zaxid.net/news/